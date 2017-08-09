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أفكار مختلفة للتخزين في المساحات المفتوحة

Eman Rifaat Eman Rifaat
V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
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لم تعد المساحات المفتوحة خيارًا أخيرًا في الوقت الحالي، بل أصبحت من الصيحات الأكثر انتشارًا في عالم التصميم، ولكي تحصل على مساحة وغرف متكاملة يجب الاهتمام بوجود مساحة تخزين مميزة وكافية لاكتمال الجانب العملي والجمالي، وهذا الكتاب يعرض عليكم مجموعة متنوعة من أفكار التخزين في المساحات المفتوحة تختارون منها ما يناسب احتياجاتكم.. 

1- خزائن متعددة بحرف L

Apartament Cesarski, Architektura Wnętrza Architektura Wnętrza مطبخ
Architektura Wnętrza

Architektura Wnętrza
Architektura Wnętrza
Architektura Wnętrza

المطبخ المفتوح أصبح منتشرًا بشكل كبير وخصوًا في المساحات الصغيرة، ومن حسن استغلال المساحة أن يوضع المطبخ كما في هذا التصميم على جدارين بشكل حرف L، مع استغلال كل سنتيمتر في كل جدار دون التفريط فيه. 

2- حول الجدار لمساحات تخزين

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

الجدران التي لا تقع في وسط مساحة الحركة هي فرصة جيدة لإضافة الرفوف والأدراج والأنواع الأخرى من وسائل التخزين، من أكثر الغرف المستخدمة في المساحات المفتوحة المطبخ وغرفة المعيشة والسفرة، هنا في هذا المثال استغل المصمم الجدار الموجود في هذا المطبخ الصغير بشكل عملي وأنيق دون إضافة وحدات تعمل على ازدحام المساحة الصغيرة. 

3- مساحات تخزين داخل قطع الأثاث

sery, SE-RECYCLE eco design SE-RECYCLE eco design Living roomSofas & armchairs
SE-RECYCLE eco design

SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design

عند تصميم قطع الأثاث الخاصة بك يمكنك اختيار تصميم متعدد الاستخدامات، فبدلًا من أن يكون الكرسي فقط من أجل الجلوس، يمكن أن يحتوي تصميمه على رفوف جانبية تحتوي على مكتبة صغيرة! 

4- لا داعي للخزائن العلوية

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

هناك مدرسة وقاعدة كبيرة بين المصممين تقول: لا داعي لوضع خزائن مغلقة في الأجزاء العلوية من الغرف والمساحات الصغيرة حتى لا تغلق المساحة أمام العين. 

يمكن استبدال الخزائن العلوية المغلقة بأخرى مفتوحة دون أبواب، أو رفوف متوازية بهذا الشكل. 

5- مكتبة مبتكرة داخل الجدار

CG 3D INTERIOR DESIGN alba najera غرفة المعيشة
alba najera

CG 3D INTERIOR DESIGN

alba najera
alba najera
alba najera

التصميمات المدمجة لا تأخذ من المساحة وتتميز بالعملية الشديدة وفي نفس الوقت بالجمال والأناقة، هذه المكتبة تم تصميمها داخل الجدار لتوفير مساحة تخزين دون إضافة قطعة أثاث أخرى. 

6- أرفف منتظمة داخل الجدار

South Crown Street Living Room homify غرفة المعيشة refirbishment,renovation,aberdeen,house,living,scandinavian,stove,wood burner,timber
homify

South Crown Street Living Room

homify
homify
homify

طريقة أخرى لاستخدام الأثاث المدمج، وهي تثبيث الأرفف داخل الجدار على جانبي غرفة المعيشة المفتوحة، وهنا تتميز بتوفير مساحة تخزين متعددة يمكن وضع ما تشاء فيها، بالإضافة إلى تأثيرها على ديكور الغرفة بطريقة مميزة. 

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7- استغلال المساحات الفارغة

Country House, Hampshire, Helen Green Design Helen Green Design غرفة المعيشة
Helen Green Design

Country House, Hampshire

Helen Green Design
Helen Green Design
Helen Green Design

دائمًا ما تكون المساحة حول الشبابيك غير مستغلة بشكل جيد، يمكنك استغلال هذه المساحة على الجانبين في وضع خزائن وأرفف أنيقة مع إضاءة جذّابة لتوفير ديكور مميز. 

8- سلم قديم

CASA EG, GIUSEPPE GURRIERI GIUSEPPE GURRIERI غرفة المعيشة
GIUSEPPE GURRIERI

GIUSEPPE GURRIERI
GIUSEPPE GURRIERI
GIUSEPPE GURRIERI

إذا كنت تحب الأعمال اليدوية وإعادة التدوير، يمكنك استخدام سلم قديم كمساحة تخزين بعد تجديده وطلاؤه بلون جيد، فكرة اقتصادية وصديقة للبيئة! 

9- إضافة أماكن تخزين لا تضر بالمساحة

V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

قبل وضع أي أثاث للتخزين يجب النظر جيدًا للمساحة الموجودة والتفكير في عدم إلحاق الضرر بها أو الأخذ منها، على هذا الجدار وبدلًا من تثبيت ديكورات أو لوحات استخدمت الأرفف بتصميم مختلف ومبتكر.

10- طاولتين في طاولة!

Family Home in Tunbridge Wells, Smartstyle Interiors Smartstyle Interiors غرفة المعيشة
Smartstyle Interiors

Family Home in Tunbridge Wells

Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors

عند تصميم طاولة لغرفة المعيشة يمكنك عمل قاعدة أسفل منها او تصميمها من عدة طوابق، وبذلك يسهل استخدامها في وضع الأغراض المختلفة دون الحاجة لأثاث آخر من أجل تخزين الأغراض البسيطة.

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11- أماكن مخفية

'Asia' Rectangular coffee table with storage by La Primavera homify Living roomSide tables & trays
homify

'Asia' Rectangular coffee table with storage by La Primavera

homify
homify
homify

الأثاث العصري يتميز بتصميماته العملية، مثل هذه الطاولة التي تحتوي على صندوقين مخفيين من الداخل. 

12- استغلال أسفل السلم

Trüggelmann, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Dressing roomStorage الخشب هندسيا Multicolored
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

وفي بعض الأحيان يقع السلم الداخلي في المساحة المفتوحة لغرفة المعيشة والمطبخ والسفرة، عندها يمكنك اسخدام المساحة الموجودة أسفل السلم وهي مساحة كبيرة يمكنها تحمّل كثير من الأغراض. 

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13- أعلى الجدران والسقف

Project DontDIY, Assen Emilov Photography Assen Emilov Photography غرفة المعيشة
Assen Emilov Photography

Project DontDIY

Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography

استخدام الكمرة الموجودة في كثير من المنازل أمر ذكي، فهي تأخذ من مساحة الغرفة وفي نفس الوقت مهدرة وغير مستخدمة، يمكنك تثبيت مجموعة من الأرفف العلوية بها بالطريقة الموجودة في الصورة وتزيين الغرفة بطريقة جديدة مع توفير مساحة تخزين مبتكرة. 

14- الفواصل بين الغرف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وأخيرًا يمكن تركيب فاصل مفتوح بين الغرف الموجودة في المساحة الواحدة، يعمل كحد فاصل وفي نفس الوقت مساحة جيدة للتخزين. 

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