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كيف تختار ألوان غرفة نوم طفلك بحسب شخصيته

آية منير آية منير
Hochebenen, Badabaum Badabaum غرفة الاطفال
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تصميم غرفة طفلك مهمة صعبة للغاية، حين تكون رغبتك الاولى في تحقيق أحلامه وإضافة كل ما يناسب شخصيته في كل ركن، ليجد نفسه في عالم خاص منفصل يحقق ذاته فيه بكل سهولة، ولأن هوميفاي تهتم [كل ما يخص بيتك وعائلتك ستقدم لك اليوم دليل مبسط لتعرف كيف تختار ألوان غرفة نوم طفلك بحسب شخصيته وذوقه الخاص ولتعبر عنه وعن أفكاره ..

1. برتقالي حيوي ..

PISO PILOTO EN BARCELONA CUIDAD todo decorado por HOME DECO by JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة الاطفال
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

إن كان طفلك جرئ وفي عمر 10 سنوات فيما فوق فلون البرتقالي سيناسب شخصيته واختياراته، بلمسات قليلة ستلفت انتباهه وتيقظ عزيمته ..

2. أبيض وأسود ..

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м., Home in the Woods Home in the Woods غرفة الاطفال خشب White
Home in the Woods

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

الابيض والأسود للأشخاص الحيادية والتي تحب الاختيارات الآمنة وتبحث عن الهدوء الذي يساعد على تركيز أكثر وقلة التفاصيل التي تحافظ على الانتباه ..

3. فوشيا ..

Quarto de criança com mobiliário desenhado e fabricado por medida, MOYO Concept MOYO Concept Nursery/kid's roomBeds & cribs خشب Pink
MOYO Concept

MOYO Concept
MOYO Concept
MOYO Concept

الفوشيا لون الأنوثة والمفض عند الفتيات الصغار، لذا احرص إن كانت ابنتك من محبينه أن تملأ غرفتها بتفاصيل أنيقة وورود وفيونكات بهذا اللون ..

4. خطوط جريئة والوان متباينة ..

Cuarto de Simón, Little One Little One غرفة الاطفال
Little One

Little One
Little One
Little One

الخطوط الجريئة والألوان تساعد طفلك على اليقظة والانتباه بل وتعبر عن روح شقية ومبتكرة وتحب الحركة والإنطلاق، وتُضيف حيوية وإنطلاق لشخصيته .

Hochebenen, Badabaum Badabaum غرفة الاطفال
Badabaum

Badabaum
Badabaum
Badabaum

5. عاشق للحيوانات ..

Montessori Odası, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA غرفة الاطفال خشب Red
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

إن كان طفلك عاشق للحيوانات ولديه شغف بأن يعيش مغامرة بينهم وفي عالمهم، فلا تتردد في أن تختار له مثلا ورق حائط مميز أو أن تجعل الغرفة كلها جزء من مغامرته الخاصة ..

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6. موهبة وعشق معين ..

Cuarto de Martín Arango, Little One Little One غرفة الاطفال
Little One

Little One
Little One
Little One

إن كان طفلك موهوب في مجال معين أو يحب نوع معين من الثقافة أو الفنون، أضف لغرفته لمسة خاصة على الجدران تزينها وتنال إعجابه ..

7. شخصيات كارتونية ..

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design غرفة الاطفال
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

اختر لطفلك شخصيته الكراتونية المفضلة واجعلها جداره الرئيسي في غرفته، واختر ألوان متناغمة معها لتكتمل غرفته كعمل فني رائع ..

8. أناقة ورقي ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

بنتك هي أميرتك ورومانسيتها وأناقتها مهمتك الخاصة، لذا صمم غرفتها بما يتناسب مع رقتها وذوقها المميز الراقي، ولا تنسى ان تترك لها بصمة ولمسة في كل ركن فيها ..

9. هدوء ..

Cuarto de Agustín, Little One Little One غرفة الاطفال
Little One

Little One
Little One
Little One

الهدوء وألوان الباستل شريكان لا يفترقان ويفضلهم الطفل الهادئ المحب للقراءة والتركيز، فإذا كان طفلك يهتم ويعشق القراءة فهذه هي الألوان المناسبة له..

10. عملية ..

Квартира «Три из двух», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' غرفة الاطفال
Студия дизайна <q>Азбука Дом</q>

Студия дизайна "Азбука Дом"
Студия дизайна <q>Азбука Дом</q>
Студия дизайна "Азбука Дом"

الاختيارات العملية بألوان محايدة تناسب جدا سن طفلك الرضيع لذا اهتم ان تحافظ على كل عوامل الأمان مع إضافة رسومات تناسب أفكاره وسنه وتلفت انتباهه وسط هدوء وحيادية الألوان ..

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