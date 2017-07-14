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أعادة إحياء منزل عفا عليه الزمن

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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أعادة أحياء منزل متهالك من جديد غالباً ما يسمى بالسهل الممتنع، فعلى رغم من سهولته التي يظنها البعض إلا إنه يتطلب ذكاء وعبقرية شديدة من المصمم أصعب من تصميم منزل بالكامل، فتصميم منزل بالكامل يجعلك تضع بنفسك خطة مبدئية للتصميم وتستغل المساحات كما تريد، أما أعادة الترميم فانت تعيد التصميم من جديد لكن بناءً على الخطة الموضوعة بالفعل سابقاً للمنزل من مساحات وتقسيمها وتقسيم غرف المنزل. ونحن اليوم في هوميفاي مع منزل عفا عليه الزمن لنرى كيف استطاع الخبراء إعادة إحيائه من جديد بطريقة عبقرية 

قبل: غرفة معيشة باهتة ومطفئة

homify
homify

homify
homify
homify

قبل أضافة التجديدات نرى كيف كانت غرفة المعيشة باهتة ومطفئة بشكل واضح، الألوان غير متناسقة  على رغم من حياديتها وعلى الرغم من أن الألوان الحيادية دائماً تخلق لمسة من البساطة والجمال، إلا أن الألوان الحيادية هنا لم تجدي نفعاً في أضافة جمال على تصميم الغرفة فكان لابد من التدخل السريع لإعادة احياء تصميم المنزل الباهت.

بعد: غرفة معيشة مفعمة بالدفئ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بعد التجديدات نرى كيف تغير المنزل بالكامل وخاصةً غرفة المعيشة كما رأيناها كيف كانت باهتة وبلا روح والأن أصبحت مفعمة بالدفئ واللمسات الأنيقة، على الرغم من أن البساطة بدت واضحة في كافة التفاصيل التي استعان بها هنا المصمم، إلا أنها قد فعلت الكثير من اللمسات الجمالية في تصميم غرفة المعيشة، استعان المصمم بالأرضيات الخشبية ليدعم التفاصيل الدافئة في التصميم مع اختيار اللون البيج الحيادي ليخلق لمسة من البساطة والرقي في تصميمه للجدران.

للأضاءة إطلالة من السحر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

جاءت الأضاءة في تصميم غرفة المعيشة ساحرة، فقد دمج المصمم الأضاءة الطبيعية  القادمة من النوافذ الواسعة مع الأضاءة القادمة من سبوتات الأضاءة المتناثرة في سقف، كل تلك اللمسات أضاءت الغرفة بشكل ساحر وأنيق.

لمسة جاذبية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

عندما يأتي الحجر مطلاً في أي تصميم فهو يخلق بذلك  تفاصيل لا مثيل لها من الجمال والجاذبية قد تفاجئك حقاً ، وهنا أضاف المصمم لمسة بسيطة من الحجر بتدرجاته الرمادية في تصميم هذا الجدار اندمج بشكل رائع مع تصميم الأرضيات الخشبية كما نرى ليضيف بذلك إطلالة من الرقي الساحر.

قبل: مطبخ عفا عليه الزمن

homify
homify

homify
homify
homify

نظرة على المطبخ قبل التجديد وأضافة اللمسات الديكورية فنرى كيف بدا باهتاً وعفا عليه الزمن، لنتفاجئ بعد التجديدات كيف أصبح.

بعد: نظرة على التصميم الديناميكي للمطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هنا نرى نظرة سريعة من الخارج على التصميم المطبخ بعد التجديد وأضافة اللمسات الديكورية للمصمم، لنرى كما هو واضح أمامنا كيف خلق المصمم لمساته الديناميكية على التصميم بشكل احترافي ورائع.

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مطبخ ديناميكي نظرة من الداخل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم المطبخ لم يختلف كثيراً في جماله من الخارج عن الداخل، استخدم المصمم اللون الرمادي مع لمسة من الخشب الدافئ في بعض تفاصيل التصميم، استعان المصمم بالرخام باللون الرمادي في الأرضيات مع خلق تأثيرات رائعة في استخدام سبوتات الأضاءة التي عكست جمال تصميم المطبخ بشكل جذاب.

جزيرة من الخشب للمسة عملية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أضاف المصمم لمسة من العملية والجاذبية في تصميمه للمطبخ من خلال استخدام جزيرة المطبخ الخشبية التي اضفت على المطبخ أطلالة من الرقي والجمال مع لمسة من العملية.

قبل: مساحة فراغ بالية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

قبل تجديد المنزل كانت هناك مساحة فراغ بالية تماماً وخالية من أي تفاصيل جمالية، حتى لم تكن مستغلة بالمرة في أي شئ سواء للتخزين أو حتى لخلق لمسات ديكورية فيها.

بعد: منطقة استراتيجية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

بعد تجديد المنزل أدرك المصممون أهمية الفراغ في تلك المنطقة وانه لابد من استغلاله بطريقةً ما تناسب أحتياجات المنزل، فقاموا بصنع خزانة خشبية باللون الأبيض للتناسق مع لون الجدران، مقسمة بأرفف وأدراج عملية ستستاعدك على تخزين الأغراض ببساطة شديدة.

قبل: ممر منطفئ

homify
homify

homify
homify
homify

هنا نجد قبل التجديدات كيف كانت الممرات داخل المنزل في تصميممه القديم منطفئة وباهتة وخالية من التفاصيل الجمالية بشكل واضح.

بعد:أعادة احياء كاملة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

بعد التجديدات أصبح الممر بين الغرف في المنزل مميز بعد أن قام المصمم بأعادة أحياء كاملة، فقد قام بتغيير بلاط الأرضيات للخشب الباركيه مع أعادة طلاء الجدران للون الأبيض الحيادي الذي أضاء الممر بشكل واضح وجذاب ببساطته.

قبل: حمام ذو تصميم قديم جداً

homify
homify

homify
homify
homify

تصميم الحمام قبل أن تأتي رياح التجديدات إلى المنزل كان تصميماً قديماً وغير جذاباً بالمرة، فنجد الألوان التي استخدمها المصمم معاً باهتة بطريقة واضحة مع استخدام أثاث وديكورات قديمة الوضع بشكل عام بدا مأسوياً جداً وبحاجة إلى تغيير شامل.

بعد التجديد: حمام أخر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بعد أن طالت رياح التغيير تصميم الحمام، الحمام أصبح مختلف تماماً، فاستخدم المصمم ألوان حيادية فاتحة ليعكس شعوراً بمساحات أضافية داخل الحمام مع استخدام لمرايا كبيرة ليخلق اتساع بصري واضح فتشعر أن الحمام أصبحت مساحاته أوسع وواضحة أكثر.

منطقة استحمام استراتيجية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أما منطقة الاستحمام فاستعان المصمم بذكائه بشكل واضح في تصميم منطقة الاستحمام ليحفظ المساحات داخل الحمام، فبدلاً من الاستعانة بحوض استحمام كامل استخدم كابينة زجاجية لتكون منطقة الاستحمام، لتعكس بذلك شفافية في التصميم بالأضافة لتوظيف المساحات بشكل مناسب.

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