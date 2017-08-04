10 أشياء يجب مراعتها عند تصميم مطبخك

المطبخ هو سر الحياة في منازلنا، فإذا تم تصميمه بنجاح سارت الامور كما حلمنا بها، على الرغم من أن نشاط المطبخ قد يقتصر على إعداد وطهي الوجبات والمشروبات الخاصة باهل المنزل، إلا أنه فاغ يجمع بين أفراد الأسرة ولحظات دافئة حول وجبات طعام شهية وذكريات جميلة في كل لحظة، وإن كان مطبخك لم يتم تصميمه ليسع كل هذا ولم يكن مريحا حتى في إتمام مهمة الطهي والتنظيف، فأنت تفتقد الكثير من الراحة في منزلك، اليوم جئنا لكم ب 10 أشياء مهمة يجب عليك مراعتها أثناء تصميم مطبخك لتحص على فراغ مريح ومنظم ..
هل سمعت عن مثلث الخدمة، تحديد أماكن الحوض والبوتاجاز والثلاجة يقع تحت أسس معينة سُميت في عالم الديكور بمثلث الخدمة، وهو مثلث وهمي يتم رسمه في خيالنا لتحديد زوايا الحركة بين الثلاث عناصر، وكلما كانت الزوايا مريحة ومناسبة وغير حادة بشكل قوي، كانت الحركة داخل المطبخ مريحة جدا ..
عليك دراسة المساحة جيدا قبل البدء في تصميم مطبخك وتحديد المخارج والمداخل وفتحات التهوية والإضاءة، وبعدها أولا يتم تحديد مكان الحوض والأجهزة الكهربائية الأساسية ومن ثم تبدأ في تحديد أماكن الخزانات وإن كنت ستضيف أرفف مفتوحة،هذه الخطوة ستغنيك تماما عن كل القلق والتوتر تجاه تصميم مطبخك ..
إن كنت تمتلك تصميم مطبخ مفتوح أو غرفة طعام مع المطبخ، أو تبحث عن إضافة طاولة طعام في الفراغ نفسه لتناول الوجبات الخفيفة، يجب أن تضع ذلك في اعتبارك منذ البداية، حتى لا تتسبب في صعوبة الحركة داخل المطبخ ..
اختيار ألوان مطبخك يجب أن يكون مبني على أسس مختلف من حيث المساحة وذوقك الخاص وتناسقه مع الطراز المستخدم وباقي غرف املنزل، ولا تتردد في اختيار لون مختلف كالأأبيض فهو غير معتاد استخدامه في المطابخ ولكن مؤخرا ظهر بقوة وتألق في تصميمات رائعة…
تختلف أسطح العمل لمطبخك من حيث الرخام والجرانيت والأخشاب والحجر أيضا في بعض الأحيان، ويرجع ذلك لميزانيتك الخاصة وطبيعة استخدامك..
قم بتحديد اماكن مسبقة لكل جهاز في مطبخك من حيث أولوية استخدامه، واحتياجاتها، فمثلا الثلاجة تحتاج لمكان تهويته جيده والبوتاجاز يحتاج أن يبعد عن الشباك بقدر كافي وارتباطه مع الشفاط الهربائي، والميكرويف أو الفرن مكانه المناسب مقارب له، أما الاجهزة التي استخدامها يُعد مؤقتا قم بتخزينها في مكان سهل الوصول حتى تنعم بمطبخ منظم ..
لا تخف من مساحة مطبخك الصغير بل ستنجح بالتأكيد مع الأفكار الحديثة في تصميمه بشكل رائع ومميز ..
ستقع بين حيرة اختيار أرفف مفتوحة أو خزائن مغلقة تماما أو بزجاج شفاف، كلها اختيارات مميزة ومختلفة ويجب التنويع بينها للحصول على تصميم متوازن ..
من المهم جدا توفير تهوية مناسبة للمطبخ للحفاظ على رائحته جيدة وتجديد الهواء بداخله، أما الإضاءة فعليك توفير مصدر طبيعي مناسب ومصادر مختلفة صناعية لترتاح وانت تقوم بمهمتك بداخل المطبخ ..
اختلاف الخامات المصنوع منها الخزائن نجح في تقديم اختيارات متعددة لكل الأذواق، كالأوميتال والخشمنيوم والخشب وغيرها من التصميمات والتي تناسب كل الميزانيات والأذواق وتحصل بها على المظهر الذي تريد وحلمت به ..
يمكنك قراءة .. مجموعة مختارة لأجمل ستائر على موضة 2017