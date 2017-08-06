11 فكرة مشرقة لإضاءة غرف الطعام

تعد الإضاءة الصناعية من العوامل الأساسية لاكتمال ديكور المنزل الداخلي مثلها في ذلك مثل السجاد والستائر؛ فكثيرًا ما نرى منزل مميز وتصميمه الداخلي في غاية الأناقة والرقي لكنه يفتقر لوجود وحدات إضاءة جيدة لتبرز هذه الأناقة والتميز.
من الغرف الهامة التي ينبغي الاهتمام فيها بتوفير إضاءة جيدة هي غرف الطعام للحصول على رؤية جيدة أثناء تناول الطعام، واليوم سنقوم بعرض عدد من أفكار الإضاءة المميزة لغرف الطعام
باتباع مبدأ توفير إضاءة قوية داخل غرف الطعام، تم الجمع بين الإضاءة الطبيعية والصناعية بطريقة مميزة، ففي الغرفة يوجد عدد كبير من النوافذ مختلفة الأحجام، وبالنسبة لوحدات الإضاءة الصناعية الأخرى نلاحظ أنه قد تم الاتجاه لتصميم بعض ديكورات السقف من الجبس وبداخلها وحدات إضاءة خفية ويحيطها عدد من السبوتات الصغيرة لتعزيز الإنارة، وأعلى طاولة الطعام تم استخدام وحدة إضاءة مكونة من مصابيح كلاسيكية رائعة أضافت لمسة جمالية لا مثيل لها.
في غرفة طعام كلاسيكية رائعة اعتمدت بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعية لتوفير مزيد من الإشراق، تم استخدام ثريا زجاجية صغيرة أعلى الطاولة بالإضافة إلى وجود أباجورات على جانبي الطاولة مزودة بإضاءة باللون الأصفر الخافت لمزيد من الأجواء الكلاسيكية.
غرفة طعام صغيرة في المساحة تم تصميمها على غرار الطريقة التقليدية البسيطة التي ابتعدت بشكل كامل على التعقيد، تم التركيز خلالها على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة الكبيرة، وفي السقف الذي يعلو الطاولة تم توزيع عدد من السبوتات لتعزيز الرؤية أثناء تناول الطعام.
اتباع نمط ديكور موحد في المنزل لا ينطبق على اختيار أثاث الغرف فقط، لكن يجب اتباع الأمر نفسه في اختيار العناصر المكملة للتصميم، فكما نرى هنا تم استخدام وحدة إضاءة مودرن من الزجاج على مستوى منخفض من الطاولة.
يفضل في التصميم المفتوح ألا يتم التركيز على وحدة إضاءة في منتصف المساحات، فكما نرى هنا أن الاتجاه لتوزيع السبوتات في السقف بطريقة عشوائية كان أفضل من استخدام وحدة إضاءة مركزية أعلى الطاولة.
لقطة مميزة لغرفة طعام كلاسيكية تجمع بين اللونين الرمادي والتركواز، تم تعزيز الإضاءة فيها من خلال الاعتماد على تصميم النافذة الكبيرة والستارة الشفافة التي تسمح بدخول أكبر قدر من الضوء الطبيعي، كما تم استخدام ثريا كبيرة من الكريستال أعلى الطاولة مباشرة لكنها على مستوى بعيد عن الطاولة. وفي جوانب الغرفة تم استخدام الأبليكات في جوانب الغرفة.
في غرف الطعام ذات التصميم الطولي يفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، وبالفعل قد تم تنفيذ ذلك في هذا التصميم من خلال تصميم عدد كبير من النوافذ الكبيرة، كما تم تصميم السقف ليحتوي على بيوت نور خفية وأعلى الطاولة توجد ثريا من الكريستال الأبيض الرائع، وفي جوانب الغرفة تم تثبيت عدد كبير من الأبليكات لتعزيز الإضاءة والطابع الكلاسيكي.
في هذا النموذج نلاحظ أنه تم استخدام ثريا من الكريستال مصممة بطريقة متدرجة رائعة أعلى طاولة الطعام وعلى مستوى قريب منها لتكون الغرفة في غنى عن استخدام أية وحدات إضاءة أخرى.
في تصميم مثالي لغرفة الطعام، تم الاتجاه لأحد الحيل التي تستخدم في تعزيز الإشراق وهي حيلة انعكاس الضوء، فقد تم استخدام ثريا مودرن كبيرة على مستوى منخفض قريب من الطاولة وبجانبها مرآة كبيرة لتعكس الضوء وتعمل على نشره في كافة أرجاء الغرفة
لمحبي الأجواء الكلاسيكية العتيقة، نقوم بعرض تصميم مميز لغرفة طعام اعتمدت في إضاءتها على ثريا من النحاس المغطى باللون الرمادي وكذلك للمزج بين الطريقة الكلاسيكية القديمة والطرق الجديدة المستحدثة، تم الاستعانة بوحدات إضاءة خفية تحيط بأرجاء الغرفة العلوية.
أجواء الطبيعة الساحرة بالتأكيد تجلب الإحساس بالاسترخاء والراحة داخل منزلك، ويمكنك الاستمتاع بهذه الأجواء من خلال السماح لأكبر قدر من ضوء الشمس بالدخول إلى منزلك، ونرى في هذا التصميم أنه تم تصميم عدد كبير من النوافذ في غرفة الطعام للاستمتاع بأجواء الطبيعة أثناء تناول الطعام.
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