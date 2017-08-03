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البراغيث، بق الفراش وعث الغبار: الفرق بينهم وطرق الوقاية منها

Marwa Hasan Marwa Hasan
Peli Parquet Wood Serisi, Vezirköprü Orman Ürünleri Vezirköprü Orman Ürünleri HouseholdAccessories & decoration
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البراغيث، بق الفراش وعث الغبار كلها كائنات طفيلية، بعضها مرئي والآخر غير مرئي. يجب أن تتعلم الفروقات لتتمكن من الوقاية منها، وهذا ما سنعرفه في مقال اليوم.

البراغيث

homify BedroomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

هي عبارة عن طفيليات تتغذى على الإنسان والحيوانات ذات الدم الدافئ فتعتبرك البراغيث أو حيواناتك الأليفة كمضيف. أشهرها براغيث القطط والتي تتغذى على جلد الانسان والكلاب أيضاً. تتغذى البراغيث الكبيرة على الدم أما اليرقات فتتغذى على الدم الجاف.

تحتاج أجواء دافئة ورطبة لتكمل نموها وتتكاثر، وتنتقل من خلال القفز، فيمكنها أن تقفز بمقدار 18 – 20 سم رأسي، و30 – 40 أفقي.

​كيف يمكنك التخلص من البراغيث

Peli Parquet Wood Serisi, Vezirköprü Orman Ürünleri Vezirköprü Orman Ürünleri HouseholdAccessories & decoration
Vezirköprü Orman Ürünleri

Vezirköprü Orman Ürünleri
Vezirköprü Orman Ürünleri
Vezirköprü Orman Ürünleri

 يجب تجهيز كل الاسطح المشكوك في اصابتها بكنسها ومسحها مع اخراج ونقل الحيوانات الاليفة أو الطيور ومعالجتها إذا كانت مصابة، ثم رش المساحات والأرضيات والأثاث المصاب بالمبيد الحشري وتركه لمدة 6 ساعات ليجف ويعمل.

​الفرق بين عث الغبار و بق الفراش

Samples 3, Ercol Ercol BedroomBeds & headboards
Ercol

Samples 3

Ercol
Ercol
Ercol

عث الفراش وعث الغبار هي كائنات عضوية تسبب حساسية في الجلد وحكة، وغالباً ما يتم الخلط بينهم.

​عث الغبار

Bordados 100% a mano, Tienda de Costumbres Tienda de Costumbres BedroomTextiles
Tienda de Costumbres

Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres

هي كائنات تشبه العناكب ولكنها ميكروسكوبية، فلا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

​اين يمكنك أن تجد عث الغبار وعلى ماذا يتغذى؟

Concrete, wood and fire, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

يمكن وجودهم في الغرف المستخدمة بكثرة مثل غرف النوم والمطابخ. حيث تعيش على وتتغذى على خلايا الجلد الميت، فتفضل المساحات المبللة مثل السرير والوسادات بسبب امتصاصها للعرق.

طرق الوقاية من عث الغبار

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Pink
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

لمنع وتجنب وجود عث الغبار يجب غسل الأغطية والملايات بشكل منتظم، تنظيف الأسطح من الأتربة مع تغير الوسادات واللحاف بمعدل سنتين أو ثلاثة واستخدام حافظة للمرتبة.

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​بق الفراش

SS Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

SS Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

هي كائنات طفيلية ليلية لها 6 ارجل. لا تقفز لكنها تزحف على الأسطح. ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، على الرغم من حجمهم الصغير.

يمكنك اتباعهم والتأكد من وجودهم إذا وجدت بقع بنية صغيرة على الفراش والتي تمثل فضلات وبقايا هذا البق.

​اين يمكنك أن تجد بق الفراش وعلى ماذا يتغذى؟

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

غالباً ما يوجود في غرفة النوم، حيث تعيش في الشقوق الموجودة في أثاث غرفة النوم في السرير، ظهر السرير المرتبة والسجاد. تكون نشيطة طوال الليل وتنجذب لثاني اكسيد الكربون والدفئ الذي ينتجه الجسم النائم.

تتغذى على الدم بعض أجزاء الجسم المكشوفة مثل الأرجل الرقبة والأيدي، كما أنها تترك علامات في الجسم.

​كيف يمكنك الوقاية من بق الفراش

Home Renovation, Nieuwoudt Architects Nieuwoudt Architects غرفة نوم خشب Pink
Nieuwoudt Architects

Home Renovation

Nieuwoudt Architects
Nieuwoudt Architects
Nieuwoudt Architects

وجود بق الفراش فهو مرتبط بالأماكن المستخدمة بكثرة من أفراد مختلفين مثل الفنادق، يمكنك تجنبها باستخدام أغطية المرتبة، الوسادة والأغطية الخاصة بك حيث تعمل كمانع لوصول هذه الكائنات لجسمك.

​هل هذه الكائنات خطرة على صحة الانسان؟

The Dormy - Bedroom 2 Jigsaw Interior Architecture BedroomAccessories & decoration
Jigsaw Interior Architecture

The Dormy – Bedroom 2

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

لا يمكن لكلاً من عث الغبار وبق السرير نقل الأمراض لكن كلاهما معروف عنه التسبب في مشاكل في الجلد. لا يعض عث الغبار لكن الفضلات التي يتركها تسبب الحساسية والاكزيمات الجلدية، كما أنها تتسبب في العطس وجريان في الانف والتأثير على العين أيضاً.

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