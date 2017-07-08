تعلم ترتيب الأثاث وتقسيم المساحات من هذا المنزل العصري!

ترتيب الأثاث وتنسيقه، وتقسيم المساحات في كل غرفة، أحد الخطوات المرهقة في تأسيس المنزل الجديد، والتي تتطلب الكثير من الدقة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحة المتاحة. يمكنك تحقيق ذلك بإحدى طريقتين، إما بالتجربة، أي وضع الأثاث ونقله مرة تلو الأخرى حتى الوصول إلى النتيجة الأفضل، أو اختيار الطريقة الأسهل، وهي اتباع خطوات الخبراء، وتقليد نماذج أعمالهم بما يتوافق مع المساحة المتاحة في منزلك!
أتينا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، بنموذج مثالي لتقسيم المساحات وترتيب الاثاث، في منزل عصري أنيق يناسب حديثي الزواج. تأملوا التفاصيل واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!
مع فاصل جزئي، يمكن الاستفادة من المساحة الكبيرة لغرفة المعيشة، وتصميمها وفقًا للاتجاهات الحديثة، حيث دمج البيئات المعيشية في مساحة واحدة مليئة بالدفء والحميمية. في هذه الشقة، تم دمج المطبخ وغرفتي السفرة والمعيشة في مساحة واحدة، والفصل بينهم من خلال جدار جزئي، وكذلك من خلال الأرضية والألوان، فيما تم الابقاء على اللمسات الخشبية والستائر الرمادية كعناصر لتحقيق التناسق البصري.
إذا كان مدخل منزلك يتمتع بمساحة كبيرة نسبيًا، يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من خلال وضع مقعد مريح لالتقاط أنفاسك فور دخول المنزل أو ارتداء الحذاء براحة قبل الخروج منه وعند العودة إليه، وإضافة منضدة مع مرآة لإلقاء نظرة أخيرة قبل المغادرة، ووضع المفاتيح والمحفظة والبريد على سطح المنضدة.
إن كانت المساحة المتوفرة لديك صغيرة، اختيار قطعة اثاث واحدة، ونحن نقترح مقعد مريح مع رف معلق ومرآة بدلًا من المنضدة. إضافة ساعة ستكون لمسة عملية لتزيين جدار المدخل.
في المساحات الصغيرة من الافضل الاعتماد على النغمات الفاتحة من بالتة الألوان المحايدة للحفاظ على الغشراقة والاتساع البصري، حتى وإن كانت المساحة كبيرة، فإن تلك الخيارات سوف تضمن لك مدخل أنيق وراقي، خاصة مع استخدام بعض الإطارات التي تعكس ذوقك الفني، ولا تنس الاهتمام بالإضاءة للحفاظ على الإشراقة والاتساع!
استخدام اثنين من الخامات أو الألوان في الأرضية، أحد الطرق الذكية لتقسيم المساحات بصريًا دون استخدام فاصل حقيقي، للحفاظ على الاتساع وعدم التسبب في زحام.
تتمتع غرفة المعيشة بمزيج لوني راقي من بالتة النغمات المحايدة، وقد تم تقسيم مساحتها بذكاء، حيث وضعية الأريكة حرف L، ترسم حدود الغرفة التي تشترك مع المطبخ والسفرة، كذلك تلعب السجادة الرمادية دورها في رسم استقالية غرفة المعيشة. قطعة المفروشات بلونها النبيتي الداكن تُضفي لمسة لونية تكسر برودة النغمات المحايدة.
تصميم غرفة النوم كما يجب أن يكون! مُريح هادئ وأنيق..
النغمة الوسطية بين الكافيه والرمادي، مع الأبيض والبيج يصنعون مزيجًا رائعًا، بينما تُضفي النغمة المميزة من اللون الأزرق، أناقة ساحرة وطابع راقي على تصميم الغرفة. تقسيم الغرفة يسمح بالحركة بأريحية والشعور بالاتساع، حيث وضع السرير والدولاب والكمود مستندين إلى ذات الجدار، ومنضدةالتلفاز والمكتب يستندون إلى الجدار المقابل، مع وضع الكرسي في المنتصف لاستخدامه بشكل مزدوج، إما للاسترخاء بالقرب من النافذة، وإما أمام المنضدة البيضاء للدراسة أو العمل.
اللون الأبيض يمنح الغرفة اتساعًا بصريًا يدعمه الضوء الصناعي بفضل المصابيح المتدلية على جانبي السرير بتصميماتها الفريدة والأنيقة. استخدام درجتين من ذات اللون لمسة ذكية لتحقيق التناسق البصري، حيث الجدار والسجاد وهيكل السرير بذات الدرجة الداكنة من اللون الرمادي، بينما مفروشاته ومنضدة التلفاز اتخذا درجة افتح قليلًا.
تقسيم الحمام يستحق التأمل! فعلى الرغم من المساحة الصغيرة للغاية يمكنك أن تشعر بالراحة بداخله وتلمس الاتساع البصري بفضل لونه البيض وحسن ترتيب أجزائه واستغلال ذلك الفضاء الضيق. الجزء الخشب خلف المرحاض والرف المستخدم لترتيب الاكسسوارت أنيق للغاية!
الخزانة والأرفف داخل الجدار، لمسات رائعة ناتجة عن أفكار إبداعية للتغلب على المساحة الصغيرة. اللون الأبيض مُشرق ويمنح الحمام اتساعًا بصريًا قويًا خاصة مع الضوء الكثيف، بينما تُضفي اللمسات الخشبية دفء أنيق يكسر برودة اللون الأبيض.
تحويل الشرفة إلى غرفة مغلقة هو الحل الأمثل لاستغلال مساحتها بشكل كامل كما في هذا المنزل، حيث اغلقت الشرفة بالنوافذ الزجاحية التي لازالت تسمح بتسلل الضوء وتوفير التهوية التي يحتاجها المنزل، وفي الوقت ذاته، استخدمت المساحة كغرفة معيشة صغيرة مع أثاث مًريح وستائر معتمة للحصول على الخصوصية وقت الحاجة.
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