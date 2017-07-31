10 أخطاء عند تنظيف المنزل… تجنبها الآن

تنظيف المنزل على الأرجح ليس من الأمور المسلة التي تقوم بها كل أسبوع، ولكن ماذا لو قلنا لك أن قد كنت تنظف بشكل خاطئ وانك تزيد من الجهد على نفسك؟ ستشعر بالانزعاج، أليس كذلك؟ نحنا هنا لمساعدتك في الحصول على النصائح لتجنب بعض من أخطاء أعمال التنظيف ولبذل جهد أقل، لذلك ألقينا نظرة على ما يقوله خبراء النظافة المختصين عن أخطاء التنظيف الأكثر شيوعا!
استعد معنا اليوم في هذا المقال للحصول على نتائج تنظيف أفضل، بجهد أقل، فقط بتجنب 10 أخطاء تنظيف في المنزل!
إسفنجات المطبخ هي أرض خصبة للبكتيريا وجميع الأنواع غير الصحية، ولتجنب انتشارها في كل مكان قم بتعقيم الإسفنج من دقيقة لدقيقتين في الميكروويف، هذا سيقتل كل البكتيريا والكائنات الضارة ويترك الإسفنجة نظيفة.
الأسطح حساسة، مثل الأثاث العتيق أو الأثري، بالعادة تكون مصنوعه من مواد قوية وغير قابلة للتسرب، لذلك عند تنظيفها تجنب رشها مباشرة بمواد التنظيف بل قم برش مواد التنظيف على قطعة قماش قطنية وثم قم بالمسح هذا سيحافظ على الأثاث وأيضا سيمنع من تخلل مواد التنظيف ضمن أنسجة الأثاث الأثري.
من المعروف كمية الجراثيم والبكتيريا التي تجمعها فرشاة الحمام، لذلك تأكد من تنظيفها بعد كل استخدام. قم بوضع مواد تنظيف خاصة في الجزء السفلي للحامل وقم بتنظيف الفرشاة قبل وضعها مرة أخرى في الحامل.
قد تعتقد أن معالجة الأساسيات أفضل من لا شيء، ولكن عدم الالتزام بجدول التنظيف المناسب، سيزيد من الجهد عليك، وكل ما تقوم به هو نقل الأوساخ من مكان لأخر. لذلك قم بكتابة أعمال اليوم واستعن بكل أعضاء الأسرة للمساعدة، سترى قريبا نتائج أفضل!
كل منتج مختلف، لذلك تأكد من قراءة جميع التعليمات بشكل كامل قبل الاستخدام. فعلى سبيل المثال بعض منتجات التنظيف يجب استخدامها على أسطه رطبة، وإذا كنت لا تعرف ذلك واستخدمتها على أسطح جافة، قد تصاب بخيبة أمل من النتائج، وبالتالي قد تقوم بعمل أكثر صعوبة.
قد تبدو فكرة جيدة، تنظيف النوافذ في يوم مشمس، بحيث يمكنك رؤية كل الأوساخ، ولكن كلما كان الطقس دافئ، ستجف المياه اسرع على الأسطح وستخلق بقع خلفها، لذلك أاستغل أوقات الصباح الباكر للتنظيف عندما يكون الجو أقل حرارة.
إذا كنت تكنس في خطوط مستقيمة سيكون هناك دائما رقعة من الغبار في مكان ما، ولكن إذا قمت بالكنس بشكل 's' أو 'z' ، سيكون لديك فرصة أفضل للحصول على كل الغبار.
منتجات التنظيف الحديثة كلها قوية جدا، لذلك القليل منها ستفي بالغرض. استخدم فقط ما تحتاجه وحسب الكمية الموصي بها على العلبة، أو سينتهي بك الأمر إلى عمل إضافي فقط للتخلص من الفائض.
لا تنتظر حتى يصبح كيس المكنسة الكهربائية ممتلئ وغير قادر على الشفط. قبل الكنس قم بفحص سريع للكيس كل أسبوع، لمعرفة ما إذا كان الكيس يحتاج لتغيير، وإلا عليك قضاء ضعف الوقت لتنظيف السجاد.
السائل والكهرباء لا يلتقيان. لا ترش أي من منتجات التنزيف مباشرة على أي من عناصر التكنولوجيا، فقد يحصل أن تتساقط بعض القطرات للداخل وتمنعها من العمل مرة أخرى. الأفضل رش المنتجات على منشفة وثم المسح برفق على أجهزة الكهربائية.
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