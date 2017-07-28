مجموعة مختارة لأجمل ستائر على موضة 2017

كل يوم هناك الجديد والجديد في عالم الديكور الداخلي، ولعام 2017 إطلالة مختلفة في كل عناصر الديكور والأثاث المنزلي، اليوم سنقدم لكم مجموعة مختارة من اجمل تصميمات الستائر على موضة 2017، ولأن الستائر عنصر أساسي في أي تصميم ولا يمكن الاستغناء عنها بالإاضفة أنها لها لمسة جمالة رائعة للمنزل ومكملة للمنظر العام بل وتُعد في بعض الأحيان قطعة ديكورية مستقلة بذاتها، إليكم هذا المقال ..
رغم كلاسيكيتها إلا أن هناك اتجاه واضح في عالم 2017 للبساطة والرقة، فقام المصمم بالاستغناء تماما عن البراع وتصميمها بشكل هادئ وبسيط وسهل التنفيذ..
الألوان المميزة والخطوط العصرية تأتي بقوة لصيف 2017 واحيانا يستعين المصممين بنقوش مستخدمة بالفعل في التصميم نفسه ليخلق تناغم وانسجام بين عناصر الفرغة كلها ..
الستائر الخفيفة أحد اهم صيحات الموضة لعام 2017 وتتميز بعمليتها وتناسبها مع كل الأنماط والطُرز ..
الرومانسية هي الاختيار الأول للأزواج الجدد، وفي عام 2017 قدم لهم الخبراء أجمل التصميمات الرقيقة والنقوش الحالمة لتُضاف لمسات من الرقة والحب لمنازلهم ..
البراقع والطبقات الكلاسيكية في الستائر هي دائما اختيارنا الأول في منازلنا، وأكثر ما يميزها هو تنوع تصميماتها وأشكالها والخامات المستخدمة فيها، ولها حضورها في موضة 2017 ولكن بشكل مبسوط وأكثر رقة وغير مكلف كما في السابق ..
الستائر الرأسية الحركة أحد أهم صيحات عام 2017، وتتميز باختلاف تصميماتها وألوانها، بل وتتطور التكنولوجيا كل يوم في طريقة استخدامها والتحكم فيها ..
الأبيض والأسود مزيج عالم 2017 الأول، وهو المزيج الأشهر على الإطلاق في عالم الديكور ويحمل في أناقته المزيد من الجمال والشياكة ..
النقوش الاستوائية المحملة برائحة البحر والطبيعة تأتي بقوة لعام 2017 وتتميز بأناقتها وجاذبيتها الغير محدودة..
اختيار الستائر بالألوان المحايدة سيظل الاتجاه الثابت معنا في عالم الديكور، فهو آمن ومريح ويساعدنا على المدى الطويل بتجديد منازلنا دون الحاجة لتغيير الستائر..
التباين بين النقوش والألوان يظهر مرة أخرى في عام 2017 ولكن بجرأة أكثر وشياكة وأناقة غيرمعهودة ..
استخدام الخامات المشابهة في صناعة الستائر وعناصر أخرى في التصميم هي أحد صيحات الموضة في عامنا هذا، والأكثرها أناقة وجمال..
قد تستطيع في عام 2017 أن تسمتد من الطبيعة نقوش مميزة وتجلبها لبيتك في شكل ستارة رائعة وجميلة تضيف بهجة وحياة لتصميمك ..
يمكنك قراءة . أفكار عبقرية للتخزين في غرف الأطفال