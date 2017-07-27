5 نصائح للحفاظ على نظافة حوض الاستحمام

من أكثر الأماكن التي تتعرض للاتساخ بشكل يومي عدة مرات هو البانيو أو حوض الاستحمام، فهو معرض بشكل يومي متكرر للصابون والرطوبة والأتربة، لذا فهو من الاماكن التي تحتاج لأسلوب خاص وثابت لتنظيفها والحفاظ عليها حتى لا تحتاج من وقت لآخر لصيانة أو استبدال، فعملية استبدالها صعبة جدا وستحتاج لميزانية خاصة مما سيتسببه من أضرار أخرى للحمام نفسه، لذا اليوم سنقدم لك 5 نصائح مهمة جدا لتنظيف حوض استحمامك والحفاظ عليه نظيفا لأطول فترة ممكنة ..