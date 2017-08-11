15 تصميم لسلالم رائعة من الطراز المعاصر

عندما يكون لديك منزل من طابقين أو أكثر، يصبح السلم ضرورة، كما يجب اعتبارها جزء أساسي ووظيفي للمنزل. والأهم من ذلك أنه يجب أن يصبح السلم جزء من الديكور، وبالتالي سيعطي المنزل نظرة مختلفة، وخاصة إذا كان السلم يطل على الصالون أو الممر أو على بيئة مشتركة. بالإضافة لذلك، تعتبر السلالم بمثابة جسر بين المساحات، لذلك علينا أن نتأكد من أنها مصممه بطريقة مريحة ومناسبة لتصميم المنزل. للتأكد من اختيار التصميم الأنسب للسلم، نوصي باستخدام الألوان والمواد التي تتناسب مع المساحات المتصلة ببعضها، دون أن ننسى إضافة لمسة من ذوقنا الشخصي.
لذلك في هذا المقال ستتعرف على عدة تصاميم رائعة لسلالم بتصميم عصري وعملي.
في هذه المساحة، مزيج رائع للسلم من الإسمنت الصلب جنبا إلى جنب مع أناقة وسطوع الزجاج للثريا الكريستالية. التصميم ككل مصمم لخلق بيئة مشرقة وبراقة بدون تعقيد!
إذا كان لديك الشجاعة لمحاولة شيء مختلف، استشر المهنيين والخبراء الذين سيعطونك النصائح المناسبة للحصول على تصميم بسيط من خلال استخدام أثاث بسيط وبعدد قليل، هذه الحيلة ستجعل السلم لديك يبدو بشكل أوضح كما أنه سيجعل الغرفة تبدو منظمة وأنيقة. اقتراح مثالي للمسة انتقائية للبيئة.
ما الذي تراه في الصورة، سلم أو منحوتة أو رف لوضع النباتات؟ هذا السلم الخرساني المصقول هو كل ما تحلم به. باختصار سلم أنيق ومتعدد الاستعمالات!
من أجل المحافظة على جو وتصميم البيئة، تم تصميم السلم بعيدا وفي الزاوية بطريقة سرية. بهذا تكون أبقيت على تصميم البيئة دون تغيير، ولديك سلم بتصميم فريد!
تخيل أن لديك قطعة من الورق وبدئت بطيها على نفسها. الفكرة في هذا التخيل أن ننقل لك الخفة والتناسق الأنيق لتصميم هذا الدرج، وعلاوة على ذلك، بساطه ونقاوة بلون أبيض مشرق مع إضاءة منخفضة!
إذا دخلت على غرفة مثل هذه، مع أثاث داكن، وسقف سلس، وإضاءة خافتة، ستشعر بأنك جزء من حكاية من الغموض، وسيزيد هذا الشعور من سلم متدلي من فتحة من السقف من الإسمنت الداكن الذي أعطى أناقة وسحر.
إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة للسلم، يمكنك اختيار تصميم دقيق مثل هذا: خطي بدون انحناءات له شخصية مستقلة.
السلالم اللولبية مناسبة للمساحات الصغيرة لأنها لا تأخذ من المساحة الأفقية، ولكنها تضيف نظرة مختلفة لبقية المساحة. درجات تمثل فروع الشجرة مه درابزين حديدي أحمر ليعطي بعض الدعم والحماية.
الإسمنت هي المادة الأنسب لأنها متينة واقتصادية وذات صيانة منخفضة، كما أنها مثالية للاستخدام في الهواء الطلق: إما في سلالم الطوارئ أو في بعض الطوابق.
على الرغم من أنه الأكثر استخدام في لونه الرمادي الطبيعي، فمن الممكن طلاء الخرسانة بألوان أخرى وإعطاء مساحة شخصية مختلفة، كما هو الحال في هذا المثال، مناسبة للعائلات التي لديها أطفال، مع درابزين آمان بلون زاهي أيضا سيكون لديك نتيجة رائعة.
هذا التصميم رائع بمتانته وصلابته، ولكنه أيضا تصميم بسيط مع إمكانية الإستفادة من المساحة أسفل السلم !
هذا التصميم يبدو لا يصدق على الرغم من انه مخبأ خلف الجدار ومصمم بدقة حتى الدرجات تم تصميمها بمساحات مختلفة لكن بأناقة ليبدو بتصميم خاص!
في تصميم هذا السلم ستظن أنك في كوكب آخر، لكنه في الواقع مجرد مساحة مضاءة بشكل ممتاز، على كل درجة على حدا وعلى الجدار إضاءة سفلية بطريقة مذهلة. ساحر!
إذا كنت ترغب في فكرة إنشاء نقاط علامة لجعل عملية الصعود والنزول عليه أكثر آمان وأسهل، يوجد طريقين إما بوضع الإضاءة على طول جدار الدرج، أو إدراج درابزين سري أو نقاط يكن التمسك بها.
حل آخر مدهش للمساحات الصغيرة أسفل الدرج. هذا الدرج شبه دائري يسمح أن يكون لديك مساحة لحديقة صغيرة. فكرة للتطبيق المباشر!
أقرا أيضاسلالم داخلية رائعة