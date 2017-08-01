حلول عملية للمطبخ الصغير

المطبخ أحد المساحات المعيشية الأكثر استخدامًا في المنزل، وتثر فيه المساحة بشكل كبير، حتى أن البعض قد يتمنى الحصول على مطبخ أكبر من غرفة النوم حتى يتحرك بأريحية ويخزن كل الأدوات التي يتمنى اقتنائها دون فوضى أو تقييد.
لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فليس كل ما يتمناه المرأ يحظى به، ووسط الأزمة الاقتصادية والكثافة السكانية المتزايدة، أصبحت مساحات المنازل تتقلص أكثر فأكثر، والمطبخ يكون أول الغرف المتأثرة. لأننا في هوميفاي نتمنى أن تحصل على منزل أحلامك، وتستمتع بكل زاوية وركن فيه،
أتينا لك اليوم بـ 10 حلول عملية للتغلب على ضيق مساحة المطبخ، والحصول على تصميم أنيق ومريح في الوقت ذاته. تعرف عليهم معنا!
إن كان مطبخك يفتقر إلى المساحة الأفقية، يمكنك اللجوء إلى المساحة العمودية التي تمنحك فرصة ذهبية للحصول على أكبر قدر من الخزائن لمطبخ نظيف ومرتب ويتسع لكل ما تحتاج إليه.
منذ ظهور الموقد خماسي الشعلة، لم يعد هناك أحد يريد التنازل عنه، اتباعًا لمبدأ اقتناء الاحدث والأكبر والأغلى، ولكن في الحقيقة الأمر لا يتعلق بكل ذلك، بل يتعلق بالوظيفية، والراحة، والأناقة، فهل انت مستعد لخسارة أناقة مطبخك من أجل خمس شعلات قد لا تحتاج سوى ثلاث فقط منهم؟!
اختر الموقد الذي يناسب احتياجاتك ومساحة مطبخك للاحتفاظ بقدر من الفضاء المريح!
تنسيق الألوان وحسن اختيارها أحد الأدوات السحرية القادرة على تحويل المساحة الصغيرة إلى مساحة أكثر اتساعًا. يمكنك تحقيق ذلك من خلال اختيار أرضية المطبخ والدواليب والسقف بألوان متقاربة،.
الإضاءة أيضًا وسيلة جيدة للحصول على مطبخ أكثر اتساعًا وإشراقة، ليس فقط من خلال وجود مصدر ضوء طبيعي، ولكن أيضًا من خلال زيادة مصادر الإضاءة الكهربائية المركزة والعامة داخل المطبخ.
حتى وإن كنت من عشاق النغمات اللونية الداكنة، عليك اعتماد بالتة من النغمات الفاتحة قدر الإمكان في المطبخ، وتجنب تلك القاتمة لأنها ستزيد من الشعور بالضيق، يمكنك استخدام الاكسسوارات باللون الداكن الذي تفضله إن أردت.
قطع الأثاث المزدوجة الاستخدامات والقابلة للطي هي السلاح الأقوى عندما يتعلق الأمر بالمساحات الضيقة، لذا يمكنك استخدام طاولة جانبية قابلة للطي، لتمنح مزيد من المساحة للعمل، وأيضًا تمنحك فرصة تناول إفطار طازج داخل المطبخ.
منافذ الجدار وسيلة أخرى للحصول على تأثير بصري أكثر اتساعًا في المطبخ، حيث يمكنك تصميم منفذ في الجدار يطل على غرفة المعيشة وربما الحديقة، ويفضل أن يكون بعرض الجدار كما في هذا التصميم!
إن كان هيكل البمنزل لا يسمح بفتح منفذ في الجدار فلا مشكلة، يمكنك رسم نافذة وهمية على الجدار واستخدام أسلوب الـ 3D لرسم مشهد حديقة أو إطلالة خارجية بداخل تلك النافذة للحصول على العمق والتاثير الذي تريد.
عادة ما تكون هناك زوايا وأركان ومساحات صغيرة مهدرة في المطبخ، اعتقادًا منا أنها غير مفيدة، ولكن في الحقيقة الأفكار المبتكرة تمكنك من استغلال كل شبر من منزلك بعملية ووظيفية تامة، فقط عليك تحديد احتياجاتك والتفكير خارج الصندوق لتحقيقها.
منضدة مركز المطبخ أو جزيرة المطبخ حلم يتمنى تحقيقه الكثيرين في تصميم منازلهم، ولكن ضيق المساحة يحول دون ذلك، إلا أن الإبداع جعل من هذا الأمر ممكنًا من خلال استخدام الكاونتر المتنقل والذي يمكن أن يكون أحد أجزاء مطبخك الأساسية، لتقوم بنقله إلى المنتصف وقتما تحتاج إلى ذلك، إضافة إلى أنه يوفر مساحة تخزينية وظيفية للغاية.
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