9 عناصر أساسية عند تجهيز حمام الضيوف

لا تريد أن تدخل حمام أحد ولا تجد ما يكفي من الفوط والمناشف الجيدة والنظيفة!

اهتم جيدًا بتوفير مناشف مريحة وناعمة قطنية الملمس، نظيفة ورائحتها جيدة وكميتها تكفي لعدد الزائرين لديك، مع الاحتفاظ بها في مكان مكشوف ليسهل عليهم الوصول إليها.