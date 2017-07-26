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تعرف على أفكار عملية للمنزل صغير المساحة!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo الممر الحديث، المدخل و الدرج
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في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة رائعة للتعرف على أفكار عملية لتصميم المنزل الصغير، من داخل هذه الشقة الرائعة في روما، والتي نقوم بجولتنا فيها من خلال الصور الفوتوغرافية للمصور المحترف لوكا ترانكيلي.

تتمتع هذه الشقة بدرجة عالية من الإبداع في اختيار الالوان، حيث بالتة النغمات المحايدة التي تعتمد على اللون الرمادي في بيئة حديثة، في حين نجد أن التخطيط يعتمد بقدر كبير على اتباع الاتجاهات السائدة،  حيث الفضاء المفتوح الذي يجمع المساحات المعيشية في منطقة واحدة تسودها أجواء رائعة من الحميمية والألفة، فيما يركز المطبخ على خلفية بيضاء، لإعطاء الكثير من الضوء في غرفة المعيشة التي تتمتع بقدر كبير من الضوء بفضل النوافذ الكبيرة.

شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم!

أريكة صغيرة مع خزانة جانبية.. استغلال مثالي لمدخل منزل متسع

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

المرايا أحد الحلول المثالية للحصول على المزيد من الاتساع والإشراقة

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

تصميم مبتكر للستائر يجعل منها قطعة ديكورية مميزة وأنيقة لاستقبال الزائرين

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

تصميم المطبخ على خط واحد يتيح قدر كاف من الفضاء للشعور بالاتساع

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

إضافة لوحة لجدار المطبخ يمنحه أناقة راقية.. الرف المفتوح في الخزانات العليا يوفر مساحة عرض رائعة

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

الإضاءات المثبتة أسفل الخزانات العلوية تجعل المطبخ يتلألأ جمالًا

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

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الجدار المواجه للمطبخ تزين بلوحة كبيرة تمنح هذا الجزء طابع خاص.. النوافذ في الفاصل الجداري أنيقة!

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

دمج المساحات المعيشية في منطقة واحد اتجاه حديث يعتمد على الدفء والحميمية

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

قطعة السجاد ولون الأريكة يمنح غرفة المعيشة حدودها المستقلة التي يزينها المصباح الجانبي الطويل

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

ديكورات وأثاث التلفاز تتمتع بالوظيفية والأناقة معًا.. الأرفف الصغيرة توفر مساحة عرض مميزة

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

وضع السفرة إلى جانب الجدار يوفر لها بيئة مستقلة الحدود ويوفر الفضاء في الغرفة

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة السفرة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

وضع الأثاث على خط واحد أحد الطرق السرية للحصول على غرفة مرتبة وغير مزدحمة بصريًا

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

جدار الحمام الصغير يتمتع باللون والمظهر والملمس ليخطف الأنظار بعيدًا عن أية تفاصيل أخرى

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo حمام
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

وجود حمام خاص في غرفة النوم أحد المزايا التي تجعلها أكثر راحة

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة نوم
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

الدرجة الناعمة من الأرجواني تزين الجدران لتُضفي أجواء رومانسية على تلك الغرفة الأنيقة

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة نوم
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

وضع الأريكة الكبيرة خيار ذكي يوفر مساحة إضافية للنوم والاسترخاء

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة نوم
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

غرفة نوم أخرى على نفس الطريقة مع أريكة مزدوجة الاستخدام

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة نوم
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

استغلال منضدة التلفاز كمكتب صغير للعمل أو الدراسة فكرة رائعة وعملية

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة نوم
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

توزيع الإضاءات في الغرفة مع الإضاءة الطبيعية يمنحها إشراقة مُريحة ومبهجة

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة نوم
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

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