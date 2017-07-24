7 أشياء يجب مراعاتها للحصول على غرفة ملابس رائعة

الكثير منا يتمنى الحصول على غرفة ملابس رائعة ومصممة بحرفية وبراعة، فهي إضافة مهمة لمنزلك حيث أنها تعطيه فخامة مهما كانت بسيطة، كما أن لها عدد من الفوائد. فعند تخزين الملابس في غرفة منفصلة فإنك تساهم في جعل غرفة النوم أكثر نظافة حيث أن الملابس تساهم في خلق فوضى في الغرفة كما أنها تساهم في تكون الأتربة الزائدة فإبعادها سيجعل غرفة النوم مساحة أصح.
هناك عدد من الأشياء الواجب مراعتها عند تصميم غرفة املابس الخاصة بك والتي سوف نعرضها في هذا المقال فتابعونا…
اول الأسئلة والتي يجب أن تسألها لنفسك قبل إختيار التصميم، هل تفضل طي الملابس أم تعليقها؟ هل لديك الكثير من الأحذية؟ الحقائب؟ الاكسسوارات؟ ما الذي تحتاجه للحصول على أكثر الأنظمة ترتيباً وتنظيماً والتي ستوفر وقتك في عملية الوصول لما تحتاج فيما بعد؟
عندما تصمم الخزانات بشكل ملائم لاستخدامك ومساحتك بالطبع ستدفع الكثير من الأموال، لكن هناك بعض الحلول التي توفر المرونة في التصميم فيمكنك تغير النظام فيما بعد وخاصة إذا كنت تعيش في منزل مؤجر، فتتيح لك تغير أماكن الأرفف أو تغير نظام التخزين في أي وقت.
عند إختيار الخزانة يجب أن تدمج بين الطرق المختلفة للتخزين والذي يوفر تنوع كما أنه يجعل السعر أفضل. إحرص أيضاً على إختيار خامة معقولة في الخزانات بالإضافة لتشطيب مناسب واكسسوارات ليست غالية.
كما ذكرنا من قبل فمن المهم خلق تنوع في طرق التخزين فالاكسسوارات يناسبها الأدراج أما الأرفف فيمكن استغلالها بمرونة أكبر، حيث يمكنك وضع صناديق او سلال بها لتخزين أي شئ بسيط. من المهم أيضاً البحث عن الطرق الجديدة لتعليق وتخزين الاكسسوارات والتي توفر الوقت والمساحة.
إذا لم يأتي منزلك بغرفة مخصصة كغرفة للملابس لا بأس، حيث أن هناك طرق إبداعية للحصول على غرفة ملابس واستقطاع جزء من غرفة النوم. يمكنك اقتطاع جزء من الغرفة بالطول أو عمل قاطوع بسيط لجعل الغرفة تتمتع بالخصوصية.
قم باستغلال أي مساحة مهدرة في منزلك للحصول على غرفة الملابس، قد تكون شرفة قديمة أو زاوية غير مستغلة في المنزل تحت السلم أو دور ميزانين لاستغلال الارتفاع الكبير في الغرفة يجب أن تكون مبدع في إختار المساحة واستغلالها بشكل مثالي.
من المهم الإهتمام بعنصر الإضاءة، فإذا اتيحت فرصة وجود إضاءة طبيعية فهذا يعد إختيار رائع أما إذا لم يكن ممكناً فيجب توزيع السبوتات في أنحاء الغرفة مهما كانت صغيرة وخاصة في الأماكن التي لا يصل لها الضوء يجب توفير على الأقل 5 مصادر للضوء بالإضافة لمقابس الكهرباء.
من المهم توفير مرآة بالقرب من غرفة الملابس فبالإضافة لشكلها الجميل فهي تتيح عملية وسهولة عند ارتداء الملابس. يمكنك وضع مرآة على الحائط، الخزانات أو بوضع مرآة أرضية حسب المساحة المتاحة لديك.