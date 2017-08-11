15 تصميم لسلالم رائعة من الطراز المعاصر

عندما يكون لديك منزل من طابقين أو أكثر، يصبح السلم ضرورة، كما يجب اعتبارها جزء أساسي ووظيفي للمنزل. والأهم من ذلك أنه يجب أن يصبح السلم جزء من الديكور، وبالتالي سيعطي المنزل نظرة مختلفة، وخاصة إذا كان السلم يطل على الصالون أو الممر أو على بيئة مشتركة. بالإضافة لذلك، تعتبر السلالم بمثابة جسر بين المساحات، لذلك علينا أن نتأكد من أنها مصممه بطريقة مريحة ومناسبة لتصميم المنزل. للتأكد من اختيار التصميم الأنسب للسلم، نوصي باستخدام الألوان والمواد التي تتناسب مع المساحات المتصلة ببعضها، دون أن ننسى إضافة لمسة من ذوقنا الشخصي.

لذلك في هذا المقال ستتعرف على عدة تصاميم رائعة لسلالم بتصميم عصري وعملي.