الأسقف المعلقة جمال خاص في منزلك

سقف المنزل من العناصر الأساسية في تصميمه، فالسقف إذا أردنا تعريفه فهو اللمسة التي تحتوي المنزل وتكمله. لذلك كان لابد من الألتفات له لتطويره وخلق لمسة ديكورية مميزة، فكان الأتجاه للأسقف المعلقة أحدث الصيحات في تصميم الأسقف هو الحل الأمثل للقيام بذلك، ونحن اليوم من خلال هذا المقال سنقدم لكم مجموعة من الأفكار والتصميمات من وحي الخبراء للأسقف المعلقة ستنال أعجابك.
الأسقف المعلقة أو كما يطلق عليها البعض
الجيبسوم بورد هو أسلوب من الأساليب الحديثة في
التصميم، شكله
الجمالي المميز جعله يتربع على عرش تصميمات الأسقف وبقوة في الفترة الأخيرة، فهو
يضيف لك إطلالة مميزة في منزلك مع لمسات
الأضاءة والسبوتات المتناثرة في ثناياه، كما يمكنك تزيينه بالزخارف والنقوشات
لتضيف بذلك إطلالة ديكورية مميزة. السقف المعلق هو السقف يتم تركيبه على بعد بعض
من المسافات عن السقف الأساسي، فوجود سقف معلق لا يغني عن وجود السقف الرئيسي
للمنزل فهو الأساس الذي يرتكز عليه جدران المنزل، فالسقف المعلق لا ترتكز عليه الجدران، لذلك هو مكمل للسقف الأساسي.
هناك بعض الأنواع المختلفة للسقف المعلق:
1- الأسقف الجبسية :وتحتوي على ألواح وبلاطات من الجبس يتم تركيبها معاً وهي الأكثر شيوعاً في الأسقف المعلقة.
2- الأسقف الخشبية: ويتم في هذا النوع استخدام ألواح الخشب معاً وتركيبها على السطح الرئيسي للسقف.
3- الأسقف المعدنية وهي عبارة عن مجموعة من الألواح والبلاطات المعدنية
دعونا نستعرض معاً مجموعة مميزة من تصميمات الأسقف المعلقة ستلهمك بأختيار تصميم السقف الخاص بمنزلك.
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