نصائح لتبريد المنزل بطريقة طبيعية في فصل الصيف

في فصل الصيف تصبح الحرارة العالية مصدر أزعاج للكثير، فعلى الرغم من ان فصل الصيف مشهور بالأنطلاق والسفر والجلوس على البحر، إلا أن معجبينه ومحبيه ليسوا كثيرين بسبب أرتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مما يجعلنا نلجأ للمكيفات والتي بدورها تستهلك ميزانية كبيرة وطاقة كهرباء كثيرة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنساعدك في تلك المشكلة من خلال هذا المقال سنقدم لكن بعض النصائح لتبريد المنزل بطريقة طبيعية في أجواء الصيف الحارة.
وجود العديد من النوافذ بطبيعية الحال يعتبر من الأمور الجيدة والتي تساعد بدورها على تهوية المنزل، لكن في فصل الصيف الأمر مختلف بعض الشئ فوجود النوافذ الكثيرة المفتوحة في أيام الصيف الحارة يساعد على تسرب الحرارة الشديدة في الخارج لداخل المنزل فحوالي 30% من نسبة الحرارة المتواجدة في منزلك والتي تشعرك بالحر الشديد سببها الأساسي النوافذ والستائر المفتوحة، وأغلاقهم سيوفر عليك نسبة 7% من التكلفة التي تتكلفها في تبريد المنزل، لذلك في أيام الصيف الحارة أحرص على أبقاء نوافذ وستائر المنزل مغلقة في أوقات الشمس الشديدة، كما قم بوضع طبقة شفافة عازلة للحرارةعلى زجاج النوافذ، لتحتفظ ببرودة المنزل وفي نفس الوقت تمنع الأشعة فوق البنفسجية والحرارة من التسرب للداخلل.
استخدام الأجهزة المنزلية التي تبث الحرارة تساعد بشكل كبير في جعل منزلك يبدو حاراً دائماً وغير مريحاً في الصيف، خاصةً استخدام الفرن والموقد ، لأنهم يقومان بنشر الحرارة داخل المنزل بالكامل خاصةً إذا كان تصميم المطبخ مفتوح ومندمج مع غرفة المعيشة، لذلك حاول قدر المستطاع تقليل استخدام الفرن في أيام الحر الشديدة وتقليل استخدام مجفف الملابس أيضاً لأنه يزيد من الأنبعاث الحرارى داخل المنزل، وإذا لزم الأمر استخدامهم استعن في هذة الحالة بشفاط كهربائي لشفط الهواء الساخن خارج المنزل.
لمبات الليد الموفرة للطاقة هي أفضل شئ للأضاءة يمكنك استخدامه في أيام الصيف الحارة، فهي لا توفر لك فقط في استهلك الكهرباء والطاقة في المنزل، بل تقلل كثيراً من الأنبعاث الحراري مما يشعرك بحرارة أقل داخل المنزل. لكن هذا لا يمنع انها لازالت تبعث الحرارة داخل المنزل ولكن بشكل أقل من اللمبات العادية، لذلك كن حريصاً على أغلاق اللمبات ومصادر الأضاءة التي لا تحتاجها.
عند أختيارك لفرش المنزل والأثاث كفرش الأرائك والمفروشات والستائر وأيضاً أغطية السرير، كن حريصاً على عدم أختيار أقمشة صناعية ترتفع بها نسبة البوليستر، لأنها لا تسمح بمرور الهواء بين أنسجتها وبالتالي تشعرك بأنبعاث حراري، وعوضاً عن ذلك استعن بالأقمشة القطنية.
التليفزيون والكومبيوتر وغيرها من الأجهزة الكهربائية تبعث الحرارة والرطوبة في منزلك بشكل أكثر مما تتوقع، لاستهلاكها كهرباء كثيرة حتى شاحن الهاتف لديك يبعث الكثير من الحرارة داخل منزلك، لذلك لا تجعل أي جهاز مفتوح لديك إذا كنت لا تستخدمه وقلل من استخدام الأجهزة الكهربائية في الأيام شديدة الحرارة .
من الأفضل الوسائل التي تستطيع أن ترطب الأجواء في منزلك بطريقة طبيعية، هي وجود نباتات خلف النوافذ في المنزل أو جدران الزجاجية، إذا كنت تمتلك واحدة منهم فهذة الطريقة ستجعل منزل رطباً دائماً بالأضافة إلى كونها لمسة جمالية خلابة في المنزل.
كي لا تسمح بمرور الهواء الساخن والرطوبة في منزلك أحرص دائمأُ على غلق أبواب الغرف الغير مستخدمة خاصةً أبواب المطبخ والحمامات، كي تقلل من نسبة الرطوبة وتقلل أيضاُ من الأحمال على التكييف.
بالتأكيد الكثير ممنا يلجأ للتكيفات في أيام الصيف الحارة مما يجعل التكلفة غير أقتصادية بالمرة،لاستهلاك التكييف لكثير من الطاقة، لذلك الحل المثال لتقليل الحمل على التكيفات وتقليل التكلفة أيضاً هي أن تستعن بمنظم حرارة ذكي، فمنظم الحرارة سيساعدك على توفير تكلفة التبريد لمنزلك بمعدل 15% سنوياً، وكما سيساعدك على التحكم في تشغيل وأطفاء التكييف وأنت خارج المنزل عن طريق هاتفك الذكي.
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