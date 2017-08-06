11 فكرة مشرقة لإضاءة غرف الطعام

تعد الإضاءة الصناعية من العوامل الأساسية لاكتمال ديكور المنزل الداخلي مثلها في ذلك مثل السجاد والستائر؛ فكثيرًا ما نرى منزل مميز وتصميمه الداخلي في غاية الأناقة والرقي لكنه يفتقر لوجود وحدات إضاءة جيدة لتبرز هذه الأناقة والتميز.

من الغرف الهامة التي ينبغي الاهتمام فيها بتوفير إضاءة جيدة هي غرف الطعام للحصول على رؤية جيدة أثناء تناول الطعام، واليوم سنقوم بعرض عدد من أفكار الإضاءة المميزة لغرف الطعام