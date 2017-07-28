سحر اللمسات العتيقة في منزل عائلي فاخر

اللمسات العتيقة تتمتع بسحر لا يقاوم، خاصة عندما يتم دمجها في الكلاسيكية الأنيقة مع بعض اللمسات العصرية الحديثة في مساحة راقية لا تشوبها شائبة، ولا يختل التوازن البصري فيها.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة ممتعة وملهمة، بين أرجاء منزل عائلي كبير وفاخر، اجتمعت فيه الكلاسيكية الراقية مع اللمسات العتيقة المختارة بدقة، وسط تدخل بسيط من العصرية.

يتكون المنزل من طابقين، مع اثنين من غرف المعيشة، وركن مميز للافطار إلى جانب غرفة السفرة، إضافة إلى المطبخ و3 غرف من بينهم غرفة نوم رئيسية، وأخرى للضيوف، والثالثة غرفة وردية ساحرة للابنة.

شاركونا جولتنا، واستمتعوا بأعمال الخبراء لتستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم الخاصة!