الأسقف المعلقة جمال خاص في منزلك

الأسقف المعلقة أو كما يطلق عليها البعض الجيبسوم بورد هو أسلوب من الأساليب الحديثة في التصميم، شكله الجمالي المميز جعله يتربع على عرش تصميمات الأسقف وبقوة في الفترة الأخيرة، فهو يضيف لك إطلالة مميزة في منزلك مع لمسات الأضاءة والسبوتات المتناثرة في ثناياه، كما يمكنك تزيينه بالزخارف والنقوشات لتضيف بذلك إطلالة ديكورية مميزة. السقف المعلق هو السقف يتم تركيبه على بعد بعض من المسافات عن السقف الأساسي، فوجود سقف معلق لا يغني عن وجود السقف الرئيسي للمنزل فهو الأساس الذي يرتكز عليه جدران المنزل، فالسقف المعلق لا ترتكز عليه الجدران، لذلك هو مكمل للسقف الأساسي.