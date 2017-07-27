طرق ذكية وسريعة لتنظيم غرف النوم

يميل تصميم غرف النوم إلى المساحات المربعة، وبذلك يكون من الصعب ترتيب القطع واستخدام مساحات تخزين جيدة، ومن الطرق الذكية توفير أدراج للتخزين في تصميم الكومودينو على جانبي السرير لتخزين الأغراض المختلفة المستخدمة وقت النوم حتى تبقى قريبة من اليد.
يجب تنظيم الدولاب والأدراج وتنظيفها من الداخل على الأقل مرة مع بداية كل فصل من فصول العام، حتى تستطيع الوصول إلى ما تحتاجه بسهولة دون المرور بمشقة كبيرة لتحصل على فردة الشراب الأخرى المفقودة!
شماعة صغيرة وأنيقة في أحد أركان الغرفة أو على الجدار ستوفر لك غرفة مرتبة دائمًا، فالملابس اليومية والاكسأحذية والشنط تحتاج إلى مكان توضع فيه بمجرد خلعها حتى يتسنى لك إرجاعها إلى مكانها في نهاية اليوم أو إعادة ارتدائها مرة أخرى.
الكرافتات والأحزمة، فرش الماكياج والاكسسوارات والأقلام إلخ، كل هذه الأشياء تحتاج إلى أماكن منظمة ومقسمة لاحتوائها، وفكرة تقسيم الدرج من الداخل هي فكرة عبقرية ستوفر عليك كثير من الوقت للحصول على ما تريد، وتحافظ على ترتيب أغراضك بشكل مستمر.
استخدم المساحة الموجودة أسفل السرير في تصميم أدراج أو وضع سلال يمكنك تخزين الأغطية والملابس الموسمية فيها.
لا تتوفر مساحة كافية لدولاب الملابس في بعض غرف النوم فيتحول الأمر إلى فوضى، ولكن هذه الفكرة لن تحتاج إلى مساحة كبيرة، فتثبيت بعض الأرفف والشماعات على الجدار وتغطيتها بستارة أنيقة سيكون كافيًا وبديلًا للدولاب التقليدي!
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النظافة والترتيب لا يقتصر على ما بداخل الخزن، ولكن أيضًا على ما يوجد فوق الأسطح المختلفة لقطع الأثاث في غرفة النوم، ترتيب جيد وعناصر محددة ومعروفة في أماكنها تضمن لك ديكورًا وشكلًا مميزًا على الدوام.
ينزعج البعض من فكرة تخزين الأغراض في صناديق، فتصميمات الصناديق المختلفة لا تتناسب مع ذوقهم الخاص أو ديكور الغرفة، أما الآن فلدينا عدد لا نهائي من تصميمات الصناديق مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، يمكنك الاستعانة بها في ضم الأغراض الصغيرة المبعثرة في كل مكان بالغرفة.
بعض الأغراض لا يتبقى لها مكان داخل خزانة الملابس أو الأدراج، عندها عليك التفكير بطريقة مبتكرة ومختلفة كهذا المثال الذي استخدم قاعدة البوف في ترتيب الأحذية.
حافظ دائمًا على أرضية دولاب الملابس خالية من الفوضى لا تحتوي على أي أغراض عشوائية، ستضمن بذلك غرفة منظمة دائمًا.
أما إن كنت ممن لديهم مكتب للعمل في غرفة نومهم، عليك الآن بالتوقف وإلقاء نظرة عليه، أماكن وضع الأقلام والأوراق، مكان المصباح، التخلص من كل الأغراض التي ليس لها فائدة على المكتب حتى لا تشعر بوجود فوضى عند ذهابك للنوم.
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الملابس هي المصدر الأول للإزعاج والكراكيب في غرفة النوم، كل فترة عليك القيام بجولة تفقدية داخل الدولاب للتخلص من جميع الملابس التي لم تعد مستخدمة.
هذه البضعة سنتيمترات القريبة من السقف يمكنك أيضًا استغلالها في تخزين شنط السفر أو الأغطية الموسمية للحفاظ على المساحة الأفقية للغرفة.
وأخيرًا، عندما تكون الغرفة غرفة نوم طفلك يتغير عندها الوضع ليصبح أكثر تقسيمًا بسبب التفاصيل الكثيرة والمختلفة الموجودة في غرفته من ألعاب وملابس وكتب ودمى إلخ.