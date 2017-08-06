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11 فكرة مشرقة لإضاءة غرف الطعام

Mai Elkholy Mai Elkholy
Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة السفرة
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تعد الإضاءة الصناعية من العوامل الأساسية لاكتمال ديكور المنزل الداخلي مثلها في ذلك مثل السجاد والستائر؛ فكثيرًا ما نرى منزل مميز وتصميمه الداخلي في غاية الأناقة والرقي لكنه يفتقر لوجود وحدات إضاءة جيدة لتبرز هذه الأناقة والتميز.

من الغرف الهامة التي ينبغي الاهتمام فيها بتوفير إضاءة جيدة هي غرف الطعام للحصول على رؤية جيدة أثناء تناول الطعام، واليوم سنقوم بعرض عدد من أفكار الإضاءة المميزة لغرف الطعام

1. الجمع بين الإضاءة الطبيعية والصناعية بطريقة إبداعية مميزة

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة السفرة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

باتباع مبدأ توفير إضاءة قوية داخل غرف الطعام، تم الجمع بين الإضاءة الطبيعية والصناعية بطريقة مميزة، ففي الغرفة يوجد عدد كبير من النوافذ مختلفة الأحجام، وبالنسبة لوحدات الإضاءة الصناعية الأخرى نلاحظ أنه قد تم الاتجاه لتصميم بعض ديكورات السقف من الجبس وبداخلها وحدات إضاءة خفية ويحيطها عدد من السبوتات الصغيرة لتعزيز الإنارة، وأعلى طاولة الطعام تم استخدام وحدة إضاءة مكونة من مصابيح كلاسيكية رائعة أضافت لمسة جمالية لا مثيل لها.

2. مزيد من الإشراق الطبيعي

Dining Room Graham D Holland غرفة السفرة
Graham D Holland

Dining Room

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

في غرفة طعام كلاسيكية رائعة اعتمدت بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعية لتوفير مزيد من الإشراق، تم استخدام ثريا زجاجية صغيرة أعلى الطاولة بالإضافة إلى وجود أباجورات على جانبي الطاولة مزودة بإضاءة باللون الأصفر الخافت لمزيد من الأجواء الكلاسيكية.

3. سبوتات إضاءة خفيفة أعلى الطاولة

Hillgate Place, Notting Hill, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd غرفة السفرة
Grand Design London Ltd

Hillgate Place, Notting Hill

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

غرفة طعام صغيرة في المساحة تم تصميمها على غرار الطريقة التقليدية البسيطة التي ابتعدت بشكل كامل على التعقيد، تم التركيز خلالها على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة الكبيرة، وفي السقف الذي يعلو الطاولة تم توزيع عدد من السبوتات لتعزيز الرؤية أثناء تناول الطعام.

4. وحدة إضاءة مودرن

New York City Family Home, JKG Interiors JKG Interiors غرفة السفرة خشب متين Grey
JKG Interiors

New York City Family Home

JKG Interiors
JKG Interiors
JKG Interiors

اتباع نمط ديكور موحد في المنزل لا ينطبق على اختيار أثاث الغرف فقط، لكن يجب اتباع الأمر نفسه في اختيار العناصر المكملة للتصميم، فكما نرى هنا تم استخدام وحدة إضاءة مودرن من الزجاج على مستوى منخفض من الطاولة.

5. إضاءة السقف الموزعة في تصميم غرفة الطعام المفتوحة

Luxury Painted Kitchen with Ebony, Designer Kitchen by Morgan Designer Kitchen by Morgan غرفة السفرة Grey kitchen,kitchen lighting,dining,dining chair,dining table,curtain,windows,black kitchen,kitchen cabinet,kitchen chairs,outdoor kitchen,kitchen island
Designer Kitchen by Morgan

Luxury Painted Kitchen with Ebony

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

يفضل في التصميم المفتوح ألا يتم التركيز على وحدة إضاءة في منتصف المساحات، فكما نرى هنا أن الاتجاه لتوزيع السبوتات في السقف بطريقة عشوائية كان أفضل من استخدام وحدة إضاءة مركزية أعلى الطاولة.

6. المعنى الحقيقي للإضاءة الكلاسيكية من خلال ثريا كريستال

Exploring Luxurious Home : Dining Room in Lush Pistachio Green, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة السفرة خشب Green dining room,dining room interior,dining room design,residential interior,interior design,Dubai,Luxury interior,luxury villa,luxury design,home interior design,green dining room,wallpaper
IONS DESIGN

Exploring Luxurious Home : Dining Room in Lush Pistachio Green

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

لقطة مميزة لغرفة طعام كلاسيكية تجمع بين اللونين الرمادي والتركواز، تم تعزيز الإضاءة فيها من خلال الاعتماد على تصميم النافذة الكبيرة والستارة الشفافة التي تسمح بدخول أكبر قدر من الضوء الطبيعي، كما تم استخدام ثريا كبيرة من الكريستال أعلى الطاولة مباشرة لكنها على مستوى بعيد عن الطاولة. وفي جوانب الغرفة تم استخدام الأبليكات في جوانب الغرفة.

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7. مزيد من النوافذ والأبليكات

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة السفرة
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

في غرف الطعام ذات التصميم الطولي يفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، وبالفعل قد تم تنفيذ ذلك في هذا التصميم من خلال تصميم عدد كبير من النوافذ الكبيرة، كما تم تصميم السقف ليحتوي على بيوت نور خفية وأعلى الطاولة توجد ثريا من الكريستال الأبيض الرائع، وفي جوانب الغرفة تم تثبيت عدد كبير من الأبليكات لتعزيز الإضاءة والطابع الكلاسيكي.

8. تأثير الثريات المنخفضة الساحر على أجواء غرفة الطعام

5&6 Connaught Place, Hyde Park, London. , Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd غرفة السفرة
Flairlight Designs Ltd

5&6 Connaught Place, Hyde Park, London.

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

في هذا النموذج نلاحظ أنه تم استخدام ثريا من الكريستال مصممة بطريقة متدرجة رائعة أعلى طاولة الطعام وعلى مستوى قريب منها لتكون الغرفة في غنى عن استخدام أية وحدات إضاءة أخرى.

9. استخدام مرآة قريبة من وحدة الإضاءة لتوفير مزيد من الإشراق

Dining room at the Chester Street House Nash Baker Architects Ltd غرفة السفرة
Nash Baker Architects Ltd

Dining room at the Chester Street House

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

في تصميم مثالي لغرفة الطعام، تم الاتجاه لأحد الحيل التي تستخدم في تعزيز الإشراق وهي حيلة انعكاس الضوء، فقد تم استخدام ثريا مودرن كبيرة على مستوى منخفض قريب من الطاولة وبجانبها مرآة كبيرة لتعكس الضوء وتعمل على نشره في كافة أرجاء الغرفة

10. أجواء من الزمن العتيق

House on St.George Hill, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN غرفة السفرة
EVGENY BELYAEV DESIGN

House on St.George Hill

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

لمحبي الأجواء الكلاسيكية العتيقة، نقوم بعرض تصميم مميز لغرفة طعام اعتمدت في إضاءتها على ثريا من النحاس المغطى باللون الرمادي وكذلك للمزج بين الطريقة الكلاسيكية القديمة والطرق الجديدة المستحدثة، تم الاستعانة بوحدات إضاءة خفية تحيط بأرجاء الغرفة العلوية.

11. تناول طعامك وكأنك في حديقة خارجية

Furniture, CROWN FRENCH FURNITURE CROWN FRENCH FURNITURE غرفة السفرة
CROWN FRENCH FURNITURE

Furniture

CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE

أجواء الطبيعة الساحرة بالتأكيد تجلب الإحساس بالاسترخاء والراحة داخل منزلك، ويمكنك الاستمتاع بهذه الأجواء من خلال السماح لأكبر قدر من ضوء الشمس بالدخول إلى منزلك، ونرى في هذا التصميم أنه تم تصميم عدد كبير من النوافذ في غرفة الطعام للاستمتاع بأجواء الطبيعة أثناء تناول الطعام.

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