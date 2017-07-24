7 أشياء يجب مراعاتها للحصول على غرفة ملابس رائعة

الكثير منا يتمنى الحصول على غرفة ملابس رائعة ومصممة بحرفية وبراعة، فهي إضافة مهمة لمنزلك حيث أنها تعطيه فخامة مهما كانت بسيطة، كما أن لها عدد من الفوائد. فعند تخزين الملابس في غرفة منفصلة فإنك تساهم في جعل غرفة النوم أكثر نظافة حيث أن الملابس تساهم في خلق فوضى في الغرفة كما أنها تساهم في تكون الأتربة الزائدة فإبعادها سيجعل غرفة النوم مساحة أصح.

هناك عدد من الأشياء الواجب مراعتها عند تصميم غرفة املابس الخاصة بك والتي سوف نعرضها في هذا المقال فتابعونا…