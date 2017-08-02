الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 تصميمات غرف نوم مختلفة بألوان مبتكرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Elegance and colour in a Dulwich home , Tailored Living Interiors Tailored Living Interiors غرفة نوم
Loading admin actions …

غرفة النوم من الغرف المحورية في المنزل التي ينبغي تصميمها وفقًا للذوق الشخصي لكل فرد؛ للحصول على القدر الكافي من الراحة والاسترخاء بداخلها.

سنقوم اليوم بعرض مجموعة من التصميمات المميزة لغرف النوم التي تتنوع بين التصميم العصري والكلاسيكي والاسكندنافي، لكنها تتميز بالفعل بمجموعة من الألوان المبتكرة التي ربما تراها للمرة الأولى.

1. الجمع بين درجات اللون البني في تصميم غرفة ضيقة

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

في تصميم مميز لغرفة نوم على الطراز الاسكندنافي المحايد، تم الاتجاه للجمع بين درجات اللون البني سواء على الجدران والأثاث وكذلك المفروشات المستخدمة، فنجد أن الجدار الخلفي للسرير تم تزويده ببعض أعمال الجبس وتم تزيينها ببعض وحدات الإضاءة الخفية. نلاحظ أن الألوان الهادئة المستخدمة في هذا التصميم تعزز النمط الطبيعي للبيئة الخارجية وأضافت مزيد من الإشراق داخل الغرفة.

2. استخدام اللون البيج المحايد في خلق أجواء مميزة

Bedroom DDWH Architects غرفة نوم
DDWH Architects

Bedroom

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

للحصول على مزيد من أجواء الهدوء والاسترخاء داخل غرفة النوم الخاصة بك، فسيكون استخدام الألوان المحايدة مثل الرمادي أو البيج هو الخيار الأمثل بالنسبة إليك، فكما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم توحيد اللون البيج في كافة عناصر الغرفة بدءً من لون الأرضية الخشبية وكذلك الدولاب ومفروشات السرير، والمميز في هذا التصميم أنه تم الابتعاد عن تقليدية استخدام مصدر واحد للضوء ليتم استخدام عدد من سبوتات السقف الصغيرة الموزعة بطريقة عشوائية.

3. هدوء الأزرق وتأثيره الراقي على تصميم غرفة النوم

幸福新古典, 祥祥設計有限公司 祥祥設計有限公司 غرفة نوم
祥祥設計有限公司

祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司

من المعروف أن اللون الأزرق من الألوان الدالة على الصفاء والهدوء، ونجد الكثير من الأشخاص لا يعلمون كيفية إضافته إلى تصميمات منازلهم، لكن كما نلاحظ أن الحل الأنسب لاستخدامه هو الجمع بينه وبين اللون الأبيض وإحداث توازن بين توزيع كلا اللونين وعدد من الدرجات الهادئة الأخرى مثل الرمادي واللبني.

الجدير بالذكر أننا بالتأكيد نلاحظ أن الغرفة مساحتها صغيرة، لكن استخدام هذه الألوان الهادئة ألغى هذا الشعور تمامًا وظهرت الغرفة وكأنها لوحة فنية مرسومة مدعومة بالكثير من عناصر الإشراق.

4. لمحبي الألوان الهادئة ودرجات لون الكاكاو

A calming and sophisticated bedroom Tailored Living Interiors غرفة نوم Interior designer,interior design,bedroom,bed,bespoke cushions
Tailored Living Interiors

A calming and sophisticated bedroom

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

إذا كنت من عشاق الألوان الهادئة للحصول على مزيد من أجواء الهدوء والاسترخاء وتريد الابتعاد عن اللون الأبيض، يمكنك استخدام درجات لون الكاكاو الهادئة المميزة على غرار هذا التصميم أمامك للحصول على الشعور بالاتساع ومزيد من الهدوء.

5. تأثير اللون الأبيض والإضاءة الطبيعية

South Brompton Apartments, London, PAD ARCHITECTS PAD ARCHITECTS غرفة نوم
PAD ARCHITECTS

South Brompton Apartments, London

PAD ARCHITECTS
PAD ARCHITECTS
PAD ARCHITECTS

من العوامل الأساسية للحصول على تصميمات غرف أكثر اتساعًا هو تعزيز الإشراق من خلال استخدام الألوان الفاتحة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية بشكل كبير، فما رأيك في الحصول على هذه المميزات بالإضافة إلى مساحة كبيرة؟ هذا بالفعل مذهل. توحيد لون الجدران الأبيض وكذلك قطع الأثاث المستخدمة أضاف أناقة متناهية خاصةً عند استخدام الأرضية الخشبية باللون البني الداكن. الغرفة تحتوي على عدد كبير من النوافذ التي تساعد على إدخال الإضاءة الطبيعية وتنعكس مع لون الجدران الأبيض وتضيف مزيد من الإشراق.

6. النعومة في استخدام ألوان الباستيل الهادئة

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

للحصول على نظرة دافئة لغرفة النوم الخاصة بك، يمكنك استخدام ألوان الباستيل الهادئة وإبراز أناقتها بشكل أكبر من خلال إقرانها مع عدد من الألوان الأخرى مثل الأبيض، ففي هذا النموذج تم الجمع بين اللون الوردي الفاتح والأبيض وتم إضافة بعض اللمسات بألوان جريئة للحصول على تصميم مثالي لغرفة النوم الناعمة الأنيقة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تصميم راقي باستخدام الألوان الداكنة

St James's Gardens, London, Nelson Design Limited Nelson Design Limited غرفة نوم
Nelson Design Limited

St James's Gardens, London

Nelson Design Limited
Nelson Design Limited
Nelson Design Limited

في تصميم راقي يجمع بين الطابع المودرن المعاصر والطابع الاسكندنافي البسيط، تم تصميم غرفة نوم رائعة تتميز بألوانها الداكنة من البنفسجي ودرجاته المختلفة وتم استخدام هذه الدرجات على الجدران ومفروشات السرير والستائر، إدخال اللون البيج من خلال استخدام الأرضية الخشبية واستخدام بعض قطع الأثاث بهذا اللون أضاف لمسة هادئة داخل هذا التصميم المميز.

8. الجمع بين الأبيض والأسود في تصميم عصري مذهل

Bedroom interior Graham D Holland غرفة نوم
Graham D Holland

Bedroom interior

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

يمكنك الابتعاد عن تقليدية الاتجاه للتصميمات المعروفة من خلال إضافة بعض اللمسات الشخصية إلى غرفة النوم الخاصة بك، فنلاحظ في هذا التصميم أنه تم الجمع بين اللونين الأبيض والأسود بطريقة عصرية رائعة، وتم التنوع بين اللونين في استخدام المفروشات وبعض الاكسسوارات الأخرى مما عمل على خلق توازن وتناسق في النظرة العامة للتصميم، لكن عند النظر للجدار الخلفي للسرير فقد يتضح لك مفهوم الجرأة في استخدام عناصر زينة فريدة من نوعها تتناسب مع طابع المصمم الخاص، فتم استخدام ورق حائط مزخرف ببعض النقوش المميزة.

9. الأخضر الجريء

Oakland 4ft 6 Double Bed The Cotswold Company غرفة نوم
The Cotswold Company

Oakland 4ft 6 Double Bed

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

ليس بالضرورة استخدام الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبيج للحصول على الشعور بمزيد من الاتساع داخل الغرفة، لكن يمكنك استخدام أحد الألوان الجريئة مثل الأزرق والأبيض وتحصل على النتيجة ذاتها طالما تحافظ على التوازن بين مستوى الإضاءة الطبيعية والمصطنعة داخل الغرفة، فاستخدام اللون الأخضر في هذا التصميم أضاف أجواء من البهجة والحيوية على مساحة الغرفة الصغيرة.

10. ألوان وأجواء البيئة الطبيعية داخل غرفة نومك

Avalon House, Greg Natale Design Greg Natale Design غرفة نوم
Greg Natale Design

Avalon House

Greg Natale Design
Greg Natale Design
Greg Natale Design

إضافة عدد من التفاصيل البسيطة إلى أي من غرف منزلك تمكنك من الحصول على الأجواء المريحة الخاصة بك، فعند النظر لهذا التصميم الرائع للمرة الأولى ستشعر ببهجة وصفاء البيئة الخارجية، فقد تم اختيار تصميم الأرضية لتكون من الخشب والأمر نفسه على الجدار الخلفي للسرير، كما تم الاستعانة بنافذة كبيرة مطلة على حديقة خارجية للحصول على استجمام البيئة الخارجية داخل الغرفة، ولمزيد من الأفكار المختلفة تم استخدام سجادة صغيرة بتصميم عصري من اللونين الأبيض والأسود أضافت لمسة جمالية مختلفة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 أخطاء عند تنظيف المنزل… تجنبها الآن.

البديل الرخيص للمنزل: منزل الحاويات (الكونتينر)
10 تصميمات غرف نوم مختلفة بألوان مبتكرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً