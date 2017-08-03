نصائح لتبريد المنزل بطريقة طبيعية في فصل الصيف

بالتأكيد الكثير ممنا يلجأ للتكيفات في أيام الصيف الحارة مما يجعل التكلفة غير أقتصادية بالمرة،لاستهلاك التكييف لكثير من الطاقة، لذلك الحل المثال لتقليل الحمل على التكيفات وتقليل التكلفة أيضاً هي أن تستعن بمنظم حرارة ذكي، فمنظم الحرارة سيساعدك على توفير تكلفة التبريد لمنزلك بمعدل 15% سنوياً، وكما سيساعدك على التحكم في تشغيل وأطفاء التكييف وأنت خارج المنزل عن طريق هاتفك الذكي.

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