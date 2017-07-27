طرق ذكية وسريعة لتنظيم غرف النوم

أما إن كنت ممن لديهم مكتب للعمل في غرفة نومهم، عليك الآن بالتوقف وإلقاء نظرة عليه، أماكن وضع الأقلام والأوراق، مكان المصباح، التخلص من كل الأغراض التي ليس لها فائدة على المكتب حتى لا تشعر بوجود فوضى عند ذهابك للنوم.

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