10 أشياء يجب مراعتها عند تصميم مطبخك

المطبخ هو سر الحياة في منازلنا، فإذا تم تصميمه بنجاح سارت الامور كما حلمنا بها، على الرغم من أن نشاط المطبخ قد يقتصر على إعداد وطهي الوجبات والمشروبات الخاصة باهل المنزل، إلا أنه فاغ يجمع بين أفراد الأسرة ولحظات دافئة حول وجبات طعام شهية وذكريات جميلة في كل لحظة، وإن كان مطبخك لم يتم تصميمه ليسع كل هذا ولم يكن مريحا حتى في إتمام مهمة الطهي والتنظيف، فأنت تفتقد الكثير من الراحة في منزلك، اليوم جئنا لكم ب 10 أشياء مهمة يجب عليك مراعتها أثناء تصميم مطبخك لتحص على فراغ مريح ومنظم ..