10 نصائح هامة عند شراء غرفة السفرة

كل منا يحلم بأن يعيش في بيت مصنوع من نسيج احلامه، ولكن كيف ذلك، هناك العديد من الوسائل والأفكار التي جاءت خصيصا لتساعدك على تحقيق أحلامك، ولأننا حريصين على ذلك، نهتم بكل ما يخص بيتك من حيث تصميم الغرف وقطع الأثاث والألوان وكل العناصر المختلفة داخل منزلك، واليوم سنتناول معا نصائح هامة تخص غرفة سفرتك، لم تقتصر غرفة السفرة على مجرد مائدة طعام ومجموعة مقاعد، ولكن هناك العديد من التصميمات المختلفة والمتنوعة والتي ستوقعك في حيرة من أمرك ماذا تختار وما تفضل من بينهم .. إليك 10 نصائح هامة يجب أخذها في الاعتبار عند شراء غرفة السفرة ..
اختيار مقاسات السفرة خطوة مهمة جدا، واحرص أن تبتعد عن التقليدية والمقاسات الكبيرة، فالعالم اليوم يتجه نحو البساطة والهدوء، لذا اختار المقاسات المناسبة ولا تهتم بالعادات والتقليدة التي تُلح وتضطرك لشراء غرفة سفرة كبيرة ..
اختيارك لألوان الأخشاب والمواد المستخدمة في سفرتك من أساسيات التصميم الناجح والحصول على ما تُريد في النهاية، واحرص على اختيار متناغم دائما ومريح ومناسب لذوقك ..
الطراز المستخدم يصنع فارق ويساعدك كثيرا في اختيار مناسب لسفرتك، بالتأكيد إن بحثت قليلا في عالم الديكور ستكتشف أن الفروق واضحة بين الأنماط ولكل طراز محبينه ومريدينه، اكتشف الطراز المفضل لك واختر غرفة سفرتك على أساسه ..
الحيرة بين سفرة مستطيلة أوبيضاوية ستظل أكثر الأمور التي تشغل بال الباحثين عن غرفة سفرة مثالية تتناسب مع ذوقهم، ولكن أهم ما يجم ان تكون على دراية به هو أن الطاولة البيضاوية توفر لك مزيد من المساحة لتسمح بمسارات حركة مريحة ..
اختر من بين تصاميم المقاعدد ما يناسبك، مقاعد ذات مساند أنيقة ودافئة أو مقاعد خفيفة مصنوعة من الخشب، يجب أن تعي تحديدا ما يريحك ويتناسب مع احتياجاتك واستخداماتك ..
الطاولة الدائرة هي للعائلة الصغيرة، وكلما زاد قطر الدائرة كلما اتسعت لعدد أكبر، وتأتي بتصميمات مختلفة ومميزة ولكنها أحيانا تحتاج لمساحات أكبر لتوفير مسارات حركة مريحة ..
ما رأيك أن تخرج عن المألوف وتستمد من الطبيعة المحيطة بك تصميم مميز ومريح لغرفة طعام رائعة واستغن عن المقاعد والموائد الكبيرة وابحث عن راحتك أولا ..
ظهرت مؤخرا أحد أهم صيحات الموضة والتي تخص غرف الطعام، أريكة صغيرة بدلا من مقاعد السفرة، فكرة رائعة وعملية إلى حد كبير وتضيف لمسة عصرية لتصميمك..
يمكنك الاستعانة بأي أفكار مجنونة وإضافة لمسة جريئة مميزة، ألوان مختلفة أو تصميمات مبتكرة، كل هذا يُضيف ويُزيد من جمال تصميمك وأناقته ..
لا تنس قاعدة الطاولة فهي لوحة فنية مستقلة بذاتها تستطيع بها أن تجعل من الغرفة كلها قطعة ديكورية مميزة تُزين بيتك ..
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