11 نموذج لمسابح صغيرة في منزلك

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، يكون الوقت مناسب للاستمتاع بالذهاب للمسابح والقيام برياضة السباحة. الكثير منا لا يميل إلى فكرة الذهاب إلى المسابح العامة، لذلك فإن إقامة مسبح في المنزل، أمر رائع ومفيد، حيث يتيح لك الكثير من الخيارات والحرية مع الكثير من المرح بالإضافة إلى أنه حل اقتصادي أيضا. إذا كانت المشكلة في المساحة الصغيرة، فلا تقلق، في مقال اليوم، سنطلعك على مجموعة مختارة من المسابح والبرك الصغيرة، تناسب أي فناء أو حديقة أو حتى تراس والتي من شأنها أن تعطيك نفس المتعة للمسابح الكبيرة. هل تشك في ذلك؟ يمكنك الإجابة على هذا السؤال بعد الاطلاع على تلك التصاميم!
مسبح صغير في الهواء الطلق بنمط الجاكوي والذي يبدو تقريبا بين مظهر البانيو سبا وشكل حمام السباحة. تصميم رائع وعملي أن يكون بالقرب من منطقة تناول الطعام!
فكرة ممتازة لتجنب إجراء الحفريات الكبيرة في الحديقة، ببساطة يمكنك تثبيت البركة مباشرة على أرض الحديقة.
للاسترخاء في الصيف ما رأيك بمساج والتخلص من آثار التعب؟ يمكن لهذا المسبح أن يوفر لك هذه الخدمة الإضافية، بفضل تلك المنطقة الباردة المجهزة بأثاث مناسب للاسترخاء بعد يوم من العمل.
لا يمكنك أن لا تحب هذا المسبح! لاحظوا التقسيمات والتدرجات داخل المسبح مع رشاشات ماء داخلية تساعد على المساج والاسترخاء. اعطي لعائلتك مساحة لا تصدق لأيام الصيف الرائعة!
هذا التصميم مناسب لمنزل ريفي. تصميم سهل واقتصادي تطلب القليل من الحفر في الأرض لتثبيت الحواف العالية التي جعلت منه بركة مناسبة. الفسيفساء الزرقاء الكلاسيكية في الداخل تجعله يبدو أكثر برودة!
فكرة ممتعه واقتصادية للغاية، بركة يمكنك نفخها باستخدام مناخ خاص بها، وحملها في أي مكان. قد تكون هذه الفكرة هي الأرخص والأسهل وعلاوة فإنه آمان أيضا على أطفالك!
أعطي المسبح الخاص بك لمسة ريفية من خلال تأطير حمام السباحة بالحجارة الخام.
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حمام السباحة بحد ذاته مساحة رائعة، ولكن هل تخيلت كيف سيبدو بوجود النوافير، كما لو كانت دش؟ فكرة ممتعه ومحبوبة كما أن صوت سقوط الماء على سطح المسبح يعطي شعور بالارتياح والصفاء!
فكرة الاستثمار في إضاءة حمام السباحة هي أيضا نقطة يجب أخذها بالاعتبار. لاحظ كيف اكتسب حياة جديدة من خلال الإضاءة!
إذا كانت التضاريس متفاوتة وغير مستوية، يمكنك ببساطة إنشاء شرفة مع هيكل كسطح السفينة، والاستفادة من عدم التماثل لتثبيت حمام سباحة أو بانيو سبا.
حمام سباحة على الطراز اليوناني مع البحر كخلفية في عطلة حلم على مدار السنة، من شأنها أن تدهش أي شخص. تمتع بمنظر البحر وجعل منزلك منتجعك الخاص بك!
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