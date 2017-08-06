الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 طرق مختلفة لإضافة مساحة لتناول الطعام في المطبخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
Vivienda STO DOMINGO_Madrid 1#, Calizza Interiorismo Calizza Interiorismo مطبخ
Loading admin actions …

البعض يرى المطبخ مجرد مساحة للطبخ، الخبز وتجهيز الطعام ولكن هناك من يفضلون ربط تناول الطعام بالمطبخ، ويتمنون إذا كان هناك علاقة بين المطبخ وتناول الطعام أو يفضلوا تخصيص مساحة من المطبخ فقط لوضع طاولة لتناول الطعام.

تناول الطعام في المطبخ يوفر الكثير من المجهود في التنظيف وخاصة ف وجود أطفال كما أنه يضيف عنصر دفئ، حميمية وراحة في المنزل. فدعونا نتفق جميعنا أن تناول الطعام في المطبخ هو شئ عملي.

 اليوم جئنا لكم ببعض الأمثلة لتحقيق وجود مساحة طعام صغيرة في المطبخ بأفكار ابداعية رائعة، للحصول على مساحة لتناول الفطور أو توفير مساحة يمكن لأصدقاءك الجلوس فيها في أثناء إعدادك للطعام.

1.طاولة أنيقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا المطبخ الأنيق تم إضافة طاولة بسيطة مع كراسي غير متشابهه لتكون مساحة انيقة وعملية لتناول الطعام في المطبخ.

2.بار الركن

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design مطبخ
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

في هذه المساحة تم توفير مساحة بار في ركن جزيرة المطبخ مع رفع السطح وتغير خامته  للخشب للحصول على مساحة مميزة.

3.اثنين في واحد

Ferienhaus in Schweden, Bohemian Nordic Interior Bohemian Nordic Interior مطبخ
Bohemian Nordic Interior

Bohemian Nordic Interior
Bohemian Nordic Interior
Bohemian Nordic Interior

أحياناً يحالفنا الحظ لوضع كلاً من الغرفتين في مساحة واحدة، فإذا كان لديك المساحة الكافية قم بدمخ الغرفتين بشكل ابداعي مثل هذا المثال.

4.جزيرة بطاولة

Träume müssen bezahlbar sein, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخ
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

مثال آخر لاستغلال الجزيرة حيث تم اقتطاع جزء منها لتكون طاولة ينتفع بها من الناحتين مع وجود كراسي عالية ذات ظهر مريح.

للمزيد من الأفكار: 7 تصاميم لجزيرة المطبخ ولكن بالأبيض!

5.​فاصل ومساحة لتناول الطعام

Ein Haus für das perfekte Wohnglück!, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH مطبخ
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

هنا تم الاستفادة من المساحة المشتركة بين المطبخ وغرفة الاستقبال لتكون مساحة لتناول الطعام مع وجود كراسي بسيطة بدون خلق ازدحام في المساحة.

6.​مطبخ مفتوح

Mieszkanie Młodej Pary, Q2Design Q2Design مطبخ
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

إضافة طاولة طعام للمطبخ يكون أسهل في حالة المطابخ المفتوحة،فهنا وقع الإختيار على طاولة مستديرة بسيطة تقع في ركن المطبخ ولا تسبب ازدحام للمساحة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.​طاولة على الحائط

Um apartamento de Princesa, alma portuguesa alma portuguesa مطبخ
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

أما في المساحات المحدودة بوجود الحوائط، فيكون من الحكمة استخدام طاولات مربعة أو مستطيلة بها. مع توفير كراسي لا تأخذ الكثير من امساحة مثل هذا المثال والتي تم استخدام البنش فيه مع كراسي بسيطة التصميم.

8.​مد سطح العمل

W9 | Eclectic Industrialism Davonport مطبخ خشب Grey
Davonport

W9 | Eclectic Industrialism

Davonport
Davonport
Davonport

هنا تم مد سطح العمل الخشبي لتوفير مساحة لتناول الطعام لكن يمكن استخدامها أيضاً لاعداد الطعام. السطح فارغ من الأسفل مما يتيح فرصة لوضع الكراسي بدون خلق إزدحام.

9.​إضافة عملية

Vivienda STO DOMINGO_Madrid 1#, Calizza Interiorismo Calizza Interiorismo مطبخ
Calizza Interiorismo

Calizza Interiorismo
Calizza Interiorismo
Calizza Interiorismo

أما في هذا المثال فقد تم إضافة ركن بسيط متصل بسطح عمل المطبخ ليشكل طاولة بسيطة وعملية مع إضافة كرسيين مريحين.

10.​تداخل

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd مطبخ
Flairlight Designs Ltd

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

في هذا المثال تم عمل المطبخ على شكل حرف L مع استغلال الركنة المتكونة للحصول على مساحة سفرة لا مثيل لها في الفخامة والعملية، كما أنها تتسع للكثير من أفراد الأسرة

أفكار لتصميم غرفة نوم هادئة ومريحة
أي من هذه الأمثلة أعجبك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً