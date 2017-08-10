10 حلول مبتكرة لتصميم المساحات الصغيرة

المساحات الصغيرة هي دائما مؤشر خطر على تصميم منازلنا، جميعنا يظن انه من الصعب التغلب على هذه المشكلة وقد تقف أمامنا حائل بيننا وبين أحلامنا، ولكن مع تطور عالم الديكور كل يظهر الجديد من الأفكار والابتكارات لتساعدك ان تنجح في تصميم بيتك الصغير وغرفك الضيقة بشكل اجمل ويلبي كل احتياجاتك، لذا اليوم سنقدم لك 10 حلول مبتكرة لتصميم مساحات بيتك الصغير ..
لا داعي من أن تستخدم أثاث الغرفة بالكامل ولكن استعن بما تحتاجه فقط للاستخدام كغرفة معيشة مكونة من أريكة واحدة فقط أو طاولة طعام بعدد مقاعد محدد للأسرة، حتى تحافظ على مسارات الحركة وتشعر بالتوازن المطلوب داخل بيتك ..
الأرفف حل عملي لاستغلال المساحات الصغيرة، وتساعدك في تلبية حاجتك للتخزين وترتيب أغرضاك والحفاظ على منزلك بدون فوضى في أضيق المساحات وأصغر الفراغات..
الحلول المبتكرة قد تحقق لك نتائج مبهرة أكثر من المتوقع، وقد تجعلك بكل بساطة تقع في حب منزلك الصغير، فمثلا إن كنت بصدد تصميم مسلم داخلي لاستغلال المساحة العلوية في بيتك، فأضف وحدات خاصة بتصميم مبتكر يجذب الانتباه ويحقق رغباتك واحتياجاتك ..
يجب أن تفكر بشكل عملي أثناء تصميم بيتك، وقم باستغلال كل سنتيمتر في تلك المساحة المتاحة، تحت السلم وفي الأركان اصنع مكتبك أو ركنك الخاص ..
من الممكن أن تستعن بأفكار خارج الصندوق لتحقق ما تحتاجه ولا تشعر بأي نقص أو خلل داخل تصميمك..
الطراز التبسيطي أو المينميال هو أفضل الأنماط الديكورية التي تناولت تصميم المساحات الصغيرة بشكل مفصل مع الحفاظ على الجانب الجمالي والوظيفي معا ..
من الممكن دمج نشاطات مختلفة في مساحة صغيرة واستغلال الفراغات الصغيرة بشكل أكثر ذكاء وحكمة..
للمرايا مفعول ساحر في المساحات الصغيرة بل وتُضيف جمال من نوع خاص لأي فراغ تُضاف له، فقط اختر لها مكان مناسب لتوزيع إضاءة أفضل وإنعكاس بصري واضح ..
دائما ما ستحتاج لتصميم ممرات منزلك بشكل عملي ومميز وذكي أيضا، لتلبي احتياج ما أو تخلق ركن خاص أو تُضيف قيمة عملية جديدة لبيتك..
من المهم أن تحافظ على إضاءة المساحات الصغيرة، فالفارق ستشعر به منذ اللحظة الأولى، واحرص أن تبحث عن أكثر الحلو بساطة وتفاصيل لتنجح في استغلال المساحة بشكل ذكي ومبتكر ..
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