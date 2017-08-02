18 فكرة عبقرية لجعل مكان إقامتك أنيق وكبير

هل تريد التخلص من الشعور المزعج الذي تسببه الشقق الصغيرة في المدن الحديثة؟ إذا كانت المساحة التي تعيش فيهت ضيقة بعض الشيء، فلا تحاول تجنبه لان التصميم سيساعدك على خلق مساحة معيشة اكبر من خلال بعض الخيارات العبقرية، من خلال التصميم الداخلي والديكورات، من اختيار ألوان الأثاث والإضاءة أو حتى إعادة توزيع المساحة لديك. في كتاب الأفكار هذا سنكشف عن بعض الأسرار والحيل التي يستخدمها مصممي الديكور الخبراء لتلبية متطلبات أصحاب المنازل الصغيرة لخلق مساحات تلبي رغباتهم واحتياجاتهم.
خذ ورقة وقلم واستعد لمعرفة 18 فكرة لجعل إقامتك أنيقة وكبيرة بنفس الوقت.
لإعادة رسم نسب الغرفة، لديك عنصر مساعد وهو ما يسمى بالألوان المحايدة، إذا كنت تفكر بأنها ستجعل البيئة مملة بأنت مخطئا. استخدم ظلال من الألوان المحايدة على الجدران والسقوف، مع إدخال لمسة ملونة ستكسر الرتابة وتخلق شعور لطيف من الحيوية في الغرفة.
لقد أثبتت الإضاءة والديكور الداخلي أهميتة في جعل المنزل أكبر. فهناك طريقة جيدة لجعل مكان إقامتك أكثر اتساعا، وذلك من خلال وجود فتحات مضية على الجدران أو ما يسمى
بالجدران المضيئة بحيث تعطي الإضاءة الاصطناعي مساهمة كبيرة في خلق عمق في البيئة ككل.
أن تقوم بإعطاء نظرة جديدة للفضاء الحالي هو وسيلة جيدة أخرى للحصول على تصور أكبر للمساحة المتاحة لديك. يمكنك القيام بذلك من خلال مزيج بين المواد، والألوان، والقوام كما ترون في هذا المثال.
في البيئات الأقل مساحة، قد يكون لها ميزة إيجابية، بحيث أن أسلوب الحد الأدنى في الديكور هو الرابح. إذا كان لديك غرفة صغيرة فمن الأفضل الحد من وجود الأثاث والاكسسوارات إلى الحد الأدنى اللازم لتجنب وجود بيئة مشبعة.
كما ذكرنا في بداية هذا المقال، هناك العديد من الطرق لجعل مكان إقامتك أكبر دون الحاجة إلى كسر أي جدار. كما نرى في هذا المثال، ربط المساحات من خلال نافذة بين المطبخ وغرفة المعيشة، ستحقق دينامية كبيرة للمساحات، مما يسمح بزيادة المجال البصري.
ميزة أخرى للألوان الناعمة في تزيين المساحات الصغيرة مثل غرفة المعيشة، هو جذب المزيد من الإضاءة. غرفة مضاءة بشكل جيدا تبدو أكثر اتساعا.
حتى النباتات يمكنها أيضا جعل غرفتك أكثر ترحيبا دون استخدام مساحة كبيرة. يمكنك الاستفادة من الخط العمودي للجدران ووضع نباتاتك الطولية التي لن تأخذ الكثير من المساحة وبالتالي تجذب الانتباه إليها.
استخدام الضوء الطبيعي هو مساهمة جمالية لا غنى عنها في تصميم الغرفة بأكملها، جنبا إلى جنب مع تصميم جذاب للأثاث، سيجعل مكان إقامتك يبدو أكبر.
عندما تسمح البيئة، سيكون من المناسب خلق مناطق من ارتفاعات مختلفة كنوع من التماثل والتناظر، الذي من شأنه أن يجعل الغرفة دينامية كبيرة وسلاسة، مما يحد من الحدود المكانية.
لإنشاء مساحات مختلفة إذا كان لديك غرفة صغيرة وتحتاجها لاستخدامات مختلفة، لا تستخدم البناء أو حلول مماثلة فمن شأنها أن تقلل من المساحة المتاحة. بل قم بتقسيم المساحات باستخدام الأثاث. الأريكة، على سبيل المثال، مناسبة جدا لتقسيم أو ربط البيئات داخل نفس مساحة المعيشة.
إن وجود غرفة صغيرة لا يعني التخلي عن تفاصيل شخصية. تصميم مكتبة خاص، يسمح بإعطاء المساحة الخاصة بك شخصية فريدة من نوعها دون أي تقليل في المساحة.
طاولة القهوة هي عنصر مهم في أثاث غرفة المعيشة. ولكن عندما لا يكون هناك مساحة متاحة لها، فقد تصبح زائدة عن الحاجة. من الأفضل التخلي عنها هذا سيعطيك مساحة أكبر.
حل بسيط آخر من شأنه أن يساعدك على خلق مساحة وظيفية وتصميم ممتع هي الرفوف. الرفوف الخطية هي الأفضل، فهي ذات قابلية عالية للاستخدام كما تسمح باحتواء العديد من الأشياء دون وجود فوضى.
مزيج من إشراق اللون الأبيض وحرارة الخشب هو مزيج كلاسيكي رائع، ومناسب لمعظم البيئات الصغيرة. في هذه الغرفة، نعرض لكم نتيجة مزج عناصر أنيقة ووظيفية لخلق بيئة أنيقة وبمظهر أوسع بكثير مما هو عليه .
تخطيط الأثاث هو عنصر أساسي عندما يتعلق الأمر بالحصول على مساحة اكبر. اختيار الأثاث المناسب يحدث فرقا كبيرا في تصميم غرفة معيشة صغيرة. على سبيل المثال أريكة على شكل L، تسمح بزيادة المساحة، وخلق جو مريح، دون أي تأثير مزعج.
هنا مثال آخر لكيفية توزيع للعناصر بطريقة دقيقة وتؤدي إلى تصورها في مجال بصري أكبر. من شأن مواقع الأثاث أن تعطي خط استمرارية لمناطق مختلفة من الغرفة، وبالتالي إعطاء تأثير سيولة وسلاسة ممتعة.
الإضاءة الاصطناعية حل مناسب لتعزيز عناصر معينة لغرفة صغيرة وهي وصفة سحرية لجعلها تبدو أكبر. مثل اللوحات والمنحوتات والأثاث، خاصة إذا وضعت في الزاوية اليمنى من الغرفة ستكون ذات فعالية للحصول على هذا التأثير كما نرى في هذه الصورة.
آخر اقتراحاتنا لجعل منزلك يبدو أكبر لها علاقة بالأثاث مرة أخرى. حاول قدر الإمكان اختيار قطع الأثاث التي لا تأخذ الكثير من السطح الأفقي. في هذه الصورة نقترح عليك حل حديث من خلال الاستفادة من كامل سطح الجدار العمودي، وبالتالي تحرير المساحة وإعطاء مساحة أوسع.
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