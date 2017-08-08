12 فكرة مميزة يمكنك تنفيذها في المطابخ صغيرة المساحة

المطبخ من أكثر الغرف استخدامًا في المنزل ومن أكثر الغرف التي تحتوي على عدد كبير من المقتنيات، حيث تضم الأجهزة الكبيرة وكذلك الكثير من أدوات الطهي، لكن بنظرة أكثر قربًا إلى الواقع نجد أن المطبخ من الغرف الصغيرة نسبيًا بالمقارنة ببقية غرف المنزل.

المساحات الصغيرة لم تكن عائقًا على الإطلاق للخروج بتصميم مطبخ مميز وأنيق وعملي عند الاستخدام كما يعتقد البعض؛ لذا فسنأخذكم اليوم في جولة رائعة لعرض عدد من الأفكار التي يمكنك تنفيذها في المطبخ صغير المساحة للاستفادة من المساحة بشكل كامل وليبدو المطبخ أكثر اتساعًا واستيعابًا للحركة داخله.