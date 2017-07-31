20 تصميم مميز لـ حوض تغسيل صغير

تصميم حمام بمساحة صغيرة لم يعد أمرًا مستحيًلا أو حتى صعبًا كما كان من قبل، خاصة بعد الاطلاع على أفكار وإبداعات الخبراء التي نأتي لكم بها في مقالاتنا، والتي ينصحون في مقدمتها باختيار وحدات حمام صغيرة ولكن مميزة.

حوض الاغتسال أو حوض الوش ، هو أحد الوحدات التي نحتار كثيرًا في اختيارها، خاصة أن البعض يتمنى الحصول على حوض مع بضعة أدراج أو خزانة لترتيب أدوات العناية والنظافة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة من تصميمات الخبراء، لـ حوض وش صغير، مع تفاصيل مميزة وأنيقة، تجعل منه قطعة ديكورية تزين تلك المساحة الصغيرة في الحمام. شاهدوهم معنا واختاروا ما يناسب اذواقكم!