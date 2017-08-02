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رقي وفخامة التصميمات الإنجليزية تجدونها في هذا المنزل!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Showhome, Graham D Holland Graham D Holland غرفة نوم
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التصميمات الإنجليزية تتميز بمزيج من الرقي والأناقة والفخامة، أشكال كلاسيكية بلهجة معاصرة جميلة خالية من التعقيدات، تصيميمات متناغمة وغرف جميلة وواجهات تقليدية ولكنها محتفظة بأناقتها مع مرور السنين. 

هذا اليوم نأخذكم في جولة داخل أحد هذه المنازل الأنيقة والذي حتمًا سيضيف كثيرًا إلى معرفتكم بطبيعة التصميمات الإنجليزية.. 

عمارة كلاسيكية

Exterior Graham D Holland منازل
Graham D Holland

Exterior

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

بطريقة كلاسيكية جميلة جاء تصميم واجهة المنزل من الطوب التقليدي، مع استخدام اللون الأبيض في النوافذ والأبواب أضاف حيوية للواجهة والحديقة الأمامية البسيطة والملونة، أيضًا من أجل الأمان والحفاظ على حدود المنزل نجد هذا السياج الحديدي المحيط بالمنزل بطريقة تقليدية خالية من التفاصيل، بسيط وأنيق ويقول للزائرين أهلًا ومرحبًا بكم! 

غرفة المعيشة

Living Room Graham D Holland غرفة المعيشة
Graham D Holland

Living Room

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

عند الدخول إلى المنزل نجد المصمم اختار بعناية مزيج من اللونين الأبيض والذهبي الرقيق في غرفة المعيشة، هذا المزيج أعطى روح فخمة للغرفة على الرغم من استخدام قطع أثاث بين العصري والكلاسيكي، وجود مساحة فراغ في المنتصف أيضًا كانت عامل جذب مهم في هذه الغرفة حتى لا يشعر الجالسين بالضيق والازدحام. 

قطع الديكور جميعها مميزة، اللوحة الفنية على الجدار، و7 لوحات متراصة على الجدار الآخر بطريقة منتظمة وأنيقة توضح الذوق الراقي، مع مرآة على كل جانب، وبالطبع عناصر إضاءة فاخرة ومميزة أبرزت جمال الديكورات والألوان. 

غرفة السفرة

Dining Room Graham D Holland غرفة السفرة
Graham D Holland

Dining Room

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

أما في هذه الغرفة نجد مزيج آخر من الألوان، الأبيض والرمادي الذين يتوجان عرش الكلاسيكية والهدوء، مع إضاءة جيدة واختيار أنيق لورق الحائط وترابطه مع الجدار الآخر عن طريق اللوحة بنفس النقوش أضاف حيوية وأناقة للغرفة. 

أما طاولة السفرة فجاء تصميمها البسيط والكلاسيكي فوق كل الاعتبارات في هذه الغرفة، طاولة خشبية بيضاء بسيطة مع سيقان غاية في الروعة، واللون الرمادي في الكراسي المختارة بعناية لتضمن راحة الجالسين، والقماش المطابق لقماش الستائر، غرفة متكاملة ومتناغمة بشكل رائع.

الحديقة الخارجية

Dining Room Graham D Holland غرفة السفرة
Graham D Holland

Dining Room

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

من غرفة الطعام تصل مباشرةً عبر الشرفة الزجاجية إلى الحديقة الخارجية، حديقة بسيطة وفناء نظيف تستطيع العائلة تناول الإفطار فيه أو القيام بحفلة شواء ليلية والاستمتاع بالجو النظيف واللون الأخضر.

مطبخ عصري

Kitchen Graham D Holland مطبخ
Graham D Holland

Kitchen

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

تصميم المطبخ جاء على شكل حرف L ليضمن وجود مساحة حرة وكبيرة في المنتصف، اللون الأبيض سيطر على جميع العناصر في المطبخ، الخزائن والأثاث والسقف والأرضية، مع اختيار وحدات إضاءة صغيرة ملأت السقف لتعطي انعكاس مميز على الأرضيات والأثاث اللامع. 

السلم الداخلي بألوان هادئة ورقيقة يأخذنا للدور العلوي ونحن لا زلنا نستمتع من خلال تصميمه بالشكل الكلاسيكي والتصميم الإنجليزي البسيط.

HALLWAY Graham D Holland راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Graham D Holland

HALLWAY

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

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غرفة النوم الرئيسية

Bedroom Graham D Holland غرفة نوم
Graham D Holland

Bedroom

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

يحتوي هذا المنزل على ثلاث غرف نوم بمساحة جيدة، الغرفة الأولى والرئيسية بنغمات هادئة بين الأبيض والذهبي الهاديء والرمادي، سرير بسيط ومفروشات متناسقة ومريحة، الوسادات اللامعة كان لها تأثير مميز على ديكور الغرفة، دولاب الملابس على الجدار الجانبي مدمج داخل الجدار لتوفير مساحة واستغلال الجدران من الداخل، وبطريقة عصرية صممت أبواب الدولاب المنزلقة من المرايا لإعطاء مزيد من العمق والإضاءة للغرفة. 

غرفة الأولاد

Bedroom Graham D Holland غرفة نوم
Graham D Holland

Bedroom

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

الغرفة الثانية جاءت بتصميم مناسب للأولاد، لون داكن مثل الأسود يصلح بشدة لدمجه مع الذهبي ويظهر بتلك الأناقة التي نراها في الصورة!

مكتب جانبي في الغرفة بسيط باللون الأبيض مع كرسي مريح ليستطيع الابن المذاكرة في جو مريح وهاديء.

Office Graham D Holland مكتب عمل أو دراسة
Graham D Holland

Office

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

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غرفة البنات

Bedroom Graham D Holland غرفة نوم
Graham D Holland

Bedroom

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

الغرفة الأخيرة جاءت بنغمات أنثوية رقيقة، من الواضح أنها غرفة للبنات، ورغم صعوبة تصميم الغرفة لعدم انتظام السقف إلا أن المصمم استغل هذا في صنع نوافذ على السقف تسمح بدخول إضاءة جيدة تملأ الغرفة بهذه الطريقة. 

الحمام

Bathroom Graham D Holland حمام
Graham D Holland

Bathroom

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

وصلنا إلى النهاية، ونختم مع تصميم مميز للحمام، على الرغم من صغر مساحته إلا أن وجود المرآة التي تغطي الجدار بأكمله جعلت المكان يبدو أكبر وأوسع مما هو عليه بالفعل، واستخدم المصمم نفس المزيج الأبيض والذهبي في تصميم عناصر الحمام المختلفة. 

وجود مساحة تخزينية كافية من مميزات هذا الحمام الأنيق..

على الجدار الآخر نجد حوض الاستحمام مع جدار زجاجي مرة أخرى لعزل المياه أثناء الاستحمام ولكي تشعر مرة أخرى باتساع المساحة وعدم وجود حواجز تزيد من ضيق المكان.

Bathroom Graham D Holland حمام
Graham D Holland

Bathroom

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

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