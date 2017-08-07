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الأسقف المعلقة جمال خاص في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
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سقف المنزل من العناصر الأساسية في تصميمه، فالسقف إذا أردنا تعريفه فهو اللمسة التي تحتوي المنزل وتكمله. لذلك كان لابد من الألتفات له لتطويره وخلق لمسة ديكورية مميزة، فكان الأتجاه للأسقف المعلقة  أحدث الصيحات في تصميم الأسقف هو الحل الأمثل للقيام بذلك، ونحن اليوم من خلال هذا المقال سنقدم لكم مجموعة من الأفكار والتصميمات من وحي الخبراء للأسقف المعلقة ستنال أعجابك.

الأسقف المعلقة لمسة من الجمال الخاص

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة السفرة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

الأسقف المعلقة أو كما يطلق عليها البعض الجيبسوم بورد هو أسلوب من الأساليب الحديثة في التصميم، شكله الجمالي المميز جعله يتربع على عرش تصميمات الأسقف وبقوة في الفترة الأخيرة، فهو يضيف لك إطلالة مميزة في منزلك مع لمسات الأضاءة والسبوتات المتناثرة في ثناياه، كما يمكنك تزيينه بالزخارف والنقوشات لتضيف بذلك إطلالة ديكورية مميزة. السقف المعلق هو السقف يتم تركيبه على بعد بعض من المسافات عن السقف الأساسي، فوجود سقف معلق لا يغني عن وجود السقف الرئيسي للمنزل فهو الأساس الذي يرتكز عليه جدران المنزل، فالسقف المعلق لا ترتكز عليه الجدران، لذلك هو مكمل للسقف الأساسي.

​انواع الاسقف المعلقة

Ristrutturazione appartamento, Cristiano Rossi Interior Designer Cristiano Rossi Interior Designer غرفة المعيشة خشب White
Cristiano Rossi Interior Designer

Cristiano Rossi Interior Designer
Cristiano Rossi Interior Designer
Cristiano Rossi Interior Designer

هناك بعض الأنواع المختلفة للسقف المعلق: 

1-      الأسقف الجبسية :وتحتوي على ألواح وبلاطات من الجبس يتم تركيبها معاً وهي الأكثر شيوعاً في الأسقف المعلقة.

2-      الأسقف الخشبية: ويتم في هذا النوع استخدام ألواح الخشب معاً وتركيبها على السطح الرئيسي للسقف.

3-      الأسقف المعدنية وهي عبارة عن مجموعة من الألواح والبلاطات المعدنية

دعونا نستعرض معاً مجموعة مميزة من تصميمات الأسقف المعلقة ستلهمك بأختيار تصميم السقف الخاص بمنزلك.

1- للخشب دائماً رونق خاص فور دخوله أي تصميم، وهنا نرى تصميماً جذاباً لسقف معلق صمم بطريقة هندسية من الخشب بالكامل.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

2- سقف بتصميم بسيط ورائع من الجبس الأبيض يتخلله بعض الأضاءات.

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

3- خطوط طولية اجتمعت معاً لتخلق تصميم هذا السقف الرائع.

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

4- تصميم أخر لسقف معلق من الخشب تشعر وكأنه مظلة خشبية في غرفة المعيشة وليس مجرد سقف معلق.

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة المعيشة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

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5- في غرفة معيشة أنيقة على النمط الصناعي، كان لوجود هذا السقف جمال ورقي خاص، سقف مصمم من الجبس بلونه الرمادي الفاتح ليتناسب مع النمط الصناعي للغرفة مع أضافة تلك السبوتات المتناثرة على السقف.

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

6- تصميم سقف بسيط مفعم بالجاذبية.

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

7- مرة أخرى تعود لمسة الخشب في تصميمات الأسقف المعلقة لتفاجئنا بأناقة ودفئ من نوع خاص.

Sam's Creek homify غرفة المعيشة
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

8- لم يخلو تصميم هذا المطبخ من الجمال والسبب في ذلك يرجع لتلك اللمسة الرائعة من الأسقف الجبسية المعلقة التي زينتها سبوتات الأضاءة كما نرى، بسيط ورائع أليس كذلك؟

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli مطبخ
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

9- وهنا نرى بعض الفراغات الجبسية في تصميم السقف المعلق التي شكلت تصميماُ هندسياُ رائعاً في غرفة السفرة مع وجود سبوتات الأضاءة التي أكملت الجمال في الغرفة.

Tropical Retreat | SEMI-DETACHED, Design Spirits Design Spirits غرفة السفرة
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

10- لا بأس من بعض الأضاءة لإبراز جمال تصميم السقف المعلق.

The Sanderson Home, inDfinity Design (M) SDN BHD inDfinity Design (M) SDN BHD غرفة السفرة
inDfinity Design (M) SDN BHD

inDfinity Design (M) SDN BHD
inDfinity Design (M) SDN BHD
inDfinity Design (M) SDN BHD

11- الأضاءة الليد خلقت ديناميكية جذابة في تصميم سقف غرفة السفرة كما نرى.

INTERIOR ARCHITECTURE - 03, Urban Shaastra Urban Shaastra غرفة السفرة
Urban Shaastra

Urban Shaastra
Urban Shaastra
Urban Shaastra

10- بعض الألواح الخشبية كانت كفيلة لخلق تصميم مثالي ودافئ في تصميم هذا السقف مع لمسات الأضاءة.

INTERIOR ARCHITECTURE - 03, Urban Shaastra Urban Shaastra غرفة المعيشة خشب رقائقي
Urban Shaastra

Urban Shaastra
Urban Shaastra
Urban Shaastra

11- ممر بسيط وتصميم لسقف مفعم بجمال وبساطة خاصة.

The Cloud at Hall ROEWUarchitecture الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب رقائقي White Bright Hall Way,built in cup board,Frmed view
ROEWUarchitecture

The Cloud at Hall

ROEWUarchitecture
ROEWUarchitecture
ROEWUarchitecture

12- مرة أخرى يفاجئنا الخشب بلمسة غير تقليدية بالمرة في تصميم الأسقف المعلقة.

Living space Fraher and Findlay غرفة المعيشة
Fraher and Findlay

Living space

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

13- المثالية والرقي كانوا من أسباب نجاح تصميم هذا السقف في ركن غرفة المعيشة بجانب هذا العمود الحجري الدافئ.

ARQUITECTURA INTERIOR, CubiK CubiK غرفة المعيشة حجر White
CubiK

CubiK
CubiK
CubiK

14- أعطي للخشب لمسة من الأضاءة وسيفاجئك بأناقة لا مثيل لها في تصميمات الأسقف.

Ceiling and wall designing using pvc wall panels, wallpaper and led lights etc.., Mohali Interiors Mohali Interiors مكتب عمل أو دراسة بلاستيك Wood effect
Mohali Interiors

Mohali Interiors
Mohali Interiors
Mohali Interiors

15- تصميم حلزوني جذاب للسقف المعلق من الجبس الأبيض مع بعض التقاصيل الخاصة للأضاءة.

​SINUOSA PLASTICITA', GIOIA Biagio ARCHITETTO GIOIA Biagio ARCHITETTO غرفة المعيشة
GIOIA Biagio ARCHITETTO

GIOIA Biagio ARCHITETTO
GIOIA Biagio ARCHITETTO
GIOIA Biagio ARCHITETTO

16- ممر بسيط وهادئ كان لابد من إطلالة ديناميكية لتشعل لمسة من الجمال الخاص في تصميمه، فاستعان المصمم بتصميم هذا السقف المعلق مع أضافة تفاصيل لابأس بها من الأضاءة لتعكس التفاصيل الجمالية في البسيطة.

la casa di Angelo e Savina, yesHome yesHome غرفة المعيشة
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

17- من المعتاد دائماً في تصميمات الأسقف المعلقة تزويدها بلمسة من الأضاءة، لكن ما رأيك بأطلالة مختلفة من النباتات.

Interior design of a villa, F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso Living roomLighting
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso

Interior design of a villa

F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso

18- تصميم مختلف للسقف يشعرك أنك أمام تجويفاً فضائياً في السماء وليس مجرد تصميم خلاباً للسقف المعلق.

Casa T, ArchitetturaTerapia® ArchitetturaTerapia® الممر الحديث، المدخل و الدرج
ArchitetturaTerapia®

ArchitetturaTerapia®
ArchitetturaTerapia®
ArchitetturaTerapia®

19- بلمسة فنية أضاف السقف المعلق جمال خاص في تصميم غرفة المعيشة التي أخذت الطابع البوهيمي الجذاب.

Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة الميديا الغزل والنسيج Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

20- بعض الحلقات الحلزونية في تصميم هذا السقف كانت كفيلة لخلق هذا الجمال الأخاذ في غرفة المعيشة.

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

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