9 عناصر أساسية عند تجهيز حمام الضيوف

لا يوجد ما هو أفضل من الحصول على دش دافيء ومنظر مريح في حمام نظيف وأنيق عندما تصل بعد السفر لمنزل أحد أقاربك للمكوث بضعة أيام معهم، لذلك من المهم أن نعطي اهتمامًا جيدًا لحمام الضيوف، في أي لحظة من الممكن أن نستقبل ضيوفًا مؤقتين أو حتى لبضعة ساعات قليلة، وعندها أول ما نريد أن يحصلوا على جو نظيف ومتكامل في الحمام الخاص بهم.
وجود ركن صغير للاستحمام من العوامل المهمة في المنازل التي تستقبل ضيوف مقيمين لبضعة أيام، فبالطبع سيريدون الحصول على حمام دافيء بمجرد وصولهم أو استيقاظهم من النوم، ولن تريد عندها أن تنقلهم من حمام إلى آخر ليقوموا بهذا.
وبالطبع لن نستطيع الحديث عن وجود الضيوف وننسى النظافة، تلميع الأثاث والأدوات الصحية مع اختيار ألوان مشرقة عند تصميمها ووجود إضاءة طبيعية وتهوية جيدة جيدة في الحمام، كل هذه العوامل تجعلك تحصل بسهولة على حمام نظيف ورائعة منعشة طوال الوقت، ولا تنسى إضافة بعض العطور الأوتوماتيكية لإعطاء الحمام رائحة رائعة ومستمرة.
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لا تريد أن تدخل حمام أحد ولا تجد ما يكفي من الفوط والمناشف الجيدة والنظيفة!
اهتم جيدًا بتوفير مناشف مريحة وناعمة قطنية الملمس، نظيفة ورائحتها جيدة وكميتها تكفي لعدد الزائرين لديك، مع الاحتفاظ بها في مكان مكشوف ليسهل عليهم الوصول إليها.
العامل الأول عند تجهيز أو تصميم حمام الضيوف هو مراعاة وجود مساحة تخزينية كافية تضم جميع الأغراض التي من الممكن أن يحتاجها الضيف داخل الحمام، وبذلك لن تترك مجالًا للفوضى وسيجدون أمامهم حمام مرتب دائمًا.
وعندما نتحدث عن حمام للضيوف لن نتناول الجانب العملي فقط، بل للديكورات والجمال والاستجمام دور رئيسي في حصول ضيوفك على قدر مهم من الراحة، أدوات بسيطة يمكنها تغيير شكل الحمام وجعلها مرحّب بالضيوف دائمًا، الشموع والنباتات والقطع الفنية كلها أشياء مختلفة تؤدي لنفس الغرض، يمكنك اختيار ما يناسبك منها.
أيضًا وقبل قدوم ضيوفك للمنزل عليك بإجراء تدبير اعتيادي وهو التأكد من وجود المستحضرات اللازمة لهم في الحمام، الشامبو والشاور وصابون اليدين وبعض الزيوت والكريمات التي تمنحه إقامة ممتعة.
لا يمكن أن تصمم حمام للضيوف وتنسى وضع مرآة بحجم مناسب، مع توفير إضاءة جيدة في الحمام بالكامل حتى لا يشعر الضيف بالكآبة والظلمة.
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أيضًا لا تنسى عمل دوريات كل يوم صباحًا لتنظيف سلة المهملات الموجودة في حمام الضيوف، فتراكم المهملات بالحمام يؤدي إلى روائح مزعجة وتجمع للحشرات.
وأخيرًا، إن كنت لا تزال في مرحلة تصميم حمام الضيوف فعليك باختيار تصميم مميز ومبهج، وهذا الامر لا يحتاج إلى كثير من الموارد فوجود بلاط بألوان مبهجة ومريحة كافي للحصول على هذه الميزة.
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