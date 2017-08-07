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مزيج من الكلاسيكية والعصرية داخل منزل عمره 97 عامًا

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة
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أن تجمع بين أناقة الكلاسيكية الراقة، وجاذبية العصرية المبهرة هو أمر يتمناه الكثيرون، ولكنه يحتاج إلى الكثير من الدقة والحظر في اختيار كل تفصيلة في ديكورات واثاث وألوان المنزل، حتى يتحقق المزج دون تنافر أو صدام.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة للاستمتاع بالمزج بين الكلاسيكية والعصرية، داخل شقة بمساحة متواضعة، ولكنها تتمتع بالكثير من السحر والأناقة.

تتكون الشقة من غرفة معيشة صغيرة، ومساحة دمجت المطبخ وغرفة الطعام معًا، مع غرفة نوم رئيسية، و3 غرف فردية، فيما تتميز ببمراتها التي حظت باهتمام أنيق.

شاركونا جولتنا، واستمتعوا بتفاصيل هذه الشقة الجذابة!

طاولة الطعام كلاسيكية بدرجة امتيار.. الكراسي اكتست بقماش أزرق مخملي رائع

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الكثير من قطع الأثاث في مدخل لا يعبر عن مساحة الشقة المتواضعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار مميز لدمج الأرضية الخشبية مع السيراميكية بلونين رائعين

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

المصابيح تقود الطريق بتصميمات زجاجية ناعمة ومظهر عتيق

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

غرفة معيشة بأجواء مُشرقة ومنعشة.. الشجيرة الخضراء نابضة بالحياة!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مزيج لوني رائع من بالتة محايدة.. الأزرق يُضفي أناقة ساحرة على الأريكة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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استغلال ذكي لممساحة بين النافذتين بخزانة عرض زجاجية أنيقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم منمق لهيكل المطبخ مع إضاءات أسفل الخزانات السفلى لإشراقة قوية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم تبدو صغيرة ولكنها لازالت تتمتع بكل ما قد يحتاجه المنزل العصري

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أغطية السرير واللوح الأمامي خيارات فاخرة.. الطاولات الجانبية أنيقة وناعمة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

النافذة الزجاجية الكبيرة تمنح الغرفة إشراقة قوية تزيدها اتساعًا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أمام السرير صمم ركن رائع للتسلية ضم التلفاز ومكتبة مع مكتب صغير

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

استغلت الزاوية المائلة للاستفادة بخزانة أكبر .. اللون الأبيض يجعلها لا تشكل زحامًا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم ذكي لحمام صغير جمع كل من كابينة الاستحمام والبانيو

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مساحات تخزينية رائعة.. الشباك الخشبي فكرة مبتكرة لتزيين المرآة والتخزين في آن واحد!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مزيج رائع من البلاط الحجري وطلاء الجدران والسيراميك المنقوش

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام الثاني لا يقل ذكاء في تصميمه عن الأول مع إضافة ركن للغسيل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تأمل الفاصل البسي بين الحوض وركن الغسيل!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

غرفة فردية بطابع شبابي حيوي.. مزيج رائع من الخشب والمعدن

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم مماثل للغرفة السابقة ولكن مع اختلاف اللون والسرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اللوح الأمامي ليس قاصرًأ على السرير بل ضم المكتب والكمود أيضًا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ورق الحائط واللوح الأمامي للسرير والأرضية الخشبية وقطعة السجاد.. خيارات أنيقة ومزيج ناعم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الكمود في مستوى السرير بينما ترتفع منضدة المكتب لتناسب ارتفاع الكرسي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في الجدار المقابل للسرير صممت خزانة متكاملة من أرفف وأدراج ودولاب وأيضًا مساحة للتلفاز

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لمزيد من تصميمات المنازل المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، مزيج لوني مميز في منزل بديكورات فاخرة

12 تصميم لمساحة دوش مبهرة

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