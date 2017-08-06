10 طرق مختلفة لإضافة مساحة لتناول الطعام في المطبخ

البعض يرى المطبخ مجرد مساحة للطبخ، الخبز وتجهيز الطعام ولكن هناك من يفضلون ربط تناول الطعام بالمطبخ، ويتمنون إذا كان هناك علاقة بين المطبخ وتناول الطعام أو يفضلوا تخصيص مساحة من المطبخ فقط لوضع طاولة لتناول الطعام.

تناول الطعام في المطبخ يوفر الكثير من المجهود في التنظيف وخاصة ف وجود أطفال كما أنه يضيف عنصر دفئ، حميمية وراحة في المنزل. فدعونا نتفق جميعنا أن تناول الطعام في المطبخ هو شئ عملي.

اليوم جئنا لكم ببعض الأمثلة لتحقيق وجود مساحة طعام صغيرة في المطبخ بأفكار ابداعية رائعة، للحصول على مساحة لتناول الفطور أو توفير مساحة يمكن لأصدقاءك الجلوس فيها في أثناء إعدادك للطعام.