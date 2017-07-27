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طرق ذكية وسريعة لتنظيم غرف النوم

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify غرفة نوم
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هل تعبتم من مشكلة عدم القدرة على تنظيم غرفة النوم؟! الملابس والاكسسوارات والأحذية والشنط في كل مكان، لذلك قررنا تقديم بعض الحلول والطرق الذكية التي تساعدكم في الحصول على غرفة نوم مرتبة ونظيفة دائمًا..

1- كومودينو بأدراج

Diseño de interiores, Zono Interieur Zono Interieur غرفة نوم
Zono Interieur

Zono Interieur
Zono Interieur
Zono Interieur

يميل تصميم غرف النوم إلى المساحات المربعة، وبذلك يكون من الصعب ترتيب القطع واستخدام مساحات تخزين جيدة، ومن الطرق الذكية توفير أدراج للتخزين في تصميم الكومودينو على جانبي السرير لتخزين الأغراض المختلفة المستخدمة وقت النوم حتى تبقى قريبة من اليد. 

2- تنظيم الدولاب وترتيب الأدراج

Bespoke cabinetry Baker & Baker Dressing roomWardrobes & drawers
Baker &amp; Baker

Bespoke cabinetry

Baker & Baker
Baker &amp; Baker
Baker & Baker

يجب تنظيم الدولاب والأدراج وتنظيفها من الداخل على الأقل مرة مع بداية كل فصل من فصول العام، حتى تستطيع الوصول إلى ما تحتاجه بسهولة دون المرور بمشقة كبيرة لتحصل على فردة الشراب الأخرى المفقودة! 

3- شماعة للاستخدام اليومي

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

شماعة صغيرة وأنيقة في أحد أركان الغرفة أو على الجدار ستوفر لك غرفة مرتبة دائمًا، فالملابس اليومية والاكسأحذية والشنط تحتاج إلى مكان توضع فيه بمجرد خلعها حتى يتسنى لك إرجاعها إلى مكانها في نهاية اليوم أو إعادة ارتدائها مرة أخرى. 

4- تقسيم الأدراج

Bespoke tie drawer Lamco Design LTD BedroomWardrobes & closets
Lamco Design LTD

Bespoke tie drawer

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

الكرافتات والأحزمة، فرش الماكياج والاكسسوارات والأقلام إلخ، كل هذه الأشياء تحتاج إلى أماكن منظمة ومقسمة لاحتوائها، وفكرة تقسيم الدرج من الداخل هي فكرة عبقرية ستوفر عليك كثير من الوقت للحصول على ما تريد، وتحافظ على ترتيب أغراضك بشكل مستمر. 

5- مساحة تخزين أسفل السرير

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel BedroomBeds & headboards
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

استخدم المساحة الموجودة أسفل السرير في تصميم أدراج أو وضع سلال يمكنك تخزين الأغطية والملابس الموسمية فيها. 

6- دولاب على الجدار!

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

لا تتوفر مساحة كافية لدولاب الملابس في بعض غرف النوم فيتحول الأمر إلى فوضى، ولكن هذه الفكرة لن تحتاج إلى مساحة كبيرة، فتثبيت بعض الأرفف والشماعات على الجدار وتغطيتها بستارة أنيقة سيكون كافيًا وبديلًا للدولاب التقليدي!

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7- تنظيف وترتيب الأسطح في الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

النظافة والترتيب لا يقتصر على ما بداخل الخزن، ولكن أيضًا على ما يوجد فوق الأسطح المختلفة لقطع الأثاث في غرفة النوم، ترتيب جيد وعناصر محددة ومعروفة في أماكنها تضمن لك ديكورًا وشكلًا مميزًا على الدوام. 

8- استخدم الصناديق الجميلة

Gypsy Toy Keepsake Box Anne Taylor Designs Nursery/kid's roomStorage خشب Pink toy box,keepsake box,floral design,gypsy flowers,painted furniture,personalised box
Anne Taylor Designs

Gypsy Toy Keepsake Box

Anne Taylor Designs
Anne Taylor Designs
Anne Taylor Designs

ينزعج البعض من فكرة تخزين الأغراض في صناديق، فتصميمات الصناديق المختلفة لا تتناسب مع ذوقهم الخاص أو ديكور الغرفة، أما الآن فلدينا عدد لا نهائي من تصميمات الصناديق مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، يمكنك الاستعانة بها في ضم الأغراض الصغيرة المبعثرة في كل مكان بالغرفة. 

9- فكّر بطريقة مختلفة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

بعض الأغراض لا يتبقى لها مكان داخل خزانة الملابس أو الأدراج، عندها عليك التفكير بطريقة مبتكرة ومختلفة كهذا المثال الذي استخدم قاعدة البوف في ترتيب الأحذية. 

10- خزانة ملابس مرتبة

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel غرفة الملابس
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

حافظ دائمًا على أرضية دولاب الملابس خالية من الفوضى لا تحتوي على أي أغراض عشوائية، ستضمن بذلك غرفة منظمة دائمًا. 

11- لا تترك مكتب العمل في حالة فوضى!

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON غرفة نوم
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

أما إن كنت ممن لديهم مكتب للعمل في غرفة نومهم، عليك الآن بالتوقف وإلقاء نظرة عليه، أماكن وضع الأقلام والأوراق، مكان المصباح، التخلص من كل الأغراض التي ليس لها فائدة على المكتب حتى لا تشعر بوجود فوضى عند ذهابك للنوم. 

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12- تخلّص من الكراكيب أولًا بأول

Built in Hinged Door Corner Wardrobe Bravo London Ltd غرفة نوم
Bravo London Ltd

Built in Hinged Door Corner Wardrobe

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

الملابس هي المصدر الأول للإزعاج والكراكيب في غرفة النوم، كل فترة عليك القيام بجولة تفقدية داخل الدولاب للتخلص من جميع الملابس التي لم تعد مستخدمة. 

13- الاستفادة من السقف

A residence in Shibuya, sorama me Inc. sorama me Inc. غرفة نوم
sorama me Inc.

A residence in Shibuya

sorama me Inc.
sorama me Inc.
sorama me Inc.

هذه البضعة سنتيمترات القريبة من السقف يمكنك أيضًا استغلالها في تخزين شنط السفر أو الأغطية الموسمية للحفاظ على المساحة الأفقية للغرفة. 

14- التقسيمات المتعددة حل سحري

Basement Renovation - Ardsley House, Eisner Design Eisner Design غرفة الاطفال
Eisner Design

Eisner Design
Eisner Design
Eisner Design

وأخيرًا، عندما تكون الغرفة غرفة نوم طفلك يتغير عندها الوضع ليصبح أكثر تقسيمًا بسبب التفاصيل الكثيرة والمختلفة الموجودة في غرفته من ألعاب وملابس وكتب ودمى إلخ. 

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هل لديكم أفكار أخرى لترتيب غرف النوم؟ 

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