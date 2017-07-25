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11 فكرة جميلة لوضع السجاد في مساحات مختلفة من المنزل!

Heba khlili Heba khlili
homify BathroomTextiles & accessories
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السجاد هي واحدة من عناصر التأثيث والديكور التي يمكن أن تضيف غنى بصري إلى أي مساحة. يمكنك استخدامها في عدة مساحات في المنزل سواء للمدخل أو غرفة النوم وغرفة المعيشة ومنطقة الدراسة، أو حتى لغرفة الأطفال أو المطبخ، كما تتميز باختلاف في أنماطها بين الحديثة  والريفية أو الكلاسيكية. السجاد يمكن أن يعزز التأثير البصري للمساحة، كما يضيف الليونة والجودة والألوان للمساحة. كما تختلف الأقمشة المصنوعة مثل القنب والفرو أو الصوف والقطن. باختصار بغض النظر عن المساحة الموجود فيها السجاد فإنها ستعطي بالنتيجة جمالية ومنظر مميز، حتى في الحمامات!
مصممي ديكور الغرف والديكور الداخلي يحاولون العمل بشكل متزايد على استخدام عناصر الديكور الوظيفية، ويعتبر السجاد واحدة من تلك الخيارات الرائعة.

في مقال اليوم سنتعرف على 11 فكرة ملهمة لوضع السجاد في مساحات المنزل المختلفة!

1. سجادة صغيرة بالوان داكنه وبعض الزخارف هو الأختيار الافضل لمدخل منزلك سيعطي جمالية مميزة

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

2. سجادة بلون أحمر ريفي بزخارف شرقية رائعة، تتناسب تماما مع الأثاث البسيط والألوان الهادئة

Sala de estar / living Radrizzani Rioja Arquitectos غرفة المعيشة خشب Brown classic living,wood doors,wood table,carpet
Radrizzani Rioja Arquitectos

Sala de estar / living

Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos

3. سجادة بنقوش بسيطة ستعطيك الشعور بالارتياح والهدوء في غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

4. سجادة من القطن الخفيف بتصميم غير معقد ستعطي مطبخك إشراقة فريدة

Design & Render livingroom – arredamento S.Agata Militello (ME) , Santoro Design Render Santoro Design Render مطبخ
Santoro Design Render

Santoro Design Render
Santoro Design Render
Santoro Design Render

5. سجادة مليئة بالألوان المرحة والزاهية في غرفة الأطفال، لتعطيها البهجة

İsimli Halılar, Golden Carpet Golden Carpet Walls & flooringCarpets & rugs
Golden Carpet

Golden Carpet
Golden Carpet
Golden Carpet

6. سجادة بلون ملكي جريء النغمة أعطت بريق من الأناقة لغرفة السفرة

Dining Area Roselind Wilson Design غرفة السفرة dining room,dining table,lamps,wall panelling,flowers,mirror,traditional,interior design
Roselind Wilson Design

Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

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7. سجادة بعدة ألوان تغطي كامل الدرج لمزيد من الأمان

White bannisters, rich walls and Fabulous carpet. Wools of New Zealand إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج صوف Multicolored
Wools of New Zealand

White bannisters, rich walls and Fabulous carpet.

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

8. سجادة أسفل السرير لتعطيك الشعور بالأمان والراحة والدفء

Bedroom Interior, Aripan Design Aripan Design BedroomAccessories & decoration
Aripan Design

Aripan Design
Aripan Design
Aripan Design

9. في غرفة المكتب سجادة صغير في وسط الغرفة، لوقت قراءة مريح

Fabulous Rug Wools of New Zealand Walls & flooringCarpets & rugs
Wools of New Zealand

Fabulous Rug

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

10. قطعتين من السجاد في وسط الممر ستعطي لمسة أنيقة وجذابة للمنزل

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners الممر الحديث، المدخل و الدرج
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

11. حتى في الحمام، بلون محايد ونوعية بسيطة ستضيف لمسة مختلفة ومميزة

Dwupoziomowe mieszkanie w stylu skandynawskim, ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz حمام خشب Grey
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz

ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz

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