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أفكار لتصميم غرفة نوم هادئة ومريحة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Supremely Sophisticated, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة نوم
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غرفة النوم هي الملاذ الذي يحتويك بعد عناء يومً طويل، لتنال فسطاً من الراحة والهدوء، لكن ماذا لو كان هذا الملاذ غير مريح بالنسبة إليك بالتأكيد لن تحصل على أوقات مريحة أثناء نوم وستشعر دائماً بالقلق وعدم الراحة في المنزل، ولكن لا داعي للقلق حول ذلك، فكي تجعل غرفة نومك مريحة هناك بعض الأفكار والنصائح التي يجب إتباعها سنناقشها معك من خلال هذا المقال.

1- أحترس من الفوضى

master bed room, m.frahat m.frahat غرفة نوم Beige
m.frahat

master bed room

m.frahat
m.frahat
m.frahat

أن تكون غرفتك فوضوية يعني أن لا تنعم أبداً بنوم هادئ ومريح ، فكثرة الفوضى وتناثر الأغراض هنا وهناك في غرفة النوم يسبب التشتت والحرمان من النوم المريح، فلن تكون قادراً على النوم بطريقة مريحة وأنت تتعرقل في الملابس المتناثرة والكراسي، أو تشعر أن هناك الكثير من الأغراض الغير نظيفة حولك، كل هذا يبعث الطاقة السلبية في الغرفة وبالتالي يؤثر على خلودك للنوم ويجعل غرفتك غير مريحة بالمرة.

2- ابتعد عن الضوضاء

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

وجود أصوات عالية ومصادر لأصوات مزعجة وغير منتظمة حولك وحتى لو كانت أصواتاً منخفضة، يؤدي إلى عدم النوم بسهولة ويجعلك تشعر بالأرق وعدم الراحة أثناء النوم، وبالتالي بدلاً من أن تصبح غرفة النوم  ملاذاً للراحة، تصبح مصدراً للشعور بالقلق والأزعاج، لذلك أثناء النوم تخلص تماماً من أي أجهزة اكترونية بجانبك، لأن أنبعاث الطاقة وتردداتها يسبب لك الأزعاج والقلق أثناء النوم. و إذا كان هناك ضوضاْ وأصواتاً مزعجة في الشارع من حولك، حاول التغلب عليها من خلال الأستماع إلى موسيقى هادئة إذا كنت تحب سماع الموسيقى وتساعدك على الراحة، أو الاستعانة بألة الصوت التي تصدر أصواتاُ مهدئة لتساعدك على النوم بهدوء. 

3- مرتبة جيدة = نومة هانئة

Top Dog Mattress Loaf غرفة نوم
Loaf

Top Dog Mattress

Loaf
Loaf
Loaf

لن تكون سعيداً إذا كنت تستيقظ وتشعر بألاماً مبرحة في رقبتك وظهرك، فقد يهمل البعض استثمار راحته أثناء النوم وشراء مرتبة جيدة، فالكثير يندفع نحو أختيار تصميم السرير أو الدولاب وباقي الديكورات والمفروشات لغرفة النوم ويهمل شراء مرتبة جيدة  للسرير، فينتهي به الحال في الحصول على نومة غير مريحة بالمرة وصباحاً غير سعيداً بسبب الألام التي تعانيها في ظهرك وعظامك، لذلك امهل لنفسك بعض الوقت للتفكير قبل شراء مرتبة السرير الخاصة بك حتى تستطيع أختيار مرتبة مثالية ومريحة.

4- الأضاءة عنصر مؤثر

方寸之間, 樸暘室內裝修有限公司 樸暘室內裝修有限公司 غرفة نوم
樸暘室內裝修有限公司

樸暘室內裝修有限公司
樸暘室內裝修有限公司
樸暘室內裝修有限公司

الأضاءة دائماً عنصر مؤثر في المنزل وفي كافة تفاصيله، ولن تستطيع الحصول على غرفة نوم مريحة تسمح لك بالنوم هادئاً، إذا كانت الأضاءة في غرفتك واثناء نومك غير مريحة بالمرة، لذلك ولأجل نوم أفضل ومريح أحرص على وجود اضاءة هادئة في غرفة نومك، وأثناء الخلود للنوم أحرص على أبقاء الغرفة مظلمة أثناء نومك او الاستعانة بمصابيح تستهلك طاقة كهربائية منخفضة، فوجود طاقة كهربئية شديدة اثناء نومك يشتتك اثناء النوم وفي بعض الأحيان يشعرك بالأرق وعدم الراحة.

5- درجة حرارة الغرفة

Individual and intuitive: Küppersbusch with new range of ovens, Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH KitchenElectronics Oven,Smart Cooking
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Individual and intuitive: Küppersbusch with new range of ovens

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

 عندما يتعلق الأمر براحتك والحصول على لحظات نوم هادئة ومريحة، فدرجة الحرارة عنصر مهم جداً في غرفة نومك ،فسواء كانت درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة بشكل كبير لن تشعر براحة أثناء نومك، لذلك اظبط درجة حرارة الغرفة على 22 درجة مئوية فهذة الدرجة المثالية ولكنها تختلف من شخص لأخر حسب طبيعة جسده، ولكن اياً كان درجة الحرارة التي ستختارها تذكر أن درجة حرارة جسمك ستنخفض أثناء نومك، لذلك لا تقلل حرارة الغرفة بشكل كبير فيصيبك البرد أثناء النوم وبالتالي لن تحصل على نومة هانئة.

6-- ألوان الجدران

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الغرض الرئيسي من غرفة النوم هو الحصول على لحظات نوم هادئة وقسط وفير من الراحة أثناء الليل، أياً كانت باقي مهام الغرفة فتبقى مهمة النوم براحة وهدوء هي المهمة الأساسية، لذلك يجب خلق  بيئة مريحة وأجواء هادئة أثناء النوم، والأمر يتعلق بشكل كبير بأختيار ألوان الجدران، فأحرص على تجنب الألوان الجريئة والصريحة مهما كانت مغرية بالنسبة إليك كالأحمر والأصفر والبرتقالي فتلك الألوان تعتبر محفزة للطاقة، لذلك هي غير مفضلة تماماً للشعور بالراحة أثناء النوم، وعوضاً عنها يمكنك أختيار الأزرق والأخضر ودرجات الألوان الحيادية فهي من الألوان التي ستساعدك على الشعور بالراحة والاسترخا.

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7- مفارش السرير

Colourful dreams Swarzędz Home غرفة نوم
Swarzędz Home

Colourful dreams

Swarzędz Home
Swarzędz Home
Swarzędz Home

لمفارش السرير دور كبير في شعورك بالراحة أثناء النوم، فلن تشعر بالراحة بالتأكيد إذا كنت تستلقي على ملائة أو مفرش ملمسه غير ناعم أثناء نومك، لذلك تجنب أختيار مفارش السرير التي تحتوي على ألياف صناعية وبوليستر بداخلها وعوضاً عن ذلك تأكد من أختيار لمفارش قطينية 100% وستجعلك تنعم بنوم هادئ ومريح.

8- الروائح العطرة لنوم مريح

Middle Eastern, Moorish, Asian designer candles Parable Designs Ltd HouseholdAccessories & decoration
Parable Designs Ltd

Middle Eastern, Moorish, Asian designer candles

Parable Designs Ltd
Parable Designs Ltd
Parable Designs Ltd

الروائح المعطرة كروائح اللافندر والفانيليا تساعدك على الشعور بالراحة والهدوء في غرفة نومك بجانب الحصول على قسطاً من النوم المريح في نهاية اليوم، فأثبتت الدراسات الحديثة أن الروائح العطرة تساعد على النوم بشكل أفضل في الليل خاصةُ الروائح المهدئة كاللافندر، فبجانب كونها روائح مريحة ومهدئة، إلا ان أرتباط رائحة ثابتة في غرفة النوم يهئ عقلك للنوم فور وجود تلك الرائحة، لأنها سترتبط في عقلك الباطن كمؤشر قوي بأنه قد حان وقت النوم. لذلك استعن بزيوت العطرية ومعطرات الجو ويمكنك استخدام الشموع العطرة أيضاً في غرفة النوم لكن كن حريصاُ على عنصر السلامة والأمان عند استخدامها.

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