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20 تصميم مميز لـ حوض تغسيل صغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Подвесные раковины, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru BathroomSinks
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تصميم حمام بمساحة صغيرة لم يعد أمرًا مستحيًلا أو حتى صعبًا كما كان من قبل، خاصة بعد الاطلاع على أفكار وإبداعات الخبراء التي نأتي لكم بها في مقالاتنا، والتي ينصحون في مقدمتها باختيار وحدات حمام صغيرة ولكن مميزة.

حوض الاغتسال أو حوض الوش، هو أحد الوحدات التي نحتار كثيرًا في اختيارها، خاصة أن البعض يتمنى الحصول على حوض مع بضعة أدراج أو خزانة لترتيب أدوات العناية والنظافة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة من تصميمات الخبراء، لـ حوض وش صغير، مع تفاصيل مميزة وأنيقة، تجعل منه قطعة ديكورية تزين تلك المساحة الصغيرة في الحمام. شاهدوهم معنا واختاروا ما يناسب اذواقكم!

1. تصميم غريب وجديد يليق بمساحة صغيرة ساحرة

Подвесные раковины, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru BathroomSinks
Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

2. مستطيل أبيض أنيق مع إطار عريض لوضع الاكسسوارات وأدوات العناية الصحية

Подвесные раковины, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru BathroomSinks
Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

3. يمكنك استخدام واحد فقط في حمامك الصغير أو حمام الضيوف

Раковины в ретро стиле, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru BathroomSinks
Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

4. نصف دائري مع مساحة مناسبة لوضع الصابون وغسول الوجه

Раковины в ванную комнату, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru BathroomSinks الخزف White
Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

5. تصميم مثالي لحوض وجه صغير مع طاولة لمام صغير أكثر عصرية

Stilvolles Gäste-WC mit Mosaikfliesen in Gauting, Cella GmbH Cella GmbH حمام البلاط Grey
Cella GmbH

Cella GmbH
Cella GmbH
Cella GmbH

6. حوض صغير ملحق به وحدة تخزين من درجين إضافة إلى رف جانبي

Badmöbel Lanzet Ekko, Bavaria Möbel und Sanitär GmbH Bavaria Möbel und Sanitär GmbH BathroomSinks
Bavaria Möbel und Sanitär GmbH

Bavaria Möbel und Sanitär GmbH
Bavaria Möbel und Sanitär GmbH
Bavaria Möbel und Sanitär GmbH

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7. حوض صغير وخزانة فقط من درجين بلون أسود فاخر.. لا يقاوم!

Badmöbel Lanzet Ekko, Bavaria Möbel und Sanitär GmbH Bavaria Möbel und Sanitär GmbH BathroomSinks
Bavaria Möbel und Sanitär GmbH

Bavaria Möbel und Sanitär GmbH
Bavaria Möbel und Sanitär GmbH
Bavaria Möbel und Sanitär GmbH

8. على طاولة سوداء فاخرة وبتناقض لوني رائع وضع حوض أبيض صغير

Torneiras, Water Evolution Water Evolution حمام
Water Evolution

Water Evolution
Water Evolution
Water Evolution

9. مع لون فيروزي ميز واثنين من الأدراج التخزينية العملية

Lavabos, duchas, accesorios y muebles para el baño flexibles y coloridos., Boing Original Boing Original BathroomStorage
Boing Original

Boing Original
Boing Original
Boing Original

10. يشبه طوق السباحة بعض الشيء!

Lavabos, duchas, accesorios y muebles para el baño flexibles y coloridos., Boing Original Boing Original BathroomSinks
Boing Original

Boing Original
Boing Original
Boing Original

11. يبدو مميز وساحر بتصميمه الخرساني الشبيه بأحواض الزرع

Waschbecken aus Beton nach Maß, Die Betonagerie Die Betonagerie BathroomSinks
Die Betonagerie

Die Betonagerie
Die Betonagerie
Die Betonagerie

12. هذا الحوض يحمل مستوى أخرى من الإبداع والتفرد.. لونه الأسود ساحر!

Gäste-WC, Klein GmbH & Co. KG Klein GmbH & Co. KG حمام
Klein GmbH &amp; Co. KG

Klein GmbH & Co. KG
Klein GmbH &amp; Co. KG
Klein GmbH & Co. KG

13. لا يحتاج إلى الكثر من المساحة ومثالي لحمامك الصغير

ESPACIOS MINI, SOLO LAVABOS Y GRIFOS SOLO LAVABOS Y GRIFOS حمام الخزف White
SOLO LAVABOS Y GRIFOS

SOLO LAVABOS Y GRIFOS
SOLO LAVABOS Y GRIFOS
SOLO LAVABOS Y GRIFOS

14. صغير للغاية ويبدو مميزًا فوق الخزانة الخشبية

ESPACIOS MINI, SOLO LAVABOS Y GRIFOS SOLO LAVABOS Y GRIFOS حمام الخزف White
SOLO LAVABOS Y GRIFOS

SOLO LAVABOS Y GRIFOS
SOLO LAVABOS Y GRIFOS
SOLO LAVABOS Y GRIFOS

15. صغير وعملي ومثالي لزاوية جانبية في حمام صغير المساحة

ESPACIOS MINI, SOLO LAVABOS Y GRIFOS SOLO LAVABOS Y GRIFOS حمام الخزف White
SOLO LAVABOS Y GRIFOS

SOLO LAVABOS Y GRIFOS
SOLO LAVABOS Y GRIFOS
SOLO LAVABOS Y GRIFOS

16. مع صنبور من الكروم اللامع.. فخر ومميز!

ESPACIOS MINI, SOLO LAVABOS Y GRIFOS SOLO LAVABOS Y GRIFOS حمام الخزف White
SOLO LAVABOS Y GRIFOS

SOLO LAVABOS Y GRIFOS
SOLO LAVABOS Y GRIFOS
SOLO LAVABOS Y GRIFOS

17. حتى وإن كان صغير.. احرص على اختيار تصميم مبهر تمامًا كهذا!

Betonwaschtisch in L-Form , Beton Design By NONNAST Beton Design By NONNAST BathroomSinks
Beton Design By NONNAST

Beton Design By NONNAST
Beton Design By NONNAST
Beton Design By NONNAST

18. يبدو كقطعة بارزة من مستطيلات البلاط البيضاء.. صغير وموفر في المساحة

Natuurlijke badkamer, Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys حمام
Van Wanrooij keuken, badkamer &amp; tegel warenhuys

Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys
Van Wanrooij keuken, badkamer &amp; tegel warenhuys
Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys

19. مع خزانة ومساحة لترتيب الاكسسوارات.. صغير ووظيفي لتلبية كافة الاحتياجات

Natuurlijke badkamer, Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys حمام
Van Wanrooij keuken, badkamer &amp; tegel warenhuys

Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys
Van Wanrooij keuken, badkamer &amp; tegel warenhuys
Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys

20. حوض دائري أعلى رف خشبي بسيط.. مثالي لتزيين حمام صغير

RING LED, VASKEO VASKEO BathroomSinks
VASKEO

VASKEO
VASKEO
VASKEO

لمزيد من تصميمات الحمامات الصغيرة الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 21 تصميم حمام صغير على طراز الفنادق

أكثر من 20 غرفة نوم بتصميمات ناعمة على النمط الريفي

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