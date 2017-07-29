جدد غرفتك باستخدام الأثاث المدمج

إذا كنت تفكر في تجديد غرفتك، فقطعة أثاث واحدة كفيلة بتغيير شكل وديكور الغرفة تمامًا، والآن أصبح الأثاث المدمج منتشرًا بصورة كبيرة لقدرته على توفير المساحات واحتواء أكثر من قطعة في نفس المساحة.

في هذا الكتاب تجدون أفكار مختلفة لاستخدام قطع الأثاث المدمجة في غرف المنزل المختلفة، طبقوا إحداها وانتظروا نتيجة رائعة!