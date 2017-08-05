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أفكار ونصائح لتنظيم المطبخ

Eman Rifaat Eman Rifaat
Kitchen, dining room and garden in one, Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
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لا يمكن الجلوس والراحة في المطبخ مع وجود الفوضى، الترتيب والتنظيم الجيد للمطبخ والأدوات والعناصر من أساسيات قضاء وقت ممتع أثناء تحضير الطعام، كما أنه يؤثر في جمال التصميم وظهوره بشكل جيد في النهاية، نقدم لكم مجموعة من الأفكار التي تساعدكم على تنظيم المطبخ وترتيبه بشكل جيد..

1- خزائن مفتوحة

Kitchen A2studio مطبخ White kitchen sink,wood shelf
A2studio

Kitchen

A2studio
A2studio
A2studio

الاستفادة من المساحة الرأسية في التخزين أمر مهم للغاية، والخزائن المفتوحة تتيح لك عرض أدوات المطبخ الجميلة، أو استخدامها في وضع الأدوات الأكثر استخدامًا ليسهل الوصول إليها مباشرةً.

2- مساحة جيدة أسفل الحوض

Modern Classic Kitchen homify مطبخ White kitchen,farmhouse kitchen,modern,classic,dark wood,white units,aga
homify

Modern Classic Kitchen

homify
homify
homify

المساحة الموجودة أسفل الحوض مهمة ومفيدة يمكن استخدامها في وضع مواد وأدوات التنظيف المستخدمة في المطبخ بطريقة منظمة وجيدة لتتجنب الفوضى.

3- نيش زجاجي

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited مطبخ
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

الزجاج والتصميمات المقسمة للنيش اختيارات ذكية في المطبخ في المساحة العلوية، فبالإضافة إلى شكلها الجميل والأنيق يمكن رؤية الأشياء داخلها بسهولة دون الحاجة لفتحها. 

4- استخدام وحدات التعليق

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

من الأفكار الذكية والعملية استخدام وحدات تعليق في السقف، تستخدم في تعليق الحلل والطاسات المستخدمة بكثرة أثناء عملية الطهي.

5- مطبخ في قطعة واحدة

Kitchen in a box! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Kitchen in a box!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

في المساحات الصغيرة يكون الحل في قطع الأثاث المدمجة كهذه القطعة، يوجد بالداخل حوض وخزائن يمكن فتحها وغلقها وقت الحاجة لتكون جزء من الغرفة مرة أخرى، طريقة ذكية لإخفاء المطبخ إن لم يكن لديك مساحة كافية لتصميم مطبخ كبير. 

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6- متعدد الاستخدامات

Bespoke kitchen Crayon Architecture & Design مطبخ
Crayon Architecture &amp; Design

Bespoke kitchen

Crayon Architecture & Design
Crayon Architecture &amp; Design
Crayon Architecture & Design

مرة أخرى لتوفير مساحة أكبر للتخزين يمكن استخدام الأثاث متعدد الاستخدامات، جزيرة المطبخ في هذا التصميم تحتوي بداخلها على أرفف لوضع الكتب وبعض الأدوات الأخرى.

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7- استخدام البرطمانات

Schuller Kitchen & island Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Schuller Kitchen & island

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

البرطمانات من الأدوات الأساسية في أي مطبخ، مهمة لتخزين البقوليات والتوابل والمكسرات إلخ من الأطعمة الجافة التي تستخدم بشكل مستمر عند طهي الطعام.

8- استبدال الخزائن العلوية بالأرفف

The Thatched Cottage, Suffolk | Modern Soft Grey Country Cottage Kitchen Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

The Thatched Cottage, Suffolk | Modern Soft Grey Country Cottage Kitchen

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

إذا رغبت في توسعة المساحة في مطبخك الصغير عليك باستبدال الخزائن العلوية بمجموعة من الأرفف لوضع الأغراض فوقها، فالخزائن تأخذ كثير من المساحة. 

9- استخدم الشماعات الصغيرة المتوازية لوضع الملاعق والمقصات والادوات المستخدمة في الطهي

Laura Ashley Range, Hehku Hehku مطبخ
Hehku

Laura Ashley Range

Hehku
Hehku
Hehku

10- استغلال الزوايا

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. مطبخ
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

تحتوي كثير من المطابخ على زوايا غير مستغلة بشكل جيد، يمكن عمل خزانة مغلقة تحتوي على أرفف داخلية يمكنها ضم الكثير من الأشياء التي لا تجدين لها مكان. 

11- مدمجة داخل الجدار

The cosey Mill project, Auspicious Furniture Auspicious Furniture مطبخ
Auspicious Furniture

The cosey Mill project

Auspicious Furniture
Auspicious Furniture
Auspicious Furniture

حتى وإن كانت المساحة صغيرة للغاية يمكن استخدامها بهذه الطريقة لتوفير أرفف صغير للتوابل والعلب ذات الأحجام الصغيرة…  

12- استغلال أبواب الخزائن من الداخل في تخزين الأغراض المختلفة وبذلك تكون حققت الاستفادة القصوى من الخزانة الواحدة.. ​

HAND BUILT KITCHEN, COOPER BESPOKE JOINERY LTD COOPER BESPOKE JOINERY LTD مطبخ
COOPER BESPOKE JOINERY LTD

HAND BUILT KITCHEN

COOPER BESPOKE JOINERY LTD
COOPER BESPOKE JOINERY LTD
COOPER BESPOKE JOINERY LTD

13- أدراج في جزيرة المطبخ فكرة جيدة لاستغلال المساحة السفلى منها لوضع الأطباق والأغراض الأخرى..

English Developments, Kitchen Living Kitchen Living مطبخ
Kitchen Living

English Developments

Kitchen Living
Kitchen Living
Kitchen Living

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14- أرفف متوازية وأنيقة لتنظيم الأغراض بدلًا من وضعها على سطح المطبخ.

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Blue
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

15- تقسيم الأدراج

handles shaker, Auspicious Furniture Auspicious Furniture مطبخ
Auspicious Furniture

handles shaker

Auspicious Furniture
Auspicious Furniture
Auspicious Furniture

صمم أدراج المطبخ بشكل مقسّم لسهولة تنظيم وفصل لكل مكون عن الآخر، او يمكن شراء تقسيمات وفواصل جاهزة مناسبة لمساحة وحجم الدرج..

16- ادراج خشبية أخرى مخصصة للتوابل لمن يفضلون الاحتفاظ بها مخفية وعدم وضعها على الأرفف أو سطح المطبخ.

Kitchen - Oak lined drawers Lothian Design مطبخ
Lothian Design

Kitchen – Oak lined drawers

Lothian Design
Lothian Design
Lothian Design
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