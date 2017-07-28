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مجموعة مختارة لأجمل ستائر على موضة 2017

آية منير آية منير
ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS غرفة المعيشة
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كل يوم هناك الجديد والجديد في عالم الديكور الداخلي، ولعام 2017 إطلالة مختلفة في كل عناصر الديكور والأثاث المنزلي، اليوم سنقدم لكم مجموعة مختارة من اجمل تصميمات الستائر على موضة 2017، ولأن الستائر عنصر أساسي في أي تصميم ولا يمكن الاستغناء عنها بالإاضفة أنها لها لمسة جمالة رائعة للمنزل ومكملة للمنظر العام بل وتُعد في بعض الأحيان قطعة ديكورية مستقلة بذاتها، إليكم هذا المقال ..

1. أناقة وفخامة بلمسات بسيطة ..

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details غرفة نوم
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

رغم كلاسيكيتها إلا أن هناك اتجاه واضح في عالم 2017 للبساطة والرقة، فقام المصمم بالاستغناء تماما عن البراع وتصميمها بشكل هادئ وبسيط وسهل التنفيذ..

2. خطوط عصرية بألوان مميزة ..

Boys bedroom fleur ward interior design Nursery/kid's roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Blue soft furnishings,curtains,chevron,joinery
fleur ward interior design

Boys bedroom

fleur ward interior design
fleur ward interior design
fleur ward interior design

الألوان المميزة والخطوط العصرية تأتي بقوة لصيف 2017 واحيانا يستعين المصممين بنقوش مستخدمة بالفعل في التصميم نفسه ليخلق تناغم وانسجام بين عناصر الفرغة كلها ..

3. ستائر خفيفة ..

Bespoke hand made sheer wave curtains on manual tracks for high end residential project HC Interiors Living roomSofas & armchairs
HC Interiors

Bespoke hand made sheer wave curtains on manual tracks for high end residential project

HC Interiors
HC Interiors
HC Interiors

الستائر الخفيفة أحد اهم صيحات الموضة لعام 2017 وتتميز بعمليتها وتناسبها مع كل الأنماط والطُرز ..

4. رومانسية حالمة ..

Constance Pink Cabbages & Roses Windows & doorsCurtains & drapes
Cabbages &amp; Roses

Constance Pink

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

الرومانسية هي الاختيار الأول للأزواج الجدد، وفي عام 2017 قدم لهم الخبراء أجمل التصميمات الرقيقة والنقوش الحالمة لتُضاف لمسات من الرقة والحب لمنازلهم ..

5. الكلاسيكية دائما هي اختيارنا الأول ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

البراقع والطبقات الكلاسيكية في الستائر هي دائما اختيارنا الأول في منازلنا، وأكثر ما يميزها هو تنوع تصميماتها وأشكالها والخامات المستخدمة فيها، ولها حضورها في موضة 2017 ولكن بشكل مبسوط وأكثر رقة وغير مكلف كما في السابق ..

6. الستائر الرأسية ..

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الستائر الرأسية الحركة أحد أهم صيحات عام 2017، وتتميز باختلاف تصميماتها وألوانها، بل وتتطور التكنولوجيا كل يوم في طريقة استخدامها والتحكم فيها ..

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7. الأبيض والأسود ..

Inkat, Quadria, Splatter, Weave Steel Korla Home HouseholdTextiles
Korla Home

Inkat, Quadria, Splatter, Weave Steel

Korla Home
Korla Home
Korla Home

الأبيض والأسود مزيج عالم 2017 الأول، وهو المزيج الأشهر على الإطلاق في عالم الديكور ويحمل في أناقته المزيد من الجمال والشياكة ..

8. النقوش الاستوائية ..

Monsoon 2014, Chivasso BV Chivasso BV Windows & doorsCurtains & drapes
Chivasso BV

Monsoon 2014

Chivasso BV
Chivasso BV
Chivasso BV

النقوش الاستوائية المحملة برائحة البحر والطبيعة تأتي بقوة لعام 2017 وتتميز بأناقتها وجاذبيتها الغير محدودة..

9. الألوان المحايدة ..

CHO 58 Stadthaus, ZOOMARCHITEKTEN ZOOMARCHITEKTEN غرفة السفرة
ZOOMARCHITEKTEN

ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN

اختيار الستائر بالألوان المحايدة سيظل الاتجاه الثابت معنا في عالم الديكور، فهو آمن ومريح ويساعدنا على المدى الطويل بتجديد منازلنا دون الحاجة لتغيير الستائر..

10. التباين ..

Cushions, Sian Elin Sian Elin Living roomAccessories & decoration
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

التباين بين النقوش والألوان يظهر مرة أخرى في عام 2017  ولكن بجرأة أكثر وشياكة وأناقة غيرمعهودة ..

11. استخدم خامات متشابهة ..

Casa Cor 2014, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

استخدام الخامات المشابهة في صناعة الستائر وعناصر أخرى في التصميم هي أحد صيحات الموضة في عامنا هذا، والأكثرها أناقة وجمال..

12. نقوش وردية ..

homify Windows & doorsCurtains & drapes
homify

homify
homify
homify

قد تستطيع في عام 2017 أن تسمتد من الطبيعة نقوش مميزة وتجلبها لبيتك في شكل ستارة رائعة وجميلة تضيف بهجة وحياة لتصميمك ..

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