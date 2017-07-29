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9 عناصر أساسية عند تجهيز حمام الضيوف

Eman Rifaat Eman Rifaat
Cote d'Azure, Tileflair Tileflair حمام
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لا يوجد ما هو أفضل من الحصول على دش دافيء ومنظر مريح في حمام نظيف وأنيق عندما تصل بعد السفر لمنزل أحد أقاربك للمكوث بضعة أيام معهم، لذلك من المهم أن نعطي اهتمامًا جيدًا لحمام الضيوف، في أي لحظة من الممكن أن نستقبل ضيوفًا  مؤقتين أو حتى لبضعة ساعات قليلة، وعندها أول ما نريد أن يحصلوا على جو نظيف ومتكامل في الحمام الخاص بهم. 

1- مكان صغير للاستحمام

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd حمام
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

وجود ركن صغير للاستحمام من العوامل المهمة في المنازل التي تستقبل ضيوف مقيمين لبضعة أيام، فبالطبع سيريدون الحصول على حمام دافيء بمجرد وصولهم أو استيقاظهم من النوم، ولن تريد عندها أن تنقلهم من حمام إلى آخر ليقوموا بهذا. 

2- النظافة

Naturally Woodlands Smarta حمام
Smarta

Naturally Woodlands

Smarta
Smarta
Smarta

وبالطبع لن نستطيع الحديث عن وجود الضيوف وننسى النظافة، تلميع الأثاث والأدوات الصحية مع اختيار ألوان مشرقة عند تصميمها ووجود إضاءة طبيعية وتهوية جيدة جيدة في الحمام، كل هذه العوامل تجعلك تحصل بسهولة على حمام نظيف ورائعة منعشة طوال الوقت، ولا تنسى إضافة بعض العطور الأوتوماتيكية لإعطاء الحمام رائحة رائعة ومستمرة. 

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3- فوط ومناشف نظيفة

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

لا تريد أن تدخل حمام أحد ولا تجد ما يكفي من الفوط والمناشف الجيدة والنظيفة! 

اهتم جيدًا بتوفير مناشف مريحة وناعمة قطنية الملمس، نظيفة ورائحتها جيدة وكميتها تكفي لعدد الزائرين لديك، مع الاحتفاظ بها في مكان مكشوف ليسهل عليهم الوصول إليها. 

4- مساحة تخزين جيدة

Stonearth - Finesse Oak washstand double basins Stonearth Interiors Ltd حمام
Stonearth Interiors Ltd

Stonearth – Finesse Oak washstand double basins

Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd

العامل الأول عند تجهيز أو تصميم حمام الضيوف هو مراعاة وجود مساحة تخزينية كافية تضم جميع الأغراض التي من الممكن أن يحتاجها الضيف داخل الحمام، وبذلك لن تترك مجالًا للفوضى وسيجدون أمامهم حمام مرتب دائمًا. 

5- ديكور مريح ومرحّب

Radiators for small bathrooms, Feature Radiators Feature Radiators حمام
Feature Radiators

Radiators for small bathrooms

Feature Radiators
Feature Radiators
Feature Radiators

وعندما نتحدث عن حمام للضيوف لن نتناول الجانب العملي فقط، بل للديكورات والجمال والاستجمام دور رئيسي في حصول ضيوفك على قدر مهم من الراحة، أدوات بسيطة يمكنها تغيير شكل الحمام وجعلها مرحّب بالضيوف دائمًا، الشموع والنباتات والقطع الفنية كلها أشياء مختلفة تؤدي لنفس الغرض، يمكنك اختيار ما يناسبك منها. 

6- التأكد من وجود المنظفات الأساسية

Hyde Park Square Central London, Progressive Design London Progressive Design London حمام
Progressive Design London

Hyde Park Square Central London

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

أيضًا وقبل قدوم ضيوفك للمنزل عليك بإجراء تدبير اعتيادي وهو التأكد من وجود المستحضرات اللازمة لهم في الحمام، الشامبو والشاور وصابون اليدين وبعض الزيوت والكريمات التي تمنحه إقامة ممتعة. 

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7- مرآة وإضاءة جيدة

Cote d'Azure Tile Series Tileflair حمام
Tileflair

Cote d'Azure Tile Series

Tileflair
Tileflair
Tileflair

لا يمكن أن تصمم حمام للضيوف وتنسى وضع مرآة بحجم مناسب، مع توفير إضاءة جيدة في الحمام بالكامل حتى لا يشعر الضيف بالكآبة والظلمة. 

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8- سلة القمامة

Could you do with a second bathroom? homify حمام Blue bathroom,bathroom furniture,small bathroom,bathroom sink,bathroom floor,bathroom floor
homify

Could you do with a second bathroom?

homify
homify
homify

أيضًا لا تنسى عمل دوريات كل يوم صباحًا لتنظيف سلة المهملات الموجودة في حمام الضيوف، فتراكم المهملات بالحمام يؤدي إلى روائح مزعجة وتجمع للحشرات. 

9- تصميم مميز ومبهج

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

وأخيرًا، إن كنت لا تزال في مرحلة تصميم حمام الضيوف فعليك باختيار تصميم مميز ومبهج، وهذا الامر لا يحتاج إلى كثير من الموارد فوجود بلاط بألوان مبهجة ومريحة كافي للحصول على هذه الميزة. 

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هل لديكم أفكار أخرى للاهتمام بحمام الضيوف؟ 

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