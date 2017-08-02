15 فكرة لوضع التلفزيون في غرفة النوم بشكل جميل ومناسب

واحدة من أكثر الطرق شيوعا للاسترخاء بعد يوم طويل مشاهدة فيلم أو مسلسل قبل الذهاب للسرير. لذلك يجب توخي الحذر عند تصميم مكان وضع التلفزيون في غرفة النوم، كما يجب دمجه بالديكور، واخذ بالاعتبار المسافة والأرتفاع وعدم ترك الكابلات على مرئ العين. لحسن الحظ، هناك العديد من الحلول لدمج هذا التلفزيون مع ملحقاته داخل مساحاتنا دون المساومة على الديكور.
في مقال اليوم نعرض 15 فكرة لوضع التلفزيون داخل الغرفة، تلك الأفكار مصممه من قبل مهندسين ديكور داخلي.
ابقى معنا وتحقق من هذه الحلول الأنيقة!
عند التفكير في دمج التلفزيون في جدار غرفة النوم، في هذه الحالة لا توجد أسلاك أو كابلات مرئية لأن لوحة التلفزيون مصممة لإخفائها. حل صحيح وحديث.
عندما يكون هناك مساحة صغيرة في الغرفة، يمكنك الذهاب إلى الخزانة لوضع التلفزيون. هناك حوامل خاصة في السوق لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأبواب المتطابقة في هذه الخزانة تضيف إحساسا بالرحابة إلى الفضاء.
من دون لوحة لإنشاء قطعة من الأثاث من هذا القبيل، لابد من استشارة أحد المهنيين. تصميم مميز فيه القليل من المغامرة.
ليس فقط اللون الذي يمكن استخدامه لتسليط الضوء على أجزاء معينة من الغرفة وخلق أجواء جميلة، بل يمكن للمرء أيضا الاستمتاع ببعض المواد، مثل الخشب.
ينبغي وضع التلفزيون بشكل مريح، واعتبار المسافة والارتفاع حسب مكان جلوسك، ويفضل أن يكون متر واحد اعلى من ارتفاع السرير.
طريقة أنيقة أخرى لتضع التلفزيون في الغرفة، وهي وضعها داخل إطار. سيبدو وكأنه عمل فني حقيقي!
ليس من الممكن دائما تثبيت التلفزيون أمام السرير. في هذه الحالة، قم بفصله عن العناصر الأخرى على جانب واحد من الجدار. حيلة: بعض الأقواس ستسمح لك بتحريك التلفزيون بالزاوية المناسبة لك.
لا تخاف من تلوين الغرفة! قم بطلاء جدار التلفزيون بلون مشرق، مثل الأزرق أو الأصفر، وهذا يمكن أن يكون وسيلة جيدة للحصول على الطاقة عند الاستيقاظ. تذكر تصميم حجرة لوضع ملحقات إضافية، مثل مشغلات DVD
في الوقت الحاضر فمن الممكن العثور على نماذج تلفزيون رقيقة، بهي مثالية لأنها لا تأخذ مساحة.
إذا كان لديك جدار طويل مثل هذا، استخدمه لوضع قطعة من الأثاث التي تحتوي على عدة مساحات تخزين. وضع التلفزيون في قطعة الأثاث نفسها ستجدها حل عملي فعال!
في الوقت الحاضر من السهل العثور على نماذج التلفزيون التي تعتبر جزء من الديكور بفضل تصميمها الاستثنائي. في هذه الحالة، يمكننا أن نرى مثالا أنيق، بحيث يعطي الإطار الأبيض أناقة أهمية وينسجم مع التفاصيل الأخرى للغرفة.
بما أنك قد اخترت قطعة أثاث طويلة لجدار غرفة النوم، يمكنك بالتالي تعليق التلفزيون على الحائط، وخلق نظرة أكثر حداثة. لتزيين المنطقة يمكنك إضافة النباتات وغيرها من العناصر الزخرفية.
عندما لا يوجد مساحة كافية على الجدار الأمامي، استخدم الزوايا لتثبيت التلفزيون عليها. لا تقلق الستائر يمكنها إخفاء الكابلات!
فكرة أخرى من المكتبة التي تشمل التلفزيون. الرفوف لديها عدة فواصل لاستيعاب جميع الكتب وغيرها من الملحقات. تصميمها المعلق يجعل الغرفة مشرفة وحديثة.
مع القليل من التصميم والمساعدة التقنية، يمكنك إنشاء قطعة من الأثاث الذي لا تستخدم فقط لوضع التلفزيون، بل أيضا لتخزين كل ما تحتاجه. مذهلة!
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