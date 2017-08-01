23 نصيحة مهمة قبل أن تجدد بيتك

تفكر في تجديد منزلك، هل فكرت من قبل ما هي الطرق المناسبة لتنفيذ ذلك، وأن هناك من الإجراءات الاحتياطية للحفاظ على منزلك أثناء فترة التجديد والعمل فيه، ولأننا في هوميفاي نهتم بكل ما يخص بيتك وديكوراته، ونساعدك للحصول على أفضل النتائج من كل محاولاتك في تجديد منزلك لُصبح أجمل وأكثر إشراق دائما، نقدم لك 23 نصيحة مهمة جدا لمنزلك قبل وأثناء تجديد بيتك ..
تأكد دائما من المقاسات المختلفة لكل عنصر يتم إضافته للمنزل بشكل جديد، كالأبواب والشبابيك والأثاث أيضا، فمن الممكن أن تحصل على إضافة مميزة في منزلك ولكن غير متوائمة مع الأرضيات مثلا أو الجدران بسبب المساقات الغير مناسبة وخاصة ارتفاع الأبواب الجديدة ..
إن كانت لديك نجف أو إكسسوارات لامعة وتحتاج للتنظيف والتخزين أثناء عملية التجديد، تأكد من أنك اخترت لها الأسلوب المناسب لطبيعتها حتى لا تفقد بريقها ..
عليك أن تهتم جيدا بالحفاظ على إكسسوارات ومفصلات الأبواب من بقع الدهان والصنفرة وبقايا الأخشاب فقد تتسبب في تلفها أثناء تجديد منزلك>>
قم بتخزين أثاث منزلك بطريقة مناسبة وخاصة الغرف التي ستتم بها عمليات التجديد ..
عليك أن تحافظ على علب الدهانات في مكان آمن حتى لا تتعرض للتلف أو السكب وضياع أموالك ..
قم بتجميع سجاد منزلك قبل البدء في أي شئ والتأكد من ربطه وتخزينه جيدا بعيدا عن أي بقع أو أتربة ..
افرز كل ما يخص منزلك واستغن عن كل ما هو بالي وقديم لتنعم بمنزل خالي من الكراكيب ومرتب ومنظم ..
تأكد من سباكة منزلك أنها ا تحتاج لصيانة وقم بحمايتها من البقع والخدش أثناء تجديد منزلك عن طريق تغطيتها وربطها ..
قم بتحديد الخطط الدييكورية المتوقعة بشكل مسبق، وتجهيز كل ما سنحتاجه في تنفيذ المهام المطلوبة حتى لا نقع في فخ المفاجآت ..
قم بشراء أدوات خاصة تناسب أعمالك وخططك، أو الاستعانة بأدوات تم الاستغناء عنها بشكل كامل وتحويلها لأداة مناسبة لتنفيذ احد اعمال التجديد..
أطلق لخيالك العنان واترك لأطفالك المجال لتصميم جدران غرف نومهم كما يحلمون، وأضف بصمتك في كل ركن في منزلك ..
تخلص من أغراضك القديمة بشكل مناسب وامنع تراكم الفوضى والكراكيب، وهناك عدة وسائل وسبل لذلك ولكن دائما اجعل هذه خطوة رئيسية في تجديد بيتك..
افحص جدران منزلك وابحث عن أماكن المسامير والحفر والشروخ المراد إخفاءها وتعامل معها بطريقة محترفين ..
اشتر مواد دهان مناسبة لكل سطح، فالأخشاب مختلفة عن الجدران مثلا وتحتاج لمادة طلاء مناسبة ومعالجة بطريقة خاصة ..
لا تتردد في أن تصنع بنفسك خزانة صغيرة تحتاجها في ركن من أركان بيتك ..
جدد أثاث منزلك القديم واستعن بأفكار مبتكرة تجعل منه عناصر أنيقة وقطع ديكورية خاصة ومميزة ..
اختر خامات وأنواع دهان وأقمشة بألوان ثابتة وناعمة ولا تتسبب في أي أذى لأهل بيتك، من المهم أن تختار على أساس الجودة قبل أي شئ..
افتح الخزانات المغلقة والأدراج الخاص واكتشف ما فيها، ستجد أشياء منسية ومفقودة ومتراكمة بعضها مهم والبعض الأخر يحتاج أن تتخلص منه ..
اهتم بأن توفر في بيتك أثناء فترة تجديد منزلك كل عوامل الأمان كالكشافات والإسعافات الأولية وطفاية الحريق ..
تفقد أقمشة الأنتريه وقم بتغطيتها بشكل محكم حتى تحافظ عليها بعيدا عن البقع والقطع والأتربة ..
من المهم أن تحافظ على حمامك أثناء التجديد خاصة وإن كان هناك عمال في منزلك، قم يتنظيفه بشكل دوري أثناء عملية التجديد وتفقده وتغطية حوض الاستحمام جيدا ..
عملية النقل قد تحتاج لتنظيم وترتيب ومساعدة بشكل كبير حتى لا تتسبب في أي أذى للجدران أو حواف قطع الأثاث ..
الأرضيات هي المكان الأكثر عرضة لكل ما سبق من بقع وأتربة وخدوش، والحل الأمثل هو تغطيتها ببلاستيك مثبت لتحافظ عليها ولا تهمل مثل هذه الخطوة فهي قد تعفيك من تجديدها بشكل كامل أو تنظيفها بطرق خاصة ومزعجة ..
يمكنك قراءة .. كيف تحافظ على رائحة حمامك جميلة دائما