أعادة إحياء منزل عفا عليه الزمن

أعادة أحياء منزل متهالك من جديد غالباً ما يسمى بالسهل الممتنع، فعلى رغم من سهولته التي يظنها البعض إلا إنه يتطلب ذكاء وعبقرية شديدة من المصمم أصعب من تصميم منزل بالكامل، فتصميم منزل بالكامل يجعلك تضع بنفسك خطة مبدئية للتصميم وتستغل المساحات كما تريد، أما أعادة الترميم فانت تعيد التصميم من جديد لكن بناءً على الخطة الموضوعة بالفعل سابقاً للمنزل من مساحات وتقسيمها وتقسيم غرف المنزل. ونحن اليوم في هوميفاي مع منزل عفا عليه الزمن لنرى كيف استطاع الخبراء إعادة إحيائه من جديد بطريقة عبقرية