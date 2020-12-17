11 نموذج لمسابح صغيرة في منزلك

حمام سباحة على الطراز اليوناني مع البحر كخلفية في عطلة حلم على مدار السنة، من شأنها أن تدهش أي شخص. تمتع بمنظر البحر وجعل منزلك منتجعك الخاص بك!

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