جدد غرفتك باستخدام الأثاث المدمج

إذا كنت تفكر في تجديد غرفتك، فقطعة أثاث واحدة كفيلة بتغيير شكل وديكور الغرفة تمامًا، والآن أصبح الأثاث المدمج منتشرًا بصورة كبيرة لقدرته على توفير المساحات واحتواء أكثر من قطعة في نفس المساحة.
في هذا الكتاب تجدون أفكار مختلفة لاستخدام قطع الأثاث المدمجة في غرف المنزل المختلفة، طبقوا إحداها وانتظروا نتيجة رائعة!
قد يبدو الأمر معقدًا عند التفكير في توفير مكان لمكتب من أجل الدراسة أو العمل، ولكن مع استخدام حيل الأثاث المدمج يكفيك لوح من الخشب مدمج على سطح قطعة الأثاث وسيصبح لديك مكتبًا رائعًا وعصريًا.
في المطبخ لا نكتفي أبدًا بالديكور الجيد بل يجب توفير مساحة تخزين جيدة وكافية، ولكن هل يمكن دمج قطعة مختلفة عن المطبخ تمامًا وسط تصميمه؟
هذا المثال يقول نعم بالتأكيد، فقد أضاف المصمم مكتب عمل مدمج داخل خزانة المطبخ بطريقة سلسة ورائعة يمكنك تطبيقا بسهولة.
لا غنى عن وجود المكتبة في كل منزل، وفي هذا المثال جاء تصميم المكتبة بشكل مدمج على جدار بالكامل، فأصبح لدينا لوحة أمامية رائعة تقع عليها عيناك بمجرد دخول الغرفة، ولن تشعر لحظة أنها قطعة أثاث فهي تظهر مع الجدار في تكامل فريد.
هذا المثال اختار فيه صاحب المنزل أن يسكن جميع أطفاله في نفس الغرفة وعلى نفس الجدار، الأسرّة والسلالم مدمجة ولكل سرير مجموعته الخاصة من الأرفف المدمجة أيضًا، هذا التصميم رائع ومثالي لشرح فكرة الأثاث المدمج وأهميته في توفير المساحة.
هذه المرة التصميم مثالي إن كنت تريد الحصول على جلسة خاصة إلى جانب النافذة التي تتوسط هذه القطعة المدمجة، كل ما عليك هو توفير جلسة مريحة فوق قطعة الأثاث مع وسادات أنيقة وستحصل بسهولة على مقعد أنيق ومختلف في غرفتك.
خذ مكتبتك إلى مرحلة أخرى أكثر إمتاعًا من السابق، يمكنك الآن أن تجعل تصميم مسند السرير هو عبارة عن مكتبة رائعة مدمجة كما ترى في هذه الصورة، مساحة دافئة ومريحة وديكور جيد وغرفة نوم أنيقة.
من العوامل الصعب توفيرها في الحمامات الصغيرة أماكن لتخزين ووضع الاغراض والمستحضرات المستخدمة بشكل دائم، فما رأيك بفكرة الأرفف المدمجة في الجدار وبذلك لن تحتاج إلى أي مساحة إضافية ويمكنك توفير مكان للتخزين مهما كانت مساحة حمامك!
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عندما تريد تصميم خزانة ملابس في غرفة نومك محدودة المساحة فلا يوجد أمامك حلول كثيرة، وخصوصًا أن الدولاب يجب ان يحتوي على مساحة تخزين كبيرة ومتعددة الأحجام وكافية لجميع أغراضك، على رأس الحلول العملية والأنيقة والعصرية هو تصميم دولاب مدمج على أحد الجدران كما يوجد في الصورة.
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