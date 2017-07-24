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7 أشياء يجب مراعاتها للحصول على غرفة ملابس رائعة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس الخشب البلاستيك المركب Wood effect
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الكثير منا يتمنى الحصول على غرفة ملابس رائعة ومصممة بحرفية وبراعة، فهي إضافة مهمة لمنزلك حيث أنها تعطيه فخامة مهما كانت بسيطة، كما أن لها عدد من الفوائد. فعند تخزين الملابس في غرفة منفصلة فإنك تساهم في جعل غرفة النوم أكثر نظافة حيث أن الملابس تساهم في خلق فوضى في الغرفة كما أنها تساهم في تكون الأتربة الزائدة فإبعادها سيجعل غرفة النوم مساحة أصح.

هناك عدد من الأشياء الواجب مراعتها عند تصميم غرفة املابس الخاصة بك والتي سوف نعرضها في هذا المقال فتابعونا…

1.ما هو التصميم المناسب

homify غرفة الملابس خشب Beige
homify

homify
homify
homify

اول الأسئلة والتي يجب أن تسألها لنفسك قبل إختيار التصميم، هل تفضل طي الملابس أم تعليقها؟ هل لديك الكثير من الأحذية؟ الحقائب؟ الاكسسوارات؟ ما الذي تحتاجه للحصول على أكثر الأنظمة ترتيباً وتنظيماً والتي ستوفر وقتك في عملية الوصول لما تحتاج فيما بعد؟

2.هل تناسب الميزانية؟

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس الخشب البلاستيك المركب Wood effect
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

عندما تصمم الخزانات بشكل ملائم لاستخدامك ومساحتك بالطبع ستدفع الكثير من الأموال، لكن هناك بعض الحلول التي توفر المرونة في التصميم فيمكنك تغير النظام فيما بعد وخاصة إذا كنت تعيش في منزل مؤجر، فتتيح لك تغير أماكن الأرفف أو تغير نظام التخزين في أي وقت. 

عند إختيار الخزانة يجب أن تدمج بين الطرق المختلفة للتخزين والذي يوفر تنوع كما أنه يجعل السعر أفضل. إحرص أيضاً على إختيار خامة معقولة في الخزانات بالإضافة لتشطيب مناسب واكسسوارات ليست غالية.

3.استخدام طرق مختلفة للتخزين

Apartament 52 , BLUETARPAN BLUETARPAN غرفة الملابس الخشب البلاستيك المركب Wood effect
BLUETARPAN

BLUETARPAN
BLUETARPAN
BLUETARPAN

كما ذكرنا من قبل فمن المهم خلق تنوع في طرق التخزين فالاكسسوارات يناسبها الأدراج أما الأرفف فيمكن استغلالها بمرونة أكبر، حيث يمكنك وضع صناديق او سلال بها لتخزين أي شئ بسيط. من المهم أيضاً البحث عن الطرق الجديدة لتعليق وتخزين الاكسسوارات والتي توفر الوقت والمساحة.

4.لا يوجد حاجة لغرفة زائدة

Ankleidezimmer unterm Dach, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

إذا لم يأتي منزلك بغرفة مخصصة كغرفة للملابس لا بأس، حيث أن هناك طرق إبداعية للحصول على غرفة ملابس واستقطاع جزء من غرفة النوم. يمكنك اقتطاع جزء من الغرفة بالطول أو عمل قاطوع بسيط لجعل الغرفة تتمتع بالخصوصية.

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5.الاستفادة من المساحة بأفضل الطرق

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

 قم باستغلال أي مساحة مهدرة في منزلك للحصول على غرفة الملابس، قد تكون شرفة قديمة أو زاوية غير مستغلة في المنزل  تحت السلم  أو دور ميزانين لاستغلال الارتفاع الكبير في الغرفة يجب أن تكون مبدع في إختار المساحة واستغلالها بشكل مثالي.

6.توزيع الإضاءة

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة الملابس
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

من المهم الإهتمام بعنصر الإضاءة، فإذا اتيحت فرصة وجود إضاءة طبيعية فهذا يعد إختيار رائع أما إذا لم يكن ممكناً فيجب توزيع السبوتات في أنحاء الغرفة مهما كانت صغيرة وخاصة في الأماكن التي لا يصل لها الضوء يجب توفير على الأقل 5 مصادر للضوء بالإضافة لمقابس الكهرباء.

7.المرايا

dom na Jurze, BAK Architekci BAK Architekci غرفة الملابس
BAK Architekci

BAK Architekci
BAK Architekci
BAK Architekci

من المهم توفير مرآة بالقرب من غرفة الملابس فبالإضافة لشكلها الجميل فهي تتيح عملية وسهولة عند ارتداء الملابس. يمكنك وضع مرآة على الحائط، الخزانات أو بوضع مرآة أرضية حسب المساحة المتاحة لديك.

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