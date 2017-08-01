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شقة كلاسيكية بأناقة الأخشاب واللمسات المذهبة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة Multicolored
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وسط اللمسات العصرية المتجددة يوم بعد يوم، نجد أن البعض لا يزال يقدر قيمة الكلاسيكية،  والتفاصيل الفاخرة، ويبحث عن اللمسات العتيقة بكل ما تحمله من دفئ وشعور بالحنين إلى الماضي. 

لكل هؤلاء الذين يعشقون التفاصيل الكلاسيكية الناعمة والأنيقة، نقدم دعوة لجولة مُلهمة وممتعة بين أرجاء منزل كلاسيكي أنيق، مع ديكورات خشبية أصيلة، ووق جدران يصنع أجواء هادئة ومُريحة.

شاركونا جولتنا واستمتعوا بلمسات الخبراء الكلاسيكية وسيعجبكم المطبخ كثيرًا!

مدخل أنيق بالنغمات المحايدة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

بالتة النغمات المحايدة تمنح الشقة مدخلًا ليس فقط أنيقًا، بل أيضًا دافئًا للترحاب بزائريك. اللمسات الخشبية مع التفاصيل المذهبة تتحدث عن فخامة التصميم الداخلي لهذا المنزل، وتمنحنا انطباع أولي عما ينتظرنا من ذوق كلاسيكي راقي بين جدرانه.

اكسسوارات مذهبة وأبواب خشبية

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

يبدأ المدخل بمجموعة من الأابواب الخشبية التي أختيرت بلون العسل مع اكسسوارات ذهبية وتفاصيل موحدة، فيما تزين الجدار بثلاث لوحات موزعة معتعلوها قطع ديكورية مذهبة. الوزرة البيضاء في الجدار تُضفي لمسة عتيقة بعض الشيء على أجواء هذا المدخل الكلاسيكي.

خزانة خشبية مع أبواب من المرايا

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

في الانعطافة الأولى من المدخل، نجد خزانة خشبية مع أبواب من المرايا، في اختيار ذكي لمنح تلك المساحة الصغيرة بعض الاتساع البصري، كما أنها عملية للحصول على نظرة كاملة على المظهر النهائي قبل الخروج من المنزل.

المنضدة مع المرآة ذات الإطار المذهب اختيار تقليدي ووظيفي لمدخل المنزل، والإطار في المساحة بين الخزانة والمرآة من أجل الوحدة التصميمية بين أجزاء الشقة.

أرضية تليق بمدخل أنيق

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

من هذه الصورة يمكننا إلقاء نظرة واضحة على أرضية المدخل التي تزينت بدائرة من النقوش المذهبة بدلًا من استخدام قطعة سجاد، كما أنها تصنع تناسقًا بصريًا وتصميميًا مع اللمسات المذهبة الموزعة هنا وهناك في ديكورات المدخل.

مساحة صغيرة من الرقي

homify غرفة المعيشة Multicolored
homify

homify
homify
homify

بالوصول إلى غرفة المعيشة نجد أنفسنا في مساحة صغيرة من الرقي والأناقة الكلاسيكية، مع جدران من ورق حائط مزين باللمسات المذهبة التي هي عنوان تصميم هذه الشقة، إضافة إلى قطع الأثاث الخشبية باللون العسلي المميز، والتي تُضفي دئًا وأناقة مميزة على تفاصيل التصميم الداخلي.

اختيار الاثاث بمبدأ الراحة

homify غرفة المعيشة Multicolored
homify

homify
homify
homify

اختيار الأثاث اعتمد على مبدأ الراحة دون التخلي عن عنصر الأناقة، حيث الأريكة مع الكرسي ذو الأذرع، بلون بيج تتخلله نقوش مذهبة ناعمة، والوسائد الصغيرة التي وضعت بينهم واحدة بلون برتقالي لإضفاء لمسة لونية مُشرقة وحيوية.

الإشراقة الطبيعية بفضل النوافذ الزجاجية تمنح هذه الغرفة أجواء رائعة لقضاء اليوم مع العائلة. المنضدة الخشبية ذات المستويين عملية وأنيقة خاصة مع الزخارف الجانبية. والمزروعات الخضراء تُضفي لمسة نابضة بالحياة على تصميم الغرفة الكلاسيكي الفاخر.

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مزيج من العصرية والكلاسيكية العتيقة

homify غرفة المعيشة Multicolored
homify

homify
homify
homify

مزيج رائع من الكلاسيكية العتيقة في الأثاث الخشبي والشمعدانات المذهبة اتي تزين جانبي المدفأة، وحتى الثريا المتدلية من السقف، مع اللمسات العصرية في الشاشة المسطحة التي تعلو المدفاة الكهربائية.

ديكورات مبتكرة ومميزة

homify غرفة المعيشة Multicolored
homify

homify
homify
homify

الإطارات البيضاء على ورق الجدران تُضفي لمسة مميزة ومبتكرة في تزيينها خاصة مع استخدام المصابيح الجانبية بداخلها. تأمل الديكورات الجبس في السقف والخطوط الفاصلة بينه وبين الجدران  إضافة إلى الثريا ذات الأطباق كما لو أنها حلقة من الأباجورات الصغيرة!

دمج المطبخ وطاولة الطعام

homify مطبخ Brown
homify

homify
homify
homify

يتمتع المطبخ بأجواء رائعة ومُريحة بفضل التصميم الخشبي بالكامل، واستخدام نغمة دافئة من اللون البني، وقد تم دمج طاولة الطعام في تلك المساحة لتناول وجبة طازجة بالقرب من الموقد.

تصميم ذكي لمطبخ رأسي

homify مطبخ Brown
homify

homify
homify
homify

تم تصميم المطبخ بذكاء لاستغلال الارتفاع الرأسي عوضًا عن ضيق المساحة الأفقية، وهو ما منح أصحابه فرصة ذهبية للحصول على أكبر قدر من المساحات التخزينية، مع هيكل خشبي أنيق بلون بني أصيل مع خزائن ذات أبواب زجاجية شفافة تُضفي أناقة خاصة على المطبخ.

اختيار الموقد باللون الأبيض يصنع تناسقًا رائعًا مع سطح منضدة العمل، كما تُضفي الستائر طابع مُريح وراقي على تلك المساحة الصغيرة التي ضمت طاولة الطعام.

طاولة طعام بسيطة وأنيقة

homify مطبخ Brown
homify

homify
homify
homify

صممت طاولة الطعام بتفاصيل بسيطة وأنيقة، مع كراسي ذات ظهور بيضاء مُشرقة. الديكورات المحيطة بالطاولة بتفاصيلها الخشبية، والإشراقة القوية المتسللة من النافذة المظللة بالتسائر، والشرفة ذات الأبواب الزجاجية، تجعل تناول وجبة الطعام في تلك المساحة أمرًا رائعًا.

إطلالة مٌريحة وهادئة لغرفة النوم

homify غرفة نوم Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

بالوصول إلى غرفة النوم، نجد أن الطابع الكلاسيكي الفاخر يزينها بإطلالة مُريحة و هادئة، حيث بالتة النغمات المحايدة، مع الإشراقة الطبيعية التي تغمر أرجاء الغرفة، والسرير المزدوج الكبير، ومن خلفه ورق الجدران التي يصور مشهد لنوافذ وسط جدار حجري من العصور الوسطى تقريبًا. الستائر تبدو عتيقة ولكن مازالت تحتفظ بالطابع الفاخر الذي تدعمه الأعمدة الجبسية المزينة لزوايا الغرفة.

ديكورات عتيقة لشاشة تلفاز عصرية

homify غرفة نوم Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

أمام السرير، وضعت شاشة مسطحة وسط ديكورات تصنع لها مساحة خاصة مميزة، حيث الإطار الخشبي على جانبي الجدار المزين بورق الجدران الذهبي، والمنضدة الخشبية العتيقة التي تحمل الشاشة ذاتها، كما يُضفي التكييف المعلق أعلاها لمسة ديكورية بتصميمه العصري الأنيق.

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حلول عملية للمطبخ الصغير

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