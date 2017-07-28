يحتاج أطفالك لمساحات واسعة للحركة واللعب وتنمية مواهبهم بالتأكيد ولكن مع الظروف الاقتصادية الحالية، قد نضطر لتصميم غرفة أطفال ذات مساحة صغيرة لا تتناسب مع كل احلامهم، ولكن ياتي هنا دور المصمم المحترف ليلبي كل احتياجاتهم العملية وتوظيفها في هذه المساحة الصغيرة بل ويخلق لهم مساحة إضافية من الترفيه واللعب، من الأفضل تخصيص أماكن مبتكرة للتخزين والاستعانة بقطع أثاث خاصة ومصنوعة بمقاسات مناسبة وأفكار ذكية لاستغلال كل سنتيمتر في المساحة المتاحة، إليكم اليوم 10 أفكار رائعة لغرف نوم اطفالك الصغيرة ، نتمنى أن تجد ما بحثت عنه ..