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دليلك الكامل للحصول على الأريكة المناسبة لغرفة المعيشة الخاصة بك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Modern Living Room with the Asian Touch, Rosangela Photography Rosangela Photography غرفة المعيشة
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غرف المعيشة تعتبر قلب كل بيت، حيث أنها الملجأ الأول لتجمعات العائلة والأصدقاء وكذلك للحصول على قسط من الراحة بعد مشقة العمل؛ لذا فكانت الدقة والتأني في اختيار تصميمها من أولى الأشياء التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند البدء في تصميم منزلك الجديد، كما ينبغي مراعاة التخطيط للتصميم وعناصر الزينة بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم الخاصة.

غرفة المعيشة كما ذكرنا هي الملجأ الأول للحصول على قسط من الراحة؛ لذا فكان وضع أريكة مريحة في هذه الغرفة من الأشياء البديهية وذلك عبر مختلف العصور والأزمنة. إذا كنت تسعى لتجديد تصميم غرفة المعيشة الخاصة بمنزلك وتريد الحصول على تصميمات متنوعة للأرائك، يمكنك الاطلاع معنا في هذه الجولة على أفكار مختلفة تتناسب مع كافة الأذواق.

1. الدقة المتناهية في توزيع الألوان

ANDAR MODELO GAIA 2014, Filipa Cunha Interiores Filipa Cunha Interiores Living roomSofas & armchairs
Filipa Cunha Interiores

Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores

ربما يكون الاتجاه لتوحيد الألوان في غرفة المعيشة هو الخيار الأفضل بالنسبة للكثيرين، لكن كما نرى أن التنوع في استخدام الألوان وتوزيعها بطريقة مناسبة يبعث أجواء البهجة والمرح داخل غرفة المعيشة. وكما نرى هنا أن لمسة اللون الأصفر الموزعة بطريقة هندسية أضافت حث جمالي للغرفة يتسم بالبساطة والرقي.

2. غرفة على الطابع الملكي

Ravasi, Studio Como Studio Como Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج
Studio Como

Studio Como
Studio Como
Studio Como

على الطريقة الملكية تم تصميم هذه الغرفة ذات المساحة الكبيرة والتي تجمع بين أجواء الراحة والاسترخاء وكذلك الأجواء الملكية الرسمية التي تتسم بالأناقة وتجعلك تشعر بالترف. فتم استخدام أريكة كبيرة من الأنسجة الناعمة تحتوي على عدد كبير من الوسائد الكبيرة وبجانبها مقعد كلاسيكي باللون الأحمر الداكن ليكون العنصر الذي يضيف الترابط والانسجام بين محتويات واكسسوارات الغرفة.

3. الطابع البسيط في اختيار أرائك غرف المعيشة الكبيرة

Minotti space, Architectural Visualization Architectural Visualization غرفة المعيشة
Architectural Visualization

Minotti space

Architectural Visualization
Architectural Visualization
Architectural Visualization

الاتجاه لاستخدام الطابع البسيط في غرفة المعيشة لا يعني أنه عليك التخلي عن الراحة، حيث نلاحظ في الكثير من تصميمات الأثاث البسيط غير مريحة عند استخدامها، فنلاحظ في هذا النموذج الأرائك تحتل مساحة كبيرة من الغرفة لتكون مناسبة لعدد كبير من الأفراد، وتم تفضيل الطابع المحايد البسيط للحصول على تصميم أكثر رسمية.

4. أريكة جلد بتصميم كلاسيكي رائع

Trinity Hall, Riach Architects Riach Architects غرفة المعيشة
Riach Architects

Trinity Hall

Riach Architects
Riach Architects
Riach Architects

على الرغم أن نمط التصميم العام لهذا المنزل هو الطابع الاسكندنافي المحايد، لكن لا مانع بالخروج قليلًا عن المألوف من خلال استخدام أريكة كلاسيكية ثلاثية تزينها عدد من الوسائد المزخرفة ببعض النقوش الداكنة، فكانت هذه الأريكة هنا الاختيار الأنسب الذي عمل على ربط تدرجات الألوان بطريقة مميزة.

5. تصميم مفعم بالحياة

Den Haag apartment Haag Architects غرفة المعيشة
Haag Architects

Den Haag apartment

Haag Architects
Haag Architects
Haag Architects

في هذا التصميم تم تحقيق توازن حقيقي من خلال استخدام عدد من أنماط التصميم داخل مساحة واحدة، فقد تم الاتجاه لوضع أكثر من أريكة صغيرة داخل غرفة المعيشة ونلاحظ أن تصميم الأرائك بسيط تزينه فقط الوسائد الملونة، وتم استخدام سجادة بتصميم فارسي وبألوان مميزة تتناسب مع ألوان الوسائد لخلق هذه المساحة التي تشجعك على الاسترخاء.

6. أرائك أكثر نعومة وراحة بمحيط الغرفة

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design غرفة المعيشة
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

بالنظر لهذا التصميم الرائع للمرة الأولى، سيتولد لديك الشعور بالحاجة والاسترخاء، فقد تم استخدام أرائك منخفضة بتصميمات ناعمة، كما تم الاتجاه لاختيار الألوان الباستيل الهادئة مثل الوردي واللبني لتوفير مزيد من انعكاس الأضواء الطبيعية القادمة من النوافذ داخل الغرفة. نلاحظ أيضًا أن الأنسجة والمفروشات التي تم تغطية الأرائك بها عملية ومناسبة للاستخدام اليومي المستمر للغرفة.

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7. الجمع بين الأناقة والراحة

White Sofa Set Locus Habitat Living roomSofas & armchairs
Locus Habitat

White Sofa Set

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

يظهر المعنى الحقيقي للجمع بين الأناقة والراحة في اختيار هذه الأرائك الكلاسيكية المميزة، حيث قام المصمم باختيار أرائك متشابهة مختلفة الأحجام باللون الأبيض الهادئ الذي يتناسب مع تصميم وأجواء المنزل، كما عمل على توفير مزيد من الراحة على هذه الأرائك من خلال تصميم الوسائد على الظهر وكذلك الاتجاه لاختيار الجوانب المنحنية.

8. أناقة اللون الرمادي المريح

Bespoke Soft Furnishings Elizabeth Bee Interior Design Living roomSofas & armchairs
Elizabeth Bee Interior Design

Bespoke Soft Furnishings

Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design

يتضح عند النظر لهذا التصميم أن اختيار الأريكة الرمادية كان الاختيار الأمثل الذي أحدث مزيد من الانسجام مع أجواء الغرفة، فقد تم اختيار أريكة متوسطة الحجم باللون الرمادي الهادئ المريح وتم كسر هدوء اللون باستخدام وسائد ملونة أضافت لمسة مثالية على الأريكة.

9. تأثير اللون البيج في خلق أجواء مريحة داخل غرفة المعيشة

​Sofá Duvete Deco, sofa duvete sofa duvete Living roomSofas & armchairs
sofa duvete

sofa duvete
sofa duvete
sofa duvete

في مشهد كلاسيكي رائع لغرفة معيشة تتسم بالهدوء وتحتوي على أجواء مثالية للراحة والاسترخاء تم استخدام أريكة على شكل حرف L تحتوي على عدد كبير من الوسائد سواء على الظهر أو المقعد.

10. أريكة متعددة الاستخدامات

Дизайн коттеджа "В ритме загородной жизни" , Samarina projects Samarina projects غرفة المعيشة
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

اللمسة الشخصية لمصمم هذه الغرفة تبدو واضحة في كونه يحب الاختلاف والخروج عن المألوف؛ فلم يقم باتباع نمط تصميم واحد داخل الغرفة، فقد غلب الطابع المودرن على الأجواء العامة مقارنة بالطابع الريفي وظهر ذلك من خلال اختيار الأريكة ذات اللون التركواز الجريء التي يمكن استخدامها كأريكة للجلوس أو سرير وأيضًا من خلال اختيار الستائر وعدد من الاكسسوارات الأخرى.

11. تصميم أنيق لغرفة معيشة بأجواء رسمية

Modern Living room with an Asian Touch Rosangela Photography غرفة المعيشة
Rosangela Photography

Modern Living room with an Asian Touch

Rosangela Photography
Rosangela Photography
Rosangela Photography

إذا كنت ترغب في جعل غرفة المعيشة الخاصة بك أكثر رسمية لاستقبال الزائرين، بالتأكيد عليك التركيز على اختيار الأرائك المصنوعة من الأقمشة الأنيقة الأكثر رسمية، ففي هذا التصميم المميز تم استخدام أريكة مصنوعة من النسيج وتم تزيينها بعدد من وسائد الجلد باللون الأحمر الداكن لجعل التصميم أكثر رسمية وتناسبًا لاستقبال الضيوف.

12. لينتشر عبير الأزهار في كل مكان

Designers Guild Autunm/ Winter collections 2015, Pedroso&Osório Pedroso&Osório Living roomAccessories & decoration
Pedroso&amp;Osório

Pedroso&Osório
Pedroso&amp;Osório
Pedroso&Osório

عادت التصميمات المنقوشة بنقوش الأزهار لتحتل المركز الأول مجددًا، فلمحبي التصميمات المختلفة والجريئة، يمكنهم الاقتباس من هذا التصميم الرائع واستخدام أريكة منقوشة بنقوش الأزهار أمام جدار مزين بورق حائط بنقوش الأزهار أيضًا لإضافة لمسة من الطبيعة الساحرة داخل غرفة معيشتك.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 تصميمات غرف نوم مختلفة بألوان مبتكرة.

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دليلك الكامل للحصول على الأريكة المناسبة لغرفة المعيشة الخاصة بك

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