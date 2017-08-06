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12 تصميم لمساحة دوش مبهرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify BathroomBathtubs & showers
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لا يوجد شئ مؤثر أكثر من الحصول على دوش سريع ومنعش في بداية اليوم. فتصميم مساحة الدوش الخاصة بك تساهم في جودة يومك والتي تؤثر على حياتك بالتبعية.

فالدوش الأنيق والمصمم بشكل منظم، وإذا كانت مساحة الدوش مجهزة بفاصل لمنع تسرب المياة، مع وجود الحنفية المناسبة، الاكسسوارات من أرفف وغيره، كلها عوامل تساهم في جعل الدوش اليومي أفضل وأسرع كما أنها تجعل من عملية تنظيف جسدك أسهل.

جئنا لكم اليوم ب 12 تصميم رائع لمساحة الدوش والذي سيقنعك بالتخلي عن مساحة البانيو نهائياً واستبدالها بمساحة أصغر للدوش بتصاميم وأفكار رائعة.

1.حجارة

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

هنا تم تخصيص مساحة الدوش بتجليد الحائط بالحجارة بلون بني أنيق يتباين مع باقي تصميم الحمام البسيط والنتيجة حمام مريح وأنيق.

2.موزايك

Sottotetti Corso Garibaldi, Napoli, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

نرى هنا أن الموزايك هو بطل هذا الحمام فقد تم تشطيب كلاً من الأرضية والحائط به. في هذا الحمام تم إضافة كابينة زجاجية بشكل ربع دائرة لتكون مساحة للدوش وتكمل أناقة الحمام بدون خلق إزدحام بصري.

3.بؤرة بصرية

Box doccia curvi, SILVERPLAT SILVERPLAT BathroomBathtubs & showers
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

أما في هذا الحمام فقد كانت مساحة الدوش بؤرة بصرية مسيطرة على الحمام ذو طراز مودرن. من خلال لمسات مودرن وتفاصيل مبهرة وفاخرة. بداية من الأرضية الخشبية والحائط ذو اللون الرمادي الداكن والذي يستند عليه الدوش.

4.تصميم ريترو

Collezione 2010, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN حمام
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

هنا وقع الاختيار على الطراز الانتقائي من خلال اللمسات البسيطة للحمام، فالدوش مكون من حوض قدم بسيط، ستارة أنيقة، ووحدة دوش عتيقة.

5.من الطبيعة

Malibu Decor by Erika Winters Inc. Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

في هذا التصميم تم إضافة خامة مختلفة لحائط الدوش ليكون بؤرة بصرية. هذه الخامة مزجت بين الحجارة والحصى في تصميم أنيق ومميز أجواء طبيعية تجعلك تشعر أنك تستحم في شلال.

6.سيراميك مع الخشب

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

أما هنا فقد تم تجليد الحمام بالكامل بألواح الأخشاب ماعدا مساحة الدوش والتي تم تجليدها بخامة سيراميك مقاومة للمياة. أيضاً تم الاهتمام بوجود مساحة جلوس مع وجود رف مدمج لوضع منتجات التنظيف المختلفة وتجنب حدوث حوادث ومشاكل.

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7.تصميم مبهر

Casa Jardines, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño حمام سيراميك White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

مثال آخر لفصل المساحات، حيث يعطي هذا التصميم توازن بين المساحات والمتمثل في استخدام الخامات وإختيار الألوان والنتيجة تصميم أنيق ومريح.

8.إطار للأمان

BlossomVale , Space Atelier Pte Ltd Space Atelier Pte Ltd حمام
Space Atelier Pte Ltd

BlossomVale

Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd

هذا الإطار أضاف لعنصر الأمان حيث ميز الحاجز الزجاحي والذي بدونه قد يحدث اصطدام بالزجاج الشفاف وخاصة إذا كان شديد النظافة.

9.زجاج ملون

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

هنا وقع الإختيار على الزجاج الملون والذي يعطي خصوصية لمساحة الدوش كما يضيف للحمام أناقة مع وجود الرخام الداكن.

10.كلاسيك

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

في هذا الحمام العتيق تم عمل كابينة ذات طراز كلاسيكي للدوش ولكن بمواصفات حديثة، حيث تم إضافة رف مدمج بالإضافة لتفاصيل أخرى عملية مثل وجود مقعد مع الحفاظ على عامل الأمن والخصوصية.

11.بلاط منقوش

Salle de bains et carreaux ciment bleus, Pixcity Pixcity BathroomBathtubs & showers
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

هذا التصميم البسيط يعطيك فكرة أخرى لتميز حائط الدوش بلمسات مميزة باستخدام البلاطات المنقوشة الملونة، للمسة سريعة وأنيقة.

12.حائط فاصل

Full renovation on Trinity Road, London, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

Full renovation on Trinity Road, London

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

تم إضافة حائط  فاصل للدوش في هذا التصميم على الرغم صغر المساحة مع الحفاظ على نفس الخامة التي تكسي الحوائط للحصول على بساطة وعملية مع وجود خصوصية.

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