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18 فكرة عبقرية لجعل مكان إقامتك أنيق وكبير

Heba khlili Heba khlili
Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
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هل تريد التخلص من الشعور المزعج الذي تسببه الشقق الصغيرة في المدن الحديثة؟ إذا كانت المساحة التي تعيش فيهت ضيقة بعض الشيء، فلا تحاول تجنبه لان التصميم سيساعدك على خلق مساحة معيشة اكبر من خلال بعض الخيارات العبقرية، من خلال التصميم الداخلي والديكورات، من اختيار ألوان الأثاث والإضاءة أو حتى إعادة توزيع المساحة لديك. في كتاب الأفكار هذا سنكشف عن بعض الأسرار والحيل التي يستخدمها مصممي الديكور الخبراء لتلبية متطلبات أصحاب المنازل الصغيرة لخلق مساحات تلبي رغباتهم واحتياجاتهم.

خذ ورقة وقلم واستعد لمعرفة 18 فكرة لجعل إقامتك أنيقة وكبيرة بنفس الوقت.

1. نغمات محايدة وألوان متناوبة

Rinnovo Arredo, Studio HAUS Studio HAUS غرفة المعيشة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

 لإعادة رسم نسب الغرفة، لديك عنصر مساعد وهو ما يسمى بالألوان المحايدة، إذا كنت تفكر بأنها ستجعل البيئة مملة بأنت مخطئا. استخدم ظلال من الألوان المحايدة على الجدران والسقوف، مع إدخال لمسة ملونة ستكسر الرتابة وتخلق شعور لطيف من الحيوية في الغرفة.

2. حلول معمارية جديدة

RESIDENCIA HABITACIONAL, GHT EcoArquitectos GHT EcoArquitectos غرفة المعيشة
GHT EcoArquitectos

GHT EcoArquitectos
GHT EcoArquitectos
GHT EcoArquitectos

لقد أثبتت الإضاءة والديكور الداخلي أهميتة في جعل المنزل أكبر. فهناك طريقة جيدة لجعل مكان إقامتك أكثر اتساعا، وذلك من خلال وجود فتحات مضية على الجدران أو ما يسمى بالجدران المضيئة بحيث تعطي الإضاءة الاصطناعي مساهمة كبيرة في خلق عمق في البيئة ككل.

3. مواد مختلفة، الألوان والقوام

Rancho El Colomo // 2014., TocoMadera TocoMadera غرفة المعيشة
TocoMadera

TocoMadera
TocoMadera
TocoMadera

أن تقوم بإعطاء نظرة جديدة للفضاء الحالي هو وسيلة جيدة أخرى للحصول على تصور أكبر للمساحة المتاحة لديك. يمكنك القيام بذلك من خلال مزيج بين المواد، والألوان، والقوام كما ترون في هذا المثال.

4. أصغر أفضل!!

TORRE VISUM, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

في البيئات الأقل مساحة، قد يكون لها ميزة إيجابية، بحيث أن أسلوب الحد الأدنى في الديكور هو الرابح. إذا كان لديك غرفة صغيرة فمن الأفضل الحد من وجود الأثاث والاكسسوارات إلى الحد الأدنى اللازم لتجنب وجود بيئة مشبعة.

5. ربط الغرف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا في بداية هذا المقال، هناك العديد من الطرق لجعل مكان إقامتك أكبر دون الحاجة إلى كسر أي جدار. كما نرى في هذا المثال، ربط المساحات من خلال نافذة بين المطبخ وغرفة المعيشة، ستحقق دينامية كبيرة للمساحات، مما يسمح بزيادة المجال البصري.

6. ألوان الهادئة

CH, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة المعيشة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

ميزة أخرى للألوان الناعمة في تزيين المساحات الصغيرة مثل غرفة المعيشة، هو جذب المزيد من الإضاءة. غرفة مضاءة بشكل جيدا تبدو أكثر اتساعا.

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7. العناصر الطبيعية

Casa Encinos (Remodelación), La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas غرفة المعيشة
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

حتى النباتات يمكنها أيضا جعل غرفتك أكثر ترحيبا دون استخدام مساحة كبيرة. يمكنك الاستفادة من الخط العمودي للجدران ووضع نباتاتك الطولية التي لن تأخذ الكثير من المساحة وبالتالي تجذب الانتباه إليها.

8. الإضاءة الطبيعية سهلة واقتصادية وفعالة جدا

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

 استخدام الضوء الطبيعي هو مساهمة جمالية لا غنى عنها في تصميم الغرفة بأكملها، جنبا إلى جنب مع تصميم جذاب للأثاث، سيجعل مكان  إقامتك يبدو أكبر.

9. ارتفاعات مختلفة

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos غرفة المعيشة
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

عندما تسمح البيئة، سيكون من المناسب خلق مناطق من ارتفاعات مختلفة كنوع من التماثل والتناظر، الذي من شأنه أن يجعل الغرفة دينامية كبيرة وسلاسة، مما يحد من الحدود المكانية.

10. استخدام الأثاث

Rosaleda Decor, Mexico City 2013, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

لإنشاء مساحات مختلفة إذا كان لديك غرفة صغيرة وتحتاجها لاستخدامات مختلفة، لا تستخدم البناء أو حلول مماثلة فمن شأنها أن تقلل من المساحة المتاحة. بل قم بتقسيم المساحات باستخدام الأثاث. الأريكة، على سبيل المثال، مناسبة جدا لتقسيم أو ربط البيئات داخل نفس مساحة المعيشة.

11. إقامة ممتعة

Casa A.P, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة المعيشة
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

 إن وجود غرفة صغيرة لا يعني التخلي عن تفاصيل شخصية. تصميم مكتبة خاص، يسمح بإعطاء المساحة الخاصة بك شخصية فريدة من نوعها دون أي تقليل في المساحة.

12. اخلق مساحة!

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

طاولة القهوة هي عنصر مهم في أثاث غرفة المعيشة. ولكن عندما لا يكون هناك مساحة متاحة لها، فقد تصبح زائدة عن الحاجة. من الأفضل التخلي عنها هذا سيعطيك  مساحة أكبر.

13. الرفوف

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella غرفة المعيشة
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

حل بسيط آخر من شأنه أن يساعدك على خلق مساحة وظيفية وتصميم ممتع هي الرفوف. الرفوف الخطية هي الأفضل، فهي ذات قابلية عالية للاستخدام كما تسمح باحتواء العديد من الأشياء دون وجود فوضى.

14. الأبيض والخشب

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشة
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

مزيج من إشراق اللون الأبيض وحرارة الخشب هو مزيج كلاسيكي رائع، ومناسب لمعظم البيئات الصغيرة. في هذه الغرفة، نعرض لكم نتيجة مزج عناصر أنيقة ووظيفية لخلق بيئة أنيقة وبمظهر أوسع بكثير مما هو عليه .

15. أريكة على شكل L

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تخطيط الأثاث هو عنصر أساسي عندما يتعلق الأمر بالحصول على مساحة اكبر. اختيار الأثاث المناسب يحدث فرقا كبيرا في تصميم غرفة معيشة صغيرة. على سبيل المثال أريكة على شكل L، تسمح بزيادة المساحة، وخلق جو مريح، دون أي تأثير مزعج.

16. نهج عاكس

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة خشب
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

هنا مثال آخر لكيفية توزيع للعناصر بطريقة دقيقة وتؤدي إلى تصورها في مجال بصري أكبر. من شأن مواقع الأثاث أن تعطي خط استمرارية لمناطق مختلفة من الغرفة، وبالتالي إعطاء تأثير سيولة وسلاسة ممتعة.

17. الإضاءة والعناصر!

2BE OPEN-SPACE, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab غرفة المعيشة
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

الإضاءة الاصطناعية حل مناسب لتعزيز عناصر معينة لغرفة صغيرة وهي وصفة سحرية لجعلها تبدو أكبر. مثل اللوحات والمنحوتات والأثاث، خاصة إذا وضعت في الزاوية اليمنى من الغرفة ستكون ذات فعالية للحصول على هذا التأثير كما نرى في هذه الصورة.

18. الأثاث العمودي

Appartamento Roma Prati, piano a piano a غرفة المعيشة
piano a

piano a
piano a
piano a

آخر اقتراحاتنا لجعل منزلك يبدو أكبر لها علاقة بالأثاث مرة أخرى. حاول قدر الإمكان اختيار قطع الأثاث التي لا تأخذ الكثير من السطح الأفقي. في هذه الصورة نقترح عليك حل حديث من خلال الاستفادة من كامل سطح الجدار العمودي، وبالتالي تحرير المساحة وإعطاء مساحة أوسع.

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