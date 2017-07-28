يحتاج أطفالك لمساحات واسعة للحركة واللعب وتنمية مواهبهم بالتأكيد ولكن مع الظروف الاقتصادية الحالية، قد نضطر لتصميم غرفة أطفال ذات مساحة صغيرة لا تتناسب مع كل احلامهم، ولكن ياتي هنا دور المصمم المحترف ليلبي كل احتياجاتهم العملية وتوظيفها في هذه المساحة الصغيرة بل ويخلق لهم مساحة إضافية من الترفيه واللعب، من الأفضل تخصيص أماكن مبتكرة للتخزين والاستعانة بقطع أثاث خاصة ومصنوعة بمقاسات مناسبة وأفكار ذكية لاستغلال كل سنتيمتر في المساحة المتاحة، إليكم اليوم 10 أفكار رائعة لغرف نوم اطفالك الصغيرة، نتمنى أن تجد ما بحثت عنه ..
أحد أهم الأفكار التي يتم الاستعانة بها في غرف الأطفال وخااصة مع ضيق المساحة هي السرير متعدد الطوابق، وتختلف وتتنوع تصميماته لتجد من بينها ما يناسب ذوقك الخاص واحتياجاتك، ومنها متوفر مزود بألعاب وأفكار مبتكرة لتسلية أطفالك وتوفير مساحة للعب إلى جانب التوظيف المثالي للمساحة..
توفير مساحات تخزين في أماكن غير معتادة هو مفتاح نجاح التصميمات الصغيرة، ويمكنك تحويل الخزانات إلى عناصر أخرى كمكاتب أو أريكة بسيطة..
ظهر في الأونة الأخيرة محاولات رائعة من المصممين لتوفير كل احتياجات طفلك في قطعة أثاث واحدة يمكنك الاستعانة والاكتفاء بها في غرفة طفلك، وستساعدك بالتأكيد على توفير مساحة رائعة لحركة طفلك ..
من الأفضل تحديد احتياجاتك قبل البدء في تصميم غرفة طفلك، والبحثعن كل ما هو جديد ومبتكر لتنجح في مجموعة سنتيمترات أن تصنع له عالم متكامل يُنمي مواهبه ويساعده على قضاء وقت ممتع..
المرايا له سحر خاص وتأثير قوي في المساحات الصغيرة وخاصة أنه تُضيف بعد بصري آخر وانعكاس جمالي رائع يُزين التصميم ..
اختر أثاث ذو حجم ومقاسات مناسبة للمساحة المتاحة في الغرفة، ويُفضل أن تلجأ للأثاث المخصص لغرف الأطفال وابتعد عن الأثاث التقليدي لأنه لن يناسب احتياجات طفلك..
مثل هذا النموذج ما نقصده تحديدا أن تُضيفه لغرفة طفلك، تصميم متكامل مكون من سرير علوي وخزانة بالأسفل وأريكة مريحة ومكتب مناسب، كل ذلك في مساحة محدودة بل وأتاح المصمم الفرصة لطفلك للعب والتسلية بمساحة مناسبة ..
يمكنك تصميم مثل هذه الأفكار للسرير حيث أنه مزود بخزانة أو أرفف مفتوحة للعب ابنك، لتحافظ على تنظيم هذه الغرفة الصغيرة دائما ..
مثل هذا النموذج سهل تحقيقه في الفراغات ذات ارتفاعات مضاعفة، أن تُضيف دور علوي لغرفتك للسرير منعزل تماما لهدوء واستراء أكثر، وبالأسفل باقي عناصر الغرفة، ولكن تأكد أن سن طفلك مناسب لمثل هذه الأفكار..
الأرفف المعلقة هي سلاحك الفعال في المساحات الصغيرة فهي تصنع لك أماكن تخزين مميزة وتُساعد على إضافة ديكورية مميزة للتصميم ..
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