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28 تصميم غرفة نوم مميزة على الطراز الحديث

آية منير آية منير
black and white bedroom, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة نوم
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غرفة النوم تُعد من احد أهم الفراغات الرئيسية في المنزل والتي تتحول إلى عالمك الخاص بمثابة دخولك إليه بعد يوم عمل طويل لتسترخي وتنام وترتاح، لذلك فاهتم الخبراء بالبحث عن كل الوسائل والطرق التي تؤدي بك لتصميم يلبي كل احتياجاتك ويوفر كل سُبل الراحة والطمأنينة، بداية وأهم شئ مصادر الإضاءة الطبيعية والتهوية، بشكل موازي مع الخصوصية والأمان والهدوء، إذا نجحت في تحقيق تلك المعادلة فقد حققت نصف المهمة بالكامل..

ومن أهم النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار:

- تحديد مستويات مختلفة للإضاءة الصناعية من حيثة مصدر رئيسي وأباجورات وإضاءة غير مباشرة، كل ذلك يساعدك فيممارسة عدة أنشطة بمختلف احتياجاتها..

- اختيار الأرضيات خطوة مهمة في التصميم الداخلي لأي فراغ في منزلك وخاصة غرفة النوم، تُعد الأرضيات الخشبية هي الأفضل، فهي بجانب مظهرها الرائع والمميز إلا أن لها لمسة دافئة وتساعد على حفظ درجات الحرارة في مستوى مناسب ..

- لا تنس اختيار الستائر المناسبة وحسب الطراز المستخدم، وبخامات على مستوى عالي، واحرص أن تُضيف مرحلتين من الستائر أحدهما لخصوصية أكثر والأخر شفاف لتسمح لأشعة الشمس بالنفاذ لكل أركان الغرفة، الستائر عنصر مهم جدا يُزيد من اناقة وجمال أي تصميم ..

- أما عن الدهانات فتناسق الألوان هو الخطوة الأهم على الإطلاق في أي تصميم، وهو مفتاح التصميم الناجح فإذا حرصت على اختيار ألوان متناسقة ومتناغمة حتى وإن كانت متباينة ستجد في النهاية التصميم كلوحة فنية متميزة ..

- أما الأثاث فلا مفر من أنك ستواجه حيرة كبيرة في اختيارك له، ولكن ما سيساعدك هو تحديد ما تريده وما حلمت به مع مراعاة المساحة الهندسية لغرفتك لتحافظ على مسارات حركة مريحة ولتبتعد عن التكدس والفوضى، ولا تنس أن تُضيف لمسة ديكورية مميزة على ذوقك الخاص ..

أما الآن فقد جمعنا لك 28 تصميم غرفة نوم مميزة على الطراز الحديث قد تجد من بينهم ما بحثت عنهم ويلهمك لاختيار كل ما يخص غرفة نومك ..

1. لمسة من الألوان تُحيي غرفة نومك بألوان حيادية..

Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة نوم
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

2. لمسة كلاسيكية وسط تصميم عصري أنيق ..

Proyecto Almendros, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

3. جدار خلفي للسرير مصنوع من الخشب وخطوطه عصرية بلمسة إضاءة يخطف القلوب والأنظار ..

APARTAMENTO JS, NOGARQ C.A. NOGARQ C.A. غرفة نوم
NOGARQ C.A.

NOGARQ C.A.
NOGARQ C.A.
NOGARQ C.A.

4. الإضاءة غير المباشرة خلف السرير تصنع الكثير مع رمادية غرفة نوم حديثة ..

Departamento Barranco, DMS Arquitectas DMS Arquitectas غرفة نوم
DMS Arquitectas

DMS Arquitectas
DMS Arquitectas
DMS Arquitectas

5. رف أنيق وإضاءة خاصة وسرير باللون الأبيض، مزيج رائع لغرفة نوم مميزة ..

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

6. العصرية تعني الفخامة وعلى عكس ما يتوارد عنها، ولكن ابحث عن كل ما هو أنيق وذو قيمة ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

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7. جدار عاكس وزخارف ورسومات رائعة، تصميم ملكي مميز ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

8. شرائح خشب ومرايا تُزين خلفية سرير بسيط في غرفة نوم عصرية ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

9. لمسة من الأصفر صنعت الكثير في تصميم حديث لغرفة نوم باللون الأبيض..

純粹獨白, 臣田設計 臣田設計 غرفة نوم
臣田設計

臣田設計
臣田設計
臣田設計

10. وحدها السجادة تصنع الفارق ..

Avalon House, Greg Natale Design Greg Natale Design غرفة نوم
Greg Natale Design

Avalon House

Greg Natale Design
Greg Natale Design
Greg Natale Design

11. تصميم ساحر باللون الأسود وإضاءة مبتكرة ومميزة ..

black and white bedroom, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة نوم
KARU AN ARTIST

KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST

12. إضاءة خاصة أسفل السرير يعكسها سقف معلق بإضاءته الخاصة أيضا ..

Projeto Praia Brava - Itajaí, SC - Arquiteta Vanessa Larre, Ronald T. Pimentel Fotografia Ronald T. Pimentel Fotografia غرفة نوم
Ronald T. Pimentel Fotografia

Ronald T. Pimentel Fotografia
Ronald T. Pimentel Fotografia
Ronald T. Pimentel Fotografia

13. لن تحتاج اكثر من سرير خشبي بسيط وجدار خلفي للسرير مميز ..

Dom w nowoczesnym, ciepłym klimacie, MONOstudio MONOstudio غرفة نوم
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

14. الخشب له إطلالته ومحبينه ومميز في غرف النوم ..

Reunite, 形構設計 Morpho-Design 形構設計 Morpho-Design غرفة نوم
形構設計 Morpho-Design

形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design

15. الإضاءة الطبيعية لها سحرها وأهميتها في غرفة النوم العصرية ..

Reunite, 形構設計 Morpho-Design 形構設計 Morpho-Design غرفة نوم
形構設計 Morpho-Design

形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design
形構設計 Morpho-Design

16. غرفة نوم عصرية بلمسة كلاسيكية بسيطة..

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

17. تأثيرات خاصة بدهانات مميزة لجدار خلفي لسرير بسيط ..

Villaggio Azzurro, Archifacturing Archifacturing غرفة نوم
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

18. مرايا دائرية مميزة تُزين خلفية سرير مصنوع من الجلد البني اللامع ..

Broad Walk Guest Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم interior design,luxury,textured walls,round wall mirror,grey and blue,wall lights,navy and amber,contemporary bedroom
Roselind Wilson Design

Broad Walk Guest Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

19. العالم كله خلفك في جدار مميز لغرفة نوم عصرية ..

Villa T, Studio Vesce Architettura Studio Vesce Architettura غرفة نوم
Studio Vesce Architettura

Studio Vesce Architettura
Studio Vesce Architettura
Studio Vesce Architettura

20. البساطة هي مفتاح الجمال ..

Sencillez visual de alta complejidad, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura غرفة نوم
Coblonal Arquitectura

Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura

21. استخدام المرايا في غرف النوم له أسس وتأثير رائع وقوي ..

Private apartments|Частная квартира площадью 72 кв.м., Rosso Rosso غرفة نوم
Rosso

Private apartments|Частная квартира площадью 72 кв.м.

Rosso
Rosso
Rosso

22. سقف معلق خشبي مائل يُزين غرفة نوم حديثة ..

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

23. لوحة فنية مميزة بكل تفاصيلها تصنع غرفة نوم عصرية جدا ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

24. الألوان وتباينها يصنع مزيج رائع في غرفة نوم حديثة ..

Makyol Santral Örnek Daire, Ümit Okan Photography Ümit Okan Photography غرفة نوم
Ümit Okan Photography

Ümit Okan Photography
Ümit Okan Photography
Ümit Okan Photography

25. لمسات عصرية مميزة ..

Oblojka, HOT WALLS HOT WALLS غرفة نوم
HOT WALLS

HOT WALLS
HOT WALLS
HOT WALLS

26. الهدوء والسكينة مع درجات الباستل ..

Moradia BN, Fragmentos Design Fragmentos Design غرفة نوم
Fragmentos Design

Fragmentos Design
Fragmentos Design
Fragmentos Design

27. شياكة وفخامة مع تصميم خشبي أنيق ..

SANKT MORITZ, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON غرفة نوم
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

28. الدهانات وحدها تستطيع أن تجعل من غرفة نومك لوحة فنية ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

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