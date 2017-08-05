14 فكرة متنوعة لإضاءة غرفة الطعام

قبل اختيار طاولة الطعام وباقي قطع الأثاث، يجب الاهتمام أولًا بتجهيز جو مناسب لغرفة السفرة والإضاءة هي العامل الأهم في تهيئة هذا الجو، النجف التقليدي أو الكلاسيكي أو الإضاءات الحديثة كلها اختيارات متاحة أمامك حسب نمط التصميم الذي تريده في الغرفة، وفي هذا الكتاب تجدون مجموعة متنوعة من مصابيح الإضاءة تناسب جميع الأنماط والأذواق..