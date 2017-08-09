أفكار مختلفة للتخزين في المساحات المفتوحة

لم تعد المساحات المفتوحة خيارًا أخيرًا في الوقت الحالي، بل أصبحت من الصيحات الأكثر انتشارًا في عالم التصميم، ولكي تحصل على مساحة وغرف متكاملة يجب الاهتمام بوجود مساحة تخزين مميزة وكافية لاكتمال الجانب العملي والجمالي، وهذا الكتاب يعرض عليكم مجموعة متنوعة من أفكار التخزين في المساحات المفتوحة تختارون منها ما يناسب احتياجاتكم..
المطبخ المفتوح أصبح منتشرًا بشكل كبير وخصوًا في المساحات الصغيرة، ومن حسن استغلال المساحة أن يوضع المطبخ كما في هذا التصميم على جدارين بشكل حرف L، مع استغلال كل سنتيمتر في كل جدار دون التفريط فيه.
الجدران التي لا تقع في وسط مساحة الحركة هي فرصة جيدة لإضافة الرفوف والأدراج والأنواع الأخرى من وسائل التخزين، من أكثر الغرف المستخدمة في المساحات المفتوحة المطبخ وغرفة المعيشة والسفرة، هنا في هذا المثال استغل المصمم الجدار الموجود في هذا المطبخ الصغير بشكل عملي وأنيق دون إضافة وحدات تعمل على ازدحام المساحة الصغيرة.
عند تصميم قطع الأثاث الخاصة بك يمكنك اختيار تصميم متعدد الاستخدامات، فبدلًا من أن يكون الكرسي فقط من أجل الجلوس، يمكن أن يحتوي تصميمه على رفوف جانبية تحتوي على مكتبة صغيرة!
هناك مدرسة وقاعدة كبيرة بين المصممين تقول: لا داعي لوضع خزائن مغلقة في الأجزاء العلوية من الغرف والمساحات الصغيرة حتى لا تغلق المساحة أمام العين.
يمكن استبدال الخزائن العلوية المغلقة بأخرى مفتوحة دون أبواب، أو رفوف متوازية بهذا الشكل.
التصميمات المدمجة لا تأخذ من المساحة وتتميز بالعملية الشديدة وفي نفس الوقت بالجمال والأناقة، هذه المكتبة تم تصميمها داخل الجدار لتوفير مساحة تخزين دون إضافة قطعة أثاث أخرى.
طريقة أخرى لاستخدام الأثاث المدمج، وهي تثبيث الأرفف داخل الجدار على جانبي غرفة المعيشة المفتوحة، وهنا تتميز بتوفير مساحة تخزين متعددة يمكن وضع ما تشاء فيها، بالإضافة إلى تأثيرها على ديكور الغرفة بطريقة مميزة.
دائمًا ما تكون المساحة حول الشبابيك غير مستغلة بشكل جيد، يمكنك استغلال هذه المساحة على الجانبين في وضع خزائن وأرفف أنيقة مع إضاءة جذّابة لتوفير ديكور مميز.
إذا كنت تحب الأعمال اليدوية وإعادة التدوير، يمكنك استخدام سلم قديم كمساحة تخزين بعد تجديده وطلاؤه بلون جيد، فكرة اقتصادية وصديقة للبيئة!
قبل وضع أي أثاث للتخزين يجب النظر جيدًا للمساحة الموجودة والتفكير في عدم إلحاق الضرر بها أو الأخذ منها، على هذا الجدار وبدلًا من تثبيت ديكورات أو لوحات استخدمت الأرفف بتصميم مختلف ومبتكر.
عند تصميم طاولة لغرفة المعيشة يمكنك عمل قاعدة أسفل منها او تصميمها من عدة طوابق، وبذلك يسهل استخدامها في وضع الأغراض المختلفة دون الحاجة لأثاث آخر من أجل تخزين الأغراض البسيطة.
اقرأ أيضًا: 25 تصميم متنوع لطاولة القهوة بغرفة المعيشة
الأثاث العصري يتميز بتصميماته العملية، مثل هذه الطاولة التي تحتوي على صندوقين مخفيين من الداخل.
وفي بعض الأحيان يقع السلم الداخلي في المساحة المفتوحة لغرفة المعيشة والمطبخ والسفرة، عندها يمكنك اسخدام المساحة الموجودة أسفل السلم وهي مساحة كبيرة يمكنها تحمّل كثير من الأغراض.
اقرأ أيضًا: 26 فكرة يمكنك تنفيذها في المساحة أسفل السلم
استخدام الكمرة الموجودة في كثير من المنازل أمر ذكي، فهي تأخذ من مساحة الغرفة وفي نفس الوقت مهدرة وغير مستخدمة، يمكنك تثبيت مجموعة من الأرفف العلوية بها بالطريقة الموجودة في الصورة وتزيين الغرفة بطريقة جديدة مع توفير مساحة تخزين مبتكرة.