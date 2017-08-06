12 تصميم لمساحة دوش مبهرة

لا يوجد شئ مؤثر أكثر من الحصول على دوش سريع ومنعش في بداية اليوم. فتصميم مساحة الدوش الخاصة بك تساهم في جودة يومك والتي تؤثر على حياتك بالتبعية.
فالدوش الأنيق والمصمم بشكل منظم، وإذا كانت مساحة الدوش مجهزة بفاصل لمنع تسرب المياة، مع وجود الحنفية المناسبة، الاكسسوارات من أرفف وغيره، كلها عوامل تساهم في جعل الدوش اليومي أفضل وأسرع كما أنها تجعل من عملية تنظيف جسدك أسهل.
جئنا لكم اليوم ب 12 تصميم رائع لمساحة الدوش والذي سيقنعك بالتخلي عن مساحة البانيو نهائياً واستبدالها بمساحة أصغر للدوش بتصاميم وأفكار رائعة.
هنا تم تخصيص مساحة الدوش بتجليد الحائط بالحجارة بلون بني أنيق يتباين مع باقي تصميم الحمام البسيط والنتيجة حمام مريح وأنيق.
نرى هنا أن الموزايك هو بطل هذا الحمام فقد تم تشطيب كلاً من الأرضية والحائط به. في هذا الحمام تم إضافة كابينة زجاجية بشكل ربع دائرة لتكون مساحة للدوش وتكمل أناقة الحمام بدون خلق إزدحام بصري.
أما في هذا الحمام فقد كانت مساحة الدوش بؤرة بصرية مسيطرة على الحمام ذو طراز مودرن. من خلال لمسات مودرن وتفاصيل مبهرة وفاخرة. بداية من الأرضية الخشبية والحائط ذو اللون الرمادي الداكن والذي يستند عليه الدوش.
هنا وقع الاختيار على الطراز الانتقائي من خلال اللمسات البسيطة للحمام، فالدوش مكون من حوض قدم بسيط، ستارة أنيقة، ووحدة دوش عتيقة.
في هذا التصميم تم إضافة خامة مختلفة لحائط الدوش ليكون بؤرة بصرية. هذه الخامة مزجت بين الحجارة والحصى في تصميم أنيق ومميز أجواء طبيعية تجعلك تشعر أنك تستحم في شلال.
أما هنا فقد تم تجليد الحمام بالكامل بألواح الأخشاب ماعدا مساحة الدوش والتي تم تجليدها بخامة سيراميك مقاومة للمياة. أيضاً تم الاهتمام بوجود مساحة جلوس مع وجود رف مدمج لوضع منتجات التنظيف المختلفة وتجنب حدوث حوادث ومشاكل.
مثال آخر لفصل المساحات، حيث يعطي هذا التصميم توازن بين المساحات والمتمثل في استخدام الخامات وإختيار الألوان والنتيجة تصميم أنيق ومريح.
هذا الإطار أضاف لعنصر الأمان حيث ميز الحاجز الزجاحي والذي بدونه قد يحدث اصطدام بالزجاج الشفاف وخاصة إذا كان شديد النظافة.
هنا وقع الإختيار على الزجاج الملون والذي يعطي خصوصية لمساحة الدوش كما يضيف للحمام أناقة مع وجود الرخام الداكن.
في هذا الحمام العتيق تم عمل كابينة ذات طراز كلاسيكي للدوش ولكن بمواصفات حديثة، حيث تم إضافة رف مدمج بالإضافة لتفاصيل أخرى عملية مثل وجود مقعد مع الحفاظ على عامل الأمن والخصوصية.
هذا التصميم البسيط يعطيك فكرة أخرى لتميز حائط الدوش بلمسات مميزة باستخدام البلاطات المنقوشة الملونة، للمسة سريعة وأنيقة.
تم إضافة حائط فاصل للدوش في هذا التصميم على الرغم صغر المساحة مع الحفاظ على نفس الخامة التي تكسي الحوائط للحصول على بساطة وعملية مع وجود خصوصية.