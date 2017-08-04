سحر الأسود والرمادي في منزل عصري مُلهم

مزيج الأسود والرمادي مع بالتة النغمات الفاتحة المحايدة، يتمتع بسحر لا يقاوم، قادر على تحويل أية مساحة إلى قطعة من معزوفة موسيقية أو لوحة فنية تستحق التأمل، خاصة عندما يتلألأ هذا المزيج تحت إضاءات موزعة بدقة وبراعة.

ندعوكم اليوم في هوميفاي، لمشاركتنا في جولة ساحرة، داخل أرجاء منزل عصري جذاب، يتمتع بمزيج لوني مبهر، ولمسات ديكورية مُلهمة ستتمنون الحصول على مثلها بل ستسعون إلى تطبيقها في منازلكم بكل تأكيد.

شاركونا جولتنا واستمتعوا بلمسات خبراء design studio 98