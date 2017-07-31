شقة بتصميم معاصر

التصميم المعاصر، تصميم هادئ وراقي ويجعلك تشعر بالراحة والبساطة الفخمة بنفس الوقت، وهو تصميم أيضا مناسب لكل الأذواق. في مقالنا لهذا اليوم سنتعرف على شقة من تصميم حديث معاصر من حيث طريقة التأثيث والإكسسورات وحتى طريقة توزيع الأثاث.
دعونا نتعرف أكثر على تلك التفاصيل المعاصرة الرائعة.
تصميم حديث وأكثر بساطة، مناسب أكثر للحياة اليومية. فكما نلاحظ الاختلاف في الأثاث، مريح أكثر مع وجود تلك السجادة لإمكانية التمدد عليها والاسترخاء، كما نلاحظ الأريكة الكبيرة والصغيرة بتصميم بسيط وطري.
غرفة المعيشة مشرقة، ناصعة البياض وكأنها جوهرة. التنوع للأثاث والإكسسورات وللوحات الجدارية كلها تفاصيل أعطت الغرفة طابع أنيق وجذاب. التناسق اللوني بين عناصر الغرفة مع تداخل دقيق للألوان مثل الذهبي والبني جعل المنزل يظهر بصورة مريح للعين.
لنتعرف أكثر على تفاصيل تلك الغرفة في الصور اللاحقة.
نعم إنها أشبه بجوهرة. غرفة مغلفة بالمرايا من السقف والخلفية بالإضافة للأبواب الزجاجية التي تتسرب منها أشعة الشمس لتزيد من إشراق ولمعان الغرفة. في تلك الزاوية نرى الكنب بلون أبيض لؤلؤي تناسق بشكل كبير مع الأرضية الرخامية وطاولة القهوة الزجاجية الشفافة. اللوحة الجدارية الكبيرة مع الإكسسوارات الكريستالية والمذهبة تفاصيل كسرت ذلك اللمعان بأناقة فائقة.
ستلاحظ على الفور البساطة والتصميم الحديث في الطرف الأخر من غرفة المعيشة. لترى أريكتين بلون ترابي بينهما طاولة ونبتة صغيرة، وخلفية ممتدة من السقف إلى الأرض مليئة بالرفوف البيضاء والمملؤة بالإكسسوارات واللوحات.
طاولة كبيرة تكفي لعائلة كبيرة. تصميم فخم لطاولة مكونه من طبقتين طبقة من الخشب الأبيض يعلوها سطح زجاجي شفاف لتظهر بشكل فريد، مع تصميم مميز في منتصف الطاولة. الكراسي بتصميم مريح مع مسند عريض للظهر ومساند لليد، بلون بيج غامق. مصباحين بتصميم فريد من نوعه وإضاءة خافتة مناسبة لتناول الطعام. لوحة جدارية لمزيد من البساطة.
ما هذه الخزانة الأثرية؟ نعم هي كذلك أثرية معتقة بتصميم من الخشب المتين الفاخر، بلون عسلي، مليئة بالكؤوس الكريستالية الفاخرة بالإضافة للخلفية من المرايا زادتها جمال وأناقة، أعطت طابع كلاسيكي معاصر انيق.
المطبخ بتصميم معاصر وحديث. الكثير من الخزن العلوية والسفلية بلون أبيض أنيق وأرضية رخامية لماعه. بالإضافة للعنصر المتميز في هذه الشقة وهو الجدار المغطى بالمرايا، مع النوافذ الكبيرة للكثير من الإضاءة الطبيعة.
المطبخ بمساحتة الكبيرة، سيكون من الطبيعي وجود طاولة طعام. تصميم مناسب للطاولة بشكل مستدير لسهولة الحركة، تكفي لأربعة أشخاص، مناسبة لتناول الفطور أو شرب القهوة صباحا، مع مصباح كبير ومنخفض يعطي إنارة ممتازة.
تصميم حمام حديث، مع الاستمرار بوجود اللون الأبيض والمرايا. حوض المغسلة من الرخام الحجري بلون بيج يتناسق بشكل جذاب مع اللون الأبيض، بعض الأزهار الأنيقة لمزيد من الجاذبية.
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