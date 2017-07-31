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شقة بتصميم معاصر

Heba khlili Heba khlili
Apartamento RK, Chris Brasil Arquitetura e Interiores Chris Brasil Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
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التصميم المعاصر، تصميم هادئ وراقي ويجعلك تشعر بالراحة والبساطة الفخمة بنفس الوقت، وهو تصميم أيضا مناسب لكل الأذواق. في مقالنا لهذا اليوم سنتعرف على شقة من تصميم حديث معاصر من حيث طريقة التأثيث والإكسسورات وحتى طريقة توزيع الأثاث.

دعونا نتعرف أكثر على تلك التفاصيل المعاصرة الرائعة.

غرفة معيشة

Apartamento RK, Chris Brasil Arquitetura e Interiores Chris Brasil Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

تصميم حديث وأكثر بساطة، مناسب أكثر للحياة اليومية. فكما نلاحظ الاختلاف في الأثاث، مريح أكثر مع وجود تلك السجادة لإمكانية التمدد عليها والاسترخاء، كما نلاحظ الأريكة الكبيرة والصغيرة بتصميم بسيط وطري.

غرفة المعيشة ثانية

Apartamento RK, Chris Brasil Arquitetura e Interiores Chris Brasil Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

غرفة المعيشة مشرقة، ناصعة البياض وكأنها جوهرة. التنوع للأثاث والإكسسورات وللوحات الجدارية كلها تفاصيل أعطت الغرفة طابع أنيق وجذاب. التناسق اللوني بين عناصر الغرفة مع تداخل دقيق للألوان مثل الذهبي والبني جعل المنزل يظهر بصورة مريح للعين.

لنتعرف أكثر على تفاصيل تلك الغرفة في الصور اللاحقة.

الغرفة الجوهرة!

Apartamento RK, Chris Brasil Arquitetura e Interiores Chris Brasil Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

نعم إنها أشبه بجوهرة. غرفة مغلفة بالمرايا من السقف والخلفية بالإضافة للأبواب الزجاجية التي تتسرب منها أشعة الشمس لتزيد من إشراق ولمعان الغرفة. في تلك الزاوية نرى الكنب بلون أبيض لؤلؤي تناسق بشكل كبير مع الأرضية الرخامية وطاولة القهوة الزجاجية الشفافة. اللوحة الجدارية الكبيرة مع الإكسسوارات الكريستالية والمذهبة تفاصيل كسرت ذلك اللمعان بأناقة فائقة.  

من زاوية أخرى

Apartamento RK, Chris Brasil Arquitetura e Interiores Chris Brasil Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

ستلاحظ على الفور البساطة والتصميم الحديث في الطرف الأخر من غرفة المعيشة. لترى أريكتين بلون ترابي بينهما طاولة ونبتة صغيرة، وخلفية ممتدة من السقف إلى الأرض مليئة بالرفوف البيضاء والمملؤة بالإكسسوارات واللوحات.

غرفة السفرة

Apartamento RK, Chris Brasil Arquitetura e Interiores Chris Brasil Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

طاولة كبيرة تكفي لعائلة كبيرة. تصميم فخم لطاولة مكونه من طبقتين طبقة من الخشب الأبيض يعلوها سطح زجاجي شفاف لتظهر بشكل فريد، مع تصميم مميز في منتصف الطاولة. الكراسي بتصميم مريح مع مسند عريض للظهر ومساند لليد، بلون بيج غامق. مصباحين بتصميم فريد من نوعه وإضاءة خافتة مناسبة لتناول الطعام. لوحة جدارية لمزيد من البساطة.

الخزانة الاثرية!

Apartamento RK, Chris Brasil Arquitetura e Interiores Chris Brasil Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

ما هذه الخزانة الأثرية؟ نعم هي كذلك أثرية معتقة بتصميم من الخشب المتين الفاخر، بلون عسلي، مليئة بالكؤوس الكريستالية الفاخرة بالإضافة للخلفية من المرايا زادتها جمال وأناقة، أعطت طابع كلاسيكي معاصر انيق.

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المطبخ

Apartamento RK, Chris Brasil Arquitetura e Interiores Chris Brasil Arquitetura e Interiores مطبخ
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

المطبخ بتصميم معاصر وحديث. الكثير من الخزن العلوية والسفلية بلون أبيض أنيق وأرضية رخامية لماعه. بالإضافة للعنصر المتميز في هذه الشقة وهو الجدار المغطى بالمرايا، مع النوافذ الكبيرة للكثير من الإضاءة الطبيعة.

طاولة الطعام في المطبخ

Apartamento RK, Chris Brasil Arquitetura e Interiores Chris Brasil Arquitetura e Interiores مطبخ
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

المطبخ بمساحتة الكبيرة، سيكون من الطبيعي وجود طاولة طعام. تصميم مناسب للطاولة بشكل مستدير لسهولة الحركة، تكفي لأربعة أشخاص، مناسبة لتناول الفطور أو شرب القهوة صباحا، مع مصباح كبير ومنخفض يعطي إنارة ممتازة.

الحمام

Apartamento RK, Chris Brasil Arquitetura e Interiores Chris Brasil Arquitetura e Interiores حمام
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores
Chris Brasil Arquitetura e Interiores

تصميم حمام حديث، مع الاستمرار بوجود اللون الأبيض والمرايا. حوض المغسلة من الرخام الحجري بلون بيج يتناسق بشكل جذاب مع اللون الأبيض، بعض الأزهار الأنيقة لمزيد من الجاذبية.

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