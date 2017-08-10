الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 حلول مبتكرة لتصميم المساحات الصغيرة

آية منير آية منير
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Multicolored
Loading admin actions …

المساحات الصغيرة هي دائما مؤشر خطر على تصميم منازلنا، جميعنا يظن انه من الصعب التغلب على هذه المشكلة وقد تقف أمامنا حائل بيننا وبين أحلامنا، ولكن مع تطور عالم الديكور كل يظهر الجديد من الأفكار والابتكارات لتساعدك ان تنجح في تصميم بيتك الصغير وغرفك الضيقة بشكل اجمل ويلبي كل احتياجاتك، لذا اليوم سنقدم لك 10 حلول مبتكرة لتصميم مساحات بيتك الصغير ..

1. لا داعي لقطع أثاث أكثر..

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

لا داعي من أن تستخدم أثاث الغرفة بالكامل ولكن استعن بما تحتاجه فقط للاستخدام كغرفة معيشة مكونة من أريكة واحدة فقط أو طاولة طعام بعدد مقاعد محدد للأسرة، حتى تحافظ على مسارات الحركة وتشعر بالتوازن المطلوب داخل بيتك ..

2. الأرفف

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

الأرفف حل عملي لاستغلال المساحات الصغيرة، وتساعدك في تلبية حاجتك للتخزين وترتيب أغرضاك والحفاظ على منزلك بدون فوضى في أضيق المساحات وأصغر الفراغات..

3. الافكار المبتكرة ..

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer الغرف
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

الحلول المبتكرة قد تحقق لك نتائج مبهرة أكثر من المتوقع، وقد تجعلك بكل بساطة تقع في حب منزلك الصغير، فمثلا إن كنت بصدد تصميم مسلم داخلي لاستغلال المساحة العلوية في بيتك، فأضف وحدات خاصة بتصميم مبتكر يجذب الانتباه ويحقق رغباتك واحتياجاتك ..

4. استغل كل سنتيمتر..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يجب أن تفكر بشكل عملي أثناء تصميم بيتك، وقم باستغلال كل سنتيمتر في تلك المساحة المتاحة، تحت السلم وفي الأركان اصنع مكتبك أو ركنك الخاص ..

5. فكر خارج الصندوق..

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

من الممكن أن تستعن بأفكار خارج الصندوق لتحقق ما تحتاجه ولا تشعر بأي نقص أو خلل داخل تصميمك..

6. طراز المينامليست ..

ABITAZIONE PRIVATA - POLIGNANO A MARE, STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl مطبخ
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

الطراز التبسيطي أو المينميال هو أفضل الأنماط الديكورية التي تناولت تصميم المساحات الصغيرة بشكل مفصل مع الحفاظ على الجانب الجمالي والوظيفي معا ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. مساحات مشتركة ..

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik غرفة المعيشة
Vashantsev Nik

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

من الممكن دمج نشاطات مختلفة في مساحة صغيرة واستغلال الفراغات الصغيرة بشكل أكثر ذكاء وحكمة..

8. المرايا ..

Modern New Home in Hampstead - mirror Black and Milk | Interior Design | London ArtworkOther artistic objects mirror
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – mirror

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

للمرايا مفعول ساحر في المساحات الصغيرة بل وتُضيف جمال من نوع خاص لأي فراغ تُضاف له، فقط اختر لها مكان مناسب لتوزيع إضاءة أفضل وإنعكاس بصري واضح ..

9. الممرات كنز مهدر حقه ..

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

دائما ما ستحتاج لتصميم ممرات منزلك بشكل عملي ومميز وذكي أيضا، لتلبي احتياج ما أو تخلق ركن خاص أو تُضيف قيمة عملية جديدة لبيتك..

10. حافظ على الإضاءة وابحث عن الحلول في أبسط الامكانيات ..

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة نوم
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

من المهم أن تحافظ على إضاءة المساحات الصغيرة، فالفارق ستشعر به منذ اللحظة الأولى، واحرص أن تبحث عن أكثر الحلو بساطة وتفاصيل لتنجح في استغلال المساحة بشكل ذكي ومبتكر ..

يمكنك قراءة .. 21 تصميم حمام صغير على طراز الفنادق

صغيرة ولكنها رائعة: 6 مسابح صغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً