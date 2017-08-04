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10 أشياء يجب مراعتها عند تصميم مطبخك

آية منير آية منير
Отдельные проекты, «Студия 3.14» «Студия 3.14» مطبخ
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المطبخ هو سر الحياة في منازلنا، فإذا تم تصميمه بنجاح سارت الامور كما حلمنا بها، على الرغم من أن نشاط المطبخ قد يقتصر على إعداد وطهي الوجبات والمشروبات الخاصة باهل المنزل، إلا أنه فاغ يجمع بين أفراد الأسرة ولحظات دافئة حول وجبات طعام شهية وذكريات جميلة في كل لحظة، وإن كان مطبخك لم يتم تصميمه ليسع كل هذا ولم يكن مريحا حتى في إتمام مهمة الطهي والتنظيف، فأنت تفتقد الكثير من الراحة في منزلك، اليوم جئنا لكم ب 10 أشياء مهمة يجب عليك مراعتها أثناء تصميم مطبخك لتحص على فراغ مريح ومنظم ..

1. مثلث الخدمة ..

APARTAMENTO EIXAMPLE DE BARCELONA, Time2dsign Time2dsign مطبخ
Time2dsign

Time2dsign
Time2dsign
Time2dsign

هل سمعت عن مثلث الخدمة، تحديد أماكن الحوض والبوتاجاز والثلاجة يقع تحت أسس معينة سُميت في عالم الديكور بمثلث الخدمة، وهو مثلث وهمي يتم رسمه في خيالنا لتحديد زوايا الحركة بين الثلاث عناصر، وكلما كانت الزوايا مريحة ومناسبة وغير حادة بشكل قوي، كانت الحركة داخل المطبخ مريحة جدا ..

2. دراسة المساحة ..

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Blue
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

عليك دراسة المساحة جيدا قبل البدء في تصميم مطبخك وتحديد المخارج والمداخل وفتحات التهوية والإضاءة، وبعدها أولا يتم تحديد مكان الحوض والأجهزة الكهربائية الأساسية ومن ثم تبدأ في تحديد أماكن الخزانات وإن كنت ستضيف أرفف مفتوحة،هذه الخطوة ستغنيك تماما عن كل القلق والتوتر تجاه تصميم مطبخك ..

3. طاولة طعام ..

Отдельные проекты, «Студия 3.14» «Студия 3.14» مطبخ
«Студия 3.14»

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

إن كنت تمتلك تصميم مطبخ مفتوح أو غرفة طعام مع المطبخ، أو تبحث عن إضافة طاولة طعام في الفراغ نفسه لتناول الوجبات الخفيفة، يجب أن تضع ذلك في اعتبارك منذ البداية، حتى لا تتسبب في صعوبة الحركة داخل المطبخ ..

4. الألوان ..

Biała kuchnia z drewnianym blatem, SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ مطبخ خشب White
SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ

SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ
SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ
SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ

اختيار ألوان مطبخك يجب أن يكون مبني على أسس مختلف من حيث المساحة وذوقك الخاص وتناسقه مع الطراز المستخدم وباقي غرف املنزل، ولا تتردد في اختيار لون مختلف كالأأبيض فهو غير معتاد استخدامه في المطابخ ولكن مؤخرا ظهر بقوة وتألق في تصميمات رائعة…

5. أسطح العمل ..

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

تختلف أسطح العمل لمطبخك من حيث الرخام والجرانيت والأخشاب والحجر أيضا في بعض الأحيان، ويرجع ذلك لميزانيتك الخاصة وطبيعة استخدامك..

6. الأجهزة المهمة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قم بتحديد اماكن مسبقة لكل جهاز في مطبخك من حيث أولوية استخدامه، واحتياجاتها، فمثلا الثلاجة تحتاج لمكان تهويته جيده والبوتاجاز يحتاج أن يبعد عن الشباك بقدر كافي وارتباطه مع الشفاط الهربائي، والميكرويف أو الفرن مكانه المناسب مقارب له، أما الاجهزة التي استخدامها يُعد مؤقتا قم بتخزينها في مكان سهل الوصول حتى تنعم بمطبخ منظم ..

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7. مطبخك صغير ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا تخف من مساحة مطبخك الصغير بل ستنجح بالتأكيد مع الأفكار الحديثة في تصميمه بشكل رائع ومميز ..

8. اختيار أرفف أم خزائن مغلقة ..

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

ستقع بين حيرة اختيار أرفف مفتوحة أو خزائن مغلقة تماما أو بزجاج شفاف، كلها اختيارات مميزة ومختلفة ويجب التنويع بينها للحصول على تصميم متوازن ..

9. التهوية والإضاءة الطبيعية ..

Country Kitchen homify مطبخ country kitchen,shaker kitchen,grey kitchen,marble kitchen,classic kitchen
homify

Country Kitchen

homify
homify
homify

من المهم جدا توفير تهوية مناسبة للمطبخ للحفاظ على رائحته جيدة وتجديد الهواء بداخله، أما الإضاءة فعليك توفير مصدر طبيعي مناسب ومصادر مختلفة صناعية لترتاح وانت تقوم بمهمتك بداخل المطبخ ..

10. الخامات المستخدمة ..

homify مطبخ خشب Brown
homify

homify
homify
homify

اختلاف الخامات المصنوع منها الخزائن نجح في تقديم اختيارات متعددة لكل الأذواق، كالأوميتال والخشمنيوم والخشب وغيرها من التصميمات والتي تناسب كل الميزانيات والأذواق وتحصل بها على المظهر الذي تريد وحلمت به ..

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