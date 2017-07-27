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5 نصائح للحفاظ على نظافة حوض الاستحمام

آية منير آية منير
ванная комната в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio حمام
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من أكثر الأماكن التي تتعرض للاتساخ بشكل يومي عدة مرات هو البانيو أو حوض الاستحمام، فهو معرض بشكل يومي متكرر للصابون والرطوبة والأتربة، لذا فهو من الاماكن التي تحتاج لأسلوب خاص وثابت لتنظيفها والحفاظ عليها حتى لا تحتاج من وقت لآخر لصيانة أو استبدال، فعملية استبدالها صعبة جدا وستحتاج لميزانية خاصة مما سيتسببه من أضرار أخرى للحمام نفسه، لذا اليوم سنقدم لك  5 نصائح مهمة جدا لتنظيف حوض استحمامك والحفاظ عليه نظيفا لأطول فترة ممكنة ..

1. مياه الاستحمام عادة ما تكون غير نظيفة ..

Bathroom 久保田章敬建築研究所 حمام stone,glass mosaic,rain shower
久保田章敬建築研究所

Bathroom

久保田章敬建築研究所
久保田章敬建築研究所
久保田章敬建築研究所

حين تستخدم حوض الاستحمام يجب أن تُدرك أن عليك تنظيفه بمياه أخرى غير تلك التي قمت بالاستحمام بها، فلا تكتفي بها لأنها عادة ما تكون محملة ببقايا صابون وأتربة، ولن تعمل على تنظيف حوض الاستحمام كما تريد، قم باستخدام الدش وتوزيع مياه نظيفة على كل أركان البانيو وتأكد أنك قمت بإزالة كل الترسبات ..

2. صنابير نظيفة ..

Battersea, LEIVARS LEIVARS حمام
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

احرص على تنظيف صنابير وحنفيات الحوض بشكل دوري لأنها معرضة للأبخرة بشكل مباشر مما يفقدها بريقها ويكون ترسبات حولها مما يخلق بيئة مناسبة للفطريات والبكتيريا، بالإضافة إلى أن نظافتها تساعد على توصيل المياه بشكل أكثر قوة وفعالية ..

3. تنظيف دوري حسب المادة المصنوع منها حوض الاستحمام..

Undersea Pixers حمام water,bubbles,wall mural,wallpaper
Pixers

Undersea

Pixers
Pixers
Pixers

كل نوع من أنواع أحواض الاستحمام يحتاج لطرقة خاصة لتنظيفه، فالبورسلين مثلا فيجب تنظيفه بشكل دوري وإن لم يستعمل لان الجير يتجمع بسهولة عليه، أما في حال كان من المعدن، فيجب استعمال المواد التنظيفية المناسبة لعدم التسبب بأي ضرر لنوعية المعدن.

4. أعد الحال كما كان ..

HOUSE FOR A FINANCIER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. حمام
Alex Gasca, architects.

Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.

لابد وأن تُعيد كل شئ كما كان ولا تترك أية رواسب او أدوات حول الحوض، وخاصة المناشف المبللة أو اللوفة، واتركي الحوض يجف تماما فالرطوبة تؤثر على نظافة الحوض بشكل كبير وتترك رائحته كريهة ..

5. البالوعة ..

Perrymead Street, SW6, APT Renovation Ltd APT Renovation Ltd حمام
APT Renovation Ltd

APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd

لا تنس في النهاية تنظيف البالوعة الخاصة بحوض الاستحمام، وبالتالي ستضمن نظافة دائمة لحوض الاستحمام، ولأنها من أكثر الأماكن التي يسهل تراكم البكتيريات والفطريات فيها، نتيجة المياه التي تنزل من خلالها، فتتركها بحالة من الرطوبة المستمرة، لذا تنظيفها والتأكد تماما من جفافها هو الحل لضمان حوض استحمام نظيف دائما .. 

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