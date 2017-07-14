أعادة إحياء منزل عفا عليه الزمن

أعادة أحياء منزل متهالك من جديد غالباً ما يسمى بالسهل الممتنع، فعلى رغم من سهولته التي يظنها البعض إلا إنه يتطلب ذكاء وعبقرية شديدة من المصمم أصعب من تصميم منزل بالكامل، فتصميم منزل بالكامل يجعلك تضع بنفسك خطة مبدئية للتصميم وتستغل المساحات كما تريد، أما أعادة الترميم فانت تعيد التصميم من جديد لكن بناءً على الخطة الموضوعة بالفعل سابقاً للمنزل من مساحات وتقسيمها وتقسيم غرف المنزل. ونحن اليوم في هوميفاي مع منزل عفا عليه الزمن لنرى كيف استطاع الخبراء إعادة إحيائه من جديد بطريقة عبقرية
قبل أضافة التجديدات نرى كيف كانت غرفة المعيشة باهتة ومطفئة بشكل واضح، الألوان غير متناسقة على رغم من حياديتها وعلى الرغم من أن الألوان الحيادية دائماً تخلق لمسة من البساطة والجمال، إلا أن الألوان الحيادية هنا لم تجدي نفعاً في أضافة جمال على تصميم الغرفة فكان لابد من التدخل السريع لإعادة احياء تصميم المنزل الباهت.
بعد التجديدات نرى كيف تغير المنزل بالكامل وخاصةً غرفة المعيشة كما رأيناها كيف كانت باهتة وبلا روح والأن أصبحت مفعمة بالدفئ واللمسات الأنيقة، على الرغم من أن البساطة بدت واضحة في كافة التفاصيل التي استعان بها هنا المصمم، إلا أنها قد فعلت الكثير من اللمسات الجمالية في تصميم غرفة المعيشة، استعان المصمم بالأرضيات الخشبية ليدعم التفاصيل الدافئة في التصميم مع اختيار اللون البيج الحيادي ليخلق لمسة من البساطة والرقي في تصميمه للجدران.
جاءت الأضاءة في تصميم غرفة المعيشة ساحرة، فقد دمج المصمم الأضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ الواسعة مع الأضاءة القادمة من سبوتات الأضاءة المتناثرة في سقف، كل تلك اللمسات أضاءت الغرفة بشكل ساحر وأنيق.
عندما يأتي الحجر مطلاً في أي تصميم فهو يخلق بذلك تفاصيل لا مثيل لها من الجمال والجاذبية قد تفاجئك حقاً ، وهنا أضاف المصمم لمسة بسيطة من الحجر بتدرجاته الرمادية في تصميم هذا الجدار اندمج بشكل رائع مع تصميم الأرضيات الخشبية كما نرى ليضيف بذلك إطلالة من الرقي الساحر.
نظرة على المطبخ قبل التجديد وأضافة اللمسات الديكورية فنرى كيف بدا باهتاً وعفا عليه الزمن، لنتفاجئ بعد التجديدات كيف أصبح.
هنا نرى نظرة سريعة من الخارج على التصميم المطبخ بعد التجديد وأضافة اللمسات الديكورية للمصمم، لنرى كما هو واضح أمامنا كيف خلق المصمم لمساته الديناميكية على التصميم بشكل احترافي ورائع.
تصميم المطبخ لم يختلف كثيراً في جماله من الخارج عن الداخل، استخدم المصمم اللون الرمادي مع لمسة من الخشب الدافئ في بعض تفاصيل التصميم، استعان المصمم بالرخام باللون الرمادي في الأرضيات مع خلق تأثيرات رائعة في استخدام سبوتات الأضاءة التي عكست جمال تصميم المطبخ بشكل جذاب.
أضاف المصمم لمسة من العملية والجاذبية في تصميمه للمطبخ من خلال استخدام جزيرة المطبخ الخشبية التي اضفت على المطبخ أطلالة من الرقي والجمال مع لمسة من العملية.
قبل تجديد المنزل كانت هناك مساحة فراغ بالية تماماً وخالية من أي تفاصيل جمالية، حتى لم تكن مستغلة بالمرة في أي شئ سواء للتخزين أو حتى لخلق لمسات ديكورية فيها.
بعد تجديد المنزل أدرك المصممون أهمية الفراغ في تلك المنطقة وانه لابد من استغلاله بطريقةً ما تناسب أحتياجات المنزل، فقاموا بصنع خزانة خشبية باللون الأبيض للتناسق مع لون الجدران، مقسمة بأرفف وأدراج عملية ستستاعدك على تخزين الأغراض ببساطة شديدة.
هنا نجد قبل التجديدات كيف كانت الممرات داخل المنزل في تصميممه القديم منطفئة وباهتة وخالية من التفاصيل الجمالية بشكل واضح.
بعد التجديدات أصبح الممر بين الغرف في المنزل مميز بعد أن قام المصمم بأعادة أحياء كاملة، فقد قام بتغيير بلاط الأرضيات للخشب الباركيه مع أعادة طلاء الجدران للون الأبيض الحيادي الذي أضاء الممر بشكل واضح وجذاب ببساطته.
تصميم الحمام قبل أن تأتي رياح التجديدات إلى المنزل كان تصميماً قديماً وغير جذاباً بالمرة، فنجد الألوان التي استخدمها المصمم معاً باهتة بطريقة واضحة مع استخدام أثاث وديكورات قديمة الوضع بشكل عام بدا مأسوياً جداً وبحاجة إلى تغيير شامل.
بعد أن طالت رياح التغيير تصميم الحمام، الحمام أصبح مختلف تماماً، فاستخدم المصمم ألوان حيادية فاتحة ليعكس شعوراً بمساحات أضافية داخل الحمام مع استخدام لمرايا كبيرة ليخلق اتساع بصري واضح فتشعر أن الحمام أصبحت مساحاته أوسع وواضحة أكثر.
أما منطقة الاستحمام فاستعان المصمم بذكائه بشكل واضح في تصميم منطقة الاستحمام ليحفظ المساحات داخل الحمام، فبدلاً من الاستعانة بحوض استحمام كامل استخدم كابينة زجاجية لتكون منطقة الاستحمام، لتعكس بذلك شفافية في التصميم بالأضافة لتوظيف المساحات بشكل مناسب.
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