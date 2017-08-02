18 فكرة عبقرية لجعل مكان إقامتك أنيق وكبير

هل تريد التخلص من الشعور المزعج الذي تسببه الشقق الصغيرة في المدن الحديثة؟ إذا كانت المساحة التي تعيش فيهت ضيقة بعض الشيء، فلا تحاول تجنبه لان التصميم سيساعدك على خلق مساحة معيشة اكبر من خلال بعض الخيارات العبقرية، من خلال التصميم الداخلي والديكورات، من اختيار ألوان الأثاث والإضاءة أو حتى إعادة توزيع المساحة لديك. في كتاب الأفكار هذا سنكشف عن بعض الأسرار والحيل التي يستخدمها مصممي الديكور الخبراء لتلبية متطلبات أصحاب المنازل الصغيرة لخلق مساحات تلبي رغباتهم واحتياجاتهم.

خذ ورقة وقلم واستعد لمعرفة 18 فكرة لجعل إقامتك أنيقة وكبيرة بنفس الوقت.