أفكار مختلفة للتخزين في المساحات المفتوحة

هناك مدرسة وقاعدة كبيرة بين المصممين تقول: لا داعي لوضع خزائن مغلقة في الأجزاء العلوية من الغرف والمساحات الصغيرة حتى لا تغلق المساحة أمام العين.

يمكن استبدال الخزائن العلوية المغلقة بأخرى مفتوحة دون أبواب، أو رفوف متوازية بهذا الشكل.