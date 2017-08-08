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12 فكرة مميزة يمكنك تنفيذها في المطابخ صغيرة المساحة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
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المطبخ من أكثر الغرف استخدامًا في المنزل ومن أكثر الغرف التي تحتوي على عدد كبير من المقتنيات، حيث تضم الأجهزة الكبيرة وكذلك الكثير من أدوات الطهي، لكن بنظرة أكثر قربًا إلى الواقع نجد أن المطبخ من الغرف الصغيرة نسبيًا بالمقارنة ببقية غرف المنزل.

المساحات الصغيرة لم تكن عائقًا على الإطلاق للخروج بتصميم مطبخ مميز وأنيق وعملي عند الاستخدام كما يعتقد البعض؛ لذا فسنأخذكم اليوم في جولة رائعة لعرض عدد من الأفكار التي يمكنك تنفيذها في المطبخ صغير المساحة للاستفادة من المساحة بشكل كامل وليبدو المطبخ أكثر اتساعًا واستيعابًا للحركة داخله.

1. خزانات مغلقة مختلفة الأحجام

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

لاستيعاب الأغراض المختلفة للمطبخ ينبغي أن يحتوي على عدد كبير من الخزانات، لكن في حالة إذا كانت مساحته صغيرة فيمكنك تقسم الخزانات لتكون مختلفة الأحجام وتكفي استيعاب كل الأغراض، وكما نلاحظ هنا أيضًا أنه تم وضع الأجهزة لتكون داخل الخزانات لعدم إهدار أي مساحة من المطبخ.

2. الاستفادة من الجدران بطريقة عملية ومبتكرة

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

وفقًا للحاجة الزائدة لتوفير مساحات إضافية طيلة الوقت داخل المطبخ للاستفادة منها في أغراض التخزين، يمكنك الاتجاه للاستفادة من الجدران وذلك من خلال تصميم عدد من الأرفف الخشبية أو كما نرى حامل معدني لتعليق الأواني والأدوات.

3. دمج المطبخ في مساحة جلوس مريحة

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio مطبخ
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

تصميم مميز وفريد من نوعه لتصميمات المطابخ المفتوحة، فقد تم تصميم مطبخ مفتوح داخل غرفة المعيشة، وتبدو البساطة في تصميم المطبخ الذي يتكون فقط من عدد من الخزانات المفتوحة في الأسفل وعدد من الأرفف الخشبية على الجدار.

4. استخدام بار متعدد لوظائف

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

كما نلاحظ أن المطابخ ذات المساحات الطولية غير مؤهلة لتوفير طاولات إعداد الطعام؛ لذا فكان هنا استخدام بار متعدد الأغراض في منتصف المطبخ هو الحل الأمثل للاستفادة من المساحة في توفير طاولة إعداد وكذلك بار لتناول المأكولات السريعة والمشروبات.

5. اللون الأبيض والاعتماد على الإضاءة الطبيعية:

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura مطبخ
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

من أساسيات التصميم الداخلي للمنازل أن استخدام اللون الأبيض بكثرة وانعكاس الإضاءة الطبيعية على هذا اللون يعمل على تعزيز الإشراق داخل أي مساحة لتبدو وكأنها أكثر اتساعًا، وفي هذا التصميم تم تصميم الخزانات باللون الأبيض وكذلك الجدران ولكن ليتم التخلص من الهدوء الزائد تم إضافة عدد من اللمسات الأخرى مثل جدار اطوب وكذلك السيراميك الأسود الموزع على بقية الجدران.

6. تقسيم المطبخ وتخصيص مساحات منفصلة للأجهزة الكبيرة

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

الأجهزة الكبيرة الموجودة في المطبخ من الممكن أن تكون سببًا في إهدار المساحة إذا لم يتم وضعها في المكان الصحيح، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم تخصيص ركن من الخشب في المطبخ لوضع المبرد في حدوده والاستفادة من الركن العلوي لهذا الركن من خلال تصميم رف خشبي لوضع بعض أدوات الطعام.

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7. الاهتمام بتوزيع الإضاءة

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

إذا كان المطبخ بعيد عن الاستفادة من الإضاءة الطبيعية للنوافذ، يمكنك تعزيز الإشراق في الداخل من خلال توزيع عدد كبير من وحدات الإضاءة الاصطناعية في كافة الأرجاء.

8. مطبخ صغير وتفاصيل بسيطة

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова مطبخ
Алёна Демшинова

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

بألوان الباستيل الرائعة والجمع بين الكلاسيكية والحداثة تم تصميم مساحة صغيرة للغاية لتكون غرفة المطبخ، تم خلالها الاهتمام ببعض التفاصيل الرقيقة مثل تصميم الخزانات المغلقة غير الواضحة وكذلك استخدام رف خشبي ليكون بمثابة بار صغير يتناسب مع مساحة المطبخ.

9. استخدام بار مفتوح من الجزي السفلي

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

هنا أيضًا تم الاتجاه للاستفادة من البار ليستخدم في تناول المشروبات والوجبات السريعة وكذلك ليكون مساحة إعداد للطعام، لكن المميز في هذا التصميم أن البار مفتوح من الأسفل للاستفادة من هذه المساحة لاستيعاب المقاعد لتوفير حرية الحركة.

10. توفير المساحة في المطابخ على شكل حرف L

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA مطبخ
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

لتوفير حرية الحركة داخل المطابخ التي يتم تصميمها على شكل حرف L يمكن الاستعانة بخزانات مختلفة في العرض، ففي هذا التصميم تم اتباع الأمر نفسه مع الابتعاد عن فكرة الخزانات العلوية واستبدالها بفكرة الحامل المعدني وتثبيت عدد من الأرفف على الجدار.

11. مطبخ في أحد الأركان المفتوحة بالمنزل

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

في أحد أركان غرفة المعيشة، تم تصميم مطبخ صغير يحتوي على كافة الأغراض الأساسية من خزانات وأجهزة وتم ترتيبها بطريقة عملية رائعة، وانتهى المطبخ بوضع بار صغير ليستخدم كمساحة عمل وكذلك لتناول المأكولات وأيضًا ليكون حاجز يفصل حدود المطبخ عن غرفة المعيشة.

12. الأجهزة داخل الخزانات المفتوحة لتوفير مساحة

Apartamento CODE, Danyela Corrêa Arquitetura Danyela Corrêa Arquitetura مطبخ
Danyela Corrêa Arquitetura

Danyela Corrêa Arquitetura
Danyela Corrêa Arquitetura
Danyela Corrêa Arquitetura

إذا كان المطبخ الخاص بك ذات تصميم طولي، فالحل الأمثل لهذا الأمر هو تصميم الخزانات في جانب واحد فقط، وكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم أماكن داخل الخزانات لتكون مخصصة لكل جهاز من الأجهزة الكهربائية.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 11 فكرة مشرقة لإضاءة غرف الطعام.

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