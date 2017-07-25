11 فكرة جميلة لوضع السجاد في مساحات مختلفة من المنزل!

السجاد هي واحدة من عناصر التأثيث والديكور التي يمكن أن تضيف غنى بصري إلى أي مساحة. يمكنك استخدامها في عدة مساحات في المنزل سواء للمدخل أو غرفة النوم وغرفة المعيشة ومنطقة الدراسة، أو حتى لغرفة الأطفال أو المطبخ، كما تتميز باختلاف في أنماطها بين الحديثة والريفية أو الكلاسيكية. السجاد يمكن أن يعزز التأثير البصري للمساحة، كما يضيف الليونة والجودة والألوان للمساحة. كما تختلف الأقمشة المصنوعة مثل القنب والفرو أو الصوف والقطن. باختصار بغض النظر عن المساحة الموجود فيها السجاد فإنها ستعطي بالنتيجة جمالية ومنظر مميز، حتى في الحمامات!

مصممي ديكور الغرف والديكور الداخلي يحاولون العمل بشكل متزايد على استخدام عناصر الديكور الوظيفية، ويعتبر السجاد واحدة من تلك الخيارات الرائعة.

في مقال اليوم سنتعرف على 11 فكرة ملهمة لوضع السجاد في مساحات المنزل المختلفة!