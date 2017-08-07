مزيج من الكلاسيكية والعصرية داخل منزل عمره 97 عامًا

أن تجمع بين أناقة الكلاسيكية الراقة، وجاذبية العصرية المبهرة هو أمر يتمناه الكثيرون، ولكنه يحتاج إلى الكثير من الدقة والحظر في اختيار كل تفصيلة في ديكورات واثاث وألوان المنزل، حتى يتحقق المزج دون تنافر أو صدام.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة للاستمتاع بالمزج بين الكلاسيكية والعصرية، داخل شقة بمساحة متواضعة، ولكنها تتمتع بالكثير من السحر والأناقة.

تتكون الشقة من غرفة معيشة صغيرة، ومساحة دمجت المطبخ وغرفة الطعام معًا، مع غرفة نوم رئيسية، و3 غرف فردية، فيما تتميز ببمراتها التي حظت باهتمام أنيق.

شاركونا جولتنا، واستمتعوا بتفاصيل هذه الشقة الجذابة!