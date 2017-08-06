12 تصميم لمساحة دوش مبهرة

لا يوجد شئ مؤثر أكثر من الحصول على دوش سريع ومنعش في بداية اليوم. فتصميم مساحة الدوش الخاصة بك تساهم في جودة يومك والتي تؤثر على حياتك بالتبعية.

فالدوش الأنيق والمصمم بشكل منظم، وإذا كانت مساحة الدوش مجهزة بفاصل لمنع تسرب المياة، مع وجود الحنفية المناسبة، الاكسسوارات من أرفف وغيره، كلها عوامل تساهم في جعل الدوش اليومي أفضل وأسرع كما أنها تجعل من عملية تنظيف جسدك أسهل.

جئنا لكم اليوم ب 12 تصميم رائع لمساحة الدوش والذي سيقنعك بالتخلي عن مساحة البانيو نهائياً واستبدالها بمساحة أصغر للدوش بتصاميم وأفكار رائعة.