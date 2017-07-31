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10 أخطاء عند تنظيف المنزل… تجنبها الآن

Heba khlili Heba khlili
Battersea, CC Construction CC Construction غرفة المعيشة
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تنظيف المنزل على الأرجح ليس من الأمور المسلة التي تقوم بها كل أسبوع، ولكن ماذا لو قلنا لك أن قد كنت تنظف بشكل خاطئ وانك تزيد من الجهد على نفسك؟ ستشعر بالانزعاج، أليس كذلك؟ نحنا هنا لمساعدتك في الحصول على النصائح لتجنب بعض من أخطاء أعمال التنظيف ولبذل جهد أقل، لذلك ألقينا نظرة على ما يقوله خبراء النظافة المختصين عن أخطاء التنظيف الأكثر شيوعا!

استعد معنا اليوم في هذا المقال للحصول على نتائج تنظيف أفضل، بجهد أقل، فقط بتجنب 10 أخطاء تنظيف في المنزل!

تجنب أولاً: تنظيف الإسفنج!

Kitchen & Dining, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors مطبخ Pink Modern,Traditional,Country,Kitchen,Pink,White,white painted wood,wood flooring
Gracious Luxury Interiors

Kitchen & Dining

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

 إسفنجات المطبخ هي أرض خصبة للبكتيريا وجميع الأنواع غير الصحية، ولتجنب انتشارها في كل مكان قم بتعقيم الإسفنج من دقيقة لدقيقتين في الميكروويف، هذا سيقتل كل البكتيريا والكائنات الضارة ويترك الإسفنجة نظيفة.

تجنب ثانياً: رش منتجات التنظيف على الأسطح الحساسة!

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Living roomCupboards & sideboards Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

الأسطح حساسة، مثل الأثاث العتيق أو الأثري، بالعادة تكون مصنوعه من مواد قوية وغير قابلة للتسرب، لذلك عند تنظيفها تجنب رشها مباشرة بمواد التنظيف بل قم برش مواد التنظيف على قطعة قماش قطنية وثم قم بالمسح هذا سيحافظ على الأثاث وأيضا سيمنع من تخلل مواد التنظيف ضمن أنسجة الأثاث الأثري.

تجنب ثالثاً: عدم وضع فرشاة المرحاض في حاملها بشكل مستقيم وللأسفل!

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar BathroomToilets
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

من المعروف كمية الجراثيم والبكتيريا التي تجمعها فرشاة الحمام، لذلك تأكد من تنظيفها بعد كل استخدام. قم بوضع مواد تنظيف خاصة في الجزء السفلي للحامل وقم بتنظيف الفرشاة قبل وضعها مرة أخرى في الحامل.

تجنب رابعاً: تنظيف الأساسيات فقط!

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

قد تعتقد أن معالجة الأساسيات أفضل من لا شيء، ولكن عدم الالتزام بجدول التنظيف المناسب، سيزيد من الجهد عليك، وكل ما تقوم به هو نقل الأوساخ من مكان لأخر. لذلك قم بكتابة أعمال اليوم واستعن بكل أعضاء الأسرة للمساعدة، سترى قريبا نتائج أفضل!

تجنب خامساً: عدم قراءة التعليمات على منتجات التنظيف!

Robot Side table &New BedroomBedside tables
&amp;New

Robot Side table

&New
&amp;New
&New

كل منتج مختلف، لذلك تأكد من قراءة جميع التعليمات بشكل كامل قبل الاستخدام. فعلى سبيل المثال بعض منتجات التنظيف يجب استخدامها على أسطه رطبة، وإذا كنت لا تعرف ذلك واستخدمتها على أسطح جافة، قد تصاب بخيبة أمل من النتائج، وبالتالي قد تقوم بعمل أكثر صعوبة.

تجنبا سادساً: غسل النوافذ في يوم حار!

Window Bay Seat homify غرفة المعيشة
homify

Window Bay Seat

homify
homify
homify

قد تبدو فكرة جيدة، تنظيف النوافذ في يوم مشمس، بحيث يمكنك رؤية كل الأوساخ، ولكن كلما كان الطقس دافئ، ستجف المياه اسرع على الأسطح وستخلق بقع خلفها، لذلك أاستغل أوقات الصباح الباكر للتنظيف عندما يكون الجو أقل حرارة.

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تجنبا سابعاً: الكنس في خطوط مستقيمة!

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة المعيشة
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

إذا كنت تكنس في خطوط مستقيمة سيكون هناك دائما رقعة من الغبار في مكان ما، ولكن إذا قمت بالكنس بشكل 's' أو 'z' ، سيكون لديك فرصة أفضل للحصول على كل الغبار.

تجنب ثامناً: استخدام الكثير من منتجات التنظيف!

AGNESE 2 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani KitchenBench tops
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

منتجات التنظيف الحديثة كلها قوية جدا، لذلك القليل منها ستفي بالغرض. استخدم فقط ما تحتاجه وحسب الكمية الموصي بها على العلبة، أو سينتهي بك الأمر إلى عمل إضافي فقط للتخلص من الفائض.

تجنبا تاسعاً: عدم تفريغ كيس المكنسة الكهربائية!

Olympia Sisal & Seagrass Walls & flooringCarpets & rugs
Sisal &amp; Seagrass

Olympia

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

لا تنتظر حتى يصبح كيس المكنسة الكهربائية ممتلئ وغير قادر على الشفط. قبل الكنس قم بفحص سريع للكيس كل أسبوع، لمعرفة ما إذا كان الكيس يحتاج لتغيير، وإلا عليك قضاء ضعف الوقت لتنظيف السجاد.

تجنبا عاشراً: رش منتجات التنظيف على المواد الكهربائية!

Connect (UHD), Loewe Technologies GmbH Loewe Technologies GmbH Multimedia roomElectronics
Loewe Technologies GmbH

Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH

السائل والكهرباء لا يلتقيان. لا ترش أي من منتجات التنزيف مباشرة على أي من عناصر التكنولوجيا، فقد يحصل أن تتساقط بعض القطرات للداخل وتمنعها من العمل مرة أخرى. الأفضل رش المنتجات على منشفة  وثم المسح برفق على أجهزة الكهربائية.

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