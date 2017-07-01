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20 غرفة نوم كلاسيكية بتصميم ملكي لأصحاب الذوق الرفيع

آية منير آية منير
Спальня "Seta", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
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هل تبحث عن أفكار لديكورات غرف نوم رئيسية لتصميم رائع و مميز يضيف لمنزلك ولغرفة منزلك المزيد من الأناقة والرقي، إن كنت من محبي الكلاسيكية وتعتقد أن أناقتها لا مثيل لها، اليوم وقد جمعنا لك 20 تصميم رائع لغرف نوم كلاسيكية بتصميم ملكي لأصحاب الذوق الرفيع ستحب أن تمتلكها وتجعل منها عالمك الخاص ..

1. درجات محايدة وأثاث أنيق وإضاءة مشرقة ..

homify غرفة نوم الخشب هندسيا Pink
homify

homify
homify
homify

الهدوء في اختيار الألوان والنقوشات الأنيقة التي تزين قطع الأثاث والإضاءة المشرقة يصنعون لوحة فنية رائعة ..

2. سرير ملكي ..

ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

السرير هو احد أهم عناصر غرف النوم الرئيسية وأحد أهم سمات الكلاسيكية بملكيته وفخامته وأناقته ..

3. إطارات كلاسيكية تُزين الحائط وبراويز رقيقة ..

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الإطارات الكلاسيكية التي تُزين الجدران هي أحد عناصر الديكور الكلاسيكي ايضا بتصميمات مختلفة ومتنوعة اختر منها ما يناسبك..

4. الأبيض ولمسات من الأسود مزيج رائع حتى في الكلاسيكية ..

Спальня "Seta", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

يظل الأبيض والأسود هم المزيج الأشهر حتى في الكلاسيكية وقادر على نيل إعجاب الكثير من المستخدمين ..

5. الرمادي عنوان الأناقة والهدوء في الطراز الكلاسيكي..

Five o'clock - projekt wnętrza apartamentu w Warszawie, ArtCore Design ArtCore Design غرفة نوم
ArtCore Design

ArtCore Design
ArtCore Design
ArtCore Design

الرمادية عنوان الحياد وخاطف قلوب المصممين والخبراء، لأناقته الشديدة وهدوءه المميز ..

6. الكابوتنيه بطول الحائط وتوزيع مميز لأثاث الغرفة الكلاسيكية ..

Bedroom Interiors, Carne Interiors Carne Interiors غرفة نوم
Carne Interiors

Carne Interiors
Carne Interiors
Carne Interiors

يظل خلفية السرير عامل مهم في تصميم غرفة النوم حتى في الكلاسيكية ومع الكابوتينه ستجد ما بحثت عنه طويلا من أناقة وفخامة ..

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7. بريق الذهب ..

Роскошь классики, Студия Поминовой Анны Студия Поминовой Анны غرفة نوم
Студия Поминовой Анны

Студия Поминовой Анны
Студия Поминовой Анны
Студия Поминовой Анны

بريق الذهب والنحاس والمعان بشكل عام أحد أهم سمات الكلاسيكية ..

8. تصميم مميز وبسيط ..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة نوم
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

التصميمات البسيطة عنوان مميز للكلاسيكية ولها عشاقها ومريدينها برغم ما هو شائع عنها أنها غنية بالتفاصيل والزخارف ..

9. لمسات ملكية مميزة في الستائر والأثاث ..

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

الستائر الكلاسيكية بتصميماتها المختلفة وقطع الأثاث بكل تفاصيلها، مرسومة بريشة فنان مبدع ..

10. ألوان حالمة ورومانسية ..

Brillac, MAGENTLE MAGENTLE غرفة نوم MDF Purple/Violet
MAGENTLE

MAGENTLE
MAGENTLE
MAGENTLE

الألوان الحالمة لمسة في قلب رومانسية الكلاسيكية، بل تُضيف لجمالها وأناقتها الكثير والكثير ..

11. باليتة مميزة وجذابة ..

Интерьер загородного дома в современном стиле, MC Interior MC Interior غرفة نوم
MC Interior

MC Interior
MC Interior
MC Interior

الباليتات المختلفة والجريئة هو الاتجاه الجديد للكلاسيكية العصرية والحديثة، كالأسود والأحمر النبيتي والفيروزي الغامق ..

12. الستان والحرير أهم سمات الكلاسيكية ..

Интерьер загородного дома в современном стиле, MC Interior MC Interior غرفة نوم
MC Interior

MC Interior
MC Interior
MC Interior

الستانات والحرائر الخامات الأساسية في الكلاسيكية لما لها من رقي وفخامة ..

13. الأزرق ولمسات عصرية ..

Интерьер загородного дома в современном стиле, MC Interior MC Interior غرفة نوم
MC Interior

MC Interior
MC Interior
MC Interior

لمسات عصرية لا غنى عنها في غرف نومنا حتى مع الكلاسيكية البسيطة والألوان المشرقة ..

14. سرير وورق جدران ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لا أكثر من سرير رائع وورق جدران مميز وستحصل على غرفة نوم كلاسيكية بطابع ملكي فريد..

15. البنفسج الحالم ..

Ардеко, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова غرفة نوم
Дизайнер Светлана Юркова

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

درجات البنفسج والوردي تليق بالعرائس الجدد وتناسب الغرف الصغيرة مع التصميمات الكلاسيكية..

16. تصميم خاص لأصحاب الذوق الرفيع ..

Много света, Mantra_design Mantra_design غرفة نوم
Mantra_design

Mantra_design
Mantra_design
Mantra_design

لوحة متاكلمة تناسب أصحاب الذوق الرفيع وتخطف قلوب محبي الكلاسيكية وفي نفس الوقت الباحثين عن البساطة ..

17. درجات هادئة لتصميم مميز ..

В лучших традициях, ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' غرفة نوم
ООО <q>ИНТЕРИОР</q>

ООО "ИНТЕРИОР"
ООО <q>ИНТЕРИОР</q>
ООО "ИНТЕРИОР"

درجات هادئة مع خطوط ناعمة وتفاصيل أقل، لن تجد أفضل من ذلك لغرفة نوم مميزة ..

18. فخامة وأناقة لا مثيل لها ..

Загородный дом, Архитектурное бюро "Дом-А" Архитектурное бюро 'Дом-А' غرفة نوم
Архитектурное бюро <q>Дом-А</q>

Архитектурное бюро "Дом-А"
Архитектурное бюро <q>Дом-А</q>
Архитектурное бюро "Дом-А"

كقطعة من قصر فاخر، تأتي هذه الغرفة الكلاسيكية المميزة، بتفاصيل رائعة وقطع مميزة جذابة ..

19. نعومة ورومانسية ..

Лиловые мечты, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова غرفة نوم
Дизайнер Светлана Юркова

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

النعومة في قطع الأثاث الكلاسيكية تعود للأقمشة الشمواه والقطيفة والكابوتينيه الرائع والمميز ..

20. بساطة وأناقة بوسائد خاصة ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اهتم بالتفاصيل البسيطة والتي تصنع فارق بالتأكيد، واصنع من وسائد سريرك قطع ديكورية خاصة بذوق كلاسيكي راقي ..

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