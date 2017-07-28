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10 أفكار رائعة لغرف نوم اطفالك الصغيرة

آية منير آية منير
homify غرفة الاطفال
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يحتاج أطفالك لمساحات واسعة للحركة واللعب وتنمية مواهبهم بالتأكيد ولكن مع الظروف الاقتصادية الحالية، قد نضطر لتصميم غرفة أطفال ذات مساحة صغيرة لا تتناسب مع كل احلامهم، ولكن ياتي هنا دور المصمم المحترف ليلبي كل احتياجاتهم العملية وتوظيفها في هذه المساحة الصغيرة بل ويخلق لهم مساحة إضافية من الترفيه واللعب، من الأفضل تخصيص أماكن مبتكرة للتخزين والاستعانة بقطع أثاث خاصة ومصنوعة بمقاسات مناسبة وأفكار ذكية لاستغلال كل سنتيمتر في المساحة المتاحة، إليكم اليوم 10 أفكار رائعة لغرف نوم اطفالك الصغيرة، نتمنى أن تجد ما بحثت عنه ..

1. السرير متعدد الطوابق..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

أحد أهم الأفكار التي يتم الاستعانة بها في غرف الأطفال وخااصة مع ضيق المساحة هي السرير متعدد الطوابق، وتختلف وتتنوع تصميماته لتجد من بينها ما يناسب ذوقك الخاص واحتياجاتك، ومنها متوفر مزود بألعاب وأفكار مبتكرة لتسلية أطفالك وتوفير مساحة للعب إلى جانب التوظيف المثالي للمساحة..

2. مساحات تخزين ..

Sala de juegos, KRAUSE CHAVARRI KRAUSE CHAVARRI غرفة الاطفال
KRAUSE CHAVARRI

KRAUSE CHAVARRI
KRAUSE CHAVARRI
KRAUSE CHAVARRI

توفير مساحات تخزين في أماكن غير معتادة هو مفتاح نجاح التصميمات الصغيرة، ويمكنك تحويل الخزانات إلى عناصر أخرى كمكاتب أو أريكة بسيطة..

3. كل احتياجات طفلك في قطعة أثاث واحدة ..

TADİLAT İŞLERİ , Tadilat Firması Tadilat Firması غرفة الاطفال
Tadilat Firması

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

ظهر في الأونة الأخيرة محاولات رائعة من المصممين لتوفير كل احتياجات طفلك في قطعة أثاث واحدة يمكنك الاستعانة والاكتفاء بها في غرفة طفلك، وستساعدك بالتأكيد على توفير مساحة رائعة لحركة طفلك ..

4. تفكير مبتكر لاستغلال المساحة على أكمل وجه ..

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من الأفضل تحديد احتياجاتك قبل البدء في تصميم غرفة طفلك، والبحثعن كل ما هو جديد ومبتكر لتنجح في مجموعة سنتيمترات أن تصنع له عالم متكامل يُنمي مواهبه ويساعده على قضاء وقت ممتع..

5. المرايا ..

Quarto de Criança contato: arquitetura@beecriativa.com.br, Bee Arquitetura Criativa Bee Arquitetura Criativa غرفة الاطفال
Bee Arquitetura Criativa

Bee Arquitetura Criativa
Bee Arquitetura Criativa
Bee Arquitetura Criativa

المرايا له سحر خاص وتأثير قوي في المساحات الصغيرة وخاصة أنه تُضيف بعد بصري آخر وانعكاس جمالي رائع يُزين التصميم ..

6. أثاث ذو حجم صغير ..

homify غرفة الاطفال خشب White
homify

homify
homify
homify

اختر أثاث ذو حجم ومقاسات مناسبة للمساحة المتاحة في الغرفة، ويُفضل أن تلجأ للأثاث المخصص لغرف الأطفال وابتعد عن الأثاث التقليدي لأنه لن يناسب احتياجات طفلك..

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7. تصميم مميز ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

مثل هذا النموذج ما نقصده تحديدا أن تُضيفه لغرفة طفلك، تصميم متكامل مكون من سرير علوي وخزانة بالأسفل وأريكة مريحة ومكتب مناسب، كل ذلك في مساحة محدودة بل وأتاح المصمم الفرصة لطفلك للعب والتسلية بمساحة مناسبة ..

8. سرير ومساحة تخزين ..

Supremo Boqueirão - Âncora Construtora, Renata Cáfaro Arquitetura Renata Cáfaro Arquitetura غرفة الاطفال
Renata Cáfaro Arquitetura

Renata Cáfaro Arquitetura
Renata Cáfaro Arquitetura
Renata Cáfaro Arquitetura

يمكنك تصميم مثل هذه الأفكار للسرير حيث أنه مزود بخزانة أو أرفف مفتوحة للعب ابنك، لتحافظ على تنظيم هذه الغرفة الصغيرة دائما ..

9. دور ثاني ..

pokój nastolatki - Kraków, Grzegórzecka - wizualizacja, MIRAI STUDIO MIRAI STUDIO غرفة الاطفال
MIRAI STUDIO

MIRAI STUDIO
MIRAI STUDIO
MIRAI STUDIO

مثل هذا النموذج سهل تحقيقه في الفراغات ذات ارتفاعات مضاعفة، أن تُضيف دور علوي لغرفتك للسرير منعزل تماما لهدوء واستراء أكثر، وبالأسفل باقي عناصر الغرفة، ولكن تأكد أن سن طفلك مناسب لمثل هذه الأفكار..

10. أرفف معلقة ..

Apartamento Moema, Officina44 Officina44 غرفة الاطفال
Officina44

Officina44
Officina44
Officina44

الأرفف المعلقة هي سلاحك الفعال في المساحات الصغيرة فهي تصنع لك أماكن تخزين مميزة وتُساعد على إضافة ديكورية مميزة للتصميم ..

يمكنك قراءة .. 11 مفهوم خاطئ في عالم الديكور عليك أن تنساهم

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