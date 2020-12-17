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11 نموذج لمسابح صغيرة في منزلك

Heba khlili Heba khlili
homify Pool
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في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، يكون الوقت مناسب للاستمتاع بالذهاب للمسابح والقيام برياضة السباحة. الكثير منا لا يميل إلى فكرة الذهاب إلى المسابح العامة، لذلك فإن إقامة مسبح في المنزل، أمر رائع ومفيد، حيث يتيح لك الكثير من الخيارات والحرية مع الكثير من المرح بالإضافة إلى أنه حل اقتصادي أيضا. إذا كانت المشكلة في المساحة الصغيرة، فلا تقلق، في مقال اليوم، سنطلعك على مجموعة مختارة من المسابح والبرك الصغيرة، تناسب أي فناء أو حديقة أو حتى تراس والتي من شأنها أن تعطيك نفس المتعة للمسابح الكبيرة. هل تشك في ذلك؟ يمكنك الإجابة على هذا السؤال بعد الاطلاع على تلك التصاميم!

1. مسبح بالأبيض بنمط البانيو سبا

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مسبح
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

مسبح صغير في الهواء الطلق بنمط الجاكوي والذي يبدو تقريبا بين مظهر البانيو سبا وشكل حمام السباحة. تصميم رائع وعملي أن يكون بالقرب من منطقة تناول الطعام!

2. مسبح بحواف عالية!

Hochwertige Stahlwandpools mit langer Haltbarkeit, Pool + Wellness City GmbH Pool + Wellness City GmbH مسبح
Pool + Wellness City GmbH

Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH

فكرة ممتازة لتجنب إجراء الحفريات الكبيرة في الحديقة، ببساطة يمكنك تثبيت البركة مباشرة على أرض الحديقة.

3. مسبح الاسترخاء

Pretty Pool, Future Pool GmbH Future Pool GmbH مسبح
Future Pool GmbH

Future Pool GmbH
Future Pool GmbH
Future Pool GmbH

للاسترخاء في الصيف ما رأيك بمساج والتخلص من آثار التعب؟ يمكن لهذا المسبح أن يوفر لك هذه الخدمة الإضافية، بفضل تلك المنطقة الباردة المجهزة بأثاث مناسب للاسترخاء بعد يوم من العمل.

4. مسبح معدني مع شلال بتصميم حديث

Machen Sie Ihr Zuhause zum privaten Wellness-Paradies mit einem POLYTHERM Edelstahl-Whirlpool, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. مسبح
Polytherm GmbH.

Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.

لا يمكنك أن لا تحب هذا المسبح! لاحظوا التقسيمات والتدرجات داخل المسبح مع رشاشات ماء داخلية تساعد على المساج والاسترخاء. اعطي لعائلتك مساحة لا تصدق لأيام الصيف الرائعة!

5. حمام سباحة حجري على الأرض!

Hochwertige Stahlwandpools mit langer Haltbarkeit, Pool + Wellness City GmbH Pool + Wellness City GmbH مسبح
Pool + Wellness City GmbH

Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH

هذا التصميم مناسب لمنزل ريفي. تصميم سهل واقتصادي تطلب القليل من الحفر في الأرض لتثبيت الحواف العالية التي جعلت منه بركة مناسبة. الفسيفساء الزرقاء الكلاسيكية في الداخل تجعله يبدو أكثر برودة!

6. المسبح المنفوخ !!

POOL UNDERLAY WARCO Bodenbeläge مسبح
WARCO Bodenbeläge

POOL UNDERLAY

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

فكرة ممتعه واقتصادية للغاية، بركة يمكنك نفخها باستخدام مناخ خاص بها، وحملها في أي مكان. قد تكون هذه الفكرة هي الأرخص والأسهل وعلاوة فإنه آمان أيضا على أطفالك!

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7. بركة مع إطار من الحجارة الريفية

homify Pool
homify

homify
homify
homify

 أعطي المسبح الخاص بك لمسة ريفية من خلال تأطير حمام السباحة بالحجارة الخام.

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8. مسبح حديث مع نوافير

House Oranjezicht, ATTIK Design ATTIK Design مسبح
ATTIK Design

ATTIK Design
ATTIK Design
ATTIK Design

 حمام السباحة بحد ذاته مساحة رائعة، ولكن هل تخيلت كيف سيبدو بوجود النوافير، كما لو كانت دش؟ فكرة ممتعه ومحبوبة كما أن صوت سقوط الماء على سطح المسبح يعطي شعور بالارتياح والصفاء!

9. بركة على الزاوية مع إضاءة رائعة

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

فكرة الاستثمار في إضاءة حمام السباحة هي أيضا نقطة يجب أخذها بالاعتبار. لاحظ كيف اكتسب حياة جديدة من خلال الإضاءة!

10. البركة المدمجة مع التراس على أرض غير مستوية

Pool Área Barrenechea - Santiago, Moya-Arquitectos Moya-Arquitectos مسبح
Moya-Arquitectos

Moya-Arquitectos
Moya-Arquitectos
Moya-Arquitectos

إذا كانت التضاريس متفاوتة وغير مستوية، يمكنك ببساطة إنشاء شرفة مع هيكل كسطح السفينة، والاستفادة من عدم التماثل لتثبيت حمام سباحة أو بانيو سبا.

11. الحلم اليوناني!

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata مسبح
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

حمام سباحة على الطراز اليوناني مع البحر كخلفية في عطلة حلم على مدار السنة، من شأنها أن تدهش أي شخص. تمتع بمنظر البحر وجعل منزلك منتجعك الخاص بك!

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تعرف على التصاميم المختلفة للمسابح

Wood deck Covered Movable Floor, AGOR Engineering AGOR Engineering مسبح
AGOR Engineering

AGOR Engineering
AGOR Engineering
AGOR Engineering
  • التصميم المستطيلي: يعد هذا التصميم الأكثر انتشارًا لتصاميم المسابح، وهو يتسم بالعملية، ويميز شكله أنه لديه 4 زوايا محددة ويتألق بخطوط مستقيمة.
  • التصميم المنحني: على عكس التصميم السابق، يعتمد هذا التصميم على خطوط منحنية تجعل المسبح فريدا من نوعه، ويتميز هذا النوع بأنه مناسب للمساحات الصغيرة.
  • التصميم الروماني: هذا التصميم يعتمد على ملامح العمارة الرومانية في تصميمه، ويتمتع بشكل جذاب للغاية.
  • التصميم البيضاوي: يتطلب هذا النوع مساحة كبيرة لإقامته، لذلك فهو أقل شيوعاً في استخدامه.
  • تصميم حرف L: كاسمه تماماً، فهو يتمتع بشكل على حرف L ومناسب أيضاً للزوايا والمساحات المحدودة.
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ما رايك بتلك المسابح الصغيرة؟

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