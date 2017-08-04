7 أشياء عليك أن تعرفها قبل أن تختار الأرضية الخشبية..!

عندما يتعلق الامر بأرضية المنزل، نجد أن الخيارات المتاحة متنوعة وعديدة مع احتفاظ كل منها بمجموعة من المزايا مقابل مجموعة من العيوب، ومن بين الأرضيات المحببة إلى قلب الكثيرين، والتي تحظى بشعبية واسعة في المنازل العصرية، هي الأرضية الخشبية.
إذا وقع اختيارك على الأرضية الخشبية، نحن نهنئك على منزلك الأنيق مقدمًا، ولكننا في هوميفاي نسعى دائمًا لاطلاعك على كل المعلومات الهامة والنصائح الضرورية قبل الاقدام على أية خطوة في تصميم منزلك، لذا سنخبرك في هذا المقال عن 7 أشياء ضرورية عليك معرفتها عن الأرضية الخشبية قبل الشروع في الشراء والتركيب. تعرف عليهم معنا!
تتميز الأرضيات الخشبية بتنوع فئاتها السعرية وفقًا لجودتها ومظهرها، وهو ما يجعلها تناسب كافة الميزانيات، لذا عليك تحديد ميزانيتك أولًا قبل البدء في شراء الأرضية الخشبية، ويمكنك استخدام الأنواع الجيدة الباهظة بعض الشيء في الغرف التي تستقبل الضيوف كغرفة المعيشة وغرفة السفرة، واستخدام الأنواع الأقل جودة في غرف النوم وغرفة الأطفال.
الأخشاب مادة طبيعية لها سماتها التكوينية، والتي يجب عليك ادراكها جيدًا قبل الشروع في استخدامها في منزلك، حيث أنه هناك عدة أنواع من الأخشاب اللينة والصلبة والتي يتمتع كل منها بمميزات وعيوب تحتاج إلى معرفتها، إضافة إلى أنها تتأثر بالحرارة والرطوبة، لذا يجب اختيار النوع المناسب لكل غرفة.
إن كنت تفكر في استخدام الأخشاب لتزيين أرضية المطبخ أو الحمام، أو تصميم منصة خشبية حول حمام السباحة، يجدر بك اختيار نوع خاص من الأخشاب المعالجة، والمخصصة لمقاومة الماء والرطوبة، واحرص على صقلها بكمية كبيرة من الورنيش، أو الزيت.
إن كنت تنوي استخدام الأخشاب في بعض قطع الاثاث، يجب عليك التنسيق بينها وبين لون الأرضية والجدران أيضًا إن كنت بصدد تزيينها بالألواح الخشبية، وذلك منعًا لحدوث تناقض بصري يشوه النتيجة النهائية لتصميم الغرفة.
هذا بالطبع لا يعني أنه عليك اختيار لون واحد للأثاث والأرضيةوالجدران، ولكن فقط عليك تحقيق التناغم، مع مراعاة النمط التصميمي للمنزل أثناء اختيار نوع الخشب، فعلى سبيل المثال، خشب الـ
أنتيك يناسب الأنماط التقليدية العتيقة وأيضًا التصميمات العربية، في حين يناسب الباركيه والخشب الطبيعي المنازل العصرية الحديثة.
تحتاج الأرضية الخشبية إلى عناية خاصة، وتتطلب الكثير من الاهتمام والنظافة، لأن عدوها الأول هو الأتربة والحبيبات الرملية والتي تتسبب في إحداث الخدوث وانطفاء لمعان الارضية. أيضًا يجب الحفاظ على جفاف الأرض والتخلص من السوائل والمياه لان تراكمها يجعلها تتخلل الطبقات الداخلية ومن ثم تأكل الخشب وظهور الحشرات.
إضافة إلى الاهتمام بنظافة أرضيتك الخشبية، والحرص على استخدام منظفات خاصة بنوع الأخشاب المستخدمة، تحتاج أيضًا الأرضية الخشبية إلى صيانة دورية وعناية خاصة تشمل تجديد طبقات الشمع، وتزييتها وتلميعها من وقت إلى آخر، للحفاظ على بريقها ولمعانها، وترميم الخدوش أو الكسور أولًا بأول.
أخيرًأ، ينصح الخبراء عند اختيار وشراء الأرضية الخشبية، أن تطلب من البائع رصف مجموعة من الألواح للحصول على صورة تقريبية لشكل الأرضية التي ستحصل عليها، وتسهيل عملية الاختيار بين الأشكال المختلفة.
عليك أيضًا التدقيق في كل لوح خشبي من مجموعة الألواح التي ستشتريها وتفحصه للتأكد من سلامته وعدم وجود أية عيوب أو خدوش، وذلك بعد إجراء بحث سريع عن أنواع ومميزات وعيوب كل نوع من الأخشاب ومتوسط الأسعار المتاحة في السوق.
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