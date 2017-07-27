قبل وبعد: تحول مذهل لشقة على مساحة 75 متر مربع

المهندسين والمصممين لا يؤمنون بكلمة مستحيل ، عالم التصميم يستطيع التغلب على كل المشكلات وتحويل الخرابة إلى جنة، وهذا الكتاب دليل واضح على إمكانية تغيير جذري من خلال ما سترونه في هذه الشقة الصغيرة.

كثير من العمل والجهد المبذول على هذه الشقة، بعض الجدران تم هدمها لتوسعة مساحة الصالة وغرفة المعيشة، مع تجديدات كبيرة في سقف المطبخ والأرضيات واستبدال أثاث المطبخ بالكامل مع شراء أجهزة جديدة، ستجدون أيضًا تجديدات جذرية في الحمام واستبدال خاماته بالكامل من أرضيات وجدران مع بناء حمام جديد في غرفة النوم، هيا بنا لتروا بأنفسكم هذا التغيير..