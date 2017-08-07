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نصائح ستعينك على اختيار خامات ستائر منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Cor 2014, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
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التفاصيل الديكورية من اللمسات المكملة لأي تصميم في منزلك، فهي تضيف له اناقة وجاذبية خاصة، من تلك التفاصيل الستائر وتصميمها، فالستائر من التفاصيل الديكورية الأساسية في أي تصميم داخل المنزل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك دليل نصائح ستعينك على اختيار تصميم الستائر في منزلك.

1- تحديد مقاسات النوافذ

Traditional Boudoir International Soft Furnishers غرفة نوم
International Soft Furnishers

Traditional Boudoir

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

حدد مقاسات النوافذ قبل اختيار، كمقاسات الأرتفاع والعرض في نوافذ الغرفة لمعرفة الكمية اللازمة التي ستحتاجها من القماش، مع أخذ قطعة من قماش الأثاث إذا أمكن لأختيار نقوشات تتناسب مع نقوشات الأثاث،

2- تحديد النمط شئ مهم .

Casa Cor 2014, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

قبل اختيار تصميم للستائر في منزلك حدد نمط المنزل أولاً، فتحديد نمط المنزل سيسهل عليك اختيار تصميم الستائر والألوان التي تريدها، فمثلاً نرى هنا غرفة معيشة على النمط المعاصر تملؤها التفاصيل اللونية والديكورات، فأختار المصمم تصميماً حيادياً باللون البيج البسيط ليكون تصميم الستارة داخل الغرفة. 

2- اختيار الخامات

Curtain suppliers and dealers in jaipur, RR Interiors RR Interiors Windows & doorsCurtains & drapes
RR Interiors

RR Interiors
RR Interiors
RR Interiors

اختيار خامة الستائر من الأساسيات في تصميم الستائر الخاصة بك، فهناك العديد من الأقمشة والنقوشات المتنوعة في عالم خامات الستائر، لذلك أحرص دائماً على التركيز والتدقيق بعناية قبل اختيار خامة ونقوشات الستائر والتي يجب أن تكون متناغمة مع نمط الغرفة وتفاصيل الديكور في الغرفة بالكامل.

4- النقوشات والأثاث

Dress Curtains and Voiles Grey Soft Furnishings Living roomAccessories & decoration
Grey Soft Furnishings

Dress Curtains and Voiles

Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings

عليك التوحيد والدمج بين الأثاث وتصميم الستائر بشكل جيد كما ذكرنا، فعلى سبيل المثال إذا الأثاث لديك يحتوي على نقوشات وألوان بارزة يفضل اختيار تصميماً حيادياً للستائر في منزلك موحدة اللون، على عكس إذا كان الأثاث موحد اللون سواء داكن أو فاتح في هذة الحالة تستطيع اختيار ستائر ذات نقوشات مميزة مع مراعاة عدم وجود ضوضاء بصرية وتزاحم الكثير من النقوشات والألوان.

5- غرفة المعيشة غرفة خاصة بستائر خاصة

Furniture Roselind Wilson Design منازل red sofa,cushions,curtains,interior design,glamour
Roselind Wilson Design

Furniture

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

تعتبر غرفة المعيشة من أهم الغرف داخل المنزل فهي من أكثر الغرف التي يقضي بها أفراد الأسرة أوقاتهم، لذلك يجب أن تكون تفاصيل ديكوراتها دائماً تتسم بالأناقة والبساطة والراحة البصرية أيضاً لتخلق بذلك جواً إيجابياً لأفراد الأسرة، لذلك كن حريصاً عند أختيار ستائر غرفة المعيشة من خلال الخامة والتصميم، مع مراعاة الأضاءة الطبيعية، فغرفة المعيشة يجب أن تغمرها الأضاءة الطبيعية لذلك ركز على اختيار خامة للستائر مناسبة تسمح لك بنشر أشعة الشمس  إلى الغرفة.

6- لمسة خاصة

Design Annabella Red Ring Top Curtains Century Mills Living roomAccessories & decoration
Century Mills

Design Annabella Red Ring Top Curtains

Century Mills
Century Mills
Century Mills

يمكنك خلق لمسة خاصة من التصميم في غرفة المعيشة من خلال توحيد لون وخامة الستائر مع وسائد الأريكة، وبذلك تستطيع خلق لمسة من الجاذبية والتناغم ستحبها بالتأكيد.

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7- الستائر وارتفاع السقف

London Leaf Ring Top Curtains Century Mills Living roomAccessories & decoration
Century Mills

London Leaf Ring Top Curtains

Century Mills
Century Mills
Century Mills

قبل الذهاب لشراء الستائر الخاصة بك يجب الأخذ في الأعتبار مساحة الغرفة تحديداً ومساحة ارتفاع سقفها، فعلى سبيل المثال إذا كان منزلك صغيراً وذو سقفاً منخفض في هذة الحالة يفضل اختيار ستائر بدون كرنيش في الأعلى وتكون قصيرة في طولها، حتى لا تجعل السقف منخفضاً، والعكس تماماً إذا كان سقف الغرفة عالي ومساحة المنزل كبيرة في هذة الحالة يفضل اختيار ستائر ذو كرانيش عريضة في الأعلى وستائر طويلة ويمكن أن تتركها منسدلة من الجانبين أو تقوم بربطها على حسب تصميم النافذة والغرفة، ولكن حاذر أن تتخلى عن البساطة في تصميم الكرانيش.لة.

8- أيهما أفضل الطويلة أم القصيرة

Childs Bedroom Curtains on simple track WAFFLE Design Windows & doorsCurtains & drapes
WAFFLE Design

Childs Bedroom Curtains on simple track

WAFFLE Design
WAFFLE Design
WAFFLE Design

الكثير منا يحتار حول اختياره للستائر هل الأفضل الستائر الطويلة أم الستائر القصيرة، لكن دعني أخبرك أن لا يوجد أجابة مطلقة وصريحة على هذا السؤال، فسواء كانت الستائر طويلة أو قصيرة لكل منها مميزاتها واستخدامتها، واختيارها يكون على اساس تصميم الغرفة أولاً ونمطها وحسب ذوقك الشخصي وطول النوافذ في منزلك فعلى سبيل المثال النوافذ الطويلة تحتاج لستائر طويلة وحتماً.

9- طريقة التركيب

Blinds, Bloc Blinds Bloc Blinds
Bloc Blinds

Blinds

Bloc Blinds
Bloc Blinds
Bloc Blinds

أما طريقة التركيب فتختلف من ستارة لأخرى حسب طريقة الأستخدام، فهناك الستارة المثبتة التي لا تحتاج لحركة، وهناك الستائر المثبتة بحلقات وهي ستائر سهلة في تحريكها، وهناك الستائر التي تغلق وتفتح من أعلى لأسفل بواسطة شريط سحاب. لذلك تأكد من الطريقة الصحيحة لتركيب الستارة الخاصة بك.

10- للستائر الخفيفة رونق خاص

Dining Room Morph Interior Ltd غرفة السفرة Chair,orange,side table,timber floor,curtains
Morph Interior Ltd

Dining Room

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

للستائر الخفيفة دائما رقي وأناقة الخاصة، فسواء كنت تحتار بين اختيار ستائر خفيفة أو ثقيلة، فدعني أخبرك أن لكل منهم مميزات خاصة حسب خصائص الغرفة وتصميمها، فالستائر الخفيفة تضيف لك لمسة رقيقة على التصميم وتسمح بمرور الأضاءة الطبيعية إلى الغرفة بسهولة، لذلك تعتبر الخيار المثالي لغرف المعيشة والسفرة.

11- الستائر الثقيلة للمسة دفئ

Floreat Residence Moda Interiors غرفة المعيشة
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

وفيما يخص الستائر الثقيلة فبلا شك تلعب دوراً كبيراً في خلق تفاصيل الأناقة والدفئ على أي تصميم، بالأضافة إلى الخصوصية التي تضيفها على الغرفة، لذلك تعتبر الستائر الثقيلة المفضلة في غرف النوم.

12- انسجام كامل

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة sheer curtains,cushions,flowers,living room,coffee table
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

الستارة في مفهومها وأياً كان تصميمها فهي امتداد للغرفة وتفاصيلها وتعتبر المكملة لكافة التفاصيل في المنزل، لذلك يجب أن تكون متناسقة بشكل كبير وواضح مع تفاصيل الغرفة ويفضل أن تكون من نفس باليتة الألوان المستخدمة لضمان الانسجام الكامل.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: كيف تحافظ على رائحة حمامك جميلة دائما

الأسقف المعلقة جمال خاص في منزلك
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