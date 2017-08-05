أفكار ونصائح لتنظيم المطبخ

لا يمكن الجلوس والراحة في المطبخ مع وجود الفوضى، الترتيب والتنظيم الجيد للمطبخ والأدوات والعناصر من أساسيات قضاء وقت ممتع أثناء تحضير الطعام، كما أنه يؤثر في جمال التصميم وظهوره بشكل جيد في النهاية، نقدم لكم مجموعة من الأفكار التي تساعدكم على تنظيم المطبخ وترتيبه بشكل جيد..
الاستفادة من المساحة الرأسية في التخزين أمر مهم للغاية، والخزائن المفتوحة تتيح لك عرض أدوات المطبخ الجميلة، أو استخدامها في وضع الأدوات الأكثر استخدامًا ليسهل الوصول إليها مباشرةً.
المساحة الموجودة أسفل الحوض مهمة ومفيدة يمكن استخدامها في وضع مواد وأدوات التنظيف المستخدمة في المطبخ بطريقة منظمة وجيدة لتتجنب الفوضى.
الزجاج والتصميمات المقسمة للنيش اختيارات ذكية في المطبخ في المساحة العلوية، فبالإضافة إلى شكلها الجميل والأنيق يمكن رؤية الأشياء داخلها بسهولة دون الحاجة لفتحها.
من الأفكار الذكية والعملية استخدام وحدات تعليق في السقف، تستخدم في تعليق الحلل والطاسات المستخدمة بكثرة أثناء عملية الطهي.
في المساحات الصغيرة يكون الحل في قطع الأثاث المدمجة كهذه القطعة، يوجد بالداخل حوض وخزائن يمكن فتحها وغلقها وقت الحاجة لتكون جزء من الغرفة مرة أخرى، طريقة ذكية لإخفاء المطبخ إن لم يكن لديك مساحة كافية لتصميم مطبخ كبير.
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مرة أخرى لتوفير مساحة أكبر للتخزين يمكن استخدام الأثاث متعدد الاستخدامات، جزيرة المطبخ في هذا التصميم تحتوي بداخلها على أرفف لوضع الكتب وبعض الأدوات الأخرى.
البرطمانات من الأدوات الأساسية في أي مطبخ، مهمة لتخزين البقوليات والتوابل والمكسرات إلخ من الأطعمة الجافة التي تستخدم بشكل مستمر عند طهي الطعام.
إذا رغبت في توسعة المساحة في مطبخك الصغير عليك باستبدال الخزائن العلوية بمجموعة من الأرفف لوضع الأغراض فوقها، فالخزائن تأخذ كثير من المساحة.
تحتوي كثير من المطابخ على زوايا غير مستغلة بشكل جيد، يمكن عمل خزانة مغلقة تحتوي على أرفف داخلية يمكنها ضم الكثير من الأشياء التي لا تجدين لها مكان.
حتى وإن كانت المساحة صغيرة للغاية يمكن استخدامها بهذه الطريقة لتوفير أرفف صغير للتوابل والعلب ذات الأحجام الصغيرة…
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صمم أدراج المطبخ بشكل مقسّم لسهولة تنظيم وفصل لكل مكون عن الآخر، او يمكن شراء تقسيمات وفواصل جاهزة مناسبة لمساحة وحجم الدرج..