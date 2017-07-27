28 تصميم غرفة نوم مميزة على الطراز الحديث

غرفة النوم تُعد من احد أهم الفراغات الرئيسية في المنزل والتي تتحول إلى عالمك الخاص بمثابة دخولك إليه بعد يوم عمل طويل لتسترخي وتنام وترتاح، لذلك فاهتم الخبراء بالبحث عن كل الوسائل والطرق التي تؤدي بك لتصميم يلبي كل احتياجاتك ويوفر كل سُبل الراحة والطمأنينة، بداية وأهم شئ مصادر الإضاءة الطبيعية والتهوية، بشكل موازي مع الخصوصية والأمان والهدوء، إذا نجحت في تحقيق تلك المعادلة فقد حققت نصف المهمة بالكامل..

ومن أهم النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار:

- تحديد مستويات مختلفة للإضاءة الصناعية من حيثة مصدر رئيسي وأباجورات وإضاءة غير مباشرة، كل ذلك يساعدك فيممارسة عدة أنشطة بمختلف احتياجاتها..

- اختيار الأرضيات خطوة مهمة في التصميم الداخلي لأي فراغ في منزلك وخاصة غرفة النوم، تُعد الأرضيات الخشبية هي الأفضل، فهي بجانب مظهرها الرائع والمميز إلا أن لها لمسة دافئة وتساعد على حفظ درجات الحرارة في مستوى مناسب ..

- لا تنس اختيار الستائر المناسبة وحسب الطراز المستخدم، وبخامات على مستوى عالي، واحرص أن تُضيف مرحلتين من الستائر أحدهما لخصوصية أكثر والأخر شفاف لتسمح لأشعة الشمس بالنفاذ لكل أركان الغرفة، الستائر عنصر مهم جدا يُزيد من اناقة وجمال أي تصميم ..

- أما عن الدهانات فتناسق الألوان هو الخطوة الأهم على الإطلاق في أي تصميم، وهو مفتاح التصميم الناجح فإذا حرصت على اختيار ألوان متناسقة ومتناغمة حتى وإن كانت متباينة ستجد في النهاية التصميم كلوحة فنية متميزة ..

- أما الأثاث فلا مفر من أنك ستواجه حيرة كبيرة في اختيارك له، ولكن ما سيساعدك هو تحديد ما تريده وما حلمت به مع مراعاة المساحة الهندسية لغرفتك لتحافظ على مسارات حركة مريحة ولتبتعد عن التكدس والفوضى، ولا تنس أن تُضيف لمسة ديكورية مميزة على ذوقك الخاص ..