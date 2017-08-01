23 نصيحة مهمة قبل أن تجدد بيتك

تفكر في تجديد منزلك، هل فكرت من قبل ما هي الطرق المناسبة لتنفيذ ذلك، وأن هناك من الإجراءات الاحتياطية للحفاظ على منزلك أثناء فترة التجديد والعمل فيه، ولأننا في هوميفاي نهتم بكل ما يخص بيتك وديكوراته، ونساعدك للحصول على أفضل النتائج من كل محاولاتك في تجديد منزلك لُصبح أجمل وأكثر إشراق دائما، نقدم لك 23 نصيحة مهمة جدا لمنزلك قبل وأثناء تجديد بيتك ..