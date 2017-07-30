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10 نصائح هامة عند شراء غرفة السفرة

آية منير آية منير
family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة السفرة
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كل منا يحلم بأن يعيش في بيت مصنوع من نسيج احلامه، ولكن كيف ذلك، هناك العديد من الوسائل والأفكار التي جاءت خصيصا لتساعدك على تحقيق أحلامك، ولأننا حريصين على ذلك، نهتم بكل ما يخص بيتك من حيث تصميم الغرف وقطع الأثاث والألوان وكل العناصر المختلفة داخل منزلك، واليوم سنتناول معا نصائح هامة تخص غرفة سفرتك، لم تقتصر غرفة السفرة على مجرد مائدة طعام ومجموعة مقاعد، ولكن هناك العديد من التصميمات المختلفة والمتنوعة والتي ستوقعك في حيرة من أمرك ماذا تختار وما تفضل من بينهم .. إليك 10 نصائح هامة يجب أخذها في الاعتبار عند شراء غرفة السفرة ..

1. حجم السفرة والمساحة المحددة لها ..

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة السفرة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

اختيار مقاسات السفرة خطوة مهمة جدا، واحرص أن تبتعد عن التقليدية والمقاسات الكبيرة، فالعالم اليوم يتجه نحو البساطة والهدوء، لذا اختار المقاسات المناسبة ولا تهتم بالعادات والتقليدة التي تُلح وتضطرك لشراء غرفة سفرة كبيرة ..

2. الألوان ..

RESIDENCIA H6 , CH Proyectos CH Proyectos غرفة السفرة
CH Proyectos

CH Proyectos
CH Proyectos
CH Proyectos

اختيارك لألوان الأخشاب والمواد المستخدمة في سفرتك من أساسيات التصميم الناجح والحصول على ما تُريد في النهاية، واحرص على اختيار متناغم دائما ومريح ومناسب لذوقك ..

3. الطراز المستخدم ..

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة السفرة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الطراز المستخدم يصنع فارق ويساعدك كثيرا في اختيار مناسب لسفرتك، بالتأكيد إن بحثت قليلا في عالم الديكور ستكتشف أن الفروق واضحة بين الأنماط ولكل طراز محبينه ومريدينه، اكتشف الطراز المفضل لك واختر غرفة سفرتك على أساسه ..

4. بيضاوية أم مستطيلة ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG غرفة السفرة
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

الحيرة بين سفرة مستطيلة أوبيضاوية ستظل أكثر الأمور التي تشغل بال الباحثين عن غرفة سفرة مثالية تتناسب مع ذوقهم، ولكن أهم ما يجم ان تكون على دراية به هو أن الطاولة البيضاوية توفر لك مزيد من المساحة لتسمح بمسارات حركة مريحة ..

5. مقاعد بمساند لليد ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

اختر من بين تصاميم المقاعدد ما يناسبك، مقاعد ذات مساند أنيقة ودافئة أو مقاعد خفيفة مصنوعة من الخشب، يجب أن تعي تحديدا ما يريحك ويتناسب مع احتياجاتك واستخداماتك ..

6. طاولة دائرية ..

南港大同璽苑徐宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 غرفة السفرة
舍子美學設計有限公司

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

الطاولة الدائرة هي للعائلة الصغيرة، وكلما زاد قطر الدائرة كلما اتسعت لعدد أكبر، وتأتي بتصميمات مختلفة ومميزة ولكنها أحيانا تحتاج لمساحات أكبر لتوفير مسارات حركة مريحة ..

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7. الخروج عن المألوف ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ما رأيك أن تخرج عن المألوف وتستمد من الطبيعة المحيطة بك تصميم مميز ومريح لغرفة طعام رائعة واستغن عن المقاعد والموائد الكبيرة وابحث عن راحتك أولا ..

8. أريكة بدلا من المقاعد..

Dining room Markham Stagers غرفة السفرة mediterranean style,coastal,new rustic,modern rustic,natural fibers,lamp shades,home staging
Markham Stagers

Dining room

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

ظهرت مؤخرا أحد أهم صيحات الموضة والتي تخص غرف الطعام، أريكة صغيرة بدلا من مقاعد السفرة، فكرة رائعة وعملية إلى حد كبير وتضيف لمسة عصرية لتصميمك..

9. تصميم جرئ ..

Venus Boardroom/Dining Table SOAP designs غرفة السفرة
SOAP designs

Venus Boardroom/Dining Table

SOAP designs
SOAP designs
SOAP designs

يمكنك الاستعانة بأي أفكار مجنونة وإضافة لمسة جريئة مميزة، ألوان مختلفة أو تصميمات مبتكرة، كل هذا يُضيف ويُزيد من جمال تصميمك وأناقته ..

10. قاعدة مميزة ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

لا تنس قاعدة الطاولة فهي لوحة فنية مستقلة بذاتها تستطيع بها أن تجعل من الغرفة كلها قطعة ديكورية مميزة تُزين بيتك ..

يمكنك قراءة .. 11 مفهوم خاطئ في عالم الديكور عليك أن تنساهم

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