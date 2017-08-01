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23 نصيحة مهمة قبل أن تجدد بيتك

آية منير آية منير
Kangan Arora @ Heal's, FLOOR_STORY FLOOR_STORY Walls & flooringCarpets & rugs
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تفكر في تجديد منزلك، هل فكرت من قبل ما هي الطرق المناسبة لتنفيذ ذلك، وأن هناك من الإجراءات الاحتياطية للحفاظ على منزلك أثناء فترة التجديد والعمل فيه، ولأننا في هوميفاي نهتم بكل ما يخص بيتك وديكوراته، ونساعدك للحصول على أفضل النتائج من كل محاولاتك في تجديد منزلك لُصبح أجمل وأكثر إشراق دائما، نقدم لك 23 نصيحة مهمة جدا لمنزلك قبل وأثناء تجديد بيتك ..

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

1. تأكد من المقاسات ..

CASA MICA, CORFONE + PARTNERS studios for urban architecture CORFONE + PARTNERS studios for urban architecture أبواب
CORFONE + PARTNERS studios for urban architecture

CORFONE + PARTNERS studios for urban architecture
CORFONE + PARTNERS studios for urban architecture
CORFONE + PARTNERS studios for urban architecture

تأكد دائما من المقاسات المختلفة لكل عنصر يتم إضافته للمنزل بشكل جديد، كالأبواب والشبابيك والأثاث أيضا، فمن الممكن أن تحصل على إضافة مميزة في منزلك ولكن غير متوائمة مع الأرضيات مثلا أو الجدران بسبب المساقات الغير مناسبة وخاصة ارتفاع الأبواب الجديدة ..

2. المعادن وتلميعها ..

Projekt wnętrz mieszkania. Kraków-Żabiniec, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design غرفة السفرة
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

إن كانت لديك نجف أو إكسسوارات لامعة وتحتاج للتنظيف والتخزين أثناء عملية التجديد، تأكد من أنك اخترت لها الأسلوب المناسب لطبيعتها حتى لا تفقد بريقها ..

3. إكسسوارات ومفصلات الأبواب ..

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors الخشب هندسيا Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

عليك أن تهتم جيدا بالحفاظ على إكسسوارات ومفصلات الأبواب من بقع الدهان والصنفرة وبقايا الأخشاب فقد تتسبب في تلفها أثناء تجديد منزلك>>

4.

Isis Leoline Walls & flooringWall & floor coverings
Leoline

Isis

Leoline
Leoline
Leoline

4. الأثاث المختلف ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قم بتخزين أثاث منزلك بطريقة مناسبة وخاصة الغرف التي ستتم بها عمليات التجديد ..

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5. علب الدهانات ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عليك أن تحافظ على علب الدهانات في مكان آمن حتى لا تتعرض للتلف أو السكب وضياع أموالك ..

6. السجاد ..

Kangan Arora - Weft FLOOR_STORY Walls & flooringCarpets & rugs
FLOOR_STORY

Kangan Arora – Weft

FLOOR_STORY
FLOOR_STORY
FLOOR_STORY

قم بتجميع سجاد منزلك قبل البدء في أي شئ والتأكد من ربطه وتخزينه جيدا بعيدا عن أي بقع أو أتربة ..

7. الأشياء البالية ..

Monochromes Sinclair Till Walls & flooringCarpets & rugs
Sinclair Till

Monochromes

Sinclair Till
Sinclair Till
Sinclair Till

افرز كل ما يخص منزلك واستغن عن كل ما هو بالي وقديم لتنعم بمنزل خالي من الكراكيب ومرتب ومنظم ..

8. السباكة والخلاطات ..

Bathroom Temza design and build BathroomSinks
Temza design and build

Bathroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

تأكد من سباكة منزلك أنها ا تحتاج لصيانة وقم بحمايتها من البقع والخدش أثناء تجديد منزلك عن طريق تغطيتها وربطها ..

9. خطط مسبقة ..

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomSinks
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

قم بتحديد الخطط الدييكورية المتوقعة بشكل مسبق، وتجهيز كل ما سنحتاجه  في تنفيذ المهام المطلوبة حتى لا نقع في فخ المفاجآت ..

10. أدوات خاصة ..

Bona Decking System, Bona Bona Walls & flooringPaint & finishes
Bona

Bona
Bona
Bona

قم بشراء أدوات خاصة تناسب أعمالك وخططك، أو الاستعانة بأدوات تم الاستغناء عنها بشكل كامل وتحويلها لأداة مناسبة لتنفيذ احد اعمال التجديد..

11. اطلق لخيالك العنان ..

Make any smooth, low porosity surface dry erase. Clear Erase is transparent, so underlying colour and pattern shine through. Apply like paint. Tektura Wallcoverings Walls & flooringPaint & finishes
Tektura Wallcoverings

Make any smooth, low porosity surface dry erase. Clear Erase is transparent, so underlying colour and pattern shine through. Apply like paint.

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

أطلق لخيالك العنان واترك لأطفالك المجال لتصميم جدران غرف نومهم كما يحلمون، وأضف بصمتك في كل ركن في منزلك ..

12. أغراضنا القديمة ..

Produkte und Neuheiten, Design Manufaktur GmbH Design Manufaktur GmbH Walls & flooringPaint & finishes
Design Manufaktur GmbH

Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH

تخلص من أغراضك القديمة بشكل مناسب وامنع تراكم الفوضى والكراكيب، وهناك عدة وسائل وسبل لذلك ولكن دائما اجعل هذه خطوة رئيسية في تجديد بيتك..

13. آثار المسامير ..

Products, Maze Interior Maze Interior Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

افحص جدران منزلك وابحث عن أماكن المسامير والحفر والشروخ المراد إخفاءها وتعامل معها بطريقة محترفين ..

14. مواد مناسبة ..

Radiators , Stelrad Stelrad Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Stelrad

Radiators

Stelrad
Stelrad
Stelrad

اشتر مواد دهان مناسبة لكل سطح، فالأخشاب مختلفة عن الجدران مثلا وتحتاج لمادة طلاء مناسبة ومعالجة بطريقة خاصة ..

15. اصنع بنفسك ..

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest The Cotswold Company Living roomStorage
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

لا تتردد في أن تصنع بنفسك خزانة صغيرة تحتاجها في ركن من أركان بيتك ..

16. أثاثك القديم ..

Vintage House Coruna, Vintage House Coruna Vintage House Coruna Living roomStorage
Vintage House Coruna

Vintage House Coruna

Vintage House Coruna
Vintage House Coruna
Vintage House Coruna

جدد أثاث منزلك القديم واستعن بأفكار مبتكرة تجعل منه عناصر أنيقة وقطع ديكورية خاصة ومميزة ..

17. ألوان ثابتة ..

Caterina Ikat Wing Chair, A Rum Fellow A Rum Fellow Living roomSofas & armchairs
A Rum Fellow

Caterina Ikat Wing Chair

A Rum Fellow
A Rum Fellow
A Rum Fellow

اختر خامات وأنواع دهان وأقمشة بألوان ثابتة وناعمة ولا تتسبب في أي أذى لأهل بيتك، من المهم أن تختار على أساس الجودة قبل أي شئ..

18. أعد ترتيب خزاناتك ..

Painted kitchen, Clachan Wood Clachan Wood KitchenCabinets & shelves
Clachan Wood

Painted kitchen

Clachan Wood
Clachan Wood
Clachan Wood

افتح الخزانات المغلقة والأدراج الخاص واكتشف ما فيها، ستجد أشياء منسية ومفقودة ومتراكمة بعضها مهم والبعض الأخر يحتاج أن تتخلص منه ..

19. طوارئ..

Torch S1, Sylvain WILLENZ Sylvain WILLENZ BedroomLighting
Sylvain WILLENZ

Sylvain WILLENZ
Sylvain WILLENZ
Sylvain WILLENZ

اهتم بأن توفر في بيتك أثناء فترة تجديد منزلك كل عوامل الأمان كالكشافات والإسعافات الأولية وطفاية الحريق ..

Adamson Doors Adamson Doors Windows & doorsDoors خشب White
Adamson Doors

Adamson Doors

Adamson Doors
Adamson Doors
Adamson Doors

20. أقمشة الأنتريه ..

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

تفقد أقمشة الأنتريه وقم بتغطيتها بشكل محكم حتى تحافظ عليها بعيدا عن البقع والقطع والأتربة ..

21. الأثاث الصحي لحمامك..

Projekt łazienki. Kraków Nowe Czyżyny, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design حمام
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

من المهم أن تحافظ على حمامك أثناء التجديد خاصة وإن كان هناك عمال في منزلك، قم يتنظيفه بشكل دوري أثناء عملية التجديد وتفقده وتغطية حوض الاستحمام جيدا ..

22. كل شئ على ما يرام ..

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة المعيشة
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

عملية النقل قد تحتاج لتنظيم وترتيب ومساعدة بشكل كبير حتى لا تتسبب في أي أذى للجدران أو حواف قطع الأثاث ..

23. الأرضيات ..

PUTNEY WHARF RESIDENCE, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN Living roomSofas & armchairs
EVGENY BELYAEV DESIGN

PUTNEY WHARF RESIDENCE

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

الأرضيات هي المكان الأكثر عرضة لكل ما سبق من بقع وأتربة وخدوش، والحل الأمثل هو تغطيتها ببلاستيك مثبت لتحافظ عليها ولا تهمل مثل هذه الخطوة فهي قد تعفيك من تجديدها بشكل كامل أو تنظيفها بطرق خاصة ومزعجة ..

يمكنك قراءة .. كيف تحافظ على رائحة حمامك جميلة دائما

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