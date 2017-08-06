10 طرق مختلفة لإضافة مساحة لتناول الطعام في المطبخ

البعض يرى المطبخ مجرد مساحة للطبخ، الخبز وتجهيز الطعام ولكن هناك من يفضلون ربط تناول الطعام بالمطبخ، ويتمنون إذا كان هناك علاقة بين المطبخ وتناول الطعام أو يفضلوا تخصيص مساحة من المطبخ فقط لوضع طاولة لتناول الطعام.
تناول الطعام في المطبخ يوفر الكثير من المجهود في التنظيف وخاصة ف وجود أطفال كما أنه يضيف عنصر دفئ، حميمية وراحة في المنزل. فدعونا نتفق جميعنا أن تناول الطعام في المطبخ هو شئ عملي.
اليوم جئنا لكم ببعض الأمثلة لتحقيق وجود مساحة طعام صغيرة في المطبخ بأفكار ابداعية رائعة، للحصول على مساحة لتناول الفطور أو توفير مساحة يمكن لأصدقاءك الجلوس فيها في أثناء إعدادك للطعام.
في هذا المطبخ الأنيق تم إضافة طاولة بسيطة مع كراسي غير متشابهه لتكون مساحة انيقة وعملية لتناول الطعام في المطبخ.
في هذه المساحة تم توفير مساحة بار في ركن جزيرة المطبخ مع رفع السطح وتغير خامته للخشب للحصول على مساحة مميزة.
أحياناً يحالفنا الحظ لوضع كلاً من الغرفتين في مساحة واحدة، فإذا كان لديك المساحة الكافية قم بدمخ الغرفتين بشكل ابداعي مثل هذا المثال.
مثال آخر لاستغلال الجزيرة حيث تم اقتطاع جزء منها لتكون طاولة ينتفع بها من الناحتين مع وجود كراسي عالية ذات ظهر مريح.
للمزيد من الأفكار: 7 تصاميم لجزيرة المطبخ ولكن بالأبيض!
هنا تم الاستفادة من المساحة المشتركة بين المطبخ وغرفة الاستقبال لتكون مساحة لتناول الطعام مع وجود كراسي بسيطة بدون خلق ازدحام في المساحة.
إضافة طاولة طعام للمطبخ يكون أسهل في حالة المطابخ المفتوحة،فهنا وقع الإختيار على طاولة مستديرة بسيطة تقع في ركن المطبخ ولا تسبب ازدحام للمساحة.
أما في المساحات المحدودة بوجود الحوائط، فيكون من الحكمة استخدام طاولات مربعة أو مستطيلة بها. مع توفير كراسي لا تأخذ الكثير من امساحة مثل هذا المثال والتي تم استخدام البنش فيه مع كراسي بسيطة التصميم.
هنا تم مد سطح العمل الخشبي لتوفير مساحة لتناول الطعام لكن يمكن استخدامها أيضاً لاعداد الطعام. السطح فارغ من الأسفل مما يتيح فرصة لوضع الكراسي بدون خلق إزدحام.
أما في هذا المثال فقد تم إضافة ركن بسيط متصل بسطح عمل المطبخ ليشكل طاولة بسيطة وعملية مع إضافة كرسيين مريحين.
في هذا المثال تم عمل المطبخ على شكل حرف L مع استغلال الركنة المتكونة للحصول على مساحة سفرة لا مثيل لها في الفخامة والعملية، كما أنها تتسع للكثير من أفراد الأسرة