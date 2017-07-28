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سحر اللمسات العتيقة في منزل عائلي فاخر

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة المعيشة
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اللمسات العتيقة تتمتع بسحر لا يقاوم، خاصة عندما يتم دمجها في الكلاسيكية الأنيقة مع بعض اللمسات العصرية الحديثة في مساحة راقية لا تشوبها شائبة، ولا يختل التوازن البصري فيها.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة ممتعة وملهمة، بين أرجاء منزل عائلي كبير وفاخر، اجتمعت فيه الكلاسيكية الراقية مع اللمسات العتيقة المختارة بدقة، وسط تدخل بسيط من العصرية.

يتكون المنزل من طابقين، مع اثنين من غرف المعيشة، وركن مميز للافطار إلى جانب غرفة السفرة، إضافة إلى المطبخ و3 غرف من بينهم غرفة نوم رئيسية، وأخرى للضيوف، والثالثة غرفة وردية ساحرة للابنة.

شاركونا جولتنا، واستمتعوا بأعمال الخبراء لتستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم الخاصة!

غرفة المعيشة بأرضيتها الخشبية وديكورات الجدران تتمتع باسلوب عتيق فاخر ولكن المصابيح والنوافذ تُضفي لمسة عصرية أنيقة

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة المعيشة
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

التصميم الناعم والنقوش الجبسية على موقد غرفة المعيشة تُشكل إضافة أنيقة وفاخرة.. البلورة الزجاجية وما تحويه من ورود مُشرقة وحيوية

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة المعيشة
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

السطح الرخامي والزخارف على المدخنة والجدار والمصابيح والستائر والجلسة الجانبية.. كلها تفاصيل تجعل من هذا المطبخ مساحة ساحرة

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors مطبخ
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

ركن الافطار مع إشراقة طبيعية لتجمع عائلي هادئ وسعيد.. الثريا تبدو جميلة وجذابة

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors مطبخ
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

غرفة النوم الرئيسية تتمتع بطابع فاخر خاصة في أغطية السرير والثيرا المتدلية من السقف

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة نوم
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

إضافة اثنين من الشيزلونجات المُريحة لغرفة النوم الرئيسية يزيد من أناقتها ويدعم طابعها الفاخر

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة نوم
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

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الموقد يكمل اللوحة الفاخرة للغرفة ويزيدها دفئًا.. الشاشة المسطحة وضعت في موقع مثالي

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة نوم
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

برغم كل التفاصيل العتيقة في نقوش الوسائد وأعمدة السرير.. الستائر تبدو عصرية بعض الشيء!

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة نوم
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

حمام غرفة النوم الرئيسية لا يقل فخامةعن الغرفة ذاتها.. الطابع الكلاسيكي يسيطر على التصميم

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors حمام
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

المساحة الكبيرة توفر إمكانية الاستمتاع بالمغطس القائم بذاته والكابينة الزجاجية معًا

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors حمام
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

الزخارف الناعمة تزين الجدار المحيط بالمرآة في أناقة راقية.. السطح الرخامي مع الأحواض والخزانة يبدو فاخرًا

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors حمام
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

غرفة الملابس مُبهجة وجذابة مع مزيج الوردي والكريمي والأريكة المنجدة الفاخرة

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة الملابس
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

الثريا وحدها تجمع بين أناقة الكلاسيكية وجاذبية العصرية في لونها الأسود والسلاسل الكريستالية

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة الملابس
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

مدخل المنزل يبدو فاخر ويستقبل الزائرين بترحاب مهيب بفضل الأرضية الخشبية والدرج الكبير

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

استغلال المساحة أسفل الدرج بوضع كرسي وحيد يبدو مناسبًا

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

غرفة المكتب جمعت بين الأخشاب والجلود في أثاث عملي مُريح مع بعض اللمسات المبتكرة في تصميم الكراسي

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors مكتب عمل أو دراسة
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

غرفة السفرة تميل إلى العصرية بنغماتها المحايدة وإن كانت الستائر كلاسيكية عتيقة

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة السفرة
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

موقد غرفة السفرة يُضفي مزيد من الاناقة الفاخرة على الغرفة

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة السفرة
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

غرفة المعيشة في الطابق الثاني تتمتع بقدر كبير من الضوء بفضل النوافذ الزجاجية العملاقة

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors بيت زجاجي
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

غرفة نوم أطفال بلون وردي ناعم.. وحدة الإضاءة رائعة ومميزة

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة نوم
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

غرفة الضيوف تتمتع بقدر من الأناقة لا يقل عن الغرفة الرئيسية.. تأمل السجاد!

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة نوم
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

الوسائد تحمل روح عصرية في أقمشتها وألوانها والصور المطبوعة

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة نوم
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

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