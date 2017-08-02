رقي وفخامة التصميمات الإنجليزية تجدونها في هذا المنزل!

عند الدخول إلى المنزل نجد المصمم اختار بعناية مزيج من اللونين الأبيض والذهبي الرقيق في غرفة المعيشة، هذا المزيج أعطى روح فخمة للغرفة على الرغم من استخدام قطع أثاث بين العصري والكلاسيكي، وجود مساحة فراغ في المنتصف أيضًا كانت عامل جذب مهم في هذه الغرفة حتى لا يشعر الجالسين بالضيق والازدحام.

قطع الديكور جميعها مميزة، اللوحة الفنية على الجدار، و7 لوحات متراصة على الجدار الآخر بطريقة منتظمة وأنيقة توضح الذوق الراقي، مع مرآة على كل جانب، وبالطبع عناصر إضاءة فاخرة ومميزة أبرزت جمال الديكورات والألوان.