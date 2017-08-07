قبل وبعد: تحول شقة صغيرة مزدحمة إلى مساحة رائعة ومريحة

تجديد المنزل يتوقف على حالته، فقد تحتاج فقط إلى تغيير ألوان الجدران، وربما إجراء بعض الإصلاحات في أعمال الصرف أو الكهرباء، وقد يصل الأمر إلى التخلص من الأرضيات نهائيًا وتركيب أخرى جديدة، والحصول على أثاث جديد أيضًا.

إن كنت بصدد تجديد منزلك، فأنت بحاجة غلى نموذج للاقتداء به، واتباع خطوات الخبراء، للحصول على منزل جديد أكثر أناقة وعصرية. في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوك لمشاركتنا في جولة مُلهمة داخل منزل آسيوي صغير ومزدحم، ساءت حالته حتى أن أصحابه قرروا تجديده بالكامل.

شاركنا جولتنا لتستمد إلهامك لتجديد منزلك! لن تصدق الاتساع الذي اكتسبه بعد التجديدات!