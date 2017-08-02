15 فكرة لوضع التلفزيون في غرفة النوم بشكل جميل ومناسب

واحدة من أكثر الطرق شيوعا للاسترخاء بعد يوم طويل مشاهدة فيلم أو مسلسل قبل الذهاب للسرير. لذلك يجب توخي الحذر عند تصميم مكان وضع التلفزيون في غرفة النوم، كما يجب دمجه بالديكور، واخذ بالاعتبار المسافة والأرتفاع وعدم ترك الكابلات على مرئ العين. لحسن الحظ، هناك العديد من الحلول لدمج هذا التلفزيون مع ملحقاته داخل مساحاتنا دون المساومة على الديكور.

في مقال اليوم نعرض 15 فكرة لوضع التلفزيون داخل الغرفة، تلك الأفكار مصممه من قبل مهندسين ديكور داخلي.

ابقى معنا وتحقق من هذه الحلول الأنيقة!