الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

سحر الأسود والرمادي في منزل عصري مُلهم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify مطبخ
Loading admin actions …

مزيج الأسود والرمادي مع بالتة النغمات الفاتحة المحايدة، يتمتع بسحر لا يقاوم، قادر على تحويل أية مساحة إلى قطعة من معزوفة موسيقية أو لوحة فنية تستحق التأمل، خاصة عندما يتلألأ هذا المزيج تحت إضاءات موزعة بدقة وبراعة.

ندعوكم اليوم في هوميفاي، لمشاركتنا في جولة ساحرة، داخل أرجاء منزل عصري جذاب، يتمتع بمزيج لوني مبهر، ولمسات ديكورية مُلهمة ستتمنون الحصول على مثلها بل ستسعون إلى تطبيقها في منازلكم بكل تأكيد.

شاركونا جولتنا واستمتعوا بلمسات خبراء design studio 98

مدخل أنيق مع كل قطع الاثاث التي قد تحتاج إليها فور دخولك المنزل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

اللون الأبيض مع المرايا والثريا المتدلية من السقف يصنعون إشراقة قوية وجذابة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

خزانة صغيرة لترتيب الأحذية واستخدام سطحها لوضع البريد والمحفظة والمفاتيح

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الأرض الرخامية السوداء ترحب بالزائرين بفخامة مبهرة وتشوقهم لرؤية باقي المنزل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الإضاءات على الجدار الأيسر واللوحات على الجدار الأيمن يصنعون ممرًا غير مملًا

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

داخل المنزل نجد مساحة مفتوحة جمعت البيئات المعيشية مع فاصل انيق

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة معيشة مع مزيج لوني جذاب حيث الرمادي اللون الأساسي وسط لوحة فنية مبهرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

السجاد مع الزخارف الهندسية يصنع تناسقًا جذابًا بين ألوان الأريكة والمنضدة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

فاصل مميز يفصل بين المناطق المعيشية دون التسبب في ضيق المساحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تم دمج غرفة السفرة والمطبخ معًا بدون فاصل مرئي للاستمتاع بوجبة طازجة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

طاولة الطعام الخشبية تتمتع بتصميم بسيط مع كراسي فاخرة ومريحة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الطبيعية المتسللة من خلف الستائر الخفيفة تجعل من تلك الطاولة مساحة مُشرقة ومريحة لتناول الطعام

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

داخل الحمام يمكنكم رؤية المزيج الرائع للاسود والرمادي الذي حدثناكم عنه!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تزين الجدار خلف المرآة بفسيفساء من الاسود والرمادي في لوحة رائعة متلألأة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تزين الحمام بالكثير من الديكورات البسيطة والفاخرة.. تأمل الإطارات فوق المرحاض والمصابيح على جانبي المرآة!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

منطقة البانيو تتمتع بجمال ساحر بمزج الأبيض والأسود والفسيفساء المزين للجدار

homify حمام
homify

homify
homify
homify

التفاصيل النحاسية في الدوش وإطار المرى وفواصل الباب الزجاجي.. أنيقة جذابة ومميزة!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يقودنا ممر مزين بمزهرات طويلة مع الكثير من الورود إلى غرفة النوم

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم تتمتع بأجواء هادئة ومُشرقة لاسترخاء مثالي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

مفروشات السرير تتناغم مع الستار وألوان الجدران في تناسق بصري جذاب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تزين الجدار خلف السرير بالمرايا والإضاءات بطريقة مبتكرة وانيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أمام السرير وضعت طاولة أنيقة مع تلفاز مثبت في الجدار لركن ميديا صغير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم التسريحة بسيط مع بوف دائري صغير واجواء خاصة من الإطارات الانيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حمام صغير ولكن مشرق بفضل النغمات الفاتحة مع الإضاءة والتقسيم المثالي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الإطارات أعلى المرحاض تُضفي لمسة أنيقة وتبرز جمال السيراميك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ركن خاص للغسيل مع مجموعة من الأرفف وضعت أسفلها الغسالة وغلى جانبها باسكت الغسيل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

شرفة مغلقة للاستفادة بركن للدراسة أو العمل

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة أطفال بمزيج الوردي والرمادي وإشراقة حيوية

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الخزانات والالعاب المزينة لسطح المنضدة مع البوف والسجادة الناعمة.. تفاصيل مميزة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

النوافذ التي تحتل الجدار تمنح الغرفة إشراقة قوية منعشة وحيوية

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

اللون الوردي مع البلالين والحروف والألعاب الدران تمنح الغرفة أجواء طفولية لطيفة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لمزيد من تصميمات المنازل الملهمة، تفضل بقراءة المجال التالي، منزل عائلي ينبض بالكلاسيكية والفخامة الحديثة

نصائح لتبريد المنزل بطريقة طبيعية في فصل الصيف

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً