أفكار لتصميم غرفة نوم هادئة ومريحة

وجود أصوات عالية ومصادر لأصوات مزعجة وغير منتظمة حولك وحتى لو كانت أصواتاً منخفضة، يؤدي إلى عدم النوم بسهولة ويجعلك تشعر بالأرق وعدم الراحة أثناء النوم، وبالتالي بدلاً من أن تصبح غرفة النوم ملاذاً للراحة، تصبح مصدراً للشعور بالقلق والأزعاج، لذلك أثناء النوم تخلص تماماً من أي أجهزة اكترونية بجانبك، لأن أنبعاث الطاقة وتردداتها يسبب لك الأزعاج والقلق أثناء النوم. و إذا كان هناك ضوضاْ وأصواتاً مزعجة في الشارع من حولك، حاول التغلب عليها من خلال الأستماع إلى موسيقى هادئة إذا كنت تحب سماع الموسيقى وتساعدك على الراحة، أو الاستعانة بألة الصوت التي تصدر أصواتاُ مهدئة لتساعدك على النوم بهدوء.