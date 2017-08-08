12 فكرة مميزة يمكنك تنفيذها في المطابخ صغيرة المساحة

المطبخ من أكثر الغرف استخدامًا في المنزل ومن أكثر الغرف التي تحتوي على عدد كبير من المقتنيات، حيث تضم الأجهزة الكبيرة وكذلك الكثير من أدوات الطهي، لكن بنظرة أكثر قربًا إلى الواقع نجد أن المطبخ من الغرف الصغيرة نسبيًا بالمقارنة ببقية غرف المنزل.
المساحات الصغيرة لم تكن عائقًا على الإطلاق للخروج بتصميم مطبخ مميز وأنيق وعملي عند الاستخدام كما يعتقد البعض؛ لذا فسنأخذكم اليوم في جولة رائعة لعرض عدد من الأفكار التي يمكنك تنفيذها في المطبخ صغير المساحة للاستفادة من المساحة بشكل كامل وليبدو المطبخ أكثر اتساعًا واستيعابًا للحركة داخله.
لاستيعاب الأغراض المختلفة للمطبخ ينبغي أن يحتوي على عدد كبير من الخزانات، لكن في حالة إذا كانت مساحته صغيرة فيمكنك تقسم الخزانات لتكون مختلفة الأحجام وتكفي استيعاب كل الأغراض، وكما نلاحظ هنا أيضًا أنه تم وضع الأجهزة لتكون داخل الخزانات لعدم إهدار أي مساحة من المطبخ.
وفقًا للحاجة الزائدة لتوفير مساحات إضافية طيلة الوقت داخل المطبخ للاستفادة منها في أغراض التخزين، يمكنك الاتجاه للاستفادة من الجدران وذلك من خلال تصميم عدد من الأرفف الخشبية أو كما نرى حامل معدني لتعليق الأواني والأدوات.
تصميم مميز وفريد من نوعه لتصميمات المطابخ المفتوحة، فقد تم تصميم مطبخ مفتوح داخل غرفة المعيشة، وتبدو البساطة في تصميم المطبخ الذي يتكون فقط من عدد من الخزانات المفتوحة في الأسفل وعدد من الأرفف الخشبية على الجدار.
كما نلاحظ أن المطابخ ذات المساحات الطولية غير مؤهلة لتوفير طاولات إعداد الطعام؛ لذا فكان هنا استخدام بار متعدد الأغراض في منتصف المطبخ هو الحل الأمثل للاستفادة من المساحة في توفير طاولة إعداد وكذلك بار لتناول المأكولات السريعة والمشروبات.
من أساسيات التصميم الداخلي للمنازل أن استخدام اللون الأبيض بكثرة وانعكاس الإضاءة الطبيعية على هذا اللون يعمل على تعزيز الإشراق داخل أي مساحة لتبدو وكأنها أكثر اتساعًا، وفي هذا التصميم تم تصميم الخزانات باللون الأبيض وكذلك الجدران ولكن ليتم التخلص من الهدوء الزائد تم إضافة عدد من اللمسات الأخرى مثل جدار اطوب وكذلك السيراميك الأسود الموزع على بقية الجدران.
الأجهزة الكبيرة الموجودة في المطبخ من الممكن أن تكون سببًا في إهدار المساحة إذا لم يتم وضعها في المكان الصحيح، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم تخصيص ركن من الخشب في المطبخ لوضع المبرد في حدوده والاستفادة من الركن العلوي لهذا الركن من خلال تصميم رف خشبي لوضع بعض أدوات الطعام.
إذا كان المطبخ بعيد عن الاستفادة من الإضاءة الطبيعية للنوافذ، يمكنك تعزيز الإشراق في الداخل من خلال توزيع عدد كبير من وحدات الإضاءة الاصطناعية في كافة الأرجاء.
بألوان الباستيل الرائعة والجمع بين الكلاسيكية والحداثة تم تصميم مساحة صغيرة للغاية لتكون غرفة المطبخ، تم خلالها الاهتمام ببعض التفاصيل الرقيقة مثل تصميم الخزانات المغلقة غير الواضحة وكذلك استخدام رف خشبي ليكون بمثابة بار صغير يتناسب مع مساحة المطبخ.
هنا أيضًا تم الاتجاه للاستفادة من البار ليستخدم في تناول المشروبات والوجبات السريعة وكذلك ليكون مساحة إعداد للطعام، لكن المميز في هذا التصميم أن البار مفتوح من الأسفل للاستفادة من هذه المساحة لاستيعاب المقاعد لتوفير حرية الحركة.
لتوفير حرية الحركة داخل المطابخ التي يتم تصميمها على شكل حرف L يمكن الاستعانة بخزانات مختلفة في العرض، ففي هذا التصميم تم اتباع الأمر نفسه مع الابتعاد عن فكرة الخزانات العلوية واستبدالها بفكرة الحامل المعدني وتثبيت عدد من الأرفف على الجدار.
في أحد أركان غرفة المعيشة، تم تصميم مطبخ صغير يحتوي على كافة الأغراض الأساسية من خزانات وأجهزة وتم ترتيبها بطريقة عملية رائعة، وانتهى المطبخ بوضع بار صغير ليستخدم كمساحة عمل وكذلك لتناول المأكولات وأيضًا ليكون حاجز يفصل حدود المطبخ عن غرفة المعيشة.
إذا كان المطبخ الخاص بك ذات تصميم طولي، فالحل الأمثل لهذا الأمر هو تصميم الخزانات في جانب واحد فقط، وكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم أماكن داخل الخزانات لتكون مخصصة لكل جهاز من الأجهزة الكهربائية.
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