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قبل وبعد: تحول مذهل لشقة على مساحة 75 متر مربع

Eman Rifaat Eman Rifaat
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المهندسين والمصممين لا يؤمنون بكلمة مستحيل، عالم التصميم يستطيع التغلب على كل المشكلات وتحويل الخرابة إلى جنة، وهذا الكتاب دليل واضح على إمكانية تغيير جذري من خلال ما سترونه في هذه الشقة الصغيرة.

كثير من العمل والجهد المبذول على هذه الشقة، بعض الجدران تم هدمها لتوسعة مساحة الصالة وغرفة المعيشة، مع تجديدات كبيرة في سقف المطبخ والأرضيات واستبدال أثاث المطبخ بالكامل مع شراء أجهزة جديدة، ستجدون أيضًا تجديدات جذرية في الحمام واستبدال خاماته بالكامل من أرضيات وجدران مع بناء حمام جديد في غرفة النوم، هيا بنا لتروا بأنفسكم هذا التغيير..

الشقة قبل التجديد دهان قديم ومساحات غير مستغلة ​

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المطبخ في حالة سيئة، الأثاث مهتريء والألوان كئيبة والأدوات قديمة

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الممر بين الغرف يحمل نفس الروح المظلمة المنتشرة في الشقة بسبب اللون البني في الأبواب مع الدهان القديم على الجدران والأرضيات الداكنة

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الحمام القديم يبدو في حالة جيدة إلى حدٍ ما، ومع ذلك فالبلاط المستخدم ألوانه قديمة ونقوشاته عفا عليها الزمن، والأدوات الصحية أيضًا تحمل نكهة قديمة بعيدة عن العصرية

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والآن بدأ العمل على التغييرات في التصميم!

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هدم الجدران لتوسعة المساحة، ففي المساحاجت الصغيرة يميل الخبراء دائمًا إلى التخلص من الجدران عديمة الفائدة لاستغلال كل شبر في الشقة

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نلاحظ تجديدات كبيرة في الشقة، تم التخلص من الجدران الغير مفيدة مع إزالة جميع الأبواب القديمة، والبدء في توصيل صرف صحي إلى غرفة النوم لبناء حمام صغير خاص بداخلها.

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وأخيرًا، انتهى العمل، وأهلًا بكم في التصميم الجديد والعصري للشقة التي رأيتم صورها سابقًا!

homify غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة الجديدة مع تغييرات بسيطة ولكنها جوهرية، تم تجديد الأرضية بالكامل وتثبيت أرضية جديدة من الألواح الخشبية الأنيقة، بالإضافة إلى إعادة طلاء الجدران باللون الأبيض الناصع الذي منح تلك المساحة الصغيرة إشراقًا وخصوصًا أننا نرى الضوء الطبيعي يتخللها من كل مكان.

إزالة الجدار كان قرارًا صائبًا فأصبحت المساحة أكثر اتساعًا وعصرية، فالنمط العصري يتميز باستخدام المساحات المفتوحة وخصوصًا في غرفة المعيشة والاستقبال.

جدار أنيق

homify غرفة المعيشة
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بالإضافة إلى التغييرات السابقة نرى جدار المدفأة تغيّر بالكامل، استخدم المصمم الطوب الأبيض في تصميمه ليصبح عامل ديكور رئيسي في الغرفة، مع تغيير تصميم المدفأة بواحدة عصرية باللون الأسود لخلق تباين مع الجدار الأبيض، وأخيرًا مع وجود بعض اللمسات البسيطة التي كان لها أثرًا كبيرًا مثل هذا المصباح الأصفر الأنيق الذي يحمل روحًا صناعية اكتمل تصميم غرفة المعيشة على أكمل وجه. 

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المطبخ الجديد!

homify مطبخ
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على الجانب الآخر من غرفة المعيشة توجد المساحة المخصصة للمطبخ وتطل على الشرفة الأخرى ونفس المنظر الرائع، ولكن هل تصدقون أن هذا هو المطبخ الموجود سابقًا؟! 

بالطبع لم يعد كما هو، كل شيء قد تغير! 

البداية مع تثبيت سقف معلّق بإضاءة مدمجة داخله موزعة بطول المطبخ، وأرضية خشبية ممتدة من غرفة المعيشة، مع أثاث جديد بالكامل أبيض وعصري ولامع وراقي، وكما نلاحظ فتصميم المطبخ نفسه اتخذ أبعادًا مختلفة عن التصميم القديم. 

أجهزة حديثة

homify مطبخ
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homify
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التصميم الجديد للمطبخ يحتوي على جميع الأجهزة الحديثة التي من الممكن أن تحتاجها في مطبخك، الميكروويف والفرن الكهربي والثلاجة، بالإضافة إلى مكان مخصص للغسالة نظرًا لضيق مساحة الشقة فلا يمكن تخصيص غرفة منفصلة للغسيل.

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الممر المؤدي إلى الغرف استخدم فيه المصمم نجفة كلاسيكية أضافت بريقًا له فهو خالي من الديكورات وتحمل جدرانه نفس اللون، فكانت النجفة إضافة مميزة.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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homify
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إلى غرفة النوم!

homify غرفة نوم
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تم تغيير الأبواب بالكامل واستبدالها بأبواب خشبية بيضاء وثابتة، مع مقابض معدنية لامعة وعصرية.

homify شبابيك
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وحدات تخزين مدمجة

homify غرفة نوم
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homify
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غرفة النوم بعد التجديد حملت كثير من المميزات، على رأسها الأرضية الجديدة والجدران البيضاء، بالإضافة إلى وجود مساحة تخزينية كبيرة على الجدار تكفي لاستيعاب الملابس والمتعلقات الشخصية في الغرفة. 

والأفضل في هذا التصميم هو إضافة حمام داخلي لغرفة النوم، صغير وبسيط ويوفر خصوصية كبيرة للزوجين، وتأتي المساحة التخزينية على نفس الجدار مع الحمام وبتصميم مدمج ومميز لتوفير المساحة واستغلال الغرفة بشكل مثالي. 

حمام صغير

homify حمام
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حمام غرفة النوم صغير وأنيق، مغطي بالبلاطات المربعة الصغيرة باللون الأخضر النعناعي مع استخدام أدوات صحية بيضاء، وتوفير مساحة للاستحمام محددة بباب زجاجي يعطي اتساع وعمق أمام العين. 

غرفة نوم أخرى مع مساحة تخزين كبيرة ومدمجة على جدار الشرفة لاستغلال المساحة من حولها والتي في الغالب تكون مهدرة.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة ثالثة مع مساحة تخزين جيدة أيضًا تصلح للأطفال

homify غرفة نوم
homify

homify
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homify

الحمام الرئيسي

homify حمام
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homify
homify
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وأخيرًا نختم الجولة معكم بالشكل الجديد والمختلف لحمام المنزل الذي رأيتم تصميمه القديم في صورة سابقة، استبدل الخبراء الأرضيات والجدران القديمة بالرخام الأنيق والفاخر، مع مواد جديدة وإضاءة جيدة وعصرية، مساحة تخزين لم تكن موجودة سابقًا أسفل الحوض وفوق المرحاض، ومرآة كبيرة تعطي اتساع وانسيابية في المكان. 

الخلاصة هنا أنه لا يوجد مستحيل! 

5 نصائح للحفاظ على نظافة حوض الاستحمام
ما رأيكم فيالتصميم الجديد للشقة؟ 

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