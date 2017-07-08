تعلم ترتيب الأثاث وتقسيم المساحات من هذا المنزل العصري!

ترتيب الأثاث وتنسيقه، وتقسيم المساحات في كل غرفة، أحد الخطوات المرهقة في تأسيس المنزل الجديد، والتي تتطلب الكثير من الدقة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحة المتاحة. يمكنك تحقيق ذلك بإحدى طريقتين، إما بالتجربة، أي وضع الأثاث ونقله مرة تلو الأخرى حتى الوصول إلى النتيجة الأفضل، أو اختيار الطريقة الأسهل، وهي اتباع خطوات الخبراء، وتقليد نماذج أعمالهم بما يتوافق مع المساحة المتاحة في منزلك!

أتينا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، بنموذج مثالي لتقسيم المساحات وترتيب الاثاث، في منزل عصري أنيق يناسب حديثي الزواج. تأملوا التفاصيل واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!