تصميم غرفة طفلك مهمة صعبة للغاية، حين تكون رغبتك الاولى في تحقيق أحلامه وإضافة كل ما يناسب شخصيته في كل ركن، ليجد نفسه في عالم خاص منفصل يحقق ذاته فيه بكل سهولة، ولأن هوميفاي تهتم [كل ما يخص بيتك وعائلتك ستقدم لك اليوم دليل مبسط لتعرف كيف تختار ألوان غرفة نوم طفلك بحسب شخصيته وذوقه الخاص ولتعبر عنه وعن أفكاره ..