14 فكرة متنوعة لإضاءة غرفة الطعام

قبل اختيار طاولة الطعام وباقي قطع الأثاث، يجب الاهتمام أولًا بتجهيز جو مناسب لغرفة السفرة والإضاءة هي العامل الأهم في تهيئة هذا الجو، النجف التقليدي أو الكلاسيكي أو الإضاءات الحديثة كلها اختيارات متاحة أمامك حسب نمط التصميم الذي تريده في الغرفة، وفي هذا الكتاب تجدون مجموعة متنوعة من مصابيح الإضاءة تناسب جميع الأنماط والأذواق..
اختيار مصباح واحد بسيط مناسب للتصميم من الاختيارات الجيدة خصوصًا مع وجود طاولة متوسطة أو صغيرة الحجم، ولكن العامل الأهم هنا هو اختيار المصباح بقدرة عالية لتوفير إضاءة كافية تغطي الطاولة بالكامل.
عندما تبحث عن مظهر راقي يناسب النمط الكلاسيكي والعصري على السواء، اختيار النجف الكريستال يأتي في المقدمة، جميل وأنيق ولامع ومناسب مع أي ألوان وتصميمات.
هذه المصابيح المستوحاة من الطبيعة على شكل أوراق الشجر باللون الخريفي المميز جعلت الغرفة في اندماج حقيقي مع الحديقة الخارجية، هذه التصميمات تميل للنمط الريفي أو المنازل المطلّة على حديقة خاصة أو بحيرة أو على شاطيء البحر ولديها اتصال مباشر مع الطبيعة.
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التصميمات والأشكال العصرية لمصابيح الإضاءة لا تنتهي، بطريقة هندسية رائعة زينت هذه النجفة العصرية منتصف الغرف فوق الطاولة المستديرة مباشرةً، وكانت كافية لإنارة الطاولة بالكامل، فالطاولات المستديرة جميلة في شكلها واختيار النجفة بنفس الشكل كانت طريقة مثالية لإبراز جمال الغرفة، بالإضافة إلى وضع مجموعة من المصابيح الصغيرة لتزيين الطاولة من الأسفل.
الابتكار والإبداع لا ينتهي في مجالات التصميم المختلفة، هذه النجفة الرائعة تعتمد على عكس الإضاءة من المصباح الموجود في المنتصف على هذه الكروت العاكسة للضوء، فأصبح لديك إضاءة منتشرة وجيدة مع ظلال رائعة وديكور مميز.
إذا كانت غرفة السفرة كبيرة وتحتوي على طاولة كبيرة أيضًا، عليك النظر في اختيار تركيب الإضاءات المتعددة، ثلاثة مصابيح معلّقة مع ظلال مثالية خلقتها الشبكة الموجودة في تصميمهم فوق الطاولة المستطيلة اختيار مثالي لهذه الغرفة المفتوحة مع السقف العالي، لملء المساحة بالضوء والظلال.
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اختيار الإضاءة فوق الطاولة يجب أن يتناسب معها ومع مسحتها وطريقة تصميمها، ومن الاختيارات المثالية للطاولات المستطيلة التي تتميز بطولها، وجود نجفة طولية أو مجموعة من المصابيح المتوازية جنبًا إلى جنب بهذه الطريقة الموجودة في الصورة، لتغطي الإضاءة جميع أجزاء الطاولة بشكل متساوي.
بطريقة عصرية جاء تصميم المصابيح الدائرية والمسلّطة على أجزاء الطاولة بالكامل، فينتج لنا ديكور مميز وتصميم رائع ينقصه الكثير إن لم توجد هذه المصابيح.
النجفة الكلاسيكية والمصابيح التقليدية مع الكريستالات داخل التصميم الاسطواني العصري، الدمج بين الأسلوبين جاء بطريقة مثالية، ووجود هذا الغلاف الأسطواني كان له تأثير آخر في خلق ظلال جميلة على الطاولة.
لمحبي النظام والتماثل في التصميمات هذا الشكل من الإضاءة سينال على إعجابكم بالتأكيد!
مجموعة من المصابيح السوداء متناغمة في الشكل متراصة بطريقة منظمة على خط واحد لتغطي الطاولة بالكامل، تصميم مميز يناسب الأنماط الصناعية والعصرية والاسكندنافية أيضًا.
الشفافية والهدوء في التصميمات عامل مميز كذلك، والزجاج من المواد الأنيقة والتي تزين أي عنصر توضع فيه، المصابيح الزجاجية الموجودة في التصميم كانت عامل أساسي في تزيين الغرفة وإعطائها بريق خاص.
التصميمات القديمة للنجف تظل بقيمتها ورونقها مع مرور الوقت، الكريستالات تحيط بالشمعدان المعلّق بطريقة كلاسيكية رائعة.
التصميمات البسيطة الخالية من التعقيدات والديكورات الكثيرة أو ما يسميه المصممون بالأسلوب المينيمال في التصميم، لها رونق خاص على الرغم من بساطتها، مصباحان متدليان من السقف في هذه الغرفة كانا كافيان لإبراز جمالها واستكمال اللوحة البسيطة الموجودة.
المصابيح المصنوعة من المواد الطبيعية بأعمال يدوية أصبحت شائعة الآن، هناك من يستخدم الورق أو أنواع من الاكريليك والمواد التي تتحمل الحرارة، وهذه المواد أرخص ثمنًا وتتميز بوجود أشكال مختلفة ومبتكرة.
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