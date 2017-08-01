الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

حلول عملية للمطبخ الصغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
3 BHK Flat Decoration At Avidipta Apartment, Kolkata EM Bypass., Creazione Interiors Creazione Interiors مطبخ
Loading admin actions …

المطبخ أحد المساحات المعيشية الأكثر استخدامًا في المنزل، وتثر فيه المساحة بشكل كبير، حتى أن البعض قد يتمنى الحصول على مطبخ أكبر من غرفة النوم حتى يتحرك بأريحية ويخزن كل الأدوات التي يتمنى اقتنائها دون فوضى أو تقييد.

لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فليس كل ما يتمناه المرأ يحظى به، ووسط الأزمة الاقتصادية والكثافة السكانية المتزايدة، أصبحت مساحات المنازل تتقلص أكثر فأكثر، والمطبخ يكون أول الغرف المتأثرة. لأننا في هوميفاي نتمنى أن تحصل على منزل أحلامك، وتستمتع بكل زاوية وركن فيه،

أتينا لك اليوم بـ 10 حلول عملية للتغلب على ضيق مساحة المطبخ، والحصول على تصميم أنيق ومريح في الوقت ذاته. تعرف عليهم معنا!

1. استغلال المساحة العمودية بدلاً من الأفقية

3 BHK Flat Decoration At Avidipta Apartment, Kolkata EM Bypass., Creazione Interiors Creazione Interiors مطبخ
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

إن كان مطبخك يفتقر إلى المساحة الأفقية، يمكنك اللجوء إلى المساحة العمودية التي تمنحك فرصة ذهبية للحصول على أكبر قدر من الخزائن لمطبخ نظيف ومرتب ويتسع لكل ما تحتاج إليه.

2. لا تتمسك بالموقد الخماسي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

منذ ظهور الموقد خماسي الشعلة، لم يعد هناك أحد يريد التنازل عنه، اتباعًا لمبدأ اقتناء الاحدث والأكبر والأغلى، ولكن في الحقيقة الأمر لا يتعلق بكل ذلك، بل يتعلق بالوظيفية، والراحة، والأناقة، فهل انت مستعد لخسارة أناقة مطبخك من أجل خمس شعلات قد لا تحتاج سوى ثلاث فقط منهم؟!

اختر الموقد الذي يناسب احتياجاتك ومساحة مطبخك للاحتفاظ بقدر من الفضاء المريح!

3. الاعتماد على الألوان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تنسيق الألوان وحسن اختيارها أحد الأدوات السحرية القادرة على تحويل المساحة الصغيرة إلى مساحة أكثر اتساعًا. يمكنك تحقيق ذلك من خلال اختيار أرضية المطبخ والدواليب والسقف بألوان متقاربة،.

4. تكثيف الإضاءة الصناعي

Soft Loft, Q2Design Q2Design مطبخ
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

الإضاءة أيضًا وسيلة جيدة للحصول على مطبخ أكثر اتساعًا وإشراقة، ليس فقط من خلال وجود مصدر ضوء طبيعي، ولكن أيضًا من خلال زيادة مصادر الإضاءة الكهربائية المركزة والعامة داخل المطبخ.

5. استخدام الألوان الفاتحة

Deep blue emotion, Design Evolution Design Evolution مطبخ
Design Evolution

Design Evolution
Design Evolution
Design Evolution

حتى وإن كنت من عشاق النغمات اللونية الداكنة، عليك اعتماد بالتة من النغمات الفاتحة قدر الإمكان في المطبخ، وتجنب تلك القاتمة لأنها ستزيد من الشعور بالضيق، يمكنك استخدام الاكسسوارات باللون الداكن الذي تفضله إن أردت.

6. قطع اثاث ذكية

homify مطبخ ذو قطع مدمجة خشب White
homify

homify
homify
homify

قطع الأثاث المزدوجة الاستخدامات والقابلة للطي هي السلاح الأقوى عندما يتعلق الأمر بالمساحات الضيقة، لذا يمكنك استخدام طاولة جانبية قابلة للطي، لتمنح مزيد من المساحة للعمل، وأيضًا تمنحك فرصة تناول إفطار طازج داخل المطبخ.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. منفذ في الجدار

casa ciocastias, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta غرفة السفرة
laura zilinski arquitecta

laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

منافذ الجدار وسيلة أخرى للحصول على تأثير بصري أكثر اتساعًا في المطبخ، حيث يمكنك تصميم منفذ في الجدار يطل على غرفة المعيشة وربما الحديقة، ويفضل أن يكون بعرض الجدار كما في هذا التصميم!

8. ماذا عن منفذ وهمي؟!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كان هيكل البمنزل لا يسمح بفتح منفذ في الجدار فلا مشكلة، يمكنك رسم نافذة وهمية على الجدار واستخدام أسلوب الـ 3D لرسم مشهد حديقة أو إطلالة خارجية بداخل تلك النافذة للحصول على العمق والتاثير الذي تريد.

9. استغلال الأركان والزوايا

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عادة ما تكون هناك زوايا وأركان ومساحات صغيرة مهدرة في المطبخ، اعتقادًا منا أنها غير مفيدة، ولكن في الحقيقة الأفكار المبتكرة تمكنك من استغلال كل شبر من منزلك بعملية ووظيفية تامة، فقط عليك تحديد احتياجاتك والتفكير خارج الصندوق لتحقيقها.

10. جزيرة المطبخ

Cocina melamina Vison y Ceniza, Cesaro Cesaro مطبخ
Cesaro

Cesaro
Cesaro
Cesaro

منضدة مركز المطبخ أو جزيرة المطبخ حلم يتمنى تحقيقه الكثيرين في تصميم منازلهم، ولكن ضيق المساحة يحول دون ذلك، إلا أن الإبداع جعل من هذا الأمر ممكنًا من خلال استخدام الكاونتر المتنقل والذي يمكن أن يكون أحد أجزاء مطبخك الأساسية، لتقوم بنقله إلى المنتصف وقتما تحتاج إلى ذلك، إضافة إلى أنه يوفر مساحة تخزينية وظيفية للغاية.

لمزيد من الأفكار والتصميمات الملهمة للمطابخ الصغيرة، تفضل بقراءة المقال التالي، 12 تصميم لمطابخ صغيرة تتمتع بأجواء ساحرة

23 نصيحة مهمة قبل أن تجدد بيتك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً