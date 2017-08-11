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15 تصميم لسلالم رائعة من الطراز المعاصر

Heba khlili Heba khlili
Spachtelböden im Innenbereich - Betonoptik, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände غرفة المعيشة
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عندما يكون لديك منزل من طابقين أو أكثر، يصبح السلم ضرورة، كما يجب اعتبارها جزء أساسي ووظيفي للمنزل. والأهم من ذلك أنه يجب أن يصبح السلم جزء من الديكور، وبالتالي سيعطي المنزل نظرة مختلفة، وخاصة إذا كان السلم يطل على الصالون أو الممر أو على بيئة مشتركة. بالإضافة لذلك، تعتبر السلالم بمثابة جسر بين المساحات، لذلك علينا أن نتأكد من أنها مصممه بطريقة مريحة ومناسبة لتصميم المنزل. للتأكد من اختيار التصميم الأنسب للسلم، نوصي باستخدام الألوان والمواد التي تتناسب مع المساحات المتصلة ببعضها، دون أن ننسى إضافة لمسة من ذوقنا الشخصي.

لذلك في هذا المقال ستتعرف على عدة تصاميم رائعة لسلالم بتصميم عصري وعملي.

1. المزيج المثالي

casa CeRo, NonWarp NonWarp الممر الحديث، المدخل و الدرج
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

في هذه المساحة، مزيج رائع للسلم من الإسمنت الصلب جنبا إلى جنب مع أناقة وسطوع الزجاج للثريا الكريستالية. التصميم ككل مصمم لخلق بيئة مشرقة وبراقة بدون تعقيد!

2. التصميم الانتقائي

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

إذا كان لديك الشجاعة لمحاولة شيء مختلف، استشر المهنيين والخبراء الذين سيعطونك النصائح المناسبة للحصول على تصميم بسيط من خلال استخدام أثاث بسيط وبعدد قليل، هذه الحيلة ستجعل السلم لديك يبدو بشكل أوضح كما أنه سيجعل الغرفة تبدو منظمة وأنيقة. اقتراح مثالي للمسة انتقائية للبيئة.

3. عمل فني!

Concrete Stairs D-Max Photography الغرف
D-Max Photography

Concrete Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

ما الذي تراه في الصورة، سلم أو منحوتة أو رف لوضع النباتات؟ هذا السلم الخرساني المصقول هو كل ما تحلم به. باختصار سلم أنيق ومتعدد الاستعمالات!

4. أنيق وسري

casa IZ, NonWarp NonWarp الغرف
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

من أجل المحافظة على جو وتصميم البيئة، تم تصميم السلم بعيدا وفي الزاوية بطريقة سرية. بهذا تكون أبقيت على تصميم البيئة دون تغيير، ولديك سلم بتصميم فريد!

5. متناسق ومتكامل

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

تخيل أن لديك قطعة من الورق وبدئت بطيها على نفسها. الفكرة في هذا التخيل أن ننقل لك الخفة والتناسق الأنيق لتصميم هذا الدرج، وعلاوة على ذلك، بساطه ونقاوة  بلون أبيض مشرق مع إضاءة منخفضة!

6. سحر غامض

Spachtelböden im Innenbereich - Betonoptik, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände غرفة المعيشة
Fugenlose mineralische Böden und Wände

Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände

إذا دخلت على غرفة مثل هذه، مع أثاث داكن، وسقف سلس، وإضاءة خافتة، ستشعر بأنك جزء من حكاية من الغموض، وسيزيد هذا الشعور من سلم متدلي من فتحة من السقف من الإسمنت الداكن الذي أعطى أناقة وسحر.

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7. الخطي

Departamento, AT103 AT103 مطبخ
AT103

AT103
AT103
AT103

إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة للسلم، يمكنك اختيار تصميم دقيق مثل هذا: خطي بدون انحناءات له شخصية مستقلة.

8. مثل فروع الأشجار

Residência Harmonia, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة السفرة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

السلالم اللولبية مناسبة للمساحات الصغيرة لأنها لا تأخذ من المساحة الأفقية، ولكنها تضيف نظرة مختلفة لبقية المساحة. درجات تمثل فروع الشجرة مه درابزين حديدي أحمر ليعطي بعض الدعم والحماية.

9. للمساحات الخارجية

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الإسمنت هي المادة  الأنسب لأنها متينة واقتصادية وذات صيانة منخفضة، كما أنها مثالية للاستخدام في الهواء الطلق: إما في سلالم الطوارئ أو في بعض الطوابق.

10. الألوان الزاهية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

على الرغم من أنه الأكثر استخدام في لونه الرمادي الطبيعي، فمن الممكن طلاء الخرسانة بألوان أخرى وإعطاء مساحة شخصية مختلفة، كما هو الحال في هذا المثال، مناسبة للعائلات التي لديها أطفال، مع درابزين آمان بلون زاهي أيضا سيكون لديك نتيجة رائعة.

11. نحو السماء

Casa CG342 - Casa sustentable, BAM! arquitectura BAM! arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج الخرسانة Grey
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

هذا التصميم رائع بمتانته وصلابته، ولكنه أيضا تصميم بسيط مع إمكانية الإستفادة من المساحة أسفل السلم !

12. بسيطة وأنيقة واقتصادية أيضا

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

هذا التصميم يبدو لا يصدق على الرغم من انه مخبأ خلف الجدار ومصمم بدقة حتى الدرجات تم تصميمها بمساحات مختلفة لكن بأناقة ليبدو بتصميم خاص!

13. الإضاءة الجيدة

Casa PV, Boquer 3 Boquer 3 الغرف
Boquer 3

Boquer 3
Boquer 3
Boquer 3

في تصميم هذا السلم ستظن أنك في كوكب آخر، لكنه في الواقع مجرد مساحة مضاءة بشكل ممتاز، على كل درجة على حدا وعلى الجدار إضاءة سفلية بطريقة مذهلة. ساحر!

14. عملي وأنيق

REMACU, The arkch's Arquitectos The arkch's Arquitectos الممر والمدخل الخرسانة Grey
The arkch&#39;s Arquitectos

The arkch's Arquitectos
The arkch&#39;s Arquitectos
The arkch's Arquitectos

إذا كنت ترغب في فكرة إنشاء نقاط علامة لجعل عملية الصعود والنزول عليه أكثر آمان وأسهل، يوجد طريقين إما بوضع الإضاءة على طول جدار الدرج، أو إدراج درابزين سري أو نقاط يكن التمسك بها.

15. حديقة

Joatinga 650m², House in Rio House in Rio الممر الحديث، المدخل و الدرج
House in Rio

House in Rio
House in Rio
House in Rio

حل آخر مدهش للمساحات الصغيرة أسفل الدرج. هذا الدرج شبه دائري يسمح أن يكون لديك مساحة لحديقة صغيرة. فكرة للتطبيق المباشر!

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