نصائح ستعينك على اختيار خامات ستائر منزلك

الستارة في مفهومها وأياً كان تصميمها فهي امتداد للغرفة وتفاصيلها وتعتبر المكملة لكافة التفاصيل في المنزل، لذلك يجب أن تكون متناسقة بشكل كبير وواضح مع تفاصيل الغرفة ويفضل أن تكون من نفس باليتة الألوان المستخدمة لضمان الانسجام الكامل.

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