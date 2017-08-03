البراغيث، بق الفراش وعث الغبار: الفرق بينهم وطرق الوقاية منها

هي عبارة عن طفيليات تتغذى على الإنسان والحيوانات ذات الدم الدافئ فتعتبرك البراغيث أو حيواناتك الأليفة كمضيف. أشهرها براغيث القطط والتي تتغذى على جلد الانسان والكلاب أيضاً. تتغذى البراغيث الكبيرة على الدم أما اليرقات فتتغذى على الدم الجاف.

تحتاج أجواء دافئة ورطبة لتكمل نموها وتتكاثر، وتنتقل من خلال القفز، فيمكنها أن تقفز بمقدار 18 – 20 سم رأسي، و30 – 40 أفقي.