تعرف على أفكار عملية للمنزل صغير المساحة!

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة رائعة للتعرف على أفكار عملية لتصميم المنزل الصغير، من داخل هذه الشقة الرائعة في روما، والتي نقوم بجولتنا فيها من خلال الصور الفوتوغرافية للمصور المحترف لوكا ترانكيلي.

تتمتع هذه الشقة بدرجة عالية من الإبداع في اختيار الالوان، حيث بالتة النغمات المحايدة التي تعتمد على اللون الرمادي في بيئة حديثة، في حين نجد أن التخطيط يعتمد بقدر كبير على اتباع الاتجاهات السائدة، حيث الفضاء المفتوح الذي يجمع المساحات المعيشية في منطقة واحدة تسودها أجواء رائعة من الحميمية والألفة، فيما يركز المطبخ على خلفية بيضاء، لإعطاء الكثير من الضوء في غرفة المعيشة التي تتمتع بقدر كبير من الضوء بفضل النوافذ الكبيرة.

شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم!