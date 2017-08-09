تصميم غرفة طفلك مهمة صعبة للغاية، حين تكون رغبتك الاولى في تحقيق أحلامه وإضافة كل ما يناسب شخصيته في كل ركن، ليجد نفسه في عالم خاص منفصل يحقق ذاته فيه بكل سهولة، ولأن هوميفاي تهتم [كل ما يخص بيتك وعائلتك ستقدم لك اليوم دليل مبسط لتعرف كيف تختار ألوان غرفة نوم طفلك بحسب شخصيته وذوقه الخاص ولتعبر عنه وعن أفكاره ..
إن كان طفلك جرئ وفي عمر 10 سنوات فيما فوق فلون البرتقالي سيناسب شخصيته واختياراته، بلمسات قليلة ستلفت انتباهه وتيقظ عزيمته ..
الابيض والأسود للأشخاص الحيادية والتي تحب الاختيارات الآمنة وتبحث عن الهدوء الذي يساعد على تركيز أكثر وقلة التفاصيل التي تحافظ على الانتباه ..
الفوشيا لون الأنوثة والمفض عند الفتيات الصغار، لذا احرص إن كانت ابنتك من محبينه أن تملأ غرفتها بتفاصيل أنيقة وورود وفيونكات بهذا اللون ..
الخطوط الجريئة والألوان تساعد طفلك على اليقظة والانتباه بل وتعبر عن روح شقية ومبتكرة وتحب الحركة والإنطلاق، وتُضيف حيوية وإنطلاق لشخصيته .
إن كان طفلك عاشق للحيوانات ولديه شغف بأن يعيش مغامرة بينهم وفي عالمهم، فلا تتردد في أن تختار له مثلا ورق حائط مميز أو أن تجعل الغرفة كلها جزء من مغامرته الخاصة ..
إن كان طفلك موهوب في مجال معين أو يحب نوع معين من الثقافة أو الفنون، أضف لغرفته لمسة خاصة على الجدران تزينها وتنال إعجابه ..
اختر لطفلك شخصيته الكراتونية المفضلة واجعلها جداره الرئيسي في غرفته، واختر ألوان متناغمة معها لتكتمل غرفته كعمل فني رائع ..
بنتك هي أميرتك ورومانسيتها وأناقتها مهمتك الخاصة، لذا صمم غرفتها بما يتناسب مع رقتها وذوقها المميز الراقي، ولا تنسى ان تترك لها بصمة ولمسة في كل ركن فيها ..
الهدوء وألوان الباستل شريكان لا يفترقان ويفضلهم الطفل الهادئ المحب للقراءة والتركيز، فإذا كان طفلك يهتم ويعشق القراءة فهذه هي الألوان المناسبة له..
الاختيارات العملية بألوان محايدة تناسب جدا سن طفلك الرضيع لذا اهتم ان تحافظ على كل عوامل الأمان مع إضافة رسومات تناسب أفكاره وسنه وتلفت انتباهه وسط هدوء وحيادية الألوان ..
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