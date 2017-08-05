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14 فكرة متنوعة لإضاءة غرفة الطعام

Eman Rifaat Eman Rifaat
Lotus Pendant Light, MacMaster Design MacMaster Design Living roomLighting
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قبل اختيار طاولة الطعام وباقي قطع الأثاث، يجب الاهتمام أولًا بتجهيز جو مناسب لغرفة السفرة والإضاءة هي العامل الأهم في تهيئة هذا الجو، النجف التقليدي أو الكلاسيكي أو الإضاءات الحديثة كلها اختيارات متاحة أمامك حسب نمط التصميم الذي تريده في الغرفة، وفي هذا الكتاب تجدون مجموعة متنوعة من مصابيح الإضاءة تناسب جميع الأنماط والأذواق.. 

1- في المنتصف

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

اختيار مصباح واحد بسيط مناسب للتصميم من الاختيارات الجيدة خصوصًا مع وجود طاولة متوسطة أو صغيرة الحجم، ولكن العامل الأهم هنا هو اختيار المصباح بقدرة عالية لتوفير إضاءة كافية تغطي الطاولة بالكامل.

2- رقي الكريستال

Piso en Pozuelo, Vade Studio SC Vade Studio SC غرفة السفرة
Vade Studio SC

Vade Studio SC
Vade Studio SC
Vade Studio SC

عندما تبحث عن مظهر راقي يناسب النمط الكلاسيكي والعصري على السواء، اختيار النجف الكريستال يأتي في المقدمة، جميل وأنيق ولامع ومناسب مع أي ألوان وتصميمات. 

3- من قلب الطبيعة

Lotus Pendant Light, MacMaster Design MacMaster Design Living roomLighting
MacMaster Design

Lotus Pendant Light

MacMaster Design
MacMaster Design
MacMaster Design

هذه المصابيح المستوحاة من الطبيعة على شكل أوراق الشجر باللون الخريفي المميز جعلت الغرفة في اندماج حقيقي مع الحديقة الخارجية، هذه التصميمات تميل للنمط الريفي أو المنازل المطلّة على حديقة خاصة أو بحيرة أو على شاطيء البحر ولديها اتصال مباشر مع الطبيعة.

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4- معدني وعصري

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة السفرة Blue
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

التصميمات والأشكال العصرية لمصابيح الإضاءة لا تنتهي، بطريقة هندسية رائعة زينت هذه النجفة العصرية منتصف الغرف فوق الطاولة المستديرة مباشرةً، وكانت كافية لإنارة الطاولة بالكامل، فالطاولات المستديرة جميلة في شكلها واختيار النجفة بنفس الشكل كانت طريقة مثالية لإبراز جمال الغرفة، بالإضافة إلى وضع مجموعة من المصابيح الصغيرة لتزيين الطاولة من الأسفل. 

5- فن وابتكار

VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio غرفة السفرة
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

الابتكار والإبداع لا ينتهي في مجالات التصميم المختلفة، هذه النجفة الرائعة تعتمد على عكس الإضاءة من المصباح الموجود في المنتصف على هذه الكروت العاكسة للضوء، فأصبح لديك إضاءة منتشرة وجيدة مع ظلال رائعة وديكور مميز. 

6- أضواء ثلاثية

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة السفرة
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

إذا كانت غرفة السفرة كبيرة وتحتوي على طاولة كبيرة أيضًا، عليك النظر في اختيار تركيب الإضاءات المتعددة، ثلاثة مصابيح معلّقة مع ظلال مثالية خلقتها الشبكة الموجودة في تصميمهم فوق الطاولة المستطيلة اختيار مثالي لهذه الغرفة المفتوحة مع السقف العالي، لملء المساحة بالضوء والظلال. 

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7- مصابيح متوازية

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME غرفة السفرة
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

اختيار الإضاءة فوق الطاولة يجب أن يتناسب معها ومع مسحتها وطريقة تصميمها، ومن الاختيارات المثالية للطاولات المستطيلة التي تتميز بطولها، وجود نجفة طولية أو مجموعة من المصابيح المتوازية جنبًا إلى جنب بهذه الطريقة الموجودة في الصورة، لتغطي الإضاءة جميع أجزاء الطاولة بشكل متساوي. 

8- ظلال نحاسية

Feature Wall Whitehouse Interiors غرفة السفرة
Whitehouse Interiors

Feature Wall

Whitehouse Interiors
Whitehouse Interiors
Whitehouse Interiors

بطريقة عصرية جاء تصميم المصابيح الدائرية والمسلّطة على أجزاء الطاولة بالكامل، فينتج لنا ديكور مميز وتصميم رائع ينقصه الكثير إن لم توجد هذه المصابيح.

9- الدمج بين العصري والكلاسيكي

Stephanie Coutas's projects, Stephanie Coutas Stephanie Coutas غرفة السفرة
Stephanie Coutas

Stephanie Coutas's projects

Stephanie Coutas
Stephanie Coutas
Stephanie Coutas

النجفة الكلاسيكية والمصابيح التقليدية مع الكريستالات داخل التصميم الاسطواني العصري، الدمج بين الأسلوبين جاء بطريقة مثالية، ووجود هذا الغلاف الأسطواني كان له تأثير آخر في خلق ظلال جميلة على الطاولة. 

10- تناغم وتماثل

El continente y el contenido, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura غرفة السفرة
Coblonal Arquitectura

Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura

لمحبي النظام والتماثل في التصميمات هذا الشكل من الإضاءة سينال على إعجابكم بالتأكيد! 

مجموعة من المصابيح السوداء متناغمة في الشكل متراصة بطريقة منظمة على خط واحد لتغطي الطاولة بالكامل، تصميم مميز يناسب الأنماط الصناعية والعصرية والاسكندنافية أيضًا.

11- مصابيح زجاجية

Villa K2, Atelier Boronski Atelier Boronski غرفة السفرة
Atelier Boronski

Villa K2

Atelier Boronski
Atelier Boronski
Atelier Boronski

الشفافية والهدوء في التصميمات عامل مميز كذلك، والزجاج من المواد الأنيقة والتي تزين أي عنصر توضع فيه، المصابيح الزجاجية الموجودة في التصميم كانت عامل أساسي في تزيين الغرفة وإعطائها بريق خاص.

12- النجف التقليدي

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة السفرة
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

التصميمات القديمة للنجف تظل بقيمتها ورونقها مع مرور الوقت، الكريستالات تحيط بالشمعدان المعلّق بطريقة كلاسيكية رائعة. 

13- أسلوب مينيمال

Gilliam Shaw, michael wickham photography michael wickham photography غرفة السفرة
michael wickham photography

Gilliam Shaw

michael wickham photography
michael wickham photography
michael wickham photography

التصميمات البسيطة الخالية من التعقيدات والديكورات الكثيرة أو ما يسميه المصممون بالأسلوب المينيمال في التصميم، لها رونق خاص على الرغم من بساطتها، مصباحان متدليان من السقف في هذه الغرفة كانا كافيان لإبراز جمالها واستكمال اللوحة البسيطة الموجودة. 

14- خامات مختلفة

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة السفرة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

المصابيح المصنوعة من المواد الطبيعية بأعمال يدوية أصبحت شائعة الآن، هناك من يستخدم الورق أو أنواع من الاكريليك والمواد التي تتحمل الحرارة، وهذه المواد أرخص ثمنًا وتتميز بوجود أشكال مختلفة ومبتكرة. 

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