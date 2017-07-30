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كيف تحافظ على رائحة حمامك جميلة دائما

آية منير آية منير
ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
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نبحث دائما عن حمام نظيف وذو رائحة جميلة، ومن السهل جدا الحصول على الأولى مع بعض النصائح والخطوات يتحافظ على نظافة حمامك دائما، ولكن أن تحصل على رائحة حمام عطرة وجميلة فهي تكاد تكون مهمة صعبة في بعض الأأحيان وخاصة إن كان الحمام بلا تهوية أو بشباك صغير، لذا اليوم سنقدم لك مجموعة نصائح سهلة وبسيطة عن كيفية المحافظة على رائحة الحمام جميلة وعطرة دائما ..

1. خزانة محكمة ونظيفة ..

LEBENSRAUM ERWEITERT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

حافظ على خزانتك داخل الحمام نظيفة ومرتبة ومحكمة الغلق، حتى لا تتسبب في رائحة غير مرغوب فيها من داخلها، أو حتى تتحول رائحة المناشف والأغطية إلى شئ مزعج فيما بعد ..

2. مرحاض مغلق ..

流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 حمام
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

احرص أن تحافظ على مرحاضك مغطى ومغلق ونظيف طول الوقت، فهو مفتاح المام النظيف ذو الرائحة الجميلة ..

3. زهور عطرة ..

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

أضف لحمامك زهور ذات رائحة ذكية ونباتات متجددة عطرة كالريحان والنعناع، واستمتع بحمام ذو رائحة جميلة ومبهج ومشرق دائما ..

4. بعد استحمامك ..

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

لا تترك ملابس مستعملة في حمامك بعد الاستحمام، واحرص على تنظيفه وترتيبه كما كان لتحافظ على رائحته ذكية ومنتعشة ..

5. لا تترك مياه في البانيو..

Bathroom 久保田章敬建築研究所 حمام stone,glass mosaic,rain shower
久保田章敬建築研究所

Bathroom

久保田章敬建築研究所
久保田章敬建築研究所
久保田章敬建築研究所

ولا تترك مياه في البانيو أبدا، فالمياة الراكدة رائحتها تتغير بسرعة وتتسبب في طاقة سلبية ورائحة غير مرغوب فيها في حمامك ..

6. أدوات النظافة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

احرص على أن تحافظ على أدواتك نظيفة ومعطرة ومعقمة، ولا تترك بقايا لعملية التنظيف أو مهملات وقمامة، كل ذلك يؤثر سلبا على رائحة الحمام ويتركها كريهة وسيئة ..

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7. تأكد من السباكة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تأكد من سباكة حمامك فهي أحد أهم مصادر الرائحة الكريهة بحمامك، يجب صيانة دورية وتنظيف بشكل منظم لتحافظ على رائحة حمامك جميلة دائما ..

8. ركن الغسيل..

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ركن الغسيل قادر أن يجعل حمامك برائحة جميلة جدا أو سيئة جدا، فقط ترتيبك له والتخلص من الملابس المستعملة بشكل دوري وأول بأول هو أحد اهم الخطوات التي يجب أن تحافظ عليها لتجعل حمامك ذو رائحة جميلة دائما .. 

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