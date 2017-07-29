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جدد غرفتك باستخدام الأثاث المدمج

Eman Rifaat Eman Rifaat
Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
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إذا كنت تفكر في تجديد غرفتك، فقطعة أثاث واحدة كفيلة بتغيير شكل وديكور الغرفة تمامًا، والآن أصبح الأثاث المدمج منتشرًا بصورة كبيرة لقدرته على توفير المساحات واحتواء أكثر من قطعة في نفس المساحة. 

في هذا الكتاب تجدون أفكار مختلفة لاستخدام قطع الأثاث المدمجة في غرف المنزل المختلفة، طبقوا إحداها وانتظروا نتيجة رائعة!

1- مكتب مدمج

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture مكتب عمل أو دراسة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

قد يبدو الأمر معقدًا عند التفكير في توفير مكان لمكتب من أجل الدراسة أو العمل، ولكن مع استخدام حيل الأثاث المدمج يكفيك لوح من الخشب مدمج على سطح قطعة الأثاث وسيصبح لديك مكتبًا رائعًا وعصريًا. 

2- مكتب عمل داخل خزانة المطبخ

Private Residence - Camps Bay, Turquoise Turquoise مطبخ
Turquoise

Turquoise
Turquoise
Turquoise

في المطبخ لا نكتفي أبدًا بالديكور الجيد بل يجب توفير مساحة تخزين جيدة وكافية، ولكن هل يمكن دمج قطعة مختلفة عن المطبخ تمامًا وسط تصميمه؟ 

هذا المثال يقول نعم بالتأكيد، فقد أضاف المصمم مكتب عمل مدمج داخل خزانة المطبخ بطريقة سلسة ورائعة يمكنك تطبيقا بسهولة. 

3- مكتبة في واجهة الغرفة

Modern contemporary bookcases fitted in new minimalist extension Built in Solutions
Built in Solutions

Modern contemporary bookcases fitted in new minimalist extension

Built in Solutions
Built in Solutions
Built in Solutions

لا غنى عن وجود المكتبة في كل منزل، وفي هذا المثال جاء تصميم المكتبة بشكل مدمج على جدار بالكامل، فأصبح لدينا لوحة أمامية رائعة تقع عليها عيناك بمجرد دخول الغرفة، ولن تشعر لحظة أنها قطعة أثاث فهي تظهر مع الجدار في تكامل فريد.

4- في غرفة المعيشة

Modern Living Room Furniture Casa Più Arredamenti Living Room Furniture
Casa Più Arredamenti

Modern Living Room Furniture

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

عمل المصمم على توفير قطعة أثاث ضخمة متعددة الأماكن للتخزين وكلاسيكية الشكل لإضافتها إلى غرفة المعيشة، فاختار أن تكون هذه القطعة مدمجة مع الجدار وبداخلها جميع ما تحتاجه في غرفة المعيشة من تلفزيون وأرفف مختلف تضع عليها ما تريد. 

مثال آخر متميز وعصري هذه المرة لتصميم جدار مدمج لغرفة المعيشة عبارة عن مكتبة سوداء وأرفف بيضاء تحوي بداخلها على ما تريد من قطع.

Placards/Dressing sur mesure, Thomas JENNY Thomas JENNY غرفة نوم خشب Brown
Thomas JENNY

Thomas JENNY
Thomas JENNY
Thomas JENNY

5- سرير بطابقين مدمج في غرفة الأطفال

homify غرفة الاطفال خشب White
homify

homify
homify
homify

هذا المثال اختار فيه صاحب المنزل أن يسكن جميع أطفاله في نفس الغرفة وعلى نفس الجدار، الأسرّة والسلالم مدمجة ولكل سرير مجموعته الخاصة من الأرفف المدمجة أيضًا، هذا التصميم رائع ومثالي لشرح فكرة الأثاث المدمج وأهميته في توفير المساحة. 

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6- مقعد مدمج

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

هذه المرة التصميم مثالي إن كنت تريد الحصول على جلسة خاصة إلى جانب النافذة التي تتوسط هذه القطعة المدمجة، كل ما عليك هو توفير جلسة مريحة فوق قطعة الأثاث مع وسادات أنيقة وستحصل بسهولة على مقعد أنيق ومختلف في غرفتك. 

7- غرفة نوم ومكتبة مدمجين

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

خذ مكتبتك إلى مرحلة أخرى أكثر إمتاعًا من السابق، يمكنك الآن أن تجعل تصميم مسند السرير هو عبارة عن مكتبة رائعة مدمجة كما ترى في هذه الصورة، مساحة دافئة ومريحة وديكور جيد وغرفة نوم أنيقة. 

8- أماكن التخزين في الحمامات

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts BathroomFittings
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

من العوامل الصعب توفيرها في الحمامات الصغيرة أماكن لتخزين ووضع الاغراض والمستحضرات المستخدمة بشكل دائم، فما رأيك بفكرة الأرفف المدمجة في الجدار وبذلك لن تحتاج إلى أي مساحة إضافية ويمكنك توفير مكان للتخزين مهما كانت مساحة حمامك! 

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9- دولاب الملابس أيضًا!

Big built-in closet Markham Stagers غرفة الملابس closet
Markham Stagers

Big built-in closet

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

عندما تريد تصميم خزانة ملابس في غرفة نومك محدودة المساحة فلا يوجد أمامك حلول كثيرة، وخصوصًا أن الدولاب يجب ان يحتوي على مساحة تخزين كبيرة ومتعددة الأحجام وكافية لجميع أغراضك، على رأس الحلول العملية والأنيقة والعصرية هو تصميم دولاب مدمج على أحد الجدران كما يوجد في الصورة.

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إذا كان لديكم أفكار أو تصميمات أخرى للأثاث المدمج شاركونا بها في التعليقات 

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