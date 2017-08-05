كيفية القضاء على الروائح الكريهة في المطبخ

الهندسة المعمارية والديكور والتنظيف عناصر توجد في اول لائحة أي تصميم منظم ومناسب لعائلة سعيدة وصحيه. اليوم سنركز أكثر على عنصر التنظيف في المنزل، وسنقدم لكم بعض الاقتراحات المفيدة التي من شأنها أن تساعدك على تحسين نوعية أكثر غرفة مهمة لصحتك في المنزل وهي المطبخ.
سواء كان المطبخ كبير أو صغير، فائق التجهيز أو بسيط، باختصار أي نوع، سيوجد دائما عدو على استعداد للمعركة وهو الرائحة السيئة، والتي تعود في بعض الأحيان لأخطاء في الطهي أو بسبب سوء تخزين المواد الغذائية، وخاصة في هذا الوقت من السنة. لا تقلق، هناك حلول! حلول من خلال تطبيقها ستحقق نتائج مثيرة للدهشة، باستخدام المنتجات الصحية الطبيعية، منخفضة التكلفة وغير الضارة.
باختصار، إذا كنت ترغب في الحصول على مطبخ نظيف وأكثر جمالا وبيئة صحية، نقترح عليك قراءة هذا الكتاب من الأفكار مع 6 نصائح عملية.
جميعا نحب أن الطعام المشوي أو المقلي، ولكن في كثير من الأحيان قد نتخلى عن هذه الفكرة خوفا من انتشار الروائح الكريهة في كامل المنزل. وإليك حل لهذه المشكلة:
- أثناء القلي، قم بغلي قشر البرتقال مع بعض السكر.
- غلي وعاء من الماء مع القرفة. – غلي عصير وشرائح الليمون في وعاء من الماء أثناء وبعد القلي.
- ترك على طاولة المطبخ برتقالة محشوة بالقرنفل. – ضع شريحة تفاح في زيت القلي قبل الشروع في القلي
القاعدة الأساسية لتجنب الروائح الكريهة في المطبخ وخاصة في فصل الصيف، هو رمي القمامة كل يوم. وبهذه الطريقة ستتجنب أيضا جذب الحشرات. شيء آخر جيد يمكنك القيام به هو غسل سلة المهملات مع مطهر. للقضاء على الروائح في المطبخ قد يكون من المفيد أيضا وضع الخل في وعاء، الخل سيمتص الروائح التي يتم إطلاقها أثناء الطهي. خدعة أخرى للحفاظ على الهواء النقي في المطبخ هو إنشاء حوض صغير على حافة النافذة من الأعشاب الأكثر شيوعا، ستخلق بيئة عطرة وممتعة، كما ستكون دائما في متناول يدك عندما تحتاج إليها لوصفاتك.
بشكل صحيح لتطهير الميكروويف والقضاء على الروائح نقدم لكم ثلاثة حلول:
- قم بمزج ثلاث ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم وماء في وعاء وقم بتسخينه في الميكروويف، وبعد 5-10 دقيقة، وباستخدام قطعة قماش قم بمسح المايكروويف من الداخل، بذلك ستزيل كل الروائح والبكتيريا.
- في وعاء ماء ضع بضع قطرات من الليمون، وسخنه في الميكروويف لمدة 5 -10 دقيقة ثم وبقطعة قماش مبللة قم بإزالة بقايا الشحوم.
- يمكنك استخدام الخل الأبيض أيض لنفس العملية.
لتنظيف الميكروويف من الخارج اختر أيضا أحد المنتجات الطبيعية مثل الماء والليمون والخل.
للحصول على ثلاجة نظيفة وخالية من البكتيريا، يجب تنظيفها مرة واحدة على الأقل في الشهر. والأهم من ذلك هو قيامك المسبق بالنظر إلى تاريخ انتهاء صلاحية الأغذية وطريقة تخزينها الصحيحة. تنظيف الثلاجة بشكل صحيح بسيط جدا: مجرد تمرير قطعة قماش مبللة وباستخدام المنظفات المناسبة. لتنظيف أكثر دقة، يمكنك استخدام محلول الماء والخل، أو بيكربونات الصوديوم فهي فعالة جدا. للقضاء على الروائح الكريهة، قد يكون كافيا وضع بعض القهوة مع نصف ليمونه في وعاء، وتغييرها بانتظام.
كيس القمامة المسؤول الرئيسي عن الروائح الكريهة في المطبخ ولهذا يجب تنظيفها باستمرار. أولا، يمكنك وضع مطهر مضاد للبكتيريا، أو مواد طبيعية ذات فعالية في قتل البكتيريا، ولكن لا تزال فعالة، يمكنك وضع قشر البرتقال أو الليمون داخل سلة المهملات. ولكن الأهم من ذلك، لا تنسى إخراج القمامة كل يوم.
للأسف هذا ما يحدث لحاويات الغذاء، تصبحا رائحتها كريهة من البقايا الطعام العالقة والمجهرية، لا تقلق الحل بسيط جدا: لاستعادة رائحتها العادية، قم بتغطيسها في الماء الساخن مع بيكربونات الصوديوم. سترى أنه في وقت قصير أنها اصبح مثالية ورائحتها طبيعية ويمكنك إعادة استخدامها.
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