دليلك الكامل للحصول على الأريكة المناسبة لغرفة المعيشة الخاصة بك

غرف المعيشة تعتبر قلب كل بيت، حيث أنها الملجأ الأول لتجمعات العائلة والأصدقاء وكذلك للحصول على قسط من الراحة بعد مشقة العمل؛ لذا فكانت الدقة والتأني في اختيار تصميمها من أولى الأشياء التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند البدء في تصميم منزلك الجديد، كما ينبغي مراعاة التخطيط للتصميم وعناصر الزينة بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم الخاصة.
غرفة المعيشة كما ذكرنا هي الملجأ الأول للحصول على قسط من الراحة؛ لذا فكان وضع أريكة مريحة في هذه الغرفة من الأشياء البديهية وذلك عبر مختلف العصور والأزمنة. إذا كنت تسعى لتجديد تصميم غرفة المعيشة الخاصة بمنزلك وتريد الحصول على تصميمات متنوعة للأرائك، يمكنك الاطلاع معنا في هذه الجولة على أفكار مختلفة تتناسب مع كافة الأذواق.
ربما يكون الاتجاه لتوحيد الألوان في غرفة المعيشة هو الخيار الأفضل بالنسبة للكثيرين، لكن كما نرى أن التنوع في استخدام الألوان وتوزيعها بطريقة مناسبة يبعث أجواء البهجة والمرح داخل غرفة المعيشة. وكما نرى هنا أن لمسة اللون الأصفر الموزعة بطريقة هندسية أضافت حث جمالي للغرفة يتسم بالبساطة والرقي.
على الطريقة الملكية تم تصميم هذه الغرفة ذات المساحة الكبيرة والتي تجمع بين أجواء الراحة والاسترخاء وكذلك الأجواء الملكية الرسمية التي تتسم بالأناقة وتجعلك تشعر بالترف. فتم استخدام أريكة كبيرة من الأنسجة الناعمة تحتوي على عدد كبير من الوسائد الكبيرة وبجانبها مقعد كلاسيكي باللون الأحمر الداكن ليكون العنصر الذي يضيف الترابط والانسجام بين محتويات واكسسوارات الغرفة.
الاتجاه لاستخدام الطابع البسيط في غرفة المعيشة لا يعني أنه عليك التخلي عن الراحة، حيث نلاحظ في الكثير من تصميمات الأثاث البسيط غير مريحة عند استخدامها، فنلاحظ في هذا النموذج الأرائك تحتل مساحة كبيرة من الغرفة لتكون مناسبة لعدد كبير من الأفراد، وتم تفضيل الطابع المحايد البسيط للحصول على تصميم أكثر رسمية.
على الرغم أن نمط التصميم العام لهذا المنزل هو الطابع الاسكندنافي المحايد، لكن لا مانع بالخروج قليلًا عن المألوف من خلال استخدام أريكة كلاسيكية ثلاثية تزينها عدد من الوسائد المزخرفة ببعض النقوش الداكنة، فكانت هذه الأريكة هنا الاختيار الأنسب الذي عمل على ربط تدرجات الألوان بطريقة مميزة.
في هذا التصميم تم تحقيق توازن حقيقي من خلال استخدام عدد من أنماط التصميم داخل مساحة واحدة، فقد تم الاتجاه لوضع أكثر من أريكة صغيرة داخل غرفة المعيشة ونلاحظ أن تصميم الأرائك بسيط تزينه فقط الوسائد الملونة، وتم استخدام سجادة بتصميم فارسي وبألوان مميزة تتناسب مع ألوان الوسائد لخلق هذه المساحة التي تشجعك على الاسترخاء.
بالنظر لهذا التصميم الرائع للمرة الأولى، سيتولد لديك الشعور بالحاجة والاسترخاء، فقد تم استخدام أرائك منخفضة بتصميمات ناعمة، كما تم الاتجاه لاختيار الألوان الباستيل الهادئة مثل الوردي واللبني لتوفير مزيد من انعكاس الأضواء الطبيعية القادمة من النوافذ داخل الغرفة. نلاحظ أيضًا أن الأنسجة والمفروشات التي تم تغطية الأرائك بها عملية ومناسبة للاستخدام اليومي المستمر للغرفة.
يظهر المعنى الحقيقي للجمع بين الأناقة والراحة في اختيار هذه الأرائك الكلاسيكية المميزة، حيث قام المصمم باختيار أرائك متشابهة مختلفة الأحجام باللون الأبيض الهادئ الذي يتناسب مع تصميم وأجواء المنزل، كما عمل على توفير مزيد من الراحة على هذه الأرائك من خلال تصميم الوسائد على الظهر وكذلك الاتجاه لاختيار الجوانب المنحنية.
يتضح عند النظر لهذا التصميم أن اختيار الأريكة الرمادية كان الاختيار الأمثل الذي أحدث مزيد من الانسجام مع أجواء الغرفة، فقد تم اختيار أريكة متوسطة الحجم باللون الرمادي الهادئ المريح وتم كسر هدوء اللون باستخدام وسائد ملونة أضافت لمسة مثالية على الأريكة.
في مشهد كلاسيكي رائع لغرفة معيشة تتسم بالهدوء وتحتوي على أجواء مثالية للراحة والاسترخاء تم استخدام أريكة على شكل حرف L تحتوي على عدد كبير من الوسائد سواء على الظهر أو المقعد.
اللمسة الشخصية لمصمم هذه الغرفة تبدو واضحة في كونه يحب الاختلاف والخروج عن المألوف؛ فلم يقم باتباع نمط تصميم واحد داخل الغرفة، فقد غلب الطابع المودرن على الأجواء العامة مقارنة بالطابع الريفي وظهر ذلك من خلال اختيار الأريكة ذات اللون التركواز الجريء التي يمكن استخدامها كأريكة للجلوس أو سرير وأيضًا من خلال اختيار الستائر وعدد من الاكسسوارات الأخرى.
إذا كنت ترغب في جعل غرفة المعيشة الخاصة بك أكثر رسمية لاستقبال الزائرين، بالتأكيد عليك التركيز على اختيار الأرائك المصنوعة من الأقمشة الأنيقة الأكثر رسمية، ففي هذا التصميم المميز تم استخدام أريكة مصنوعة من النسيج وتم تزيينها بعدد من وسائد الجلد باللون الأحمر الداكن لجعل التصميم أكثر رسمية وتناسبًا لاستقبال الضيوف.
عادت التصميمات المنقوشة بنقوش الأزهار لتحتل المركز الأول مجددًا، فلمحبي التصميمات المختلفة والجريئة، يمكنهم الاقتباس من هذا التصميم الرائع واستخدام أريكة منقوشة بنقوش الأزهار أمام جدار مزين بورق حائط بنقوش الأزهار أيضًا لإضافة لمسة من الطبيعة الساحرة داخل غرفة معيشتك.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 تصميمات غرف نوم مختلفة بألوان مبتكرة.