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قبل وبعد: تحول شقة صغيرة مزدحمة إلى مساحة رائعة ومريحة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة
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تجديد المنزل يتوقف على حالته، فقد تحتاج فقط إلى تغيير ألوان الجدران، وربما إجراء بعض الإصلاحات في أعمال الصرف أو الكهرباء، وقد يصل الأمر إلى التخلص من الأرضيات نهائيًا وتركيب أخرى جديدة، والحصول على أثاث جديد أيضًا.

إن كنت بصدد تجديد منزلك، فأنت بحاجة غلى نموذج للاقتداء به، واتباع خطوات الخبراء، للحصول على منزل جديد أكثر أناقة وعصرية. في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوك لمشاركتنا في جولة مُلهمة داخل منزل آسيوي صغير ومزدحم، ساءت حالته حتى أن أصحابه قرروا تجديده بالكامل.

شاركنا جولتنا لتستمد إلهامك لتجديد منزلك! لن تصدق الاتساع الذي اكتسبه بعد التجديدات!

تقسيم المنزل

homify غرفة المعيشة
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يتكون المنزل من مدخل بمساحة ليست صغيرة، يقودنا إلى غرفة متوسطة المساحة، خصصت كغرفة المعيشة، تطل على المساحة المخصصة لغرفة السفرة والمطبخ. ثم غرفة النوم الرئيسية، والحمام الخاص بها، وغرفة أخرى مع خزانة ملابس في الجدار، وأخيرًا شرفة مغلقة.

قبل: مدخل مزدحم بالأحذية.. خزانة غير مرتبة وتصميم غير عملي

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قبل: الكثير من الاشياء مبعثرة هنا وهناك.. ستائر الحمام غير أنيقة على الاطلاق

homify
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homify
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قبل: غرفة المعيشة تفتقر إلى الفضاء الذي يتيح الحركة.. الممرات مزدحمة بالفوضى

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homify

homify
homify
homify

قبل: تقسيم المطبخ يهدر المساحات.. الشرفة خصصت كركن للغسيل

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قبل: إضاءة الحمام ضعيفة ومؤلمة للعين.. الرف فوق المرحاض غير مريح

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بعد: استبدل باب المدخل بمجموعة من الجرارات التي تتجمع خلف بعضها البعض فتترك اتساعًا مُريحًا

homify الممر والمدخل
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الألواح الزجاجية غير الشفافة تسمح بمرور الضوء دون فقدان الخصوصية.. المصباح أنيق وضوئه مُشرق

homify الممر والمدخل
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homify
homify
homify

غرفة المعيشة أصبحت أكثر اتساعًا وإشراقة بفضل النوافذ الزجاجية التي تم مدها لتحتل الجدار بأكمله

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بفضل وحدات الإضاءة الجديدة والأرضية الخشبية أصبحت الغرفة أكثر عصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة

خصصت تلك المساحة لغرفة السفرة بالقرب من المطبخ لتناول الوجبات طازجة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

اختيرت وحدات الإضاءة أعلى مكان السفرة بدرجة عالية من الأناقة والعصرية مع هيكل أبيض وأشكال فريدة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

خزانة مع الكثير الأرفف لإبقاء المطبخ مرتبًا ونظيفًا.. جزيرة المطبخ مزودة بعجل لسهولةا لنقل والحركة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

مزيج الأبيض والرمادي يمن هذا المطبخ إطلالة عصرية مٌشرقة وأنيقة خاصة مع البلاطات الحجرية اللامعة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تم استغلال كل شبر من مساحة المطبخ لتوفير أكبر قدر من المساحات التخزينية مع الإبقاء على مصدر صغير للتهوية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مع تلك النغمة الوسطية بين البيج والكريمي أصبح الحمام أكثر إشراقة واتساعًا

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اختيرت مرافق الحمام بأحجام صغيرة لتوفير المساحة.. الخزانة المرفقة بالحوض عملية وأنيقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إلى جانب الحوض خصصت مساحة للاستحمام مع دش وأرفف معلقة لأدوات العناية الصحية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المرايا والفاصل الزجاجي الشفاف والإضاءات الخفية.. تفاصيل تمنح الحمام اتساعًا بصريًا مُريحًا

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدم السيراميك ذاته في الحمام الاخر لتحقيق وحدة التصميم العام في المنزل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

طلاء المواسير بلون السقف للتغلب على التشوه الذي قد تسببه بوجودها خارج الجدار

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام خزانة من المرايا خطوة ذكية لتحقيق الاتساع والخداع البصري

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الإضاءة أسفل الخزانة تمنح الحمام إشراقة عصرية ولمسة جمالية مميزة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

طلاء الجدران والسقف باللون الأبيض يمنح الغرفة الصغيرة اتساعًا مُشرقًا وعمق وهمي

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

المستطيلات المضيئة في السقف طريقة بسيطة وأنيقة لإضاءة الغرفة بقوة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

الأرضية الخشبية تُضفي بعض الدفء لكسر برودة الأبيض المسيطر على كل أجزاء الغرفة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

النوافذ الزجاجية مع الالواح غير الشفافة تحافظ على الخصوصية.. الخزانة شبه خفية لولا خطوط الأبواب الجرارة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

طلاء أبواب الغرف باللون الأبيض خيار ذكي يزيدها اتساعًا بصريًا

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

الإبداع في استغلال المساحات يتجلى في الخزانة أسفل النوافذ الزجاجية المرتفعة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

الكثير من المساحات التخزينية لغرفة ملابس مُريحة وعملية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

تحقيق أقصى استفادة حتى من أصغر المساحات مع أثنين من الارفف المعلقة في المساحة بين الخزانة والنوافذ

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

شرفة مغلقة للاستمتاع بالإضاءة والتهوية دون المعاناة من الاتربة وعمليات التنظيف المرهقة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الإبقاء على ركن الغسيل في جزء من الشرفة مع منضدة تحوي الغسالة بداخلها

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لمزيد من عمليات التحول المُلهمة لتجديد المنازل، تفضل بقراءة المقال التالي، قبل وبعد: تحول مذهل لشقة على مساحة 75 متر مربع

12 تصميم لمساحة دوش مبهرة

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