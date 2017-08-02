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15 فكرة لوضع التلفزيون في غرفة النوم بشكل جميل ومناسب

Heba khlili Heba khlili
Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة نوم
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واحدة من أكثر الطرق شيوعا للاسترخاء بعد يوم طويل مشاهدة فيلم أو مسلسل قبل الذهاب للسرير. لذلك يجب توخي الحذر عند تصميم مكان وضع التلفزيون في غرفة النوم، كما يجب دمجه بالديكور، واخذ بالاعتبار المسافة والأرتفاع وعدم ترك الكابلات على مرئ العين. لحسن الحظ، هناك العديد من الحلول لدمج هذا التلفزيون مع ملحقاته داخل مساحاتنا دون المساومة على الديكور.
في مقال اليوم نعرض 15 فكرة لوضع التلفزيون داخل الغرفة، تلك الأفكار مصممه من قبل مهندسين ديكور داخلي.

ابقى معنا وتحقق من هذه الحلول الأنيقة!

1. مدموجة في الجدار

Apartamento Buritis, Nayla Diniz Arquitetura Nayla Diniz Arquitetura غرفة نوم
Nayla Diniz Arquitetura

Nayla Diniz Arquitetura
Nayla Diniz Arquitetura
Nayla Diniz Arquitetura

عند التفكير في دمج التلفزيون في جدار غرفة النوم، في هذه الحالة لا توجد أسلاك أو كابلات مرئية لأن لوحة التلفزيون مصممة لإخفائها. حل صحيح وحديث.

2. في الخزانة!

LA | Home, Marina Ortiz - mo arquitetura Marina Ortiz - mo arquitetura غرفة نوم
Marina Ortiz – mo arquitetura

Marina Ortiz - mo arquitetura
Marina Ortiz – mo arquitetura
Marina Ortiz - mo arquitetura

عندما يكون هناك مساحة صغيرة في الغرفة، يمكنك الذهاب إلى الخزانة لوضع التلفزيون. هناك حوامل خاصة في السوق لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأبواب المتطابقة في هذه الخزانة تضيف إحساسا بالرحابة إلى الفضاء.

3. على الحائط

Apartamento AF, Superstudiob Superstudiob غرفة نوم MDF Blue
Superstudiob

Superstudiob
Superstudiob
Superstudiob

من دون لوحة لإنشاء قطعة من الأثاث من هذا القبيل، لابد من استشارة أحد المهنيين. تصميم مميز فيه القليل من المغامرة.

4. على لوح خشبي

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة نوم
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

ليس فقط اللون الذي يمكن استخدامه لتسليط الضوء على أجزاء معينة من الغرفة وخلق أجواء جميلة، بل يمكن للمرء أيضا الاستمتاع ببعض المواد، مثل الخشب.

5. انتبه للمسافة!

Quarto casal, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

ينبغي وضع التلفزيون بشكل مريح، واعتبار المسافة والارتفاع حسب مكان جلوسك، ويفضل أن يكون متر واحد اعلى من ارتفاع السرير.

6. إطار التلفزيون

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

طريقة أنيقة أخرى لتضع التلفزيون في الغرفة، وهي وضعها داخل إطار. سيبدو وكأنه عمل فني حقيقي!

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7. على الطرف

Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores غرفة نوم MDF Brown
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

ليس من الممكن دائما تثبيت التلفزيون أمام السرير. في هذه الحالة، قم بفصله عن العناصر الأخرى على جانب واحد من الجدار. حيلة: بعض الأقواس ستسمح لك بتحريك التلفزيون بالزاوية المناسبة لك.

8. الألوان والأكسسوارات

Apartamento Del Valle, Nogueira Arquitetura e Interiores Nogueira Arquitetura e Interiores غرفة نوم Turquoise
Nogueira Arquitetura e Interiores

Nogueira Arquitetura e Interiores
Nogueira Arquitetura e Interiores
Nogueira Arquitetura e Interiores

لا تخاف من تلوين الغرفة! قم بطلاء جدار التلفزيون بلون مشرق، مثل الأزرق أو الأصفر، وهذا يمكن أن يكون وسيلة جيدة للحصول على الطاقة عند الاستيقاظ. تذكر تصميم حجرة لوضع ملحقات إضافية، مثل مشغلات DVD

9. تلفزيون مسطح بدون الكابلات

homify غرفة نوم MDF Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

في الوقت الحاضر فمن الممكن العثور على نماذج تلفزيون رقيقة، بهي مثالية لأنها لا تأخذ مساحة.

10. فوق قطعة عملية من الأثاث

Paugui, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

إذا كان لديك جدار طويل مثل هذا، استخدمه لوضع قطعة من الأثاث التي تحتوي على عدة مساحات تخزين. وضع التلفزيون في قطعة الأثاث نفسها ستجدها حل عملي فعال!

11. كإطار

CASA RGV , GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos غرفة نوم حجر Black
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

في الوقت الحاضر من السهل العثور على نماذج التلفزيون التي تعتبر جزء من الديكور بفضل تصميمها الاستثنائي. في هذه الحالة، يمكننا أن نرى مثالا أنيق، بحيث يعطي الإطار الأبيض أناقة أهمية وينسجم مع التفاصيل الأخرى للغرفة.

12. تعليق التلفزيون على الحائط

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة نوم
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

بما أنك قد اخترت قطعة أثاث طويلة لجدار غرفة النوم، يمكنك بالتالي تعليق التلفزيون على الحائط، وخلق نظرة أكثر حداثة. لتزيين المنطقة يمكنك إضافة النباتات وغيرها من العناصر الزخرفية.

13. في الزاوية!

Bedroom Temza design and build BedroomWardrobes & closets
Temza design and build

Bedroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

عندما لا يوجد مساحة كافية على الجدار الأمامي، استخدم الزوايا لتثبيت التلفزيون عليها. لا تقلق الستائر يمكنها إخفاء الكابلات!

14. كجزء من رف الكتب

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة نوم
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

فكرة أخرى من المكتبة التي تشمل التلفزيون. الرفوف لديها عدة فواصل لاستيعاب جميع الكتب وغيرها من الملحقات. تصميمها المعلق يجعل الغرفة مشرفة وحديثة.

15. في مقصورة سرية

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة نوم خشب رقائقي Beige
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

مع القليل من التصميم والمساعدة التقنية، يمكنك إنشاء قطعة من الأثاث الذي لا تستخدم فقط لوضع التلفزيون، بل أيضا لتخزين كل ما تحتاجه. مذهلة!

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